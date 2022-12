What’s Ahead in the War in Ukraine by U. S. Lt. Col. Alex Vershinin via Russia Matters The war in Ukraine has dragged on for nearly 10 months. After an initial Russian cavalry dash seized over 20% of Ukraine, Russian forces then smashed into determined Ukrainian resistance, ending in an embarrassing retreat from Kyiv.

Wie geht es weiter mit dem Krieg in der Ukraine?

von U. S. Oberstleutnant Alex Vershinin über Russia Matters

24. Dezember 2022

Der Krieg in der Ukraine zieht sich nun schon seit fast 10 Monaten hin. Nachdem ein anfänglicher russischer Kavallerieschlag über 20% der Ukraine erobert hatte, stießen die russischen Streitkräfte auf entschlossenen ukrainischen Widerstand, der in einem peinlichen Rückzug aus Kiew endete. Von da an wurde der Krieg zu einem Zermürbungskampf zwischen Russland auf der einen Seite und der Ukraine, die an der Spitze einer westlichen Koalition kämpft, auf der anderen Seite. Im Laufe des Sommers eroberten die russischen Offensiven Ljoman, Lisitschansk und Sewero-Donezk. Im Herbst eroberten ukrainische Offensiven die Provinz Charkiw und die Stadt Cherson zurück, wodurch die russische Kontrolle einer Schätzung zufolge auf etwa 50 % der Gebiete schrumpfte, die sie seit dem 24. Februar erobert hatten. Die beiden gegnerischen Seiten haben zwei gegensätzliche Strategien verfolgt: Die Russen führen einen traditionellen, auf Feuerkraft ausgerichteten Zermürbungskrieg, während die Ukraine einen auf das Terrain ausgerichteten Manöverkrieg führt. Diese gegensätzlichen Strategien sind ebenso sehr ein Produkt der Verfügbarkeit nationaler Ressourcen wie eine bewusste Entscheidung. Wenn der Frost die Wintersaison einläutet, werden beide Seiten ihre Strategien in begrenzten Offensiven umsetzen.

Bislang scheinen beide Strategien zu funktionieren. Die Ukraine hat große Teile ihres Territoriums zurückerobert, sich aber während der Herbstoffensive erschöpft. Sie hat erschreckende Verluste erlitten und wichtige Vorräte an Ausrüstung und Munition aufgebraucht. Noch gibt es Kapazitäten, um Verluste zu ersetzen und neue Kampfformationen aufzustellen, doch diese schwinden rasch.

Ich glaube, dass keine der beiden Seiten spektakuläre Gebietsgewinne erzielen wird, aber die russische Seite wird wohl eher ihr Ziel erreichen, die ukrainischen Ressourcen zu erschöpfen und gleichzeitig die eigenen zu erhalten.

Die ukrainische Strategie

Der auf das Gelände ausgerichtete Manöverkrieg der Ukraine wird durch zwei Faktoren eingeschränkt: die begrenzte Produktion von Artilleriemunition und -ausrüstung sowie die Überlegungen der Koalition. Die Ukraine begann den Krieg mit 1.800 Artilleriegeschützen sowjetischen Kalibers. Diese erlaubten eine Feuerrate von 6.000 bis 7.000 Schuss pro Tag, während die Russen täglich 40.000 bis 50.000 Schuss abfeuerten. Inzwischen ist die Munition dieser Artillerie größtenteils aufgebraucht, und stattdessen setzt die Ukraine 350 Artilleriegeschütze westlichen Kalibers ein, von denen viele zerstört sind oder wegen Überbeanspruchung nicht mehr funktionieren. Inzwischen geht den westlichen Ländern selbst die Munition aus; die USA produzieren schätzungsweise nur noch 15.000 155-mm-Granaten pro Monat. Aus diesem Grund ist die Ukraine gezwungen, Masseninfanterieverbände einzusetzen, die um jeden Preis Gebiete zurückerobern wollen. Die Ukraine kann sich in Artillerieschlachten einfach nicht mit Russland messen. Wenn sich die ukrainischen Truppen nicht auf direkte Feuergefechte mit den russischen Truppen einlassen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie auf Distanz von der russischen Artillerie vernichtet werden.

Das zweite Hindernis für die Ukraine ist der Koalitionscharakter ihrer Kriegsführung. Seitdem die Ukraine ihre eigenen Bestände aufgebraucht hat, ist sie zunehmend auf westliche Waffen angewiesen. Die Aufrechterhaltung der westlichen Koalition ist für die ukrainischen Kriegsanstrengungen von entscheidender Bedeutung. Ohne eine konstante Reihe von Siegen könnten die Mitglieder der Koalition aus wirtschaftlichen Gründen abtrünnig werden. Versiegt die westliche Unterstützung, weil die Vorräte oder der politische Wille zur Neige gehen, bricht die Kriegsanstrengung der Ukraine mangels Nachschub zusammen. In gewisser Weise hat die Ukraine keine andere Wahl, als Angriffe zu starten, ungeachtet der menschlichen und materiellen Kosten.

Die Ukraine hat eine infanteristische Armee aus hochmotivierten, wehrpflichtigen Truppen mit begrenzter oder gar keiner Ausbildung aufgebaut. Sie unterstützen den Kern der Berufsarmee aus der Vorkriegszeit und etwa 14 neue Brigaden, die mit vom Westen gespendeten Waffen und Fahrzeugen ausgerüstet sind. Auf dem Schlachtfeld greifen die Kampfgruppen schnell an, dringen tief und schnell ein und überlassen dann die eroberten Gebiete den Wehrpflichtigen zur Verteidigung. Diese Taktik funktionierte gut in Gebieten, in denen der Mangel an russischen Arbeitskräften eine solide Front verhinderte, wie etwa in der Region Charkiw. In der Region Cherson, wo Russland über eine ausreichende Truppendichte verfügte, führte diese Taktik zu hohen Verlusten und geringen Fortschritten, bis logistische Probleme Russland zum Rückzug zwangen.

Die Achillesferse dieser Strategie sind die Arbeitskräfte. Zu Beginn des Krieges verfügte die Ukraine über 43 Millionen Bürger und 5 Millionen Männer im wehrfähigen Alter. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind jedoch 14,3 Millionen Ukrainer vor dem Krieg geflohen, und weitere 9 Millionen befinden sich auf der Krim oder in anderen von Russland besetzten Gebieten. Das bedeutet, dass in der Ukraine nur noch etwa 20 bis 27 Millionen Menschen leben. Eine Million wurde bereits eingezogen, und viele der übrigen sind entweder körperlich nicht diensttauglich oder haben eine wichtige Position in der Wirtschaft des Landes inne. Kurzum, der Ukraine könnten meiner Meinung nach die Männer ausgehen.

Die russische Strategie

Die russischen Streitkräfte verfügen nur über eine begrenzte Zahl von Soldaten, sind aber durch massive Artillerie- und Ausrüstungsbestände gestärkt, die durch einen robusten militärisch-industriellen Komplex ermöglicht werden. In den westlichen Medien wird zwar immer wieder darüber berichtet, dass der russischen Armee die Artilleriemunition ausgeht, aber bisher ist an keiner Front ein Nachlassen des russischen Artilleriefeuers zu beobachten. Aufgrund dieser Faktoren hat sich die russische Seite auf einen traditionellen, auf Feuerkraft ausgerichteten Zermürbungskrieg verlassen. Ziel ist es, eine untragbare Opferzahl zu erzwingen, um ukrainische Arbeitskräfte und Ausrüstung zu vernichten und gleichzeitig Russlands eigene Kräfte zu schonen. Das Territorium ist nicht wichtig; sein Verlust ist akzeptabel, um die Kampfkraft zu erhalten. In Kiew, Charkiw und Cherson weigerte sich die russische Armee, unter ungünstigen Bedingungen zu kämpfen, und zog sich zurück, wobei sie die politischen Kosten in Kauf nahm, um ihre Kräfte zu erhalten.

Zur Umsetzung dieser Strategie stützt sich die russische Armee auf ihre Feuerkraft, insbesondere auf ihre Artillerie. Jede russische Brigade verfügt über drei Artilleriebataillone im Vergleich zu nur einem in jeder westlichen Brigade. Gepaart mit der Korrektur durch Unmengen von UAVs und Quadcoptern pulverisiert die russische Artillerie die ukrainischen Streitkräfte, bevor die Infanterie die Überlebenden aus dem Weg räumt. Es ist ein langsamer, zermürbender Krieg, aber mit einer Opferquote, die deutlich zu Gunsten Russlands ausfällt. Russland konnte nicht angreifen, weil es nicht über genügend Personal verfügte, um die Flanken der vorrückenden Truppen zu sichern. Bisher konnten die Russen nur im Donbas vorrücken, wo der Vormarsch die Frontlinie nicht verlängert hat. Selbst hier war die Absicht eher, die ukrainischen Kräfte anzulocken und zu vernichten, als die Stadt Bakhmut einzunehmen. Die Mobilisierung hat das Potenzial, Russlands Arbeitskräftemangel zu überwinden und offensive Operationen zu ermöglichen, während die Ausrüstung seiner Streitkräfte dank der Mobilisierung der Industrie möglich ist. Auch die Produktion von Präzisionsmunition ist trotz anhaltender Zweifel in der westlichen Presse gestiegen. Einer Schätzung zufolge ist die Zahl der Videos von Schlägen russischer “Lancet 3”-Kamikaze-Drohnen seit dem 13. Oktober um 1.000 % gestiegen, was auf eine erhebliche Produktionssteigerung hindeutet.

Der kommende Winter

Sollten sich die Ukrainer zu einer Großoffensive entschließen, so könnten sie dies meiner Meinung nach an zwei Orten tun. Die erste ist im Norden, in der Region Charkiw, aber die begrenzte Überquerung des Flusses Oskil bringt die gleichen logistischen Herausforderungen mit sich, mit denen die Russen bei Cherson konfrontiert waren. Die zweite ist im Süden, um die russische Landbrücke zur Krim abzuschneiden und die Halbinsel schließlich einzunehmen. Es ist unwahrscheinlich, dass dies gelingen wird. Die ukrainische Armee würde in einem Terrain angreifen, das für die russische Artillerie ideal ist. Es könnte zu einer Wiederholung der Schlacht von Cherson kommen, allerdings ohne die logistischen Schwierigkeiten der Russen, die sich aus einer begrenzten Anzahl von Übergängen über den Dnipro ergeben, mit ebenso geringen Gewinnen und denselben schweren Verlusten, die durch die Vernichtung ganzer mechanisierter Kompanien, endlose Szenen von Krankenwagenkonvois und neue Friedhöfe in der ganzen Ukraine gekennzeichnet sind. Der Grad der Zermürbung würde den Russen direkt in die Hände spielen. Der politische Druck auf die ukrainische Regierung, die Verluste durch die russische Artillerie im Donbass durch die Rückeroberung von Gebieten an anderer Stelle zu rechtfertigen, sowie der Druck der westlichen Koalition könnten die Ukraine dazu bringen, trotzdem anzugreifen.

Für die russische Führung stellt sich die Frage: Wann und wo soll angegriffen werden? Der Zeitpunkt hängt von den russischen Munitionsvorräten für Artillerie ab. Wenn diese hoch sind, wird Russland möglicherweise im Winter angreifen, andernfalls wird es seine Vorräte aufstocken und im Frühjahr nach der Schlammsaison angreifen. Der Zeitpunkt hängt auch von den Ausbildungsanforderungen für die mobilisierten Reservisten ab. Ein längeres Training erhöht die Effektivität der Reservisten und verringert die Verluste, was das politische Risiko für den Kreml senkt. Letztendlich wird der Druck, den die russische Führung als am wichtigsten ansieht, über das Ergebnis entscheiden. Wird der innenpolitische Druck für einen schnellen Sieg überwiegen, oder werden militärische Erwägungen für einen Aufschub bis zum Ende der Frühjahrsschlammsaison im März/April sprechen? Bislang hat der Kreml militärischen Erwägungen den Vorrang vor politischen gegeben, was darauf schließen lässt, dass Russland in diesem Winter nur eine begrenzte Offensive starten wird.

Die Lage ist ein weiterer Faktor. Die Front in Charkiw ist stark bewaldet, was die Wirksamkeit der Feuerkraft einschränkt, und sie ist strategisch bedeutungslos, wenn man nicht die Stadt Charkiw angreift. Die Eroberung dieses wichtigen städtischen Zentrums würde Monate dauern und sehr hohe Kosten verursachen. Ein begrenzter Angriff zur Rückeroberung der Oskil-Linie würde Russlands Verteidigungslinie verbessern, aber keinen strategischen Vorteil bringen. Im Donbas hält die russische Armee bereits den Druck aufrecht. Zusätzliche Truppen und Artillerieeinheiten werden diese Offensive nicht wesentlich beschleunigen. Für die russische Armee ist die Front in Saporischschja am vielversprechendsten. Die Eisenbahnstrecke Pologi-Gulai Polie-Pokrowskoje ist ideal gelegen, um eine russische Offensive von Pologi aus nach Norden zu versorgen. Die Einnahme von Pawlograd würde die Eroberung des Donbass ermöglichen, indem zwei Haupteisenbahnstrecken und Autobahnen abgeschnitten werden, die die ukrainische Armee im Donbass versorgen, und die ukrainische Armee dort von hinten angegriffen wird. Das offene Gelände ist ideal für die russische, auf Feuerkraft ausgerichtete Strategie, und die Möglichkeit, die letzten ukrainischen Operationsreserven anzulocken und zu vernichten und ihre Mannstärke weiter zu zermürben, entspricht direkt den russischen Zielen. Schließlich würde der harte, gefrorene Boden das Ausheben neuer Verteidigungsstellungen ohne schweres Gerät erschweren. Der begrenzte Angriff in der Nähe von Ugledar könnte eine formgebende Operation sein, um die Ostflanke der künftigen Offensive zu sichern.

Schlussfolgerung

Zermürbungskriege werden durch den sorgfältigen Umgang mit den eigenen Ressourcen bei gleichzeitiger Zerstörung der gegnerischen Ressourcen gewonnen. Russland trat in den Krieg mit einer enormen materiellen Überlegenheit und einer größeren industriellen Basis ein, um Verluste aufzufangen und zu ersetzen. Es hat seine Ressourcen sorgfältig geschont und sich jedes Mal zurückgezogen, wenn sich die taktische Situation gegen es wandte. Die Ukraine begann den Krieg mit einem kleineren Ressourcenpool und war auf die westliche Koalition angewiesen, um ihre Kriegsanstrengungen aufrechtzuerhalten. Diese Abhängigkeit zwang die Ukraine zu einer Reihe taktisch erfolgreicher Offensiven, die strategische Ressourcen verbrauchten, die die Ukraine meines Erachtens nur schwer wieder vollständig ersetzen kann. Die eigentliche Frage ist nicht, ob die Ukraine ihr gesamtes Territorium zurückgewinnen kann, sondern ob sie den mobilisierten russischen Reservisten genügend Verluste zufügen kann, um die innere Einheit Russlands zu untergraben und es zu ukrainischen Bedingungen an den Verhandlungstisch zu zwingen, oder ob die russische Zermürbungsstrategie aufgeht und ein noch größerer Teil der Ukraine annektiert wird.

Oberstleutnant Alex Vershinin ist nach 20 Dienstjahren in den Ruhestand getreten, davon acht Jahre als Panzeroffizier mit vier Kampfeinsätzen im Irak und in Afghanistan und 12 Jahre als Modellierungs- und Simulationsoffizier in der Konzeptentwicklung und -erprobung der NATO und der US Army. Dazu gehörte auch ein Einsatz im U.S. Army Sustainment Battle Lab, wo er das Team für die Erprobung von Szenarien leitete.

Russlands Großoffensive im April?

24. Dezember 2022 Algora Blog

Analysten des deutschen Verteidigungsministeriums glauben, dass Russland im April 2023 eine neue Offensive in der Ukraine starten wird.

Nach Angaben des deutschen Verteidigungsministeriums gibt es zwei mögliche Szenarien für die zukünftige Kampagne:

Im April beginnt eine massive Offensive der Streitkräfte der Russischen Föderation mit dem Ziel, die Verwaltungsgrenzen der Volksrepubliken Donezk und Lugansk zu erreichen. Gleichzeitig konzentriert Weißrussland rund 10.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine und zwingt die ukrainische Führung, einen Teil ihrer Streitkräfte in den Norden des Landes zu verlegen.

Darüber hinaus haben sich russische Truppen in den zurückeroberten Gebieten verschanzt, um die Komplexität der Gegenoffensive Kiews zu maximieren, während der Kreml dem Westen eine neue Verhandlungsrunde anbietet.

Die russischen Truppen werden gemeinsam mit den belarussischen Streitkräften eine Offensive an zwei Fronten starten: die Streitkräfte der Russischen Föderation im Donbas, die Streitkräfte der Republik Belarus in Richtung Kiew. Wenn die Operation erfolgreich verläuft, wird die nächste Aufgabe darin bestehen, die westlichen Grenzen der Ukraine zu erreichen, um die Zufuhrkanäle für Waffen und militärische Ausrüstung in die Ukraine von außen zu blockieren, und die russischen Truppen werden in Transnistrien einmarschieren.

Es ist anzumerken, dass für die westlichen Denkfabriken und Militäranalysten der Verteidigungsministerien das Datum “April 2023” zum ersten Mal erscheint. Übersetzt mit Deepl.com

