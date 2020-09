Wie die Arabische Liga zur Lösung der Palästinenserfrage beigetragen hat Von Joseph Massad

Erneut hat mein Freund Joseph Massad heute einen grandiosen Artikel geschrieben, den er mir sofort zur deutschen Veröffentlichung für meine Hochblauen Seite schickte und dafür danke ich ihm sehr.

As one Gulf state after another embraces formal ties with Israel, some have looked to the Arab League to condemn normalisation. Yet to understand why the league will do nothing of the sort, one has to go back to its founding.