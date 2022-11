‘Western Values’ Are A Big Jerk-Off Fantasy: Notes From The Edge Of The Narrative Matrix ❖ It’s still funny that the entire US-controlled world has been raging at Russia all year for doing something the US does routinely. ❖ In our fucked up civilization “individualism” increasingly means having the freedom to express your uniqueness by choosing between hundreds of makes and models of automobile while thinking the exact same thoughts as everyone else about America, capitalism, and foreign policy.

Westliche Werte” sind eine große Wichsvorlage: Notizen vom Rand der narrativen Matrix



Von Caitlin Johnstone



22. November 2022

❖

Es ist immer noch lustig, dass die gesamte von den USA kontrollierte Welt das ganze Jahr über auf Russland wütet, weil es etwas tut, was die USA routinemäßig tun.

❖

In unserer abgefuckten Zivilisation bedeutet “Individualismus” zunehmend, die Freiheit zu haben, seine Einzigartigkeit auszudrücken, indem man zwischen Hunderten von Automarken und -modellen wählen kann, während man genau dieselben Gedanken wie alle anderen über Amerika, den Kapitalismus und die Außenpolitik denkt. Uns wird gesagt, dass das Individuum in unserer Gesellschaft Vorrang hat, während es durch verschiedene Produktionsstätten für Konformität wie Schule und Massenmedienkonsum geschleust wird. Echte Individualität wird mit Füßen getreten und durch Prothesen aus geistlosem Konsum und parteiischem Denken ersetzt.

Echter Individualismus würde zu radikaler Individualität und zum Abweichen von Orthodoxien ermutigen. Die so genannten liberalen Demokratien der westlichen Welt tun genau das Gegenteil, indem sie uns in autorisierte Machtperspektiven hineinhämmern und uns in die Echokammern der Mainstream-Parteien treiben.

“Ich bin froh, dass ich nicht in einem unterdrückerischen, homogenen Land wie China lebe, in dem Individualität nicht erlaubt ist”, sagt jeder Westler unisono, während er auf seine Bildschirme starrt.

Der Westen schätzt nichts von dem, was er zu schätzen vorgibt. Wir unterdrücken die Individualität, zensieren die Sprache, unterziehen sie einer Gehirnwäsche mit Propaganda, inhaftieren und foltern dissidente Journalisten, tyrannisieren, terrorisieren, bombardieren, überfallen, rauben, unterdrücken und beuten aus. “Westliche Werte” sind nichts weiter als ein Propagandakonstrukt. Eine gigantische Wichsvorstellung.

❖

Die Menschen würden niemals bewusst einen Wettbewerb dulden, bei dem es um Leben und Tod in der heutigen Zeit geht, aber alle unsere Systeme zur Deckung der Grundbedürfnisse beruhen darauf. Der Kapitalismus ist ein allgegenwärtiger systemischer Gladiatorenkampfsport, den wir alle zu spielen gezwungen sind.

❖

Ich werde oft als Kommunist bezeichnet, was mir nichts ausmacht, aber ich denke, ich bin einfach das, was die Leute jemanden nennen wollen, der dafür eintritt, alle Systeme nach links zu schieben, bis wir eine gesunde Welt geschaffen haben, in der jeder genug hat und wir alle miteinander und mit unserem Ökosystem zum Wohle aller zusammenarbeiten. Ich antworte aber auf Kommunist, wenn du willst.

❖

Vermieter werden wütend, wenn man über die betrügerische Natur ihres Einkommens spricht, weil sie wissen, dass sie ein schnelles Spiel treiben. Jemanden dafür zu bezahlen, dass er Ihre Anlageimmobilie von Ungeziefer, Vandalen und dem Verfall durch Nichtnutzung frei hält, während sie an Wert gewinnt, ist ein doppelter Betrug.

Immobilienverwalter raten Eigentümern, eine Immobilie so schnell wie möglich zu vermieten, wenn sie nicht vorhaben, sie sofort zu verkaufen, denn wenn sie nicht bewohnt sind, verwandeln sie sich schnell in einen nutzlosen Schrotthaufen. Für dieses Privileg verlangen sie Geld und nutzen dabei ein menschliches Bedürfnis aus. Dann drehen sie sich um und verkaufen ihre Investition mit einem ordentlichen Gewinn, nachdem sie von Ihnen verlangt haben, dass Sie sich darum kümmern (und oft auch ihre Hypothek für sie abbezahlen). Dies ist ein unmoralischer Betrug mit doppeltem Boden.

❖

Wenn es im Kapitalismus wirklich um “freiwillige Transaktionen” ginge, würden die Kapitalisten nicht ständig daran arbeiten, die Gewerkschaften zu zerschlagen und die Arbeiterbewegung zu zerstören.

Wenn Ihr “Nichtangriffsprinzip” nicht die Zwangssysteme anspricht, die Arbeiter dazu zwingen, ihre Arbeitskraft zu minimalen Preisen zu verkaufen, um Miete an Landhüter zu zahlen, die die Wohnkosten künstlich aufblähen, dann ist es kein Nichtangriffsprinzip, sondern ein Prinzip der selektiven Aggression.

❖

Alle paar Monate lernen Antikriegs-US-Libertäre kollektiv neu, dass ich ein Linker mit starken antikapitalistischen Ansichten bin und reagieren katastrophal, um es dann sofort wieder zu vergessen und die Lektion ein paar Monate später zu wiederholen.

Es ist eigentlich kein Problem, wenn man mit jemandem in einigen Dingen übereinstimmt und in anderen nicht einverstanden ist. Es ist nicht einmal etwas, wogegen man etwas unternehmen muss. Man ist einfach ein normaler Mensch. Das ist keine große Sache, und es ist seltsam, dass es so oft wie eine solche behandelt wird. Einige amerikanische Libertäre sind brillante Kritiker der imperialen Kriegsmaschinerie, und ich lerne viel von ihnen. Es ist nur wichtig, dass wir den gegenseitigen Respekt in dieser Frage nicht von der Forderung abhängig machen, dass der andere unsere gesamte Ideologie übernehmen muss.

Ich habe im Laufe der Jahre viel darüber nachgedacht, und ich komme immer wieder darauf zurück: Wenn wir gemeinsam gegen den Krieg sind, können wir nicht verlangen, dass diejenigen, die mit uns in der Wirtschaftspolitik oder was auch immer nicht einverstanden sind, schweigen oder unsere Position akzeptieren. Das ist keine Zusammenarbeit, das ist Beherrschung.

Deshalb bin ich so frustriert, wenn Rechtsliberale mir sagen, ich solle mich an den Antikriegskram halten. Ihr wisst genau, dass ihr viel Zeit damit verbringt, den Sozialismus zu kritisieren und den Kapitalismus zu loben, und trotzdem wollt ihr, dass ich zu meiner Position in diesen Fragen schweige? Verpiss dich. Wenn du deine gesamte Ideologie durchsetzen willst, aber verlangst, dass ich nur über die Teile meiner Ideologie spreche, die du unterstützt, dann willst du keinen Verbündeten gegen die Kriegsmaschinerie, du willst einen Diener.

Ich bin immer gut mit Libertären ausgekommen, die sich damit begnügen, mich mich sein zu lassen, während ich sie sie sein lasse, und wir beide verstärken gegenseitig unsere Angriffe auf die Kriegsmaschinerie. Das funktioniert. Was absolut nicht funktioniert, ist zu verlangen, dass die andere Partei in diesem Prozess aufgibt, wer sie ist.

Ich habe kein Problem damit, wenn Leute mir heftig und aggressiv widersprechen, aber sobald sie anfangen, mir zu sagen, ich solle nur Dinge sagen, mit denen sie einverstanden sind, und niemals Dinge, mit denen sie nicht einverstanden sind, schalte ich einfach ab, weil sie mir damit sagen, dass sie eine ungleiche, unheilsame Beziehung wollen.

Entweder ist man bereit, über ideologische Grenzen hinweg gegen die Kriegsmaschinerie zu arbeiten oder nicht. Wenn man dazu bereit ist, muss man die Tatsache akzeptieren, dass es diese ideologischen Grenzen gibt, und darf seine Zusammenarbeit nicht davon abhängig machen, dass jemand nie etwas sagt, womit man nicht einverstanden ist. Das funktioniert nicht.

❖

Entfernen Sie die Manipulatoren aus Ihrem Leben, indem Sie bemerken, wer viel Energie darauf verwendet, Ihre Meinung über sich selbst, über andere und über sich selbst zu beeinflussen. Letztere sind am gefährlichsten. Menschen, die versuchen, Ihre Vorstellungen von sich selbst zu manipulieren, sind Ihr Feind. Schalten Sie sie sofort aus.

Jeder, der viel Energie darauf verwendet, Ihre Erzählungen über sich selbst zu kontrollieren, versucht, Sie zu kontrollieren. Sie versuchen, Sie in einen psychologischen Käfig zu sperren, den sie selbst geschaffen haben. Es ist wichtig, ihre Tentakel mit allen Mitteln aus Ihrem Geist zu ziehen.

Wenn Sie anfangen, darauf zu achten, werden Sie feststellen, dass nicht nur Einzelpersonen versuchen, Ihr Selbstverständnis zu manipulieren, sondern auch Institutionen. Werbetreibende, Propagandisten, religiöse Führer – sie alle sagen Ihnen die ganze Zeit auf verschiedene Weise, wer Sie sind:

“Du bist nicht wichtig.”

“Du bist mangelhaft.”

“Du siehst nicht richtig aus.”

“Du bist hier, um zu arbeiten.”

“Du bist hier, um zu konsumieren.”

“Du musst gehorchen.”

“Du bist wertlos, wenn du nicht erfolgreich bist, und Erfolg bedeutet X, Y und Z.”

“Du bist nicht intelligent genug, um dir selbst eine Meinung zu diesem Thema zu bilden.”

Unser ganzes Leben lang werden wir mit solchen giftigen Botschaften überschüttet. Reife bedeutet, dass man all die Erzählungen über sich selbst, die einem von anderen in den Kopf gesetzt wurden, loswerden muss, damit man sein eigener Autor werden kann. Das erfordert Arbeit, denn viele dieser Erzählungen haben sich vor langer Zeit eingeschlichen und sitzen jetzt unbemerkt in unserem Unterbewusstsein, wo sie hinter den Kulissen die Fäden ziehen.

Das Schlimmste, was Sie tun können, ist, jemand anderen den Autor Ihrer Geschichte sein zu lassen. Vor allem, wenn die Menschen, die das am liebsten tun würden, nicht Ihr Bestes im Sinn haben. Im Allgemeinen sind die Menschen, die am eifrigsten Ihre Geschichte für Sie schreiben, am wenigsten dafür qualifiziert. Übersetzt mit Deepl.com

_______________

