Widerlegung israelischer Mythen über palästinensische Gefangene

Von Oren Ziv

In den israelischen Medien wird oft behauptet, palästinensische politische Gefangene würden wie “Fünf-Sterne-Häftlinge” behandelt. In Wirklichkeit müssen sie einige der schlimmsten Bedingungen im Westen erdulden.

12- September 2021

Die Flucht von sechs palästinensischen politischen Gefangenen aus dem Gilboa-Gefängnis in der vergangenen Woche hat die israelische Öffentlichkeit und die Medien sowohl in Aufruhr als auch in Erstaunen versetzt. Die Tatsache, dass die Gefangenen, die in Anschläge verwickelt oder für Anschläge verantwortlich waren, bei denen israelische Zivilisten getötet wurden, aus einem Hochsicherheitsgefängnis fliehen und sich der Gefangennahme entziehen konnten, löste bei vielen Bewunderung aus.

Die Flucht wurde schnell zu einer Sensation in den sozialen Medien, die mit Memes und sogar Rosch Haschana-Grüßen mit dem Gesicht von Zakaria Zubeidi, dem ehemaligen Kommandeur der Al-Aqsa-Märtyrerbrigade der Fatah in Dschenin und dem berühmtesten der sechs Flüchtigen, gefüllt war. Am Samstagmorgen waren vier der Gefangenen, darunter Zubedi, innerhalb Israels wieder gefangen genommen worden.

Überraschenderweise haben viele Israelis ihre Sympathie für die Gefangenen zum Ausdruck gebracht, obwohl sie sie als “Terroristen” bezeichneten. Dies scheint größtenteils darauf zurückzuführen zu sein, dass sie von den hollywoodreifen Aspekten der Flucht – vom mit einem Löffel gegrabenen Tunnel in der Gefängniszelle bis hin zu den massiven Versäumnissen des israelischen Gefängnisdienstes (IPS) – begeistert waren. Aber in der palästinensischen Öffentlichkeit ist die Sympathie echt und weit verbreitet, mit Feiern und Aufrufen, den Gefangenen mit Nahrung, Wasser und Unterkünften zu helfen, und einer überwältigenden Weigerung, mit Israels Bemühungen, sie festzunehmen, zu kooperieren.



Die israelischen Behörden reagierten mit der Verhaftung von Familienmitgliedern der Flüchtlinge – von denen keiner verdächtigt wurde, an der Flucht beteiligt gewesen zu sein – als Teil einer Druckkampagne, um die Flüchtlinge dazu zu bringen, sich zu stellen. Das Rote Kreuz teilte den Familien aller palästinensischen Gefangenen außerdem mit, dass die Behörden zur Strafe die Gefängnisbesuche bis Ende September einstellen würden.

Wenn es ein Thema gibt, das die Palästinenser in den besetzten Gebieten eint, dann ist es das der politischen Gefangenen. Nach Angaben der Palästinensischen Behörde hat jeder fünfte Palästinenser seit Beginn der Besatzung im Jahr 1967 in einem israelischen Gefängnis gesessen. In einer Realität, in der jedes Kind monatelang in einem Militärgefängnis sitzen kann, nur weil es in seinem eigenen Dorf demonstriert hat, haben Gefangene in der palästinensischen Gesellschaft einen besonderen Status. Die Flucht hat es vielen Palästinensern ermöglicht, sich – wenn auch nur für einen Moment – eine “Selbstbefreiung” aller von Israel eingesperrten Gefangenen vorzustellen.

Das Ereignis sollte für die Israelis auch ein Anlass sein, über den palästinensischen Kampf nachzudenken. Für die Palästinenser sind die geflohenen Gefangenen – wie auch die anderen 4.650 Palästinenser, die derzeit in Israel inhaftiert sind – keine “Terroristen”, sondern politische Gefangene und Kriegsgefangene. Und wie in anderen antikolonialen Kämpfen sind für viele auch diejenigen, die sich an Anschlägen gegen israelische Zivilisten beteiligen oder diese mitplanen, Teil des legitimen Kampfes gegen eine systematisch gewalttätige Besatzung.

Die Berichterstattung über palästinensische Gefangene in den israelischen Medien hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen, insbesondere während der Hungerstreiks, wenn die Proteste der Bevölkerung über die Gefängnismauern hinausgehen und die Straßen und Kontrollpunkte in den besetzten Gebieten und sogar innerhalb Israels erreichen. Oft hören Israelis in den Nachrichten von hungerstreikenden Gefangenen, die kurz vor dem Tod stehen, weil die israelische Führung und Analysten eher die Angst vor einer “gewaltsamen Reaktion” oder “Eskalation” durch die Palästinenser kultivieren als die Sorge um die Gesundheit oder das Überleben der Gefangenen.

Im Gegensatz dazu berichten palästinensische Medien und soziale Netzwerke regelmäßig über Hausarrest, israelische Militärgerichte, den Kampf um die Freilassung hungerstreikender Gefangener, Frauen im Gefängnis und das Leben ehemaliger Gefangener. In fast jedem Dorf und jeder Stadt in den besetzten Gebieten sind Plakate von Gefangenen zu finden. Viele Menschenrechtsgruppen wie Addameer und DCI-Palestine berichten ausführlich über die Verhaftungen und die Lebensbedingungen der Gefangenen.

Die Flucht hat auch die Palästinensische Autonomiebehörde in eine unangenehme Lage gebracht. Allein im letzten Monat hat die israelische Armee bei zwei nächtlichen Razzien in den Flüchtlingslagern Jenin und Balata fünf Palästinenser getötet; beide Operationen wurden wahrscheinlich mit der Palästinensischen Autonomiebehörde abgestimmt. Obwohl die israelische Armee eine solche vorherige Abstimmung mit der Palästinensischen Autonomiebehörde nicht verlangt, war die Freiheit, die sie in den letzten Jahren genossen hat, ein wichtiger Bestandteil ihrer Sicherheitskoordination.

Da jedoch in der gesamten palästinensischen Gesellschaft Aufrufe zur Unterstützung der Geflohenen zu hören sind und vor allem in der Gegend von Jenin öffentliche Märsche von Bewaffneten zur Unterstützung der Flucht stattfinden, wird es für die Palästinensische Autonomiebehörde schwierig sein, den israelischen Streitkräften zu helfen, in diese Stadtzentren einzudringen, wie sie es zuvor getan hat. Da die Möglichkeit besteht, dass die beiden verbliebenen Ausbrecher in das Westjordanland zurückgekehrt sind, befürchtet die israelische Armee, dass jeder Versuch, in die Lager einzudringen, um sie gefangen zu nehmen, in bewaffneten Auseinandersetzungen enden könnte.

Fünf-Sterne-Gefängnisse – Seit der Flucht haben mehrere israelische Journalisten zwei Haupttheorien über die Bedingungen der Palästinenser in israelischen Gefängnissen aufgestellt und wiederverwertet. Die erste Theorie besagt, dass die so genannten palästinensischen “Sicherheitsgefangenen” in “Fünf-Sterne-Gefängnissen” leben, in denen das Leben ein “Fest” oder ein “Sommerlager” ist, das Fernsehen, akademische Studien (die eigentlich 2011 abgeschafft wurden), kostenloses Essen und eine Vielzahl anderer Vorteile bietet.

Diejenigen, die diese Theorie vertreten, haben offensichtlich noch nie einen Tag in einem israelischen Gefängnis verbracht und verstehen nicht, welche psychischen, physischen und gesundheitlichen Folgen eine ständige Inhaftierung hat. Die Haftbedingungen in Israel – auch für nicht-politische Gefangene – gehören zu den schlechtesten in der westlichen Welt. Die Gefangenen sind je nach Jahreszeit extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt und leben auf weniger als drei Quadratmetern pro Gefangenem, einschließlich Bett, Toilette und Dusche, verglichen mit 8,8 Quadratmetern pro Gefangenem in anderen westlichen Ländern. Nachdem die Association for Civil Rights in Israel eine Petition in dieser Angelegenheit eingereicht hatte, entschied der Oberste Gerichtshof Israels im Juni 2017, dass der Staat 18 Monate Zeit hat, den Wohnraum für israelische Gefangene deutlich zu erweitern. Diese Entscheidung ist bis heute nicht vollständig umgesetzt worden.

Die Situation der Palästinenser, die als “Sicherheitsgefangene” bezeichnet werden, ist schlimmer als die der kriminellen Gefangenen und sogar als die der jüdischen “Sicherheitsgefangenen”. Sie haben keinen Zugang zu öffentlichen Telefonen (mit Ausnahme eines begrenzten Pilotprojekts, das 2019 begann). Besuche von Verwandten, die über das Rote Kreuz koordiniert werden, finden einmal im Monat statt und sind auf Verwandte ersten Grades beschränkt, die sowohl eine Genehmigung für die Einreise nach Israel als auch eine Genehmigung für den Zutritt zum Gefängnis einholen müssen, die beide vom Shin Bet ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden können.

Darüber hinaus haben politische Gefangene nicht die Möglichkeit, Urlaub zu beantragen oder eheliche Besuche zu empfangen, und es ist äußerst selten, dass ihre Strafe reduziert wird. Sie sind alle in Hochsicherheitstrakten inhaftiert, in denen die Möglichkeit, sich zwischen den Zellen oder auf dem Hof zu bewegen, extrem eingeschränkt ist. Selbst diejenigen, die eine Sozial- oder Rehabilitationsbehandlung benötigen (die Nicht-Sicherheitsgefangene erhalten), können diese nicht bekommen.

Mit dem Beginn der COVID-19-Pandemie wurden die Beschränkungen für palästinensische politische Gefangene weiter verschärft. Besuche von Verwandten und Anwälten wurden vollständig gestrichen, und da sie keinen Zugang zu öffentlichen Telefonen haben, sind die Gefangenen praktisch von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst nach der Aufhebung der Beschränkungen für kriminelle Gefangene galten diese noch lange Zeit für politische Gefangene.

Palästinensische politische Gefangene, die ihre Strafe verbüßt haben, können auch in Verwaltungshaft genommen werden, ein Instrument, das von den israelischen Behörden in den besetzten Gebieten großzügig eingesetzt wird. Bei dieser Form der Inhaftierung können Gefangene nach ihrer Entlassung sofort und auf unbestimmte Zeit erneut inhaftiert werden. Die Anordnung von Verwaltungshaft wird alle sechs Monate überprüft, aber den Gefangenen wird weder mitgeteilt, welcher Verbrechen sie beschuldigt werden, noch werden ihnen die Beweise gegen sie vorgelegt. Infolgedessen ist es praktisch unmöglich, sich dagegen zu verteidigen.

Hinzu kommt die wenig beachtete Tatsache, dass es einem Besatzungsstaat nach internationalem Recht verboten ist, Gefangene außerhalb des besetzten Gebiets zu verlegen und festzuhalten, wie es Israel in einer Reihe von Gefängnissen innerhalb seiner offiziellen Grenzen tut.

Dies ist ein Kampf um grundlegende Bedingungen”. – Eine zweite Theorie, die in den israelischen Medien verbreitet wird, besagt, dass nicht die IPS, sondern palästinensische politische Gefangene die Gefängnisse leiten und dass die israelischen Behörden Angst haben, sie zu konfrontieren, um “Ruhe” zu bewahren. Diese Journalisten haben offensichtlich noch nie mit einem palästinensischen Gefangenen über sein Leben hinter Gittern gesprochen und haben nicht die geringste Ahnung davon, wie das IPS kontrolliert, wann die Gefangenen schlafen und essen, oder welche Art von Strafen verhängt werden.

Im Gegensatz zu den kriminellen Gefangenen haben die politischen Gefangenen jedoch einen gewissen Einfluss auf das System: Sie organisieren sich nach politischer Zugehörigkeit oder Fraktion, und jeder Flügel hat einen Sprecher, der demokratisch gewählt wird und die Bedürfnisse des Flügels gegenüber den Gefängnisbehörden vertritt. Die Macht der Gefangenen ergibt sich zum Teil aus der Tatsache, dass jede Aktion, die von ihnen oder gegen sie unternommen wird, die politische Situation außerhalb des Gefängnisses beeinflussen könnte, wie wir letzte Woche gesehen haben, als Insassen neun Zellen in zwei verschiedenen Gefängnissen in Brand setzten, nachdem das IPS beschlossen hatte, etwa 400 dem Islamischen Dschihad nahestehende Gefangene in andere Gefängnisse in ganz Israel zu verlegen.

Diese Selbstorganisation der palästinensischen Gefangenen, die ihren Ursprung in den Gefängnisstreiks der 70er und 80er Jahre hat, führte zu mehreren Erfolgen, darunter die Wahl von Vertretern und die Erlaubnis für die Gefangenen, zusätzlich zu den von der IPS bereitgestellten Lebensmitteln selbst zu kochen.

Eine Quelle, die mit der Situation der palästinensischen Gefangenen vertraut ist und inoffiziell zu sprechen wünschte, weist darauf hin, dass das IPS noch immer nicht an den Umgang mit politischen Gefangenen gewöhnt ist, die – anders als kriminelle Gefangene – im Allgemeinen aus ideologischen Gründen inhaftiert sind, sich selten gegenseitig angreifen und einen stärkeren sozialen Zusammenhalt haben.

Aus diesen Gründen, so die Quelle, sei es für die israelischen Strafvollzugsbehörden schwierig, in den inneren Kreis der Gefangenen einzudringen und den Palästinensern Macht zu geben, insbesondere wenn es um die Verbesserung ihrer Bedingungen geht. Der Quelle zufolge “gibt es keine verwöhnten Bedingungen. Dies ist ein Kampf um grundlegende Bedingungen. Sie sind seit vielen Jahren inhaftiert, daher der Kampf um mehr Bücher, mehr Fernsehkanäle – Dinge, die es ihnen ermöglichen, ihre Tage im Gefängnis zu verbringen.” Übersetzt mit Deepl.com

