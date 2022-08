(FILE) A photo shows Palestinian commander of the Al-Aqsa Martyrs’ Brigade Ibrahim al-Nabulsi holds his weapon at street in the West Bank city of Nablus. Al-Nabulsi killed today August 9, 2022 in an Israeli raid in the West Bank city of Nablus along with two of his comrades two days after deadly fighting between Israel and Islamic Jihad militants in the coastal enclave of Gaza was halted by a truce.. Photo by Shadi Jarar’ah/APAimages

Wie Ibrahim-Nabulsi zum “Löwen von Nablus” wurde

von Mariam Barghouti



15. August 2022



brahim Al-Nabulsi verkörperte die Möglichkeit, den Geist des Widerstands in einer neuen Generation wiederzubeleben. Deshalb hat Israel ihn getötet.







Huda oder Um Eyad, die Mutter des getöteten 18-jährigen Widerstandskämpfers Ibrahim al-Nablusi, sitzt neben ihrer einzigen Tochter und Ibrahims einziger Schwester, Shahd al-Nabulsi, 23.Shahds marineblaues Kleid kontrastiert mit ihrem sauberen lila Kopftuch. Unter ihren Handflächen, auf der linken Seite ihres Kleides, befindet sich ein Fleck. Er ist etwas dunkler als der Rest ihres Kleides und wirkt fehl am Platz.

Um Eyad fängt meinen Blick auf. “Das ist das Blut von Ibrahim, der Fleck”, sagt sie. Erst am Tag zuvor, am 9. August, hatte Um Eyad ihr drittes Kind, Ibrahim, verloren, der im Oktober nicht 19 Jahre alt wurde.

An diesem Nachmittag war der Gharbiyyeh-Friedhof von Khallet al-Amoud in Nablus um drei Leichen reicher. Ibrahim al-Nabulsi, Hussein Taha und Islam Subuh lagen dort in Frieden. Die drei waren am 9. August bei einer israelischen Militäroperation in Zusammenarbeit mit dem israelischen Geheimdienst in der Altstadt von Nablus im nördlichen besetzten Westjordanland getötet worden.

Um Eyad ist inzwischen leicht wiederzuerkennen, nachdem die palästinensischen sozialen Medien mit einem Bild von ihr überschwemmt wurden, das sie zeigt, wie sie sich durch die Menge von Tausenden von Menschen, hauptsächlich Männern, die an der Beerdigung der Märtyrer teilnahmen, zum erschlagenen Körper des “Löwen von Nablus” bewegt.

Es war ein anderer Anblick als die üblichen Bilder von Männern, die die Toten tragen. Sie tat es nicht, weil es der Körper dieser neuen palästinensischen Ikone war – es war ihr Sohn.



Eine Gemeinde von trauernden Müttern – Am 10. August saßen die Frauen in dem kleinen Gemeindesaal im Viertel Khallet Al-Amoud in der Altstadt von Nablus in schwarzer Kleidung, die im Kontrast zu den leuchtend weißen Tüchern auf ihren Köpfen stand. Ihre Schultern waren mit schwarz-weißen palästinensischen Kuffiyehs bedeckt, damit die Trauernden sie leichter von der übrigen Menge der trauernden Frauen unterscheiden konnten.

Der jüngste der Märtyrer, Hussein Taha, war erst 16 Jahre alt, als er getötet wurde. Seine Mutter und seine Schwester saßen neben Um Eyad, weinten und lächelten angestrengt, um die herbeiströmenden Gäste zu würdigen. Der älteste der Märtyrer, der 32-jährige Islam Subuh, wurde ebenfalls in der Schlacht getötet – ein Ereignis, das nun eine neue Ära des bewaffneten palästinensischen Widerstands einläutet.

Der Saal war voll von Müttern, Ehefrauen und Schwestern palästinensischer Märtyrer, die vom Kolonialregime getötet wurden. Busse mit Familien von Märtyrern aus Dschenin und anderen Gebieten im Westjordanland trafen immer wieder vor Ort ein. Die jungen Frauen aus der kleinen Stadt Khallet al-Amoud waren schnell zur Stelle, um Kaffee zu servieren – eine Tradition des Trauerns in Palästina – und Wasser, um den Durst der Trauernden in der Hitze zu stillen.

“Ich habe ihm eine Mütze gekauft”, sagte Shahd, 23, gegenüber Mondoweiss vor dem Rathaus, das nur wenige hundert Meter vom Haus der Familie entfernt liegt. Es war nur ein Tag nach der Ermordung ihres Bruders Ibrahim. Shahd hält ihre Tränen zurück und beklagt sich, dass sie sie ihm nie geben konnte. Sie holt tief Luft und flüstert ein Gebet: “al-hamdulilah [Gott sei gelobt]” – ein Satz, der Demut und Dankbarkeit für das eigene Schicksal ausdrückt und sowohl in Zeiten der Not als auch der Freude immer wieder gesagt wird.

“Er war in seiner Gemeinde sehr beliebt”, sagte al-Nabulsis Schwiegertante Haifa, 41, gegenüber Mondoweiss. “Er war auch immer trotzig und stur. Er wuchs in diesen Straßen auf – es ist nicht leicht, dort aufzuwachsen, vor allem in den ersten Jahren der Entwicklung.”

Ibrahim wurde 2003 geboren, mitten in der Zweiten Intifada, als seine Heimatstadt Nablus ständig vom israelischen Militär belagert wurde.

Jedes Jahr seit seiner Geburt wurden mehr und mehr palästinensische Kinder wie er von der israelischen Armee getötet und verhaftet. Gerade das vergangene Jahr 2021 war nachweislich das tödlichste für palästinensische Kinder seit 2014, bedingt durch israelische Übergriffe von Siedlern und Militär.



Eingezwängt in alte Mauern – In der Altstadt gibt es an jeder Ecke eine Geschichte über eine Schlacht, die Palästinenser gegen Siedler oder die israelische Armee geführt haben. Andernfalls sind die alten Mauern durch neuere Steine gekennzeichnet, die nach der teilweisen Zerstörung der Stadt während der Invasionen erneuert wurden.

Die Altstadt von Nablus ist übersät mit Postern getöteter Palästinenser, von Widerstandskämpfern bis zu Kindern, die an Kontrollpunkten festgehalten werden. Frisch gedruckte Plakate mit Fotos von al-Nabulsi und seinen gefallenen Kameraden schmücken die Wände. Einige Banner scheinen älter zu sein als al-Nabulsi selbst, aber seit August ist das Faqous-Viertel in der Altstadt mit der Geschichte des palästinensischen “Löwen von Nablus” verknüpft.

“Mach ein Foto von mir, mach ein Foto von mir”, ruft eines der Kinder in meine Richtung, als ich mich auf der Suche nach den Überresten des israelischen Angriffs vom 9. August in Richtung des Viertels Al-Faqous bewege.

Das Kind mit seinem Hund Luka posiert mit seinen Freunden. Als der Fotograf ein Foto machte, bemerkte ich eine Halskette am Hals des Jungen, ein Foto eines anderen Jungen. Die Kette ähnelte denen, die ich zuvor an den Hälsen der Frauen in der Trauerhalle gesehen hatte, Bilder von ihren getöteten oder inhaftierten Familienmitgliedern.

Ich fragte, wer auf dem Foto zu sehen sei. “Mein Freund”, sagte er mit einem schüchternen Lächeln.

Zunächst nahm ich an, dass es sich um seinen Vater, Bruder oder Onkel handelte, denn in der palästinensischen Kultur dienen diese Ketten nicht nur dem Gedenken oder der Zurschaustellung, sondern sind ein klares Zeugnis für den Verlust eines geliebten Menschen durch die Besatzung. Ich wusste nicht, dass das Foto von einem anderen Jungen stammte.

Der Freund des Jungen war Ghaith Yamin, der 16-Jährige, der in Nablus mit einem Kopfschuss getötet wurde, als er auf dem Dach seines Hauses in der Nähe des Jakobsgrabs stand, während das israelische Militär am 24. Mai dieses Jahres die Stadt überfiel.

Irgendwie spürte ich die Feindseligkeit, auf die sich Haifa bezog, als sie sich an al-Nabulsis Kindheit nur wenige Stunden zuvor erinnerte. Die schiere Gewalt, die palästinensische Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeglicher Herkunft und auf so unterschiedliche Weise miterlebt haben, fühlte sich noch stärker an, als das Kind versuchte, Luka zu trösten, der nun bellte.

Als der Mond aufging, ertönte aus der Khudari-Moschee in der Altstadt der Ruf zum Maghrib-Gebet: “Allahu Akbar [Gott ist groß]”. Ein islamisches Mantra, das für Demut steht. Die Gassen erinnerten daran, dass nur Gott groß ist und der Rest nur die Menschheit. Das goldene Licht, das noch vor wenigen Augenblicken geflackert hatte, war verschwunden, und die von Kugeln durchlöcherte Tür, durch die al-Nabulsi und Subuh getötet worden waren, war nicht mehr zu sehen.

Eine Gruppe von Männern in der Nähe war auf mein Eindringen aufmerksam geworden. Wäre jedoch ein Tourist an uns vorbeigegangen, hätte er das Verbrechen, das dort nur zwei Nächte zuvor geschehen war, nicht bemerkt.



Der eigensinnige Junge – Denjenigen, die ihn kannten, zufolge war al-Nabulsi, bevor er zum Widerstandskämpfer wurde, ein typischer Teenager, der zugleich gerecht und streitlustig war. Die Geschichten, die seine Tante erzählte, erinnerten mich an viele Männer, die ich in den Städten Palästinas kennen gelernt habe. Als Kind wird al-Nabulsi als “Nimrood” bezeichnet, ein Begriff, der der biblischen Geschichte von Nimrod entlehnt ist und den Geist eines Rebellen beschreibt, der sich der Autorität nicht unterwerfen will.

Die Gassen von Al-Faqous und die Trümmer, die das israelische Militär in dem Gebäude hinterließ, in dem al-Nabulsi ermordet wurde, weckten Erinnerungen an die aggressiven Einmärsche des israelischen Militärs in Nablus und Dschenin im Jahr 2002.

Damals war die Altstadt Ziel einer erbarmungslosen Militärkampagne mit Granatenbeschuss und Straßenkämpfen, bei der nicht nur palästinensische Unterkünfte, Lebensgrundlagen und Menschen zu Schaden kamen, sondern auch historische Artefakte in einer der ältesten Städte der Welt zerstört wurden. Es war auch eine Zeit, in der israelische Behörden und Minister die berüchtigte Politik des “offenen Feuers” forderten.

Fast genau zwei Jahrzehnte später kam den Bewohnern die Szene bekannt vor. Das Blut von al-Nabulsi, oder vielleicht Subuh, war an die Wände des zerstörten Hauses gespritzt und markierte den Ort ihres letzten Widerstandes. Hätten wir keine Taschenlampen benutzt, wäre es schwierig gewesen, das Ausmaß des Verbrechens zu erkennen. In einer Ecke des Hauses, das offenbar als Küche genutzt wurde, lagen eine einzelne Tüte Fladenbrot und eine Pfanne. Inmitten der geschwärzten Trümmer lag der braune und leuchtend gelbe Riegel einer Aero-Schokolade, die nie geöffnet wurde.

Als das israelische Kabinett Anfang der 2000er Jahre über den Beginn des Angriffs entschied, schien seine zwei Jahrzehnte alte Erklärung auch heute noch aktuell: “Israel wird handeln, um die Infrastruktur des palästinensischen Terrors in all ihren Teilen und Komponenten zu zerstören; zu diesem Zweck werden umfassende Maßnahmen ergriffen, bis dieses Ziel erreicht ist.” In jenen Jahren wurden ganze Städte unter Ausgangssperre gestellt, so dass die Menschen nur alle drei bis vier Tage zu einer bestimmten Stunde ihre Häuser verlassen durften, um das Nötigste einzukaufen.

Die globale Pandemie COVID-19 hat der Welt vielleicht einen kleinen Eindruck davon vermittelt, was es bedeutet, für längere Zeit gezwungen zu sein, in den eigenen vier Wänden zu bleiben, auch wenn man nicht ständig von Bombenangriffen und Tod bedroht ist, wenn man sich umdreht. In al-Nabulsis Kindheit war dies nicht nur die Norm, sondern wurde von Panzern und israelischen paramilitärischen Truppen aufgezwungen, die sich später zu diesen Kriegsverbrechen bekannten.

Ähnlich wie heute rechtfertigten israelische Minister diese Verbrechen, indem sie ihre Fähigkeit zur Abschreckung des Widerstands priesen. Doch mehr als zwei Jahrzehnte später wird die Falschheit der israelischen Behauptungen durch den anhaltenden palästinensischen Widerstand deutlich. Dies unterstreicht, dass sich Israels militärische Strategie nicht nur als unwirksam erwiesen hat, sondern auch eine zweideutige Verwendung der “nationalen Sicherheit” ist, um eine kriminelle Politik der ethnischen Säuberung zu verschleiern.

Ibrahim al-Nabulsi wurde auf den palästinensischen Straßen und in seiner Generation, die ebenfalls in der Hochphase der zweiten palästinensischen Intifada geboren wurde, schnell zur Legende. Der palästinensische Widerstand wurde mit Panzern, Raketen und Massenvernichtung beantwortet. Etwa einen Monat vor seiner Geburt, als al-Nabulsi noch im Mutterleib war, zerstörte das israelische Militär zur kollektiven Bestrafung ein siebenstöckiges Gebäude und setzte schwere Artillerie auf zivile Häuser ein. Nur drei Jahre zuvor verbreitete sich ein Bild von Faris Odeh, dem Kind, das sich in Gaza einem israelischen Militärpanzer entgegenstellte, über die ganze Welt und stellte den Kampf zwischen dem sprichwörtlichen palästinensischen David und einem imposanten israelischen Goliath dar.

Die ersten Jahre von al-Nabulsis Kindheit fielen mit den israelischen Militärverbrechen im Flüchtlingslager Dschenin und in Nablus zwischen 2001 und 2004 zusammen. Trotz Bestätigung und umfangreicher Dokumentation wurden die israelischen Kommandeure und Soldaten bisher nicht zur Rechenschaft gezogen.

Zu dieser Zeit kam es auch im Westjordanland zu einem Ausbruch von bewaffneten palästinensischen Widerstandskämpfern. Im März 2002 startete das israelische Regime die Operation Defensivschild, die verblüffende Ähnlichkeit mit der aktuellen Kampagne aufweist, die genau 20 Jahre später, im März dieses Jahres, gestartet wurde: Operation Break the Wave. Dazu gehörte auch die Operation Breaking Dawn, der dreitägige Angriff auf den Gazastreifen, bei dem zahlreiche Zivilisten, darunter auch Kinder, getötet wurden.

“Sie irren sich, wenn sie glauben, sie hätten Ibrahim getötet. Jeder ist Ibrahim.”



Um Eyad, Mutter von Ibrahim Al-Nabulsi – In einer offiziellen Mitteilung der israelischen Armee wurden die “Erfolge” der Operation Defensivschild mit der Verhaftung “vieler gesuchter Terroristen” und der Beschlagnahmung “enormer Mengen von Waffen” bei der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA) umschrieben. Dies war die Zeit, in der die israelische Strategie der systematischen Ausrottung von Zufluchtsorten des palästinensischen Widerstands dazu führte, dass bewaffnete Gruppen wie die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigade (der militärische Flügel der Fatah) in der politischen Landschaft des Westjordanlandes an den Rand gedrängt wurden. Al-Nabulsi wurde Berichten zufolge Mitglied eben dieser Brigade, der es trotz der israelischen Repressionskampagne und der Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde bei ihrer Entwaffnung gelang, zu überleben und sich neu zu formieren und eine florierende, wenn auch schwache Präsenz in Orten wie Dschenin und der Altstadt von Nablus aufzubauen.

Die Worte von Um Eyad, der Mutter von al-Nabulsi, klingen mir noch in den Ohren, als sie sagte: “Ich möchte ihnen nicht einmal meine Tränen schenken. Ibrahim ist ein Märtyrer, al-hamdulilah.” Die Worte schienen ihr Herz nicht wirklich zu trösten, aber zumindest erlaubten sie es, ihren Kummer auf eine Hoffnung auf Veränderung zu legen.

Nachdem sie im Krankenhaus in Schreie ausbrach, als der Arzt entschuldigend verkündete, dass er ein Märtyrer sei, wurde Um Eyad später dabei gesehen, wie sie zu einer Schar von Trauernden sagte: “Sie irren sich, wenn sie glauben, sie hätten Ibrahim getötet. Jeder ist Ibrahim”.

Als ich diese Worte hörte, dachte ich an die Stärke dieser Frau, wie sie ihren eigenen Schmerz beiseite schob, um allen um sie herum die wahre Bedeutung von Ibrahims Opfer zu zeigen. Dann sprach ich ein stilles Gebet – dafür, dass keine Mutter in die Lage kommen möge, irgendwie die Kraft zu finden, den Namen ihres getöteten Sohnes als Symbol zu tragen.

Nachdem ich mehrere Berichte über die Familien von Märtyrern geschrieben und die Trauer meiner eigenen Mutter miterlebt hatte, als ihr Neffe in der Zweiten Intifada getötet wurde, lernte ich zwangsläufig eine andere Art von Trauer kennen. Es ist nicht nur der Verlust eines Sohnes, eines Bruders, eines Ehemanns, einer Tochter, einer Schwester oder einer Ehefrau – es ist die Brutalität des Verlustes durch ein verbrecherisches Regime. Eine Mutter beschrieb es einmal als etwas, das einem ständigen Sodbrennen in der Brust gleicht.

Al-Nabulsi war nie untergetaucht, sondern in seiner Realität gefangen

“Es war wie ein Horrorfilm, ich musste immer wieder an die Tage der Invasion denken”, sagte S., eine Nachbarin in der Nähe des Ermordungsortes, gegenüber Mondoweiss. “Er war so freundlich.”

Sie erinnerte sich daran, wie sie ihn in seinen letzten Monaten durch die Altstadt laufen sah, als er mehreren israelischen Attentatsversuchen entkam.

“Ich kann es immer noch nicht glauben”, sagte al-Nabulsis Schwester Shahd, während ihr Kleinkind Mariam ihren dürren Körper auf die Betontreppe unter das fleckige marineblaue Kleid ihrer Mutter warf.

In den Monaten vor seiner Ermordung sah man in der Altstadt mehr von al-Nabulsi als von seiner eigenen Familie. “Es tut mir leid, ich werde nicht mit Ihnen zum Ort [der Ermordung] kommen”, sagte der palästinensische Forscher und Bewohner der Altstadt von Nablus, Bassel Kittaneh, von einem Dach gegenüber der Moschee, die dem Ort, an dem al-Nabulsi getötet wurde, am nächsten lag. Er erklärte entschuldigend: “Ich bin noch nicht bereit, es zu sehen.”

Auch Tage nach der Ermordung von al-Nabulsi, Taha und Subuh herrschte in den Vierteln der Altstadt noch reges Treiben. Trotz des furchtbaren Verlustes loderte die Flamme des Trotzes wieder auf, die seine Figur entfachte. Es war ein Zeichen der Ehrfurcht vor der Fähigkeit eines so jungen Mannes wie al-Nabulsi, die vereinte Macht eines der mächtigsten Sicherheitsapparate der Welt, des Allgemeinen Sicherheitsdienstes (Shin Bet) und der israelischen Armee, aufzubieten, um zu seiner Ermordung aufzurufen.

Nach Aussagen von Zeugen und Bewohnern der Altstadt von Nablus und benachbarter Städte hat sich al-Nabulsi nie wirklich versteckt. Wenn man ihn gehen sah, dann nicht unbedingt mit Stolz, sondern in einer Haltung, die an jemanden erinnerte, der Verantwortung trägt. Wenn man in Palästina durch TikTok blätterte, fand man Einwohner von Nablus, die Nabulsi filmten, als er durch die Altstadt ging, seinen Namen riefen und Selfies mit ihm machten, während er fast verlegen lächelte. Es war fast so, als würden sie sich von ihm verabschieden, da sie wussten, dass er früher oder später zum Märtyrer werden würde.

“Er war aufrichtig und freundlich im Umgang miteinander”, sagte Kittaneh.

Doch trotz der Stärke und des Trotzes, die al-Nabulsi bei seiner Konfrontation an den Tag legte, ist es fraglich, ob er die Bedrohung darstellte, als die ihn israelische Medien und Militärsprecher darstellten. Aber das, was Nabulsi darstellte – die Gefahr, den Geist des bewaffneten Widerstands im Westjordanland neu zu entfachen – war etwas, das Israel nicht zulassen wollte. Tatsächlich hat das israelische Militär Palästinenser, die des bewaffneten Widerstands verdächtigt werden, ins Visier genommen und sie im Rahmen der Aktion “Breaking the Wave” außergerichtlich ermordet.

Was Nabulsi darstellte – die Gefahr, den Geist des bewaffneten Widerstands im Westjordanland wieder zu entfachen – war etwas, das Israel nicht zulassen wollte.

UN-Vertreter und Menschenrechtsorganisationen haben immer wieder davor gewarnt, dass das israelische Militär in letzter Zeit seine Kampagnen gegen Palästinenser intensiviert hat und sogar auf die illegale Praxis der Verwaltungshaft gegen Menschenrechtsanwälte zurückgreift und tödliche Gewalt gegen unbewaffnete palästinensische Demonstranten einsetzt.

Dies geschieht im Rahmen einer “Eskalationsdominanz”-Strategie, die darauf abzielt, Eskalationen so zu steuern, dass die andere Partei benachteiligt und ihre Reaktionsmöglichkeiten eingeschränkt werden. Israelische Geheimdienst- und Militäreinheiten gaben auch grünes Licht für eine “Shoot-to-kill”-Strategie im gesamten Westjordanland und nahmen sie wieder auf. Dies geschah Monate vor dem Angriff auf den Gazastreifen in der ersten Augustwoche dieses Jahres.

Inmitten des Lärms von Israels Drang nach Annexion und Apartheid verabschiedete sich der noch nicht 19-jährige Ibrahim Al-Nabulsi aus der Altstadt von Nablus, als er sich mit nichts weiter als einem Gewehr bewaffnet wehrte.

Laut Zeugenaussagen bombardierte Israel seinen Unterschlupf mit Schulterraketen, während die Metalltür von Einschusslöchern übersät war. Aufnahmen, die angeblich von al-Nabulsi stammen, zeigen einen jungen Mann, der während einer früheren Militärinvasion unbeholfen mit einem Gewehr schießt. Ohne formale militärische Ausbildung und mit veralteten Waffen hatte al-Nabulsi nie eine Chance.

Es grenzt an ein Wunder, dass al-Nabulsi trotz des rücksichtslosen Angriffs die Zerstörung lebend überstanden hat. Der Todeszeitpunkt wurde etwa eine Stunde später im Krankenhaus festgestellt.

Das Gebrüll eines Löwen für die Befreiung