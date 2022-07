How AIPAC is Leading Efforts to Dismantle the UN Inquiry on Palestine By Jessica Buxbaum / MintPress News This month, the United Nations’ Commission of Inquiry (COI) on the Occupied Palestinian Territories and Israel found that the ongoing Israeli occupation of Palestine is the root cause of the decades-long conflict in the region.

Während eine UN-Untersuchung feststellt, dass die anhaltende israelische Besatzung Palästinas die Hauptursache für den jahrzehntelangen Konflikt in der Region ist, versucht die israelische Lobbyorganisation AIPAC aktiv, die Untersuchung zu verhindern.

Wie AIPAC die Bemühungen anführt, die UN-Untersuchung zu Palästina zu demontieren

Von Jessica Buxbaum / MintPress News



3. Juli 2022

In diesem Monat hat die Untersuchungskommission der Vereinten Nationen für die besetzten palästinensischen Gebiete und Israel festgestellt, dass die anhaltende israelische Besetzung Palästinas die Hauptursache für den jahrzehntelangen Konflikt in der Region ist. Doch während die Untersuchung anläuft, versucht das Flaggschiff der Israel-Lobby, das American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), sie aktiv zu unterdrücken.

Als Reaktion auf die vom UN-Menschenrechtsrat (UNHRC) geleitete Untersuchung haben Mitglieder des Kongresses sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat Gesetze zur Abschaffung der Untersuchung initiiert. Am 14. Juni brachten der republikanische Senator Tim Scott aus South Carolina und die demokratische Senatorin Jacky Rosen aus Nevada den COI Elimination Act S.4389 ein. Der Gesetzentwurf ist ähnlich, aber nicht identisch mit H.R.7223, auch COI Elimination Act genannt, der im März von den Abgeordneten Gregory Steube, Vincente Gonzalez und Joe Wilson eingebracht wurde.

Beide Gesetzesentwürfe zielen darauf ab, den UN-Untersuchungsausschuss sowie andere UN-Gruppen abzuschaffen, um “die systemische israelfeindliche Voreingenommenheit im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen und anderen internationalen Foren zu bekämpfen”. Die Gesetzentwürfe sehen auch vor, die US-Finanzierung für den UNHRC um 25 Prozent des vorgesehenen Betrags zu kürzen. Während der Gesetzentwurf des Senats derzeit nur drei Mitunterzeichner hat, hat die Version des Repräsentantenhauses fast 70 Unterzeichner, die sich überwiegend aus republikanischen Abgeordneten zusammensetzen.

Die UN-Untersuchung wurde als Folge der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen und das besetzte Ost-Jerusalem im Mai 2021 ins Leben gerufen und soll Menschenrechtsverletzungen untersuchen, die in diesem Zeitraum begangen wurden. Die USA, Israel und 19 weitere Länder haben die Untersuchung nach der Veröffentlichung ihres ersten Berichts scharf verurteilt.

“Wir sind der Meinung, dass die Art der im Mai letzten Jahres eingerichteten Untersuchungskommission ein weiterer Beweis für die seit langem bestehende, unverhältnismäßige Aufmerksamkeit ist, die Israel im Rat zuteil wird, und dass dies ein Ende haben muss”, sagte die US-Botschafterin beim UNHRC, Michèle Taylor, während der 50.

Auch das Außenministerium hat die UN-Untersuchung gerügt, wie sein Sprecher Ned Price erklärte,

…[W]ir lehnen den offenen und vage definierten Charakter der Untersuchungskommission des UN-Menschenrechtsrates zur Lage in Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen entschieden ab, der einen einseitigen, voreingenommenen Ansatz darstellt, der die Aussichten auf Frieden nicht fördert.”

Das UNHCR reagierte nicht auf Presseanfragen zu den Gesetzentwürfen des Kongresses und verwies stattdessen auf die Ziele der COI und darauf, dass sich alle Mitgliedsstaaten an ihre Maßnahmen halten müssen. Ein UNHCR-Sprecher erklärte jedoch gegenüber MintPress News, dass,

Das Mandat der Untersuchungskommission wurde von einer Mehrheit der Mitgliedsstaaten des Rates unterstützt und die Zuweisung eines Budgets wurde dann von der Generalversammlung genehmigt. Von allen Mitgliedern des Menschenrechtsrates wird erwartet, dass sie mit den Entscheidungen des Rates vollständig kooperieren, wie in der Resolution 50/251 der Generalversammlung von 2005 bekräftigt wurde.”

AIPAC-DRIVEN

Laut Jewish Insider hat der AIPAC diesen Monat damit verbracht, auf dem Capitol Hill Lobbyarbeit zu betreiben, damit mehr Kongressmitglieder den COI Elimination Act unterstützen, und zwar im Rahmen seines ersten persönlichen Treffens des Nationalen Rates in Washington D.C. seit Beginn der Pandemie.

Ihre Bemühungen scheinen erfolgreich gewesen zu sein, denn fast 40 Abgeordnete des Repräsentantenhauses haben den Gesetzentwurf in den letzten zwei Wochen unterzeichnet.

“Es ist einfach ein weiterer von AIPAC gesteuerter Versuch, die UNO zu dämonisieren, um die grausame und unmenschliche Realität vor Ort in Israel-Palästina zu verschleiern und den Apartheid-Charakter des Staates zu leugnen”, erklärte der Historiker Walter L. Hixson gegenüber MintPress News.

Der Autor des Buches “Israel’s Armor: The Israel Lobby and the First Generation of the Palestine Conflict” (Israels Rüstung: Die Israel-Lobby und die erste Generation des Palästina-Konflikts) erklärte, dass die AIPAC-Aktivisten keine geheime Lobby-Taktik verfolgen, sondern die Mitglieder des Kongresses durch ihren finanziellen Einfluss unter Druck setzen.

“Das ist das, was sie immer tun”, sagte er. “Sie lassen sie wissen, dass Leute, die sie unterstützen, Unterstützung von der AIPAC bekommen und Leute, die gegen sie sind, damit rechnen können, dass ihre nächsten Wahlkampfgegner von der AIPAC finanziert werden.”

“Es ist ein ziemlich rücksichtsloser Lobbyismus, der seinen Einfluss ausübt, und leider gibt es eine Menge Kongressmitglieder, die sehr leicht beeinflussbar, prinzipienlos und ängstlich sind und der AIPAC-Linie folgen,” fügte Hixson hinzu.

Die AIPAC betreibt nicht nur direkte Lobbyarbeit bei den Mitgliedern des Kongresses, sondern ermutigt auch die Amerikaner, ihre Abgeordneten zur Unterstützung des Gesetzes aufzufordern.

Die AIPAC ist jedoch nicht die einzige Israel-Lobby-Organisation, die sich mit dem COI befasst. Richard Goldberg, leitender Berater der israelischen Lobbygruppe Foundation for Defense of Democracies (Stiftung zur Verteidigung der Demokratie), veröffentlichte in der New York Post eine Stellungnahme, in der er gegen die COI wettert. Die Pro-Israel-Gruppen B’nai B’rith International, Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations und das National Jewish Advocacy Center haben sich ebenfalls gegen den COI ausgesprochen.

Die AIPAC hat auf ihrer jüngsten Tour durch das Kapitol auch in anderen Fragen Druck auf den Kongress ausgeübt, z. B. bei der Fortsetzung der Militärhilfe für Israel, der Unterstützung des Gesetzes zum Stoppen iranischer Drohnen und der Ablehnung eines Schreibens des Senats, in dem die US-Regierung aufgefordert wird, den Mord an der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh zu untersuchen. In einem in der vergangenen Woche versandten Schreiben, das von fast der Hälfte der Demokraten im Senat unterzeichnet wurde, wird Präsident Joe Biden aufgefordert, die USA direkt in die Untersuchung der Ermordung von Akleh einzubeziehen.

In den von der israelischen Zeitung Haaretz eingesehenen Gesprächspunkten der AIPAC, die den Gesetzgebern vor der Veröffentlichung des Briefes zugesandt wurden, heißt es, dass “die Umstände des Todes von Frau Abu Akleh trotz der voreiligen Schlussfolgerungen verschiedener Medien unklar bleiben”, während der Brief “sowohl die Schuld Israels als auch die Unfähigkeit, eine objektive, gründliche Untersuchung des Vorfalls durchzuführen, impliziert”.



AIPAC IST IMMER NOCH KÖNIG

Der COI Elimination Act hat zwar große Unterstützung erhalten, aber das erklärte Ziel des Gesetzes ist weit hergeholt. Die USA können nicht – mit einem Federstrich – einseitig die Ermittlungen einer Weltorganisation auslöschen.

Hixson zufolge hat das Land jedoch eine beträchtliche Kontrolle über die UNO, und die Zurückhaltung eines Viertels der Mittel (wie im Gesetzentwurf versprochen) kann sich als nachteilig für die Bemühungen der UNO erweisen.

“Die UNO wurde seit ihrer Gründung im Jahr 1945 immer stark von den Vereinigten Staaten beeinflusst”, sagte Hixson, der darauf hinwies, dass sich der Hauptsitz der Organisation in New York befindet und die USA seit langem zu den Geldgebern der Organisation gehören. “Sie können der UNO nicht diktieren, ihre Politik zu ändern, aber sie können ihr sicherlich finanziell schaden und die Entscheidungsfindung beeinflussen”, fügte er hinzu.

Es bleibt abzuwarten, ob der Gesetzentwurf zustande kommt. Hixson glaubt jedoch, dass er eine Chance hat, zumal auch die Demokraten ihn unterstützen. Gegenwärtig haben neun Demokraten die Version des Repräsentantenhauses unterstützt, und der demokratische Senator Richard Blumenthal hat sich dem Gesetzentwurf des Senats angeschlossen.

Experten der Israel-Lobby vermuten, dass der Einfluss der AIPAC auf dem Capitol Hill schwindet, da immer mehr demokratische Politiker und amerikanische Juden dem Vorgehen der israelischen Regierung zunehmend kritisch gegenüberstehen. So wurde beispielsweise spekuliert, dass die Gründung von politischen Aktionskomitees durch die AIPAC im vergangenen Jahr nur ein verzweifelter Versuch war, ihre Autorität in der Washingtoner Politik zu festigen.

Hixson stimmt dem zwar zu, behauptet aber auch, dass die AIPAC nach wie vor recht einflussreich ist. Und da persönliche Lobbyarbeit wieder ein Merkmal der Arbeit des AIPAC ist, da die pandemischen Beschränkungen sich auflösen, könnte die Organisation ihren Einfluss weiter ausbauen.

“AIPAC ist sehr entschlossen. Sie haben ihre Mittel aufgestockt. Sie haben ihre Büroräume vergrößert. Sie haben die Zahl ihrer Mitarbeiter erhöht”, sagte er. “Sie bleibt eine sehr mächtige Lobby, nicht nur für die Außenpolitik eines fremden Landes, sondern generell. Sie ist so mächtig wie jede andere Lobby in Washington, und wahrscheinlich mächtiger als die Waffenlobby”.

Dennoch hat die öffentliche Unterstützung für Israel in den letzten zehn Jahren erheblich nachgelassen, was sich in einer zunehmenden Sympathie für die palästinensische Sache widerspiegelt, insbesondere unter den Demokraten. Laut einer Gallup-Umfrage vom Februar ist die Sympathie für Israelis zwischen 2013 und 2022 von 64 % auf 55 % gesunken und für Palästinenser von 12 % auf 26 % gestiegen.

Auch wenn Israel den Kampf um die öffentliche Meinung verliert, so gewinnt es doch den Krieg, wenn es um den politischen Einfluss in Washington geht. Übersetzt mit Deepl.com

Jessica Buxbaum ist Journalistin in Jerusalem und berichtet für MintPress News über Palästina, Israel und Syrien. Ihre Arbeit wurde bereits in Middle East Eye, The New Arab und Gulf News veröffentlicht.

