Bild: Eine Straße ist mit den Flaggen der (L-R) USA, der Vereinigten Arabischen Emirate, Israels und Bahrains geschmückt, in der Ferienstadt Netanya in Zentralisrael, am 13. September 2020 [JACK GUEZ/AFP via Getty Images]



How the UAE serves as America’s duplicate Israel Last year’s “Abraham Accords” agreement, under which the United Arab Emirates officially normalised ties with Israel, was seen largely as an unmasking of the UAE’s long-standing covert links to the occupation state. How important, though, has Abu Dhabi become for the US in Middle East affairs?



Wie die VAE als Amerikas doppeltes Israel dienen

von Robert Inlakesh

28. Januar 2021

Das “Abraham-Abkommen” vom letzten Jahr, mit dem die Vereinigten Arabischen Emirate ihre Beziehungen zu Israel offiziell normalisierten, wurde weitgehend als Entlarvung der langjährigen verdeckten Verbindungen der VAE zum Besatzungsstaat gesehen. Doch wie wichtig ist Abu Dhabi für die USA in Nahost-Angelegenheiten geworden?

Die aktive Rolle der VAE bei der Gestaltung der Region im Sinne der kolonialen Interessen der USA und Israels kann nicht unterschätzt werden. Mit den neu unterzeichneten Waffendeals und den sich abzeichnenden weiteren Handelsabkommen sehen die Emirate für Washington immer mehr wie ein Duplikat Israels aus. Man betrachte nur die Art und Weise, wie es seinen Einfluss zugunsten der US-Politik geltend macht, und seine weitgehend unterbelichtete Rolle dabei, andere arabische Staaten unter Druck zu setzen, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren.

Um die Rolle der VAE bei der Normalisierung des Sudans mit Israel zu verstehen, ist es zum Beispiel wichtig, zu begreifen, was ein ehemaliger Beamter der Trump-Administration im Jahr 2019 sagte: “Man dreht jeden beliebigen Felsen am Horn von Afrika um, und man findet dort die VAE.” Zusammen mit Saudi-Arabien profitierten die VAE von den Aufständen 2018/19, die zum Sturz des sudanesischen Präsidenten Omar Bashir führten. Nachdem es nicht gelungen war, Bashir von seiner Ausrichtung auf die Türkei und Katar abzubringen, warfen die VAE ihr Gewicht hinter den Militärischen Übergangsrat (Transitional Military Council, TMC), der ihn ersetzen sollte.

Der TMC unterdrückte daraufhin mit großer Brutalität Demonstrationen, bei denen einfache Menschen auf der Straße versuchten, eine zivile Herrschaft in den Sudan zu bringen. Was folgte, war ein Abkommen zur Teilung der Macht, mit einer dreijährigen Übergangsregierung, die sich “Souveräner Rat” nennt und unter der nun Generäle die Hauptrolle bei der Kontrolle des Sudan spielen, von denen viele von Abu Dhabi unterstützt werden.

Als es um die Entscheidung ging, den Normalisierungsabkommen der Trump-Ära beizutreten, war der zivile Teil der Übergangsregierung dagegen, aber der TMC setzte sie unter dem Druck durch, die Wirtschaft des Landes sichern zu müssen. Die USA versprachen, das Land von der Liste der “staatlichen Sponsoren des Terrorismus” zu streichen, was bedeutete, dass die Sanktionen aufgehoben würden und Khartum eine wirtschaftliche Rettungsleine aus Washington erhalten würde. Im Gegenzug musste der Sudan Entschädigungen an die Familien der US-Bürger zahlen, die 1998 bei den Al-Qaida-Bombenanschlägen auf die US-Botschaften in Tansania und Kenia getötet worden waren. Die VAE sprangen daraufhin ein und versprachen, über Saudi-Arabien 335 Millionen Dollar an den Sudan zu zahlen, um diese Kosten zu decken, wenn Khartum im Gegenzug sein Normalisierungsabkommen mit Israel sichert.

READ: VAE-Kabinett billigt Einrichtung einer Botschaft in Tel Aviv

Der Einfluss der VAE auf die Normalisierung Marokkos mit Israel wurde bisher kaum beachtet, ist aber vielleicht einer der wichtigsten Faktoren, die das Königreich in Zugzwang gebracht haben. Dies sollte auch im Zusammenhang mit der Anti-Muslim-Bruderschaft-Haltung der VAE und ihrem eigenen wachsenden Einfluss in Nordafrika verstanden werden.

Eine wachsende Zahl von Ländern in der MENA-Region normalisiert die Beziehungen zu Israel – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Eine wachsende Zahl von Ländern in der MENA-Region normalisiert die Beziehungen zu Israel – Karikatur [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

Im April 2019 zog Abu Dhabi seinen Botschafter aus Marokko ab, was als Vergeltung für Rabats Entscheidung bezeichnet wurde, sich nicht der Blockade gegen Katar anzuschließen, die von Saudi-Arabien, den VAE, Bahrain und Ägypten wegen Dohas Ausrichtung auf die Bruderschaft verhängt wurde. Im März letzten Jahres revanchierte sich Marokko und zog seinen eigenen Botschafter aus den VAE ab.

Die Spannungen verschärften sich, als Marokko, das als neutraler Akteur im laufenden Konflikt in Libyen angesehen wurde, seine Unterstützung für die Regierung der Nationalen Eintracht (GNA) in Tripolis bekräftigte. Die Libysche Nationale Armee unter der Führung des abtrünnigen Feldmarschalls Khalifa Haftar, die sich der GNA widersetzt und versucht hat, sie zu stürzen, wird von den VAE unterstützt.

Im vergangenen Februar unterzeichneten die VAE ein strategisches Abkommen, um 2 Milliarden Dollar in Marokkos südlichen Nachbarn Mauretanien zu investieren, einem der ärmsten Länder der Welt. Dieser Schritt löste in Rabat Verärgerung aus, da Marokko befürchtete, dass die Investitionen der VAE in Mauretaniens Hafenanlagen in Nouadhibou seine eigenen Projekte Dakhla Port und Tangier Med gefährden würden.

Im August tauchten Berichte auf, dass Marokko die Emiratis beschuldigt hatte, die Polisario-Front im saharauisch-marokkanischen Streit um die Kontrolle der Westsahara zu unterstützen. In einer plötzlichen Wendung hatten die VAE im Oktober beschlossen, als erster arabischer Staat ein Konsulat in der Westsahara zu eröffnen. Die Regierung in Rabat begrüßte dies mit offenen Armen, in der Hoffnung, dass dies den Weg für eine weitere arabische Anerkennung der marokkanischen Kontrolle über die umstrittene Region ebnen würde.

Weniger als einen Monat später erklärte die Polisario-Front, dass der 29-jährige Waffenstillstand zwischen der saharauischen Befreiungsgruppe und Marokko offiziell beendet sei. Als Marokko Anfang Dezember ankündigte, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, erklärten die USA gleichzeitig, dass sie die marokkanische Souveränität über die Westsahara offiziell anerkennen würden. Dieser Bruch mit der bisherigen Haltung der USA und der VAE in dieser Frage geschah innerhalb weniger Monate. Es überrascht nicht, dass die VAE das Normalisierungsabkommen zwischen Marokko und Israel offen lobten.

Ein gewisses Maß an internationaler Legitimität für Marokkos Herrschaft über dieses Territorium ist im Falle einer groß angelegten militärischen Eskalation unerlässlich, zumal der militärisch fähigere Nachbar Algerien die Polisario-Front in der Westsahara unterstützt.

STELLUNGNAHME: Katar könnte Saudi-Arabien als wichtigen Verbündeten der USA am Golf ablösen

Die VAE haben sich zu einem mächtigen Akteur im Nahen Osten entwickelt, und zwar überall in der Region. Im Jemen haben die VAE durch ihre Unterstützung des separatistischen Südlichen Übergangsrats (STC) ein Druckmittel gegen Saudi-Arabien in der Hand, selbst als sie gleichzeitig versuchten, Mitglieder der jemenitischen Al-Islah-Partei und andere, die mit der Muslimbruderschaft verbunden sind, zu ermorden.

Durch den Einsatz von zutiefst spaltenden Figuren wie dem ehemaligen Mitglied der Palästinensischen Autonomiebehörde Mohammad Dahlan – jetzt bekannt als rechte Hand des Abu Dhabi Kronprinzen Mohammed Bin Zayed Al-Nahyan – ist der Einfluss der VAE weit verbreitet. Dahlan wird in der Türkei wegen seiner angeblichen Rolle beim gescheiterten Putsch 2016 gesucht, mit dem Präsident Recep Tayyip Erdogan abgesetzt werden sollte. Der ehemalige Sicherheitschef der Fatah wird auch beschuldigt, 2012 mit dem damaligen ägyptischen Verteidigungsminister Abdel Fattah Al-Sisi zusammengearbeitet zu haben, um den Sturz von Präsident Mohamed Morsi zu planen. Der Einfluss der VAE ist auch in Syrien zu finden, da Abu Dhabi versucht, sich mit jedem zu verbünden, der sich gegen die Muslimbruderschaft und diejenigen, die mit der Bewegung verbunden sind, stellt.

Besorgniserregend ist für viele jedoch, dass die VAE beabsichtigen, das Hejaz-Eisenbahnprojekt wiederzubeleben und ihre Städte mit dem Hafen von Haifa in Israel zu verbinden. Dies würde andere regionale Akteure, wie z.B. Ägypten, in Bezug auf den Handel untergraben. Es ist unwahrscheinlich, dass dies ohne die Unterstützung Saudi-Arabiens geschehen wird, das bisher noch keine Normalisierung mit Israel angekündigt hat. Nichtsdestotrotz ist es aufgrund des riesigen Geheimdienstnetzwerks, der modernen Streitkräfte und der Ausrichtung sowohl auf die USA als auch auf Israel klar, dass die VAE kein Staat sind, den man in regionalen oder sogar globalen Angelegenheiten unterschätzen sollte. Übersetzt mit Deepl.com

Der perfide Normalisierungsplan der VAE mit Israel – Cartoon [Sabaaneh/MiddleEastMonitor]

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...