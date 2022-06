https://scheerpost.com/2022/06/22/joseph-e-stiglitz-how-the-u-s-could-lose-the-new-cold-war/

Bild: Wladimir Putin, links, und Xi Jinping. [MEAphotogallery / CC BY-NC-ND 2.0]

Da es den Vereinigten Staaten ernst damit zu sein scheint, China in einem ausgedehnten Wettbewerb um die globale Vorherrschaft zu konfrontieren, sollten sie besser anfangen, ihr eigenes Haus in Ordnung zu bringen. Andere Länder werden sich nicht mit einer Macht verbünden wollen, die auf einem zunehmend unsicheren wirtschaftlichen, sozialen und politischen Fundament ruht.

Wie die USA den neuen Kalten Krieg verlieren könnten



Von Joseph E. Stiglitz | Project Syndicate

22. Juni 2022

Die Vereinigten Staaten scheinen in einen neuen Kalten Krieg sowohl mit China als auch mit Russland eingetreten zu sein. Und die Darstellung der Konfrontation durch die US-Führung als eine zwischen Demokratie und Autoritarismus stinkt zum Himmel, vor allem zu einer Zeit, in der dieselbe Führung einen systematischen Menschenrechtsverletzer wie Saudi-Arabien aktiv umwirbt. Eine solche Heuchelei lässt vermuten, dass es zumindest teilweise um die globale Hegemonie und nicht um Werte geht.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs waren die USA zwei Jahrzehnte lang eindeutig die Nummer eins. Doch dann kamen katastrophal fehlgeleitete Kriege im Nahen Osten, der Finanzcrash von 2008, steigende Ungleichheit, die Opioid-Epidemie und andere Krisen, die die Überlegenheit des amerikanischen Wirtschaftsmodells in Frage zu stellen schienen. Darüber hinaus gibt es zwischen der Wahl Donald Trumps, dem versuchten Staatsstreich im US-Kapitol, zahlreichen Massenerschießungen, einer auf Wählerunterdrückung ausgerichteten republikanischen Partei und dem Aufkommen von Verschwörungssekten wie QAnon mehr als genug Beweise dafür, dass einige Aspekte des politischen und gesellschaftlichen Lebens in Amerika zutiefst pathologisch geworden sind.

Natürlich will Amerika nicht entthront werden. Aber es ist einfach unvermeidlich, dass China die USA wirtschaftlich überflügeln wird, unabhängig davon, welchen offiziellen Indikator man verwendet. Das Land hat nicht nur eine viermal so große Bevölkerung wie die USA, seine Wirtschaft wächst auch seit vielen Jahren dreimal so schnell (und hat die USA bereits 2015 in Bezug auf die Kaufkraftparität überholt).

China hat zwar nichts unternommen, um sich zu einer strategischen Bedrohung für Amerika zu erklären, aber die Zeichen stehen auf Sturm. In Washington besteht ein parteiübergreifender Konsens darüber, dass China eine strategische Bedrohung darstellen könnte und dass das Mindeste, was die USA tun sollten, um das Risiko zu mindern, darin besteht, das Wachstum der chinesischen Wirtschaft nicht weiter zu unterstützen. Nach dieser Auffassung sind Präventivmaßnahmen gerechtfertigt, selbst wenn dies bedeutet, dass die Regeln der Welthandelsorganisation verletzt werden, die die USA selbst so sehr mitgestaltet und gefördert haben.

Diese Front im neuen Kalten Krieg wurde lange vor dem Einmarsch Russlands in die Ukraine eröffnet. Und hochrangige US-Beamte haben seitdem gewarnt, dass der Krieg nicht von der wahren langfristigen Bedrohung ablenken dürfe: China. Angesichts der Tatsache, dass Russlands Wirtschaft etwa so groß ist wie die Spaniens, scheint die “grenzenlose” Partnerschaft mit China wirtschaftlich kaum von Bedeutung zu sein (obwohl sich die Bereitschaft Russlands, sich an störenden Aktivitäten in der ganzen Welt zu beteiligen, für seinen größeren südlichen Nachbarn als nützlich erweisen könnte).

Aber ein Land, das sich im “Krieg” befindet, braucht eine Strategie, und die USA können einen neuen Großmachtkampf nicht allein gewinnen; sie brauchen Freunde. Ihre natürlichen Verbündeten sind Europa und die anderen entwickelten Demokratien der Welt. Aber Trump hat alles getan, um diese Länder zu entfremden, und die Republikaner – die ihm immer noch treu ergeben sind – haben reichlich Grund geliefert, die Verlässlichkeit der USA als Partner in Frage zu stellen. Darüber hinaus müssen die USA auch die Herzen und Köpfe von Milliarden von Menschen in den Entwicklungs- und Schwellenländern der Welt gewinnen – nicht nur, um Zahlen auf ihrer Seite zu haben, sondern auch, um sich den Zugang zu wichtigen Ressourcen zu sichern.

Im Bemühen um die Gunst der Welt werden die USA viel verlorenen Boden wieder gutmachen müssen. Ihre lange Geschichte der Ausbeutung anderer Länder ist dabei nicht hilfreich, ebenso wenig wie ihr tief verwurzelter Rassismus – eine Kraft, die Trump geschickt und zynisch kanalisiert. Zuletzt trugen die US-Politiker zur weltweiten “Impf-Apartheid” bei, bei der reiche Länder alle nötigen Impfungen erhielten, während die Menschen in ärmeren Ländern ihrem Schicksal überlassen wurden. Währenddessen haben Amerikas neue Gegner aus dem Kalten Krieg ihre Impfstoffe anderen Ländern zu oder unter den Kosten zur Verfügung gestellt und gleichzeitig Ländern geholfen, ihre eigenen Impfstoffproduktionsanlagen zu entwickeln.

Die Glaubwürdigkeitslücke ist noch größer, wenn es um den Klimawandel geht, der unverhältnismäßig stark diejenigen im globalen Süden trifft, die am wenigsten in der Lage sind, ihn zu bewältigen. Zwar sind die großen Schwellenländer heute die größten Verursacher von Treibhausgasemissionen, doch die kumulierten Emissionen der USA sind immer noch die bei weitem größten. Die Industrieländer tragen weiterhin zu diesen Emissionen bei, und schlimmer noch, sie haben nicht einmal ihre mageren Versprechen eingelöst, den armen Ländern bei der Bewältigung der Auswirkungen der Klimakrise zu helfen, die die reiche Welt verursacht hat. Stattdessen tragen die US-Banken zu den sich abzeichnenden Schuldenkrisen in vielen Ländern bei und offenbaren dabei oft eine verwerfliche Gleichgültigkeit gegenüber dem daraus resultierenden Leid.

Europa und Amerika sind hervorragend darin, andere darüber zu belehren, was moralisch richtig und wirtschaftlich sinnvoll ist. Aber die Botschaft, die in der Regel ankommt – wie das Fortbestehen der amerikanischen und europäischen Agrarsubventionen zeigt – lautet: “Tu, was ich sage, nicht was ich tue.” Vor allem nach den Trump-Jahren erhebt Amerika keinen Anspruch mehr auf moralische Überlegenheit und hat auch nicht die Glaubwürdigkeit, Ratschläge zu erteilen. Der Neoliberalismus und die Trickle-Down-Ökonomie haben sich im Globalen Süden nie durchgesetzt und kommen nun überall aus der Mode.

Gleichzeitig hat sich China nicht durch Vorträge ausgezeichnet, sondern durch die Ausstattung armer Länder mit harter Infrastruktur. Ja, diese Länder sind oft hoch verschuldet, aber angesichts des Verhaltens der westlichen Banken als Gläubiger in den Entwicklungsländern sind die USA und andere kaum in der Lage, mit dem Finger auf sie zu zeigen.

Ich könnte noch mehr sagen, aber der Punkt sollte klar sein: Wenn die USA einen neuen kalten Krieg beginnen wollen, sollten sie besser verstehen, was nötig ist, um ihn zu gewinnen. Kalte Kriege werden letztlich mit der sanften Macht der Anziehungskraft und Überzeugung gewonnen. Um zu gewinnen, müssen wir den Rest der Welt davon überzeugen, nicht nur unsere Produkte zu kaufen, sondern auch das soziale, politische und wirtschaftliche System, das wir verkaufen.

Die USA mögen wissen, wie man die besten Bomber und Raketensysteme der Welt herstellt, aber sie werden uns dabei nicht helfen. Stattdessen müssen wir den Entwicklungs- und Schwellenländern konkrete Hilfe anbieten, angefangen bei einem Verzicht auf alle COVID-bezogenen geistigen Eigentumsrechte, damit sie selbst Impfstoffe und Behandlungsmethoden herstellen können.

Genauso wichtig ist es, dass der Westen seine wirtschaftlichen, sozialen und politischen Systeme wieder zu dem macht, worum die Welt ihn beneidet. In den USA beginnt dies mit der Verringerung der Waffengewalt, der Verbesserung der Umweltvorschriften, der Bekämpfung von Ungleichheit und Rassismus und dem Schutz der reproduktiven Rechte von Frauen. Solange wir uns nicht als würdig erwiesen haben, die Führung zu übernehmen, können wir nicht erwarten, dass andere nach unserer Pfeife tanzen. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph E. Stiglitz, Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften und Universitätsprofessor an der Columbia University, ist ehemaliger Chefökonom der Weltbank (1997-2000), Vorsitzender des Rates der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten und Mitvorsitzender der Hochrangigen Kommission für Kohlenstoffpreise. Er ist Mitglied der Unabhängigen Kommission für die Reform der internationalen Unternehmensbesteuerung und war Hauptautor der IPCC-Klimabewertung von 1995.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...