How American Duplicity on NATO Expansion Ultimately Led to Today’s Crisis © Photo: REUTERS/Yara Nardi The U.S. Empire has its iron rules, and you cannot expect that it doesn’t use its power to pursue its interests. But the means can vary a lot. European media are fanning the flame of war in Ukraine, apparently unaware that it would happen in their courtyard.

Wie die amerikanische Doppelzüngigkeit bei der NATO-Erweiterung letztlich zur heutigen Krise geführt hat



von Claudio Gallo



4. Februar 2022

Das US-Imperium hat seine eisernen Regeln, und man kann nicht erwarten, dass es seine Macht nicht einsetzt, um seine Interessen zu verfolgen. Aber die Mittel können sehr unterschiedlich sein.

Die europäischen Medien schüren die Flamme des Krieges in der Ukraine, offenbar nicht wissend, dass er in ihrem Hinterhof stattfinden würde. Wie bei der Euro-Raketen-Krise Ende der 70er Jahre opfert Washington Europa immer wieder gern und spielt es gegen Russland aus. Durch zu viele Nachrichten zu Tode informiert, sind die Menschen oft nicht in der Lage, den Wahrheitsgehalt zu überprüfen, vor allem, wenn unverhohlene Propaganda die Quellen standardmäßig als vertrauenswürdig darstellt.

Nehmen Sie den amerikanischen Außenminister Antony Blinken; er sagte kürzlich über Russland: “Ein Land hat nicht das Recht, eine Einflusssphäre auszuüben. Dieser Gedanke sollte auf den Müllhaufen der Geschichte verbannt werden.” Halt die Welt an, ich will aussteigen. Unglaublich, haben Sie jemals von der Monroe-Doktrin, der Invasion in Guatemala 1954, den Putschen und der Beteiligung in Costa Rica, Kuba, Chile, Argentinien, Bolivien, Brasilien, Grenada, der Dominikanischen Republik, Nicaragua, Panama und Paraguay gehört? Hat der Außenminister jemals Eduardo Galeanos Die offenen Adern Lateinamerikas gelesen? Chavez hat das Buch 2009 sinnloserweise Obama vorgelegt (ein Longseller, obwohl der Autor es in seinem späten Leben zur Hälfte abgelehnt hat, hauptsächlich wegen des Stils).

Wie die anderen historischen Imperien hat auch das US-Imperium seine eisernen Regeln, und man kann nicht erwarten, dass es seine Macht nicht nutzt, um seine Interessen zu verfolgen. Aber die Mittel (einschließlich seiner weitsichtigen Kompromissfähigkeit) können je nach Niveau des Führers sehr unterschiedlich sein. So ist es nicht verwunderlich, dass ein großer hochrangiger amerikanischer Diplomat wie Jack Matlock die Ukraine unter der Flagge der Nato etwas anders sieht als seine heutigen Kollegen. Als US-Botschafter in Moskau von 1987 bis 1991, den Jahren des Berliner Mauerfalls und des Untergangs der Sowjetunion, ist er ein kultivierter Intellektueller mit einer tiefen Kenntnis der russischen Kultur.

In einem langen Interview mit dem Middlebury Institute of International Studies erinnert er sich: “Ich habe im Kongress gegen die NATO-Erweiterung ausgesagt und gesagt, dass sie ein großer Fehler wäre und dass sie, wenn sie fortgesetzt wird, auf jeden Fall gestoppt werden muss, bevor sie Länder wie die Ukraine und Georgien erreicht. Das wäre für jede russische Regierung inakzeptabel”.

In den letzten zwei Jahrzehnten war die amerikanische Außenpolitik von einer kontraproduktiven Russophobie geprägt. Eines der grundlegenden Probleme”, so der Botschafter, “besteht darin, dass sich in den letzten 25 Jahren das Gefühl entwickelt hat, Russland sei ein Gegner oder ein Feind. Es gibt keinen Grund in der Welt, diese Atmosphäre zu schaffen, aber wir haben sie Schritt für Schritt geschaffen”.

Interessanterweise erklärt Botschafter Matlock, dass die Kehrtwende in der Haltung der NATO zum Teil durch den Druck “unserer kleineren NATO-Verbündeten” verursacht wurde, aber hauptsächlich durch innenpolitische Gründe während der Clinton-Ära. Stephen Walt vertritt in einem kürzlich erschienenen Artikel über die Außenpolitik einen sehr ähnlichen Standpunkt.

Matlock erinnert sich: “Als ich aus der Zeugenaussage herauskam, sagten einige Beobachter: ‘Jack, warum kämpfst du dagegen? Und ich sagte: ‘Weil ich es für eine schlechte Idee halte’. Sie sagten: “Sehen Sie, Clinton will wiedergewählt werden. Er braucht Pennsylvania, Michigan, Illinois; sie haben alle einen sehr starken osteuropäischen…” Viele von ihnen waren in Ost-West-Fragen zu Reagan-Demokraten geworden. Sie bestehen darauf, dass die Ukraine [die NATO] um Polen und schließlich um die Ukraine erweitert wird. Clinton braucht sie also, um wiedergewählt zu werden”.

Zynischerweise war die Clinton-Regierung “ziemlich unaufrichtig”; “Clinton sagte Jelzin persönlich, dass die Partnerschaft für den Frieden ein Ersatz für die NATO-Erweiterung sein würde. Jelzin sagte: Das ist großartig. Das ist eine brillante Idee”. Aber die USA spielten an zwei Tischen: Zur gleichen Zeit wurde unser Botschafter angewiesen, den Polen zu sagen: “Das ist der erste Schritt zur NATO: “Dies ist der erste Schritt zur NATO-Mitgliedschaft. Wir haben also zu meiner Bestürzung eine doppelte Diplomatie betrieben”.

In dem Interview spricht Matlock sehr ehrlich und offen, aber ein mea culpa über den amerikanischen Imperialismus kann man natürlich nicht erwarten. Der Mann von Reagan, ein überzeugter Antikommunist und kompromissloser Marktgläubiger, ist nicht gerade ein sozialdemokratischer Pazifist. Der Botschafter äußert sich recht zweideutig über die implizite Zusicherung, die die USA Russland gegen eine NATO-Osterweiterung gegeben haben. Er beharrt darauf, dass der Vertrag zur Wiedervereinigung Deutschlands keine Zusagen gegen eine NATO-Osterweiterung enthielt, und das ist wahrscheinlich auch richtig. Aber für ihn lagen solche Versprechen damals nie auf dem Tisch. Seine Erzählung scheint jedoch auf eine Situation hinzuweisen, in der die Garantien ein vorhersehbarer Teil des Kontextes waren.

Er zitiert wörtlich den damaligen deutschen Außenminister über die Notwendigkeit, Moskau davon zu überzeugen, Deutschland beitreten zu lassen. Hans-Dietrich Genscher pflegte zu sagen: “Angenommen, es gibt keine Ausweitung der NATO-Zuständigkeit nach Osten, nicht einen Zentimeter, wäre das nicht besser?”. US-Außenminister James Baker benutzte bei seinem Treffen mit dem sowjetischen Führer Michail Gorbatschow am 9. Februar 1990 fast die gleichen Worte: “Nicht einen Zoll nach Osten”.

Aber die Zusicherungen waren, zumindest verbal, explizit und nicht nur in diesem Zusammenhang. Vor einigen Jahren zeigten neu freigegebene Dokumente Sicherheitszusagen gegen die NATO-Erweiterung an die sowjetischen Führer von Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Hurd, Major und Wörner. “Die Dokumente bekräftigen die Kritik des ehemaligen CIA-Direktors Robert Gates, der “die NATO-Osterweiterung [in den 1990er Jahren] vorantrieb, als Gorbatschow und andere in dem Glauben gelassen wurden, dass dies nicht geschehen würde.” Der Schlüsselsatz, der durch die Dokumente untermauert wird, ist “in dem Glauben gelassen”.

Am 31. Januar 1990 hielt der westdeutsche Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Tutzing, Bayern, eine wichtige Rede. In der Zusammenfassung, die die US-Botschaft in Bonn nach Washington schickte, sagte er: “Die Veränderungen in Osteuropa und der deutsche Einigungsprozess dürfen nicht zu einer ‘Beeinträchtigung der sowjetischen Sicherheitsinteressen’ führen. Deshalb sollte die NATO eine ‘Erweiterung ihres Territoriums nach Osten, d.h. eine Annäherung an die sowjetischen Grenzen’ ausschließen.”.

Interessanterweise begann die Debatte, die zu der “doppelten Diplomatie” führte, die Matlock der Regierung Bill Clinton zuschreibt, bereits unter der Regierung George H. W. Bush. Ab dem 25. Oktober 1990 sollte das Büro des Verteidigungsministers (Dick Cheney) “die Tür für eine osteuropäische Mitgliedschaft in der NATO offen lassen”, aber das Außenministerium setzte sich mit seiner Gegensätzlichkeit durch). Das bedeutet, dass die amerikanische Wende in der Frage der NATO-Erweiterung zu Clintons Zeiten nicht nur ein innenpolitisches Interesse widerspiegelte, sondern auch eine bereits im Staatsapparat vorhandene Tendenz.

In The Nuclear Delusion (1982) beschrieb George Kennan, der amerikanische Diplomat, der zuerst die Politik der “Eindämmung” formulierte und später die Haltung der USA im Kalten Krieg kritisierte, die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen auf eine Weise, die an unsere Tage erinnert. Man muss “Sowjetunion” mit “Russland” ersetzen: “Ich finde die Sichtweise der Sowjetunion, die heute in weiten Teilen unserer Regierungs- und Presseorgane vorherrscht, so extrem, so subjektiv, so weit entfernt von dem, was jede nüchterne Prüfung der äußeren Realität ergeben würde, dass sie als Leitfaden für politisches Handeln nicht nur unwirksam, sondern gefährlich ist”. Derselbe Fehler, immer und immer wieder. Übersetzt mit Deepl.com

Claudio Gallo ist ehemaliger Redakteur der Auslandsredaktion von La Stampa und Korrespondent in London. Zuvor schrieb er für Asia Times, Enduring America und RT.com. Seine Hauptinteressen sind die Politik des Nahen Ostens und die westliche Philosophie.

