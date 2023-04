How The U.S. Is Trying To Force China To Break With Russia Support SouthFront Before there would be any World War Three between America and China (which would result from America’s officially ending its 1972-initiated “One China Policy” that Taiwan is a part of China), America would first need to isolate Russia by getting China to break with Russia and to come out unequivocally condemning Russia’s “Special Military Operation” in Ukraine and thereby cementing the U.S.



Wie die USA versuchen, China zum Bruch mit Russland zu zwingen

Geschrieben von Eric Zuesse

7. april 2023

Bevor es zu einem Dritten Weltkrieg zwischen Amerika und China käme (der daraus resultieren würde, dass Amerika offiziell seine 1972 initiierte “Ein-China-Politik” beendet, derzufolge Taiwan ein Teil Chinas ist), müsste Amerika zunächst Russland isolieren, indem es China dazu bringt, mit Russland zu brechen und Russlands “besondere Militäroperation” in der Ukraine unmissverständlich zu verurteilen und damit die Kontrolle der USA über die Ukraine zu zementieren. US-Kontrolle über die Ukraine zu zementieren, die die Regierung von US-Präsident Barack Obama im Februar 2014 durch seinen erfolgreichen Putsch gegen die ukrainische Regierung und deren Übernahme erlangt hatte, um das Land gegenüber dem Nachbarn Russland äußerst feindselig zu machen, damit Amerika dort seine Raketen platzieren kann. Die US-Regierung will nicht in eine Situation geraten, in der sie Russland und China gleichzeitig erobern müsste. Sie beabsichtigt, Russland zu erobern, bevor sie China erobert. Sollte sie jedoch zu dem Schluss kommen, dass dies nicht möglich ist (wie es jetzt wahrscheinlich scheint), dann wird Amerika dazu übergehen, es zuerst mit China aufzunehmen – und das würde bedeuten, dass die USA ihre Ein-China-Politik von 1972 offiziell aufgeben und sich voll und ganz dafür einsetzen würden, dass Taiwan ein separates und “unabhängiges” Land wird, das zu 100 % von der militärischen Unterstützung – und im Wesentlichen von der Kontrolle – der USA abhängig wäre. (Taiwan wäre dann weitaus abhängiger von den USA als Taiwan jemals von China abhängig war). Amerika muss Taiwan erobern, um China zu einem Krieg zu provozieren, dann diesen Krieg gewinnen und dann einen Krieg gegen Russland beginnen, um sein Ziel zu erreichen, der Diktator der ganzen Welt zu werden. Aber im Moment muss Amerika China von Russland abspalten. Der Grund dafür ist, dass Amerika, wenn es sie nicht spaltet, nicht in der Lage sein wird, entweder Russland ODER China zu gewinnen.

Also: Im Krieg ist Timing alles, und in Amerikas diplomatischer Vorbereitung auf den Dritten Weltkrieg ist der Plan, zuerst Russland und dann China zu besiegen; aber wenn sich das als nicht möglich erweist, wird Amerika dazu übergehen, zuerst China und dann Russland zu besiegen. Amerika verschärft seinen Plan, China zu einem Krieg zu provozieren.

Die derzeitige Phase der diplomatischen Vorbereitungen Amerikas auf den Dritten Weltkrieg sieht folgendermaßen aus:

Am 5. April titelte die New York Times, die immer vom Standpunkt der US-Regierung aus berichtet und diese auch tatsächlich vertritt, einen Keil, den die US-Regierung benutzen will, um die chinesische Regierung von Russland abzulenken: “Chinas Botschafter bei der EU versucht, Peking von Moskau zu distanzieren: Der Botschafter, Fu Cong, sagte, China stehe im Krieg in der Ukraine nicht auf der Seite Russlands. ‘No limit’ ist nichts als Rhetorik’, sagte er und bezog sich dabei auf eine Aussage aus dem letzten Jahr über die Beziehungen der beiden Länder.” Es wurde berichtet, dass:

Die Staats- und Regierungschefs der EU kämpfen um ein Gleichgewicht zwischen ihren engen Handelsbeziehungen mit China und dem amerikanischen Druck, ihre Politik zu verschärfen, insbesondere angesichts der Unterstützung Chinas für Russland seit Beginn des Krieges. China versucht, sich als Vermittler zu präsentieren, indem es darauf besteht, die territoriale Integrität der Ukraine zu respektieren, während es einige der Moskauer Darstellungen über den Krieg unterstützt.

Hier sind einige Höhepunkte des Interviews:

Der Botschafter spielte die Erklärung Russlands und Chinas zu einer “grenzenlosen” Freundschaft im vergangenen Jahr herunter. …

Herr Fu sagte, China stehe im Krieg nicht auf der Seite Russlands und einige Leute würden dies “absichtlich falsch interpretieren, weil es die so genannte ‘grenzenlose’ Freundschaft oder Beziehung gibt.”

Er fügte hinzu: “‘Keine Grenze’ ist nichts als Rhetorik.”

Am 6. April titelte der russische Nachrichtensender RT News (der die russische Regierung vertritt) “China disavows NYT claim about Russia relations” und berichtete:

Die US-Zeitung [NYT] sagte, Pekings Gesandter habe die Partnerschaft heruntergespielt und versucht, sein Land von Moskau zu distanzieren

… Die chinesische Vertretung bei der EU erklärte gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS, dass das Interview mit der NYT etwa eine Stunde lang war und dass die von der Zeitung abgedruckten Auszüge die Worte von Fu nicht richtig wiedergeben.

“Der Botschafter erklärte, dass einige Leute die chinesische Position [zur Krise in der Ukraine] absichtlich falsch interpretieren. Die Dinge, die China seit dem Beginn des Konflikts getan und nicht getan hat, sind in Europa und dem Rest der Welt bekannt”, zitierte die Nachrichtenagentur die Mission am Donnerstag.

Das Büro des Diplomaten stellte klar, dass es keinen Sinn habe, über die Bedeutung einer “grenzenlosen” Freundschaft zu diskutieren, und dass der Begriff nicht bedeute, dass China Russland militärische Hilfe leisten werde.

NATO-Sekretär Jens Stoltenberg hat China aufgefordert, seine “wachsende Annäherung” an Russland zu stoppen, und davor gewarnt, dass jede militärische Unterstützung Moskaus durch Peking während des Konflikts in der Ukraine ein “historischer Fehler” mit schwerwiegenden Folgen wäre.

Nach Abschluss eines NATO-Außenministertreffens am Mittwoch in Brüssel schlug Stoltenberg wegen der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Moskau und der Volksrepublik Alarm und betonte, dass Peking Russland schon bald Waffen anbieten könnte, obwohl es wiederholt beteuert hatte, dies nicht zu tun.

“China weigert sich, Russlands Aggression zu verurteilen… Und es stützt Russlands Wirtschaft”, behauptete er und fügte hinzu: “Die Verbündeten sind sich darüber im Klaren, dass jede tödliche Hilfe Chinas für Russland ein historischer Fehler mit tiefgreifenden Folgen wäre.”

Die NATO wird von der US-Regierung kontrolliert, und wann immer ein NATO-Mitgliedstaat sich einer von der US-Regierung geforderten Position nicht angeschlossen hat, haben sich die abweichenden Staaten letztlich angeschlossen und einstimmig dafür gestimmt. Außerdem titelte die South China Morning Post am 7. April: “Europe is ‘counting on China’ to end Russia’s war in Ukraine, leaders tell Xi Jinping in Beijing”, so dass nicht nur die NATO, sondern auch die EU China in dieser Sache droht. Die offizielle Zeitung der chinesischen Regierung, die Global Times, titelte jedoch stattdessen “Trilaterale Gespräche zwischen China, Frankreich und der EU stellen die Weichen für die Beziehungen richtig” und ignorierte weiterhin die Forderungen des Westens, in der Ukraine zu kapitulieren; stattdessen berichtete sie, dass Chinas Absicht in Bezug auf den Krieg in der Ukraine darin bestehe, als “Vermittler” zwischen dem Westen und Russland zu fungieren. Mit anderen Worten: Dies war die chinesische Art, dem Westen Nein zu sagen – ohne dies der Öffentlichkeit mitzuteilen.

Im Moment verlangt Amerika von China, in der Ukraine gegen Russland vorzugehen. Wenn China dem zustimmt, hat es seine Souveränität verloren, und Amerika kann dann in der Ukraine tun und lassen, was es will. Außerdem: Die Übernahme Taiwans von China durch Amerika wird dann nicht mehr so wichtig sein, weil Amerika bereits die Kontrolle über China übernommen hat. Zu diesem Zeitpunkt wird der totale Krieg der USA gegen Russland ernsthaft beginnen. Der “Verteidigungs”-Haushalt der USA wird in die Höhe schnellen, und Amerika wird sich auf einen vollwertigen Kriegszustand einstellen. Der US-Kongress bereitet bereits Gesetze vor, die dies ermöglichen sollen. Darüber hinaus hat Russland am 31. März eine wichtige neue Erklärung zu seiner Leitideologie veröffentlicht und betont darin, dass sie in Zusammenarbeit mit China und Indien sowie anderen Nationen des globalen Südens erarbeitet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

