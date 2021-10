Abbas und seine “Überraschungen”

Wie geht es nach Abbas’ jüngster Drohung weiter?

Von Yasser Al-Zaatreh

4. Oktober 2021



Mahmoud Abbas, Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, spricht in einem aufgezeichneten Video während der Generalversammlung der Vereinten Nationen via Live-Stream in New York, USA, am Freitag, September.





Jedes Jahr hält Mahmoud Abbas eine Rede vor den Vereinten Nationen, der oft Erklärungen der Führer der Fatah-Bewegung und der Mitarbeiter der PLO vorangestellt sind, die Abbas als Vertreter der überholten Fraktionen ernannt hat. In diesen Erklärungen ist von “Bomben” und manchmal auch von “Überraschungen” die Rede, aber letztlich arbeiten die Berge und bringen eine Maus hervor.

Seit der Übernahme seiner drei Ämter (Chef der Fatah, der Palästinensischen Autonomiebehörde und der PLO) ist Abbas der Größe und den Opfern des palästinensischen Volkes nie gerecht geworden, weder in seinen Reden noch in seinen Taten vor Ort, was das Wichtigste von allem ist.

Seitdem begeht er nationale Tabubrüche, die niemand erwartet hat, und tut dies sogar öffentlich. Das ist nicht verwunderlich für einen Mann, der sich in der glanzvollsten Periode der palästinensischen Geschichte seit der Nakba (Al-Aqsa-Intifada) gegen das gesamte palästinensische Volk und seine Kräfte stellte und sich gegen den verstorbenen Jassir Arafat instrumentalisieren ließ. Das Ergebnis war ein Putsch gegen die Idee, zum bewaffneten Kampf zurückzukehren, um im Gegenzug die Osloer Abkommen wiederzubeleben und die Sicherheitszusammenarbeit mit dem Feind zu heiligen. Außerdem erlaubte er den Invasoren, die billigste Besatzung der Geschichte durchzuführen (diese letzte Zeile stammt von ihm) und den Widerstand abzulehnen. Davor hat er das Recht auf Rückkehr abgeschafft, indem er von der Bequemlichkeit der Flüchtlinge in ihren Gastländern sprach. Dies kommt zu vielen anderen Katastrophen hinzu, wie z. B. der Tatsache, dass er den Opfern, die die Menschen während der Jerusalemer Intifada und der Schlacht um das Schwert von Jerusalem gebracht haben, nicht gerecht wurde, und dass er die Anerkennung der von der UNO gefassten Beschlüsse durch die Hamas zur Bedingung für eine Aussöhnung machte.

Wenn man mit einigen Mitgliedern des “Fatah-Stammes” über all das spricht – leider musste ich diesen Ausdruck verwenden -, antworten sie, dass der Mann in seinem Programm klar und offen war. Es ist, als ob die Bekanntgabe des nationalen Verfalls eine edle Tat wäre, oder als ob die Ankündigung des Programms ihn von einer Überprüfung befreit. Und das, obwohl er fast zwei Jahrzehnte lang absolut versagt hat und die Judaisierung, die Besiedlung und die Unterdrückung zunahmen. Es ist erwähnenswert, dass die wichtigste Rechtfertigung für Oslo darin bestand, zu verhindern, dass die Besatzung noch mehr Land verschlingt.

Was die Katastrophen dieses Mannes noch erbärmlicher macht, ist die Tatsache, dass seine Ära von beispiellosen Reden und Positionen der Zionisten geprägt war, nicht nur von Netanjahu, sondern auch von dem Neuling in der israelischen Regierung, Bennett. Eine offene Ablehnung des palästinensischen Staates hat es vor der Herrschaft von Abbas nie gegeben (das Problem lag in seinen Bedingungen). Inzwischen weiß jeder, dass Jerusalem auch während seiner Regierungszeit nicht verhandelt wurde, wie Tzipi Livni seinem Chefunterhändler Saeb Erekat während der Regierungszeit von Olmert sagte, ebenso wie ihre Ablehnung der Rückkehr auch nur eines einzigen Flüchtlings in die 1948 besetzten Gebiete.

Die Herrschaft von Abbas ist also in jeder Hinsicht die schlechteste in der Geschichte der palästinensischen Nationalbewegung, vor allem, wenn man die Periode der arabischen Normalisierung hinzurechnet, die mit der Rechtfertigung stattfand und immer noch stattfindet, dass die PA der größte Normalisierer ist. Ganz zu schweigen davon, dass er den Feind immer mehr anfleht und zu Treffen mit dessen Vertretern zurückkehrt (Bennett ist derjenige, der sich weigert, Abbas zu treffen), ohne die Bedingung zu erfüllen, die Siedlungsexpansion einzufrieren, die seit etwa 10 Jahren besteht. Danach begab er sich in Bidens Labyrinth, das durch den “wirtschaftlichen Frieden” repräsentiert wird, der der schändlichen Palästinensischen Autonomiebehörde etwas Leben einhaucht und im Gegenzug die palästinensische Sache tötet, die während der Jerusalemer Intifada und der Schlacht um das Schwert von Jerusalem wieder zu Ruhm gekommen ist.

Nun zur neuen Rede, die er mit dem traditionellen Weinen begann, das wir alle kennen, und dann mit den Worten beendete: “Dies ist ein Moment der Wahrheit mit der Besatzungsmacht. Wir befinden uns an einem Scheideweg. Wir haben genug. Diese Situation kann so nicht weitergehen, und unser Volk kann sie nicht länger ertragen”.

Was er dann sagte, war komisch: “Es gibt Optionen, einschließlich der Rückkehr zu einer Lösung auf der Grundlage des Teilungsplans der 1947 verabschiedeten Resolution 181 (II), die dem Staat Palästina 44 % des Landes zuspricht.” Er ist mit 22 Prozent gescheitert, fordert aber jetzt 44 Prozent.

Danach versprach er eine “Überraschung”, als er sagte: “Israel, die Besatzungsmacht, hat ein Jahr Zeit, sich aus den 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, zurückzuziehen.” Wenn dies nicht geschieht, (fragt er, anstatt zu antworten) “Wenn dies nicht erreicht wird, warum dann die Anerkennung Israels auf der Grundlage der Grenzen von 1967 aufrechterhalten?”

Was dann? Er sagte, er werde sich an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag wenden und ignorierte dabei ein Urteil aus dem Jahr 2005, das einen Wendepunkt in der Geschichte der internationalen Institutionen darstellte, die als stärker als die Resolution 242 angesehen wurden, aber letztendlich nur Tinte auf dem Papier waren.

Dies ist die Zusammenfassung der großen Rede von Abbas, und das sind seine kommenden Überraschungen, die uns seine Sprecher versprochen haben!

Die Frage, die sich an die Mitglieder des Stammes richtet, die ihm Legitimität verleihen, lautet: Werden Sie ihn nächstes Jahr auffordern, die Anerkennung des feindlichen Staates zurückzunehmen? Nein, das werden Sie nicht. Werden Sie ihn auffordern, seinen Kurs zu ändern? Nein, das werden Sie nicht, und Sie werden das Spiel der Rechtfertigungen und Ausreden fortsetzen.

Wenn von diesen Leuten nichts zu erwarten ist, außer einer Gruppe, die die Sache in den Vordergrund stellt, warum sollte das palästinensische Volk dann weiterhin Abbas hinterherlaufen?

Sollten nicht die Widerstandskräfte dafür verantwortlich gemacht werden, sich gegen ihn aufzulehnen und nach einem alternativen Weg zu suchen, der alle Palästinenser vertritt, wie etwa ein umfassendes Aufstandsprojekt, dem sich jeder anschließen kann? Es stimmt, dass dies die Wiederherstellung der Kräfte im Westjordanland (vor allem der Hamas) und die Änderung ihrer Aktionsmechanismen und der dafür verantwortlichen Personen erfordert, aber der Start des Projekts ist eindeutig eine Notwendigkeit geworden.

Es gibt keine Hoffnung für Abbas, und es ist wahrscheinlich, dass seine Alternativen ihm ähnlich wären, was bedeutet, dass das Warten auf seinen Abgang nutzlos und eine völlige Zeitverschwendung sein wird. Übersetzt mit Deepl.com

Dieser Artikel erschien zuerst auf Arabisch in Arabi21 am 2. Oktober 2021

--

