Wie die westlichen Sanktionen zurückschlagen, Europa schaden und die asiatische Integration vertiefen Von Renate Bridentha

Fumio Kishida nahm am 3. Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau an einem Rundtischgespräch teil. 首相官邸ホームページ, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Die westlichen Sanktionen haben dazu geführt, dass Russland seinen Handel mit Asien stark ausgebaut hat, während die europäische Wirtschaft darunter leidet. Der US-Tech-Krieg gegen China schadet der eigenen Industrie.

Wie die westlichen Sanktionen zurückschlagen, Europa schaden und die asiatische Integration vertiefen

Von Renate Bridenthal / Geopolitical Economy Report



12. Januar 2023

Wirtschaftlicher Zwang durch die Verhängung von Sanktionen ist eine Kriegshandlung. Viele dieser Sanktionen haben vor allem für die Zivilbevölkerung der betroffenen Länder viel Leid verursacht.

Doch so wie ein Gewehr an der Schulter des Schützen abprallt und Verletzungen verursachen kann, so können auch Sanktionen auf den Anwender zurückschlagen. Das ist der Titel eines neuen Buches, “Backfire: How Sanctions Reshape the World Against U.S. Interests”.

Damit soll nicht gesagt werden, dass Sanktionen kein Leid verursachen, aber sie haben nur eine Erfolgsquote von 13 %, wenn es darum geht, das Verhalten eines Zielstaates in der gewünschten Weise zu ändern.

Die Erfolglosigkeit von Sanktionen ist seit langem bekannt, was die USA jedoch nicht davon abgehalten zu haben scheint, immer mehr von ihnen zu verhängen.

Der Blowback-Effekt hat bereits eingesetzt, und weitere sind absehbar. Die vorliegende Analyse wird sich auf die beiden wichtigsten geopolitischen Ziele der US-Politik konzentrieren: Russland und China.

Ausdehnung” Russlands auf die Ukraine

Zurzeit befinden sich die USA in einem Stellvertreterkrieg mit Russland, in dem die Ukraine militärisch die Hauptrolle spielt. Davor und daneben gibt es einen laufenden Krieg mit Sanktionen.

Der längste Anlass war die Machtübernahme durch Wladimir Putin, der Russlands wirtschaftliche Macht und Souveränität wiederherstellte, indem er einige der räuberischen Auswirkungen der russischen Privatisierung nach der von den USA unterstützten “Schocktherapie” rückgängig machte.

Eine frühe “westliche” Strategie zur Verhinderung einer Rückkehr Russlands als Großmacht bestand darin, viele seiner osteuropäischen Nachbarstaaten in die NATO aufzunehmen. Die Ukraine wäre das letzte Glied in einer militärischen Front, die Russland als potenzielle Angriffsfront wahrnimmt. Wie auch immer dieser Kampf ausgehen wird, die Sanktionen werden wahrscheinlich fortgesetzt.

Die USA verhängten 2012 mit dem Magnitsky-Gesetz erstmals Sanktionen gegen 60 russische Personen, um diejenigen zu bestrafen, die angeblich für den Tod von Sergej Magnitsky verantwortlich waren, einem Buchhalter eines Steuerhinterziehers, der der Korruption beschuldigt wurde und der auch politisch mit dem russischen Oppositionsführer Alexej Nawalny verbunden war – später selbst ein Grund für weitere Sanktionen.

Im Jahr 2014 führte ein von den USA unterstützter Putsch in der Ukraine zu einem achtjährigen Bürgerkrieg, der im Osten des Landes separatistische Bewegungen entstehen ließ.

Offenbar in Anlehnung an den Bericht “Extending Russia” der vom Pentagon unterstützten RAND Corporation aus dem Jahr 2019 wählten die USA die Ukraine als beste Option unter den Nachbarländern aus, um Russland zu provozieren, damit es sich zu weit ausdehnt.

Diese vorgeschlagene Strategie schien im Dezember 2022 von der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in einem Interview mit der Zeitung Die Zeit bestätigt zu werden. Sie räumte ein, dass das “Minsker Abkommen von 2014 ein Versuch war, der Ukraine Zeit zu verschaffen. Die Ukraine hat diese Zeit genutzt, um stärker zu werden.”

Die Minsker Vereinbarungen wurden von Deutschland und Frankreich überwacht. Der ehemalige französische Präsident François Hollande bestätigte dies kurz darauf mit den Worten: “Angela Merkel hat in diesem Punkt recht.”

Mit ihrer Strategie ist es gelungen, Russland im Februar 2022 in die Ukraine “hineinzuziehen”.

Westliche Sanktionen führen zu mehr russischer Selbstversorgung

Seitdem werden gegen Russland Sanktionen verhängt, die sich gegen Einzelpersonen, Unternehmen und staatliche Stellen richten, vor allem gegen die Ölexporte, aber auch gegen den Verkauf von Aluminium, Uran und landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Zu den anfänglichen Schäden gehörten ein erheblicher Rückgang des russischen BIP und Lebensstandards, der Verlust ausländischer Investitionen, ein starker Anstieg der Inflation und eine vorübergehende Abwertung des Rubels.

Später schränkten die USA den Zugang Russlands zu den Kapitalmärkten und zur Öl- und Gasförderungstechnologie ein, was Moskaus Finanzierung der Erschließung von Ölfeldern, vor allem in der Arktis, wo Russland die längste Küstenlinie hat, behindern kann.

Putin hat dies jedoch mit einer Politik der Importsubstitution, staatlicher Subventionen und der Verstaatlichung privater Ölgesellschaften weitgehend geändert, so dass die Ölförderung bis 2018 wieder auf fast 40 % mehr als vor den Sanktionen gestiegen ist.1

Tatsächlich ist der Wert der russischen Exporte nach den Sanktionen 2022 gestiegen.

Die russischen Landwirte profitierten von der Importsubstitution und sicherten die Ernährungssicherheit des Landes.

Und während Russland jetzt weniger nach Großbritannien, Schweden, in die USA, nach Südkorea und Deutschland exportiert, exportiert es mehr nach Brasilien, Japan, China, Indien, in die Türkei, nach Spanien, in die Niederlande und nach Belgien.

Indien und China haben ihre Käufe von russischem Öl erhöht; Frankreich ist auf russisches Uran angewiesen; Belgien handelt immer noch mit Diamanten mit Russland; und die Niederlande bieten Zugang zu niederländischen Häfen für solche Güter, berichtete die New York Times.

Während europäische Staaten wie Deutschland und Frankreich die Versuche der USA, die russische Regierung zu schwächen, öffentlich zu unterstützen scheinen, sind sie wütend über die Kosten, die ihnen in Form von verlorenen Handelsabkommen und Investitionsmöglichkeiten entstehen.

Ihr Unbehagen wird noch verstärkt durch den Verdacht, dass die USA ihre Energiequellen – wie Flüssigerdgas (LNG), das um ein Vielfaches teurer ist – durch billigere russische ersetzen, und durch die Rekordgewinne der USA aus dem Verkauf von mehr Waffen.

Darüber hinaus hat der Versuch der Regierung Joe Biden, die Produktion durch ihre “Made in America”-Politik ins Ausland zu verlagern, dazu geführt, dass US-Verbündete den Vorwurf erhoben haben, dieser Protektionismus verstoße gegen internationale Handelsgesetze.

Zusätzlich zu den steigenden Produktionskosten aufgrund der höheren Energiepreise in den USA könnte dies Europa in eine relative Deindustrialisierung treiben.

Einige Länder haben darauf reagiert, indem sie ihre Fabriken in die USA verlagert haben, um in den Genuss des “Inflation Reduction Act” zu kommen, der eine Fabrik in den USA mit bis zu 800 Millionen Dollar subventioniert.

Eine Verlagerung in die USA mag einige Unternehmen retten, wird aber die Deindustrialisierung Europas nur weiter vorantreiben.

Eine weitere Strategie, die in Erwägung gezogen wird, ist der europäische Protektionismus, der das transatlantische politische Bündnis auf eine wackelige Basis stellen könnte.2

Westliche Sanktionen fördern die asiatische Integration

Nicht nur Europa macht gegen den Protektionismus der USA mobil. China, große Teile Südostasiens und einige lateinamerikanische Länder handeln ähnlich.

Die Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) ist eine politische und wirtschaftliche Union, die vom Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) gegründet wurde. Die RCEP ist größer als die Europäische Union und das Abkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada und umfasst China, die Philippinen, Laos, Vietnam, Brunei, Kambodscha, Singapur und Thailand sowie die politischen Verbündeten der USA, Australien, Neuseeland, Japan und Südkorea.

Karte der Mitglieder der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft RCEP

Mitglieder des Handelsblocks Regionale Umfassende Wirtschaftspartnerschaft (RCEP)

Natürlich werden dadurch in einigen Fällen politische und wirtschaftliche Interessen gegeneinander ausgespielt, was zu Spannungen führt, die ein Merkmal der Gegenreaktion auf den wirtschaftlichen Zwang der USA sind.

Der US-Kongress hat auch den Finanzsektor genutzt, um seine Politik durchzusetzen, indem er Banken, die Transaktionen mit sanktionierten Parteien abwickeln, mit sekundären Sanktionen belegt hat.

Sekundärsanktionen werden gegen Länder verhängt, die versuchen, mit den Zielländern der Primärsanktionen Handel zu treiben. Sie sind technisch gesehen illegal, aber viele Länder halten sich aus Angst vor Vergeltungsmaßnahmen der USA daran.

Schifffahrtsunternehmen und Versicherer halten sich oft zu sehr an die Sanktionen, die eigentlich nicht gelten, was zu Verzögerungen bei der Lieferung von Getreide und Düngemitteln geführt hat, die zur Verhinderung von Hungersnöten, insbesondere in Afrika, benötigt werden.

Es drohen jedoch Rückwirkungen auf das globale Finanzwesen, die letztendlich die Macht der USA, die durch die Hegemonie des Dollars ausgeübt wird, untergraben könnten.

Westliche Sanktionen beschleunigen die Entwicklung neuer Finanzsysteme

Eine der Möglichkeiten zur Umgehung von Primär- und Sekundärsanktionen besteht darin, den Handel in lokalen Währungen abzuwickeln, anstatt SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) zu nutzen, ein System, dem Banken und Finanzinstitute weltweit angehören und das für Transaktionen in Dollar weit verbreitet ist.

SWIFT blockiert Zahlungen, die gegen US-Sanktionen verstoßen. Daher handeln immer mehr Länder in anderen Währungen.

Russland handelt mit Indien in Rubel und Rupien und mit China in Rubel und Renminbi.

Auch die Mitglieder der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, zu der China, Indien, Pakistan, Russland, der Iran und zahlreiche zentralasiatische Staaten gehören, die die Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, handeln in nationalen Währungen.

Alternative Finanznetzwerke sind im Entstehen begriffen. Die BRICS-Länder (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) arbeiten an der Entwicklung einer neuen Reservewährung, die auf einem Korb ihrer nationalen Währungen basiert.

China hat CIPS (Cross-Border Interbank Payment System) gegründet, ein SWIFT-ähnliches Zahlungsnetzwerk zur Internationalisierung des Renminbi. Zu den Mitbegründern gehörten auch einige westliche Banken wie Citi, Deutsche Bank, HSBC sowie zahlreiche asiatische und afrikanische Banken. Mit insgesamt etwa 1.300 Banken ist es eine Herausforderung für die Zukunft.3

China ist langsam dabei, seinen Renminbi zu einer internationalen Währung zu machen, wodurch der Dollar nur noch ein Mitglied in einem Währungskorb wäre und nicht mehr die dominierende Währung im Handel.

Schließlich gibt es noch das Wachstum digitaler Währungen – elektronische, staatlich gesicherte nationale Währungen, die wie Bargeld funktionieren, nicht zu verwechseln mit Blockchain-Kryptowährungen.

Nationale digitale Währungen werden es den Ländern ermöglichen, direkt zu handeln, ohne Mechanismen wie SWIFT nutzen zu müssen.

Der Niedergang der Dollar-Hegemonie ist zu erwarten, allerdings mit einem langen Zeithorizont von zwei oder drei Jahrzehnten.

Die Bewaffnung der Finanzen hat die USA jedoch einen Vertrauensverlust gekostet. Wenn Devisenreserven eingefroren werden können, wie es bei Russland, Venezuela, Iran und Afghanistan der Fall war, kann sich kein Land mehr sicher fühlen.

Viele Zentralbanken, darunter auch die chinesische, haben Gold für ihre Reserven gekauft und US-Wertpapiere verkauft.

US-Sanktionen gegen China riskieren einen globalen Handelskrieg und schaden der westlichen Industrie

Ein wichtiges und widersprüchliches Ergebnis der bisherigen Maßnahmen ist die zunehmende Annäherung zwischen Russland und China, die jetzt gemeinsame Militärübungen abhalten.

In Bezug auf Peking, dessen spektakuläres Wachstum eine klare Herausforderung für die globale Dominanz der USA darstellt, hat Washington eine stärkere Form des wirtschaftlichen Zwangs eingeführt: Exportkontrollen.

Hier ist die Gefahr eines Rückschlags noch größer, der möglicherweise zu einem lang anhaltenden Handelskrieg über Halbleiter oder Mikrochips führen könnte, dem Schlüssel zu fortschrittlicher ziviler und militärischer Technologie.

Im Oktober 2022 untersagte das US-Handelsministerium chinesischen Chip-, Biomedizin- und Chemieunternehmen die Einfuhr hochentwickelter amerikanischer Chipdesign- und -herstellungswerkzeuge. Damit soll verhindert werden, dass chinesische Unternehmen ihre eigene Fähigkeit zur Herstellung vergleichbarer Technologie entwickeln.

Sollten in diesem Fall sekundäre Sanktionen verhängt werden, könnten auch andere Technologieunternehmen betroffen sein – wie Samsung und Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), die mit dem großen chinesischen Markt Handel treiben.

Allerdings gibt es einen beträchtlichen illegalen Chipschmuggel. Eine amüsante Miniaturversion dieses Phänomens war der Versuch, Chips in einem gefälschten Babybauch einzuschleusen.

Ein möglicher Rückschlag für die US-Exportkontrollen könnte darin bestehen, dass China Vergeltung übt, indem es den USA die Lieferung von Seltenen Erden verweigert, die für die in den meisten modernen Technologieprodukten verwendeten Batterien benötigt werden. China kontrolliert 60 % der Produktion von Seltenen Erden.

US-Wirtschaftsinteressen haben ihre Besorgnis über die Folgen zum Ausdruck gebracht, zumal es Washington nicht gelungen ist, seine Verbündeten davon zu überzeugen, ähnliche Exportkontrollen einzuführen.

Darüber hinaus wäre der Verlust des chinesischen Marktes ein “Todesurteil” für einige US-Halbleiterfirmen, deren Umsatzrückgang sie dazu veranlassen könnte, ihre Investitionen in Forschung und Entwicklung zu reduzieren und somit zu schrumpfen.4

Daher bevorzugt die Halbleiterindustrie eine engere Ausrichtung auf Chinas Verteidigungs- und Sicherheitsindustrie.

Schließlich hat auch derjenige, der die Standards für Mikrochips festlegt, erheblichen Einfluss. Chinesische Ingenieure haben zunehmend Einfluss in der Internationalen Organisation für Normung und der Internationalen Elektrotechnischen Kommission, was Peking die Möglichkeit gibt, bei der Festlegung der Regeln mitzuwirken.

China hat sogar einen Konkurrenten für WiFi auf seiner Digitalen Seidenstraße eingerichtet. Und sein globales Positionierungssystem, Beidou, ist dreimal genauer als GPS.5

Eine Entkopplung in zwei Weltsysteme der Technologie würde wahrscheinlich auf vielen Ebenen nach hinten losgehen. Die Halbleiterproduktion besteht aus einem hochintegrierten globalen Netzwerk aus Ressourcengewinnung, Design und Herstellung.

Gegenwärtig hat das taiwanesische Unternehmen TSMC mit 92 % der modernsten Chips den größten Anteil an der Produktion. Das macht Taiwan zu einem Schlüsselfaktor im Wettbewerb zwischen den USA und China. Und im Moment bietet es der Insel einen “Silizium-Schutzschild” vor militärischen Operationen.

Es wird immer deutlicher, dass die US-Sanktionspolitik zur Aufrechterhaltung der globalen Vorherrschaft, obwohl sie schädlich ist und eskaliert, den Höhepunkt ihrer Wirksamkeit überschritten haben könnte.

Exportkontrollen könnten noch wirksamer sein, aber auch sie werden wahrscheinlich nicht das eigentliche Ziel erreichen.

Die meisten Beobachter sind der Ansicht, dass sich die USA in zwei oder drei Jahrzehnten damit abgefunden haben werden, nur noch eine von mehreren wichtigen Mächten zu sein. Der Dollar wird Teil eines Korbes von Reservewährungen werden.

Die Frage ist, ob sich Washington in Angelegenheiten, die für die gesamte Menschheit von Bedeutung sind, zur Zusammenarbeit statt zum Wettbewerb verpflichten kann.

Die Vorteile könnten enorm sein. Übersetzt mit Deepl.com

