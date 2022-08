How Britain fueled Ukraine’s war machine and invited direct conflict with Russia – The Grayzone Britain has played a key role in NATO forward troop deployments and training exercises on Russia’s borders. With war underway, the UK sends billions in arms, special forces, and volunteers to ensure escalation. In an effort to evade his domestic woes, British Prime Minister Boris Johnson-who may soon be replaced-has spent much time toing and froing to Ukraine.

Wie Großbritannien die Kriegsmaschinerie der Ukraine anheizte und einen direkten Konflikt mit Russland heraufbeschwor

von TJ Coles

12. August 2022

Großbritannien spielt eine Schlüsselrolle bei den NATO-Truppenverlegungen und Trainingsübungen an den Grenzen Russlands. Wenn ein Krieg im Gange ist, schickt Großbritannien Milliarden an Waffen, Spezialkräften und Freiwilligen, um die Eskalation zu gewährleisten.

In dem Bemühen, seinen innenpolitischen Problemen zu entgehen, hat der britische Premierminister Boris Johnson – der möglicherweise bald abgelöst wird – viel Zeit damit verbracht, in der Ukraine hin und her zu reisen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den albernen britischen Premierminister als einen der engsten Verbündeten der Ukraine bezeichnet. Sollte Johnson aus dem Amt scheiden, wird ihm die Rolle des Ukraine-Beauftragten zugetraut.

Die Beziehung zwischen Johnson und Selenskyj steht in scharfem Kontrast zu Selenskyjs Erfahrungen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die Europäische Union (EU) und die USA davor gewarnt hat, den russischen Präsidenten Putin zu “demütigen” und stattdessen diplomatische Lösungen für den Konflikt zu suchen.

Johnsons Nachahmung der kirchlichen Entschlossenheit hat jedoch tiefere Wurzeln in der anglo-amerikanischen Allianz, wenn es um die Ukraine geht, und ist stark von der Mitgliedschaft Großbritanniens in der US-geführten Nordatlantikvertragsorganisation (NATO) geprägt. Seine Impulse werden auch von der Rolle Großbritanniens in der Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg diktiert: Es dient den Interessen des US-Staates. Von 2015 bis zu diesem Jahr hat Großbritannien über 22.000 ukrainische Militärangehörige im Rahmen der Maritimen Ausbildungsinitiative und der Operation Orbital ausgebildet.

Das Vereinigte Königreich drängt die Ukraine als Tor zur NATO

In meinem Buch Britain’s Secret Wars (Großbritanniens geheime Kriege) habe ich dokumentiert, wie Großbritannien jahrelang das ukrainische Militär ausbildete, lange vor dem Putsch von 2014 und selbst als das ukrainische Militär unter dem Kommando russisch orientierter Regierungen stand.

“Wir glauben, dass die Ukraine als europäisches Land im Rahmen der bestehenden Verträge das Recht haben sollte, der EU beizutreten, sobald sie die Beitrittskriterien erfüllt hat.” Dies sind die Worte von Leigh Turner, Botschafter in Österreich und Ständiger Vertreter des Vereinigten Königreichs bei den Vereinten Nationen, aus dem Jahr 2011. Turner führte weiter aus: “Ich habe tatsächlich mehrere Abschnitte meiner Karriere in und um Mittel- und Osteuropa verbracht, angefangen mit einem Jahr im Jahr 1980 als Beamter im Hauptquartier der britischen Heeresgruppe Nord in Rheindahlen in Deutschland.”

Turner fuhr fort: “Wir haben immer nervös gescherzt, dass dies das Ziel der ersten taktischen sowjetischen Atomrakete sein würde, die in Europa eingesetzt wird.” Nichts bringt einen so sehr in Stimmung für politische Arbeit wie ein paar Witze über die Apokalypse. Turner sagte, Großbritannien sollte sich weiterhin auf die Ukraine als Waffe gegen Russland konzentrieren: “Die Ukraine könnte einen großen Demonstrationseffekt in der Region haben. Es gibt in der Tat ein Argument, dass eine erfolgreiche Ukraine ein Swing-State für die gesamte FSU [ehemalige Sowjetunion] sein könnte.”

“Umgekehrt wäre es für nicht gewählte oder undemokratische Führer in der Region ein Leichtes zu behaupten, dass eine Regierung nach ‘westlichem’ Vorbild hier nichts zu suchen hat, wenn die Ukraine scheitert. Turner und seine Kollegen hofften, dass sie Janukowitsch in eine pro-westliche Richtung drängen könnten. “Vor der Wahl von Präsident Janukowitsch wurde er oft als ‘pro-russisch’ dargestellt. Das ist zu einfach”, erklärte Turner, bevor er die wirtschaftlichen “Reformen” erläuterte, die derzeit durchgeführt werden.

Um den Prozess zu beschleunigen, sah Turner die Rolle des Vereinigten Königreichs als Tor zur NATO: die Ukraine solle als Stellvertreter der NATO etabliert werden, ohne ihr jedoch die Vorteile und kollektiven Schutzgarantien der NATO-Mitglieder zu gewähren. Er sagte: “Das Vereinigte Königreich kann weiterhin viel tun, um eng mit der Ukraine zusammenzuarbeiten, um ihre Streitkräfte bei der Reform zu unterstützen und sie fähiger zu machen, sich in die NATO-Streitkräfte zu integrieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten.”

Zu den britischen Vorschlägen gehörten die Ernennung eines speziellen Verteidigungsberaters, die Bereitstellung von Sprachkursen und die Integration der Seestreitkräfte. In einer weiteren Erklärung Turners aus dem Jahr 2011 heißt es, dass 17 Mitarbeiter und Studenten des britischen Royal College of Defence Studies die Ukraine besuchten, während 20 Mitarbeiter der ukrainischen Nationalen Verteidigungsuniversität nach Großbritannien kamen. Im Rahmen von Programmen der sogenannten Partnerschaft für den Frieden bildeten britische Fallschirmjäger ihre ukrainischen Kollegen aus.

John Kampfner zufolge war dies jedoch nicht genug. “Als Russland 2014 in den Donbass einmarschierte und die Ukraine annektierte, stellte sich Großbritannien gerne hinter die Bemühungen Frankreichs und Deutschlands, eine Einigung mit Moskau und Kiew im Rahmen des Normandie-Formats auszuhandeln, was letztlich scheiterte”, schreibt der Journalist und Autor, der nicht erwähnt, warum die Verhandlungen scheiterten. Kampfner ist heute Exekutivdirektor des UK in the World Programme: ein Projekt des Royal Institute for International Affairs Think Tank, das die neokolonialen Doktrinen Großbritanniens zu formulieren versucht.

Einem Bericht des britischen Unterhauses zufolge lehnten die EU-Großmächte Frankreich und Deutschland damals die Lieferung von militärischem Gerät an die Ukraine ab. Dies stand im Gegensatz zur Position der USA unter US-Präsident Barack Obama. Großbritannien unterstützte die US-Position und ging gleichzeitig einen Kompromiss mit seinen europäischen Nachbarn ein, indem es sogenannte nicht-tödliche Ausrüstung schickte.



“Win-wins für die NATO”

Im Jahr 2015 rief Großbritannien die Operation Orbital ins Leben, um ukrainische Streitkräfte auszubilden. Von 2017 bis 2020 gaben verschiedene Regierungsstellen, darunter das Außenministerium und das Ministerium für internationale Entwicklung (die später fusionierten), über 30 Millionen Pfund an Steuergeldern für den sogenannten Konflikt-, Stabilitäts- und Sicherheitsfonds (CSSF) aus. Neben Orbital wurde auch die Sonderbeobachtungsmission der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in der Ukraine mit diesen Mitteln unterstützt.

Ein Jahr später unterzeichneten die Ukraine und Großbritannien eine Vereinbarung über die Fortsetzung der militärischen Ausbildung und Waffenexporte, heißt es in dem Bericht des britischen Unterhauses. “Im Jahr 2018 wurden Ausbildungsteams, bestehend aus Personal der Royal Navy und der Royal Marines, zur Ausbildung der ukrainischen Marine entsandt.” Ende 2020 wurde berichtet, dass 100 Soldaten der 3rd Rifles und des 4th Battalion Royal Regiment of Scotland (4 Scots) “in der Ukraine sind und die ukrainischen Streitkräfte ausbilden.”

Im Jahr 2021 sagte das Vereinigte Königreich eine Finanzierung in Höhe von 1,7 Milliarden Pfund zu, um das Programm zur Verbesserung der ukrainischen Marinefähigkeiten zu unterstützen. Im Juni desselben Jahres unterzeichnete das Rüstungsunternehmen Babcock eine dreiseitige Absichtserklärung mit der britischen und der ukrainischen Regierung, um die ukrainischen Seehäfen zu erneuern. “Babcock wird von mehreren anderen Unternehmen mit starker britischer Präsenz unterstützt, darunter MBDA, Thales und Royal Haskoning DHV.”

Im August 2021 berichtete das Magazin Soldier, dass britische Streitkräfte “im Rahmen eines multinationalen Pakets, an dem auch kanadisches, US-amerikanisches und schwedisches Personal beteiligt war, mit ihren ukrainischen Kollegen trainiert haben.” Die 400-köpfige Kampfgruppe bestand hauptsächlich aus Personal von 4 Schotten, die in die Ukraine entsandt wurden, “mit dem Ziel, gegenseitige Beziehungen, gemeinsame Planung und Bataillons- und taktische Operationen zu entwickeln.” In dem Bericht heißt es, dass das Personal mit der ukrainischen 54. mechanisierten Brigade, “die bereits mehrere Einsätze in der unruhigen Donbass-Region absolviert hat, Übungen mit scharfer Munition durchführte.”

Oberstleutnant Alasdair Hempenstall von den 4 Schotten kommentierte die Übung Cossack Mace wie folgt: “Sie haben gelernt, wie die Ukrainer aus militärischer Sicht agieren, und sie haben einen Eindruck von ihrer Kultur und ihrem Erbe bekommen.”

In einer Veröffentlichung der British Army Review vom Sommer 2021 heißt es: “Die Ukraine und Estland haben sich durch die Unterstützung der (britischen) Operationen ORBITAL und CABRIT”, des britischen Einsatzes in Estland im Rahmen der Vorwärtspräsenz der NATO, weiter entwickelt. “Dies sind auch Vorteile für die NATO, die sich immer mehr anpasst.

Oberstleutnant a.D. Glen Grant ist ein in Riga (Lettland) ansässiger britischer Militärberater in der Ukraine und Absolvent verschiedener Einrichtungen, darunter der Königlichen Militärakademie Sandhurst. Als Nordirland-Kriegsveteran (d.h. Spezialist für Aufstandsbekämpfung) und militärischer Geheimdienstmitarbeiter im Bosnien der 1990er Jahre und im Irak hat Grant die meisten Streitkräfte Osteuropas bzw. der baltischen und Balkan-Region beraten.

Betrachten Sie den Hintergrund: In den 2010er Jahren unterstützte die US-Agentur für internationale Entwicklung – der Privatisierungs- und Astroturf-Flügel des Außenministeriums – die sogenannte Demokratische Allianz in der Ukraine, eine von vielen Gruppen, die auf prowestliche “Reformen” drängten, und eine Organisation, die bei den Euromaidan-Protesten, die 2013/14 zum Putsch eskalierten, eine wichtige Rolle spielte. Ein prominenter Anführer der Demokratischen Allianz war der Politiker und Berater Victor Andrusiv, der später eine Organisation namens Ukrainisches Institut für die Zukunft (UIF) leitete, die von Persönlichkeiten wie dem ehemaligen Militäroffizier und Geschäftsmann Anatoliy Amelin, dem Gründer einer der größten ukrainischen Investmentgesellschaften, Altani Capital, gegründet wurde.

Ein weiterer UIF-Gründer, Taras Berezovets, ist ein Absolvent des britischen Royal College of Defence Studies und wurde Leiter der Abteilung für nationale Sicherheit und Verteidigung der UIF. Der verstorbene Oleksiy Skrypnyk war stellvertretender Vorsitzender der Ständigen Delegation in der Parlamentarischen Versammlung der NATO, der sich während der Trump-Jahre erfolgreich dafür einsetzte, dass die Vereinigten Staaten die Ukraine mit hochentwickelten Javelin-Panzerabwehrraketen beliefern.

Oberstleutnant Grant arbeitet als Sicherheits- und Verteidigungsexperte bei der UIF, “wo er den parlamentarischen Verteidigungsausschuss unterstützt” und Freiwillige und Offiziere der Armee anleitet. Grant ist außerdem leitender Mitarbeiter des Institute for Statecraft (IfS), einer berüchtigten militärischen Geheimdienstorganisation, die 2005 gegründet wurde und in einer heruntergekommenen Mühle in Schottland untergebracht ist. Wie an anderer Stelle ausführlich dokumentiert wurde, hat das IfS eine vom britischen Außenministerium finanzierte Organisation namens Integrity Initiative ins Leben gerufen, die verdeckte “Cluster” von Journalisten, Akademikern und anderen antirussischen Einflussnehmern bildet.

Anfang 2022 beendete das von Großbritannien geführte Allied Rapid Reaction Corps (ARRC) seine einjährige Amtszeit als Hauptquartier des NATO-Kampfkorps. Später wurden Ausbildungsteams nach Estland und in die Ukraine entsandt. Das ARRC arbeitet auch mit dem Multinationalen Korps Süd-Ost unter rumänischer Führung zusammen.

Im März dieses Jahres teilte das britische Verteidigungsministerium mit, dass Großbritannien das Flugabwehrsystem Sky Sabre mit mittlerer Reichweite, bestehend aus einem Radar und Lastkraftwagen mit Raketen, nach Polen verlegt hat, einschließlich 100 Personen. Truppen des 16. Regiments der Royal Artillery bedienen die Waffe. Andere Mitglieder des Regiments haben sich in einem Stützpunkt in den Baker Barracks auf der Insel Thorney (am Ärmelkanal) aufgehalten, um sich auf den Einsatz in Polen vorzubereiten. Starstreak ist eine Hochgeschwindigkeitsrakete zur Bekämpfung von Flugzeugen, die in die Ukraine geschickt wurde.

“Diplomatie ist der einzige Weg”, erklärt der britische Verteidigungsminister und verspricht eine Eskalation in der Ukraine

Im September 2021 trafen sich Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums mit der Nationalgarde der Ukraine (NGU), einem Teil des ukrainischen Militärs, der den Schutz für berüchtigte Bataillone von Neonazi-Aktivisten und kriminellen Elementen bietet. Der stellvertretende Kommandeur der Operation Orbital, Oberstleutnant Andy Cox, sagte: “Wir werden diese Arbeit mit der Einbeziehung von NGU-Vertretern in die Ausbildungsaktivitäten beginnen, die bereits von britischen Ausbildern in einigen Einheiten der ukrainischen Streitkräfte durchgeführt werden.” Die im Vereinigten Königreich als geheim eingestuften Informationen wurden auf der NGU-Website veröffentlicht, was zu Dementis seitens des Verteidigungsministeriums führte.

Im Februar 2022 verließ die Royal Welsh Battlegroup ihren Stützpunkt in Deutschland, um im Rahmen der Operation Iron Surge mit einem Konvoi aus Schützenpanzern Warrior und Kampfpanzern Challenger 2 nach Estland zu reisen. Zu den weiteren beteiligten Einheiten gehörte die 1st Aviation Brigade Combat Team des Army Air Corps. Der dümmliche britische Verteidigungsminister Ben Wallace, der später auf einen staatlichen Geheimhaltungsstreich hereinfiel, sagte: “Gemeinsam mit unseren NATO-Verbündeten verlegen wir Truppen und Mittel zu Lande, zu Wasser und in der Luft, um die europäischen Verteidigungskräfte als Reaktion auf die Aufstockung der russischen Streitkräfte an der Grenze zur Ukraine zu stärken”. Er fügte hinzu: “Deeskalation und Diplomatie bleiben der einzige Ausweg aus dieser Situation”, während er die Situation weiter eskalieren ließ und Bemühungen um eine Verhandlungslösung zunichte machte.

Ebenfalls im Februar wurde berichtet, dass ein Team von Veteranen des Special Air Service (SAS), die in Afghanistan und im Irak gekämpft hatten, über ein ungenanntes privates Unternehmen Geld aus einem ungenannten europäischen Land erhalten haben. Bei den Veteranen handelt es sich um Offiziere, Unteroffiziere, Gefreite und Scharfschützen, die Berichten zufolge russische Späher töten werden. Die Veteranen sind Experten im Umgang mit Javelin- und Stinger-Raketen, was darauf schließen lässt, dass sie den Ukrainern den Umgang mit diesen Waffen beibringen. Darüber hinaus haben die US Joint Special Operations Group und SAS Berichten zufolge einen Evakuierungsplan für hochrangige Politiker, darunter auch Zelenskyy.

Einen Monat später meldeten sich vier britische Soldaten unerlaubt ab, um gegen die Russen zu kämpfen. Daraufhin wurde ein offizielles Verbot für Reisen in die Ukraine verhängt. Im April empfing das Vereinigte Königreich die ukrainische Delegation auf dem Truppenübungsplatz Salisbury Plain. Der stellvertretende ukrainische Verteidigungsminister Wolodymyr Havrylo erlebte, wie die 3. Division der britischen Armee und die Royal Marines “eine Reihe von Ausrüstungsgegenständen und Optionen für weitere militärische Unterstützung, einschließlich defensiver Raketensysteme und geschützter Mobilitätsfahrzeuge” vorführten.

James Heappey, der parlamentarische Staatssekretär für Verteidigung, bestätigte, dass 120 gepanzerte Fahrzeuge hergestellt bzw. in die Ukraine geliefert werden und dass die ukrainischen Streitkräfte im Vereinigten Königreich für den Einsatz dieser Fahrzeuge geschult werden sollen. Spezialeinheiten trafen in Obolon, Kiew, ein, um das ukrainische 112. Bataillon im Umgang mit NLAW-Panzerabwehrraketen zu schulen. Später im selben Monat wurde behauptet, dass etwa 20 Sabotageexperten des SAS in Lemberg in der Westukraine eingetroffen seien. Der Mirror berichtete, dass ein Geschwader von SAS-Soldaten in Polen Ukrainer in Sabotage ausbildete.

Bis Mai hatte Großbritannien der Ukraine 4.000 NLAWs, eine ungenannte Anzahl von Javelin-Raketen, 3.000 Schutzwesten, 2.000 Helme und 4.000 (vermutlich) Stiefel geliefert. Tausende von Granaten, Claymore-Antipersonengeschossen, schweren Maschinengewehren, Hochgeschwindigkeits-Scharfschützengewehren und 66-mm-Panzerabwehrwaffen wurden über NATO-Länder geliefert.

Und bis zum Ende des Monats hatte der britische Steuerzahler der Ukraine für so genannte Hilfsprogramme und militärische Ausrüstung, darunter 6.500 Panzerabwehrraketen, unglaubliche 2,8 Milliarden Pfund gezahlt.

Im Juni trainierten Reservisten des britischen 4. Bataillons des Mercian Regiment gemeinsam mit der Iron Wolf Brigade der litauischen Armee. An den Übungen, an denen 3 500 Soldaten teilnahmen, waren Streitkräfte aus 14 verschiedenen Ländern, darunter auch die Ukraine, beteiligt. Das Army Air Corps des 1. Regiments stellte vier Wildcat-Hubschrauber zur Verfügung. Heappey, der Unterstaatssekretär für Verteidigung, sagte: “Das Vereinigte Königreich plant die Entsendung von 1.050 britischen Soldaten, um die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Schätzungsweise 900 von ihnen werden für den Ausbildungsaspekt des Programms verantwortlich sein”.

Die britische Außenministerin Liz Truss ermutigt britische Bürger, in der Ukraine zu kämpfen

Im Oktober 2015 berichtete Foreign Policy: “Als Separatisten einen Krieg in der Ostukraine begannen, kamen Hunderte von Russen, Weißrussen und anderen Ausländern zur Verteidigung Kiews. Jetzt sind sie im Stich gelassen worden.” Die britische Regierung und Teile der Medien ermutigen Freiwillige offen zum Töten und Sterben in der Ukraine, obwohl junge Männer zurückkehren und andere warnen, dass sie für “Selbstmordmissionen” eingesetzt werden.

Im April sagte die britische Außenministerin Liz Truss, die Johnson wahrscheinlich als Premierministerin ablösen wird, auf die Frage der BBC, ob sich Briten freiwillig in der Ukraine engagieren würden: “Ich unterstütze das, und natürlich ist das etwas, worüber die Menschen ihre eigenen Entscheidungen treffen können.” Berichten zufolge haben die Äußerungen von Truss Russland dazu veranlasst, seine Atomwaffen in höchste Alarmbereitschaft zu versetzen.

Der Chef des Verteidigungsstabs, Admiral Sir Tony Radakin, widersprach Truss sofort: “Wir haben sehr deutlich gemacht, dass es sowohl für das britische Militär als auch für die britische Bevölkerung ungesetzlich und nicht hilfreich ist, sich in diesem Sinne an die Ukraine zu wenden.” Johnsons Sprecher sagte: “Wir raten derzeit von Reisen in die Ukraine ab.”

Im Juni kämpften Berichten zufolge 20.000 Freiwillige in der Ukraine, darunter 3.000 Briten. Bis zu 80 Prozent von ihnen kommen über die Georgische Legion, die unter ukrainischem Kommando operiert, wo die Freiwilligen angeblich überprüft werden. “Sie sind eher ein Hindernis als eine Hilfe”, sagt der Veteran Martin Dunwoody, der humanitäre Hilfe leisten wollte, dann aber die unerfahrenen freiwilligen Kämpfer, denen er begegnete, beraten musste.

Der ehemalige Soldat Matthew Robinson reiste mit einem von der Internationalen Legion organisierten Transport über die nahe polnische Grenze in die ukrainische Stadt Yavoriv. Am 9. März wurde der Stützpunkt angegriffen und 35 Menschen getötet, darunter drei ehemalige Angehörige der britischen Spezialeinheiten. Robinson bildete Freiwillige aus und überprüfte sie. Der ehemalige britische Marinesoldat Scott Sibley kam ums Leben, und der Freiwillige Andrew Hill wurde gefangen genommen und im russischen Fernsehen vorgeführt. Aiden Aslin und der ehemalige britische Soldat Shaun Pinner wurden gefangen genommen und zum Tode verurteilt. Nachdem er auf der Seite der Kurden gegen ISIS gekämpft hatte, ging ein angeblicher konservativer Stadtrat und Händler “Macer Gifford” (nom de guerre) in den Kampf in der Ukraine.

Der ehemalige Ingenieur der Royal Navy, “Curtis”, schloss sich über den Stützpunkt in Yavoriv anderen ausländischen Kämpfern an und erklärte: “Es gab überhaupt keine Struktur, überhaupt nichts.” Er kämpfte in Irpin, in der Nähe der Stadt Kiew. “Die meisten der ehemaligen Soldaten, ob Marine, Heer, Marines oder sogar Luftwaffe, waren dort – sie waren in einem anständigen Alter, 30 Jahre und älter, aber es gab auch viele junge Leute, die noch nie beim Militär waren, die überhaupt keine militärische Ausbildung hatten, eine Art Call of Duty-Typen.” Curtis schätzt, dass bereits über 20 Briten in der Ukraine gefallen sind: “Wir benutzten im Wesentlichen Supermarkt-Funkgeräte, die sich überhaupt nicht zum Kämpfen eignen, die Russen können alles mithören, was wir sagen, und das wurde immer wieder betont.”

Anton Vybornyi, ein britischer Staatsbürger und Geschäftsmann, wurde in Korczowa, Polen, an der Grenze zur Ukraine, mit seinem Lieferwagen voller militärischer Ausrüstung fotografiert. “Dazu gehören Schutzwesten” und sein Team, Alexei Kalmikov und Andrius Dargis. Vybornyi sammelte 25.000 Pfund zur Unterstützung der Freiwilligen.

SCHLUSSFOLGERUNG: WAHRHEIT IN DEN AUFZEICHNUNGEN

Wie üblich zeigen die Regierungs- und Militärakten das Gegenteil der Aussagen von Politikern und ihren Medienechos über die Ereignisse, die zum Ausbruch des Krieges zwischen Russland und der Ukraine geführt haben.

Ein Forschungsbericht des britischen Unterhauses enthält eine Zeitleiste, aus der hervorgeht, dass im Februar 2019 die Verfassung der Ukraine geändert wurde, um den Antrag auf NATO-Mitgliedschaft auf den Weg zu bringen. Im Juni 2020 erhielt die Ukraine den Status eines NATO Enhanced Opportunity Partner. Im September verabschiedete Präsident Selenskyj eine nationale Sicherheitsstrategie, die auch den Beitritt zur NATO vorsah.

Im April 2021 kündigte Russland eine Truppenaufstockung und Übungen an der Grenze an. Beachten Sie die Chronologie. Später im selben Monat verlegte Russland “seine Streitkräfte zurück auf ihre Heimatbasen”. Im Oktober desselben Jahres setzte das ukrainische Militär in der Ostukraine eine Drohne ein, was Russland “verärgerte”. Nachdem Russland Truppen an der Grenze zusammengezogen hatte, forderte es im Dezember 2021 Sicherheitsgarantien, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten werde. Putin legte daraufhin dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einen Entwurf vor. In dem Briefing des Unterhauses wird nicht erwähnt, wie Großbritannien oder Amerika auf die Vorschläge reagiert haben – oder eben nicht. Im Januar dieses Jahres schien US-Präsident Biden die russische Invasion einzuladen, indem er die bevorstehenden Ereignisse als potenzielle “Invasion” und nicht als Invasion bezeichnete, was Putin als ein Signal verstand, dass die USA nicht hart reagieren würden.

In einem weiteren Briefing der House of Commons Library heißt es: “Russland bemüht sich um längerfristige Sicherheitsgarantien des Bündnisses, dass die Ukraine nicht als Mitgliedstaat aufgenommen wird und dass keine militärische Infrastruktur der NATO in dem Land stationiert wird”. Das Briefing-Papier stellt auch fest, dass die NATO um die Ukraine herum eskaliert sei: “Die NATO-Verbündeten haben die Verteidigung Osteuropas durch die Entsendung zusätzlicher Schiffe und Kampfflugzeuge in die Region verstärkt.” Die Minsker Vereinbarungen von 2014-15 bleiben “von beiden Seiten weitgehend unumgesetzt”.

Die Kombination aus Hybris, Unnachgiebigkeit und Militarismus, die sich in diesen offiziellen britischen Dokumenten widerspiegelt, hilft zu erklären, wie die Bühne für eine verrückte Konfrontation zwischen Atommächten bereitet wurde. Übersetzt mit Deepl.com

T.J. Coles ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Cognition Institute der Universität Plymouth und Autor mehrerer Bücher, zuletzt von We’ll Tell You What to Think: Wikipedia, Propaganda and the Making of Liberal Consensus.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...