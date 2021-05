Zionistische Regime sind längst bekannt für ihre “wissenschaftlich begleiteten” Hasabara Diffamierungen Täuschungen, da sind sie die “Champions”

Bild: Israeli officials have used Twitter and other platforms to spread false information (AFP)

https://www.middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-disinformation-censorship-discourse



Wie Israel Desinformation benutzt, um die palästinensische Sache zu delegitimieren

Von Marc Owen Jones

24. Mai 2021

In den letzten zwei Wochen, als israelische Luftangriffe mindestens 243 Palästinenser, darunter 66 Kinder, in Gaza töteten, waren israelische Beamte an der Spitze eines anderen Krieges: Sie verbreiteten irreführende und trügerische Inhalte über Palästina, von denen ein Großteil darauf abzielt, Palästinenser als gewalttätig, unehrlich und hinterlistig darzustellen oder die israelische Brutalität zu legitimieren.

Die israelischen Angriffe auf Gaza wurden von einer endemischen Desinformation und Fehlinformation begleitet. Desinformation, im Unterschied zu Fehlinformation, ist der absichtliche Einsatz von Täuschung, um Menschen in die Irre zu führen. Desinformation ist fast immer Propaganda – das heißt, die Verwendung von Informationen, um Menschen von einer bestimmten Vorgehensweise zu überzeugen.

Desinformation wird notwendig, wenn eine wahrheitsgemäße Darstellung von Sachverhalten nicht mehr möglich ist, ohne Verstöße gegen allgemein anerkannte Moralvorstellungen zuzugeben

Absicht kann schwer zu beweisen sein, aber sie kann realistisch abgeleitet werden. Im ungeheuerlichsten Vorfall der letzten Zeit hat der Sprecher der israelischen Armee, Oberstleutnant Jonathan Conricus, zahlreiche angesehene internationale Publikationen dazu verleitet, falsche Nachrichten zu veröffentlichen. Die New York Times, die Washington Post und das Wall Street Journal gehörten zu den führenden Publikationen, die fälschlicherweise berichteten, dass das israelische Militär eine Bodeninvasion in Gaza vorbereite.

Kurz nach der Veröffentlichung behaupteten israelische Medien, dass es sich um eine absichtliche Täuschung handelte, die darauf abzielte, die Hamas in die Öffentlichkeit zu bringen, um sie leichter ins Visier nehmen zu können. Natürlich sagte Conricus, es sei ein ehrlicher Fehler gewesen. Aber dann würde er es tun.

Als führender Sprecher des israelischen Regimes kann er den Nachrichtenorganisationen, die sich auf ihn verlassen, wenn es um die israelische Seite der Geschichte geht, nicht zugeben, dass er sie mit Desinformationen füttert. Trotz dieser offensichtlichen Täuschung bitten die Nachrichtenorganisationen Conricus immer noch um Kommentare zu der Situation.

Verleumdung der Hamas

Andere Desinformationen zielen darauf ab, die Hamas als eine unehrliche Organisation zu verleumden, die menschliche Schutzschilde benutzt, hinter denen die Gruppe Israel angreifen kann. Das israelische Militär benutzt häufig das Argument, die Hamas benutze menschliche Schutzschilde als legale Verteidigung für ihre Massentötungen von palästinensischen Nicht-Kombattanten.

Der Sprecher des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu, Ofir Gendelman, hat kürzlich ein Video getwittert, das zu zeigen schien, wie die Hamas Raketen aus dicht besiedelten zivilen Gebieten auf Israel abfeuert. Aber das Video, das hunderte Male über Social Media Plattformen retweetet und geteilt wurde, war nicht authentisch. Tatsächlich stammte das Filmmaterial aus dem Jahr 2018 und wurde wahrscheinlich in Syrien oder Libyen gefilmt.

Ein ähnliches, weit geteiltes Video zeigte angeblich die Hamas, wie sie Raketen auf eine dicht besiedelte Straße schießt, mit einem Voiceover, das besagt: “Wieder einmal sehen wir, wie die Hamas Zivilisten als Schutzschild benutzt, um Juden zu ermorden, wissend, … dass Israel keine Vergeltung üben wird, weil das Risiko besteht, unschuldige Menschen zu verletzen.” Wie sich herausstellte, stammte das Video aus dem Jahr 2018 aus der israelisch kontrollierten Region Galiläa und hatte eindeutig keinen Bezug zur Hamas.

Die israelische Propaganda hat auch versucht, die Palästinenser zu beschuldigen, ihre eigenen zivilen Opfer zu übertreiben. Wie sie nur zu gut wissen, fördern zivile Opfer die internationale Unterstützung für den palästinensischen Kampf und unterstreichen die Brutalität der israelischen Besatzung.

Zahlreiche Personen, darunter Natalia Fadeev, eine israelische Militärpolizei-Reservistin mit fast einer Million Anhängern, teilten ein Video eines Scheinbegräbnisses, in dem behauptet wurde, dass die Palästinenser versuchten, ein Begräbnis vorzutäuschen, um öffentliche Sympathie zu erregen. Das Video, das von TikTok nicht entfernt wurde, war in Wirklichkeit ein unabhängiges satirisches Video, das von Jordaniern erstellt wurde.

Viele andere Desinformationen sind von unklarer Herkunft, aber die Tropen sind oft die gleichen – Palästinenser als gewalttätig und unehrlich darzustellen, um Sympathie für ihre Sache zu entziehen oder um sogenannte Vergeltungsschläge gegen Gaza zu legitimieren. Eine dieser Desinformationen war eine auf WhatsApp verbreitete Falschnachricht, in der behauptet wurde, dass palästinensische Mobs im Begriff seien, jüdische Einwohner von Tel Aviv anzugreifen.

Bewaffnete Lügen

Warum setzt Israel Desinformation so großzügig ein? Desinformation wird notwendig, wenn es nicht mehr möglich ist, eine wahrheitsgetreue Darstellung der Dinge zu geben, ohne Verstöße gegen allgemein akzeptierte Moralvorstellungen oder sogar gegen das Völkerrecht zuzugeben.

Angesichts der ungeheuerlichen Natur der oben erwähnten Propaganda kann Desinformation wie ein Euphemismus erscheinen: ein höflicher Begriff, der verwendet wird, um eine viel bitterere Wahrheit zu beschreiben. Bewaffnete Lügen oder Unehrlichkeit wären vielleicht passendere Begriffe. In der Tat verwendet der Wissenschaftler Michael Peters den Ausdruck “Regierung durch Lügen”, um die neuere Verbreitung von Unwahrheiten zu beschreiben.

Dies ist vielleicht ein treffender Begriff, um die systematische Irreführung der Öffentlichkeit zu beschreiben, um unpopuläre politische Entscheidungen durchzusetzen, wie z.B. die Rechtfertigung eines Apartheidstaates oder die ethnische Säuberung der Palästinenser. Wo unethische und unmoralische Positionen unhaltbar sind, wird die Lüge eingesetzt.

Es wäre verlockend gewesen, zu sagen, dass beide Seiten Desinformation und Täuschung verwenden. Eine solche Aussage könnte in einer Hinsicht wahr sein, in einer anderen aber trügerisch. Zu implizieren, dass beide Seiten die gleiche Menge an Desinformation verwenden, würde fälschlicherweise implizieren, dass die Kraft der Täuschung auf beiden Seiten gleich ist. Diese falsche Balance und Parität negiert die Tatsache, dass Israel, ein Staat, der versucht, sich als zivilisierende Kraft darzustellen, Täuschung benutzt, um seine Besatzung voranzutreiben.

In der Tat ist Desinformation ein notwendiger Teil des ideologischen Projekts, palästinensische Diskurse auszulöschen und zu verdrängen. Israels Täuschung und Desinformation ist grundlegend für das siedler-koloniale Projekt, das versucht, Palästina zu negieren, indem es die Darstellung der Palästinenser gegenüber dem Rest der Welt monopolisiert. Übersetzt mit Deepl.com

Marc Owen Jones ist Assistenzprofessor für Nahoststudien und digitale Geisteswissenschaften am College of Humanities and Social Sciences der Hamad bin Khalifa University (HBKU). Er twittert @marcowenjones

