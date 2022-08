https://www.middleeastmonitor.com/20220815-how-israel-oppresses-the-palestinians/

Israelische Soldaten stören die palästinensischen Demonstranten während einer Demonstration in Hebron, Westjordanland, am 09. August 2022 [Mamoun Wazwaz – Anadolu Agency]

Wie Israel die Palästinenser unterdrückt

Von Motasem A Dalloul

15. August 2022



Bei einer Razzia in der Morgendämmerung im palästinensischen Viertel Kafr Aqab am Rande des besetzten Jerusalems drangen israelische Spezialeinheiten heute Morgen in ein Haus ein und eröffneten das Feuer auf die Bewohner, wobei einer von ihnen getötet wurde. Nach Angaben seines Vaters wurde Mohammad Ibrahim Shaham, 21, “hingerichtet”.

“Sie eröffneten das Feuer aus nächster Nähe auf seinen Kopf und ließen ihn 40 Minuten lang bluten, bevor sie ihn wegbrachten”, sagte Ibrahim Shaham. “Wir wussten nicht, ob er lebte oder tot war, aber ein Kopfschuss aus nächster Nähe bedeutet, dass er tot war. Es war eine kaltblütige Hinrichtung”.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Besatzungstruppen, einschließlich verdeckter Kräfte, und jüdische Siedler allein seit Beginn dieses Jahres 137 Palästinenser getötet: 87 im besetzten Westjordanland und in Jerusalem und 50 im belagerten Gazastreifen.

Die israelischen Besatzungsbehörden töten nicht nur regelmäßig Palästinenser, sondern halten sie auch fest, stehlen ihr Land, zerstören ihre Häuser, unterdrücken ihre Freiheiten, schränken ihre Bewegungsfreiheit ein, verhängen Blockaden über sie – der Gazastreifen wird seit 16 Jahren belagert -, plündern ihre Häuser, entweihen ihre heiligen Stätten, fälschen ihre Geschichte und führen eine Apartheidpolitik ein.

In nur 48 Stunden Bombardierung des Gazastreifens am vergangenen Wochenende tötete Israel 49 weitere Palästinenser, darunter 17 Kinder und vier Frauen, und verwundete oder verstümmelte 360 weitere. Bei der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des OHCHR und der WHO 242 Palästinenser, darunter 63 Kinder, getötet und etwa 9.000 verletzt. Mehr als 74.000 Palästinenser wurden vertrieben.

Israels Verteidigungsminister befiehlt dem Militär, im Gazastreifen in Alarmbereitschaft zu bleiben

Während des Angriffs im Mai 2021 bombardierte die israelische Luftwaffe die einzige Entsalzungsanlage im Norden des Gazastreifens, wodurch die Wasserversorgung von mehr als 250.000 Menschen unterbrochen wurde. Sie griffen auch den nördlichen Teil des Viertels Al-Remal an und töteten Dr. Ayman Abu Al-Ouf, den Leiter der Covid-19-Abteilung und Chefarzt für Innere Medizin des Al-Shifa-Krankenhauses, sowie 22 Mitglieder seiner Familie. Auch die Al-Rimal-Klinik, das Zentrallabor von Covid-19 in Gaza, wurde angegriffen, wodurch die Test- und Impfprogramme stark beeinträchtigt wurden.

Nach Angaben von Amnesty International sind Palästinenser, die von Israel gefangen gehalten werden, “unfairen Prozessen vor Militärgerichten, langer Einzelhaft und unzureichender medizinischer Behandlung ausgesetzt.” Addameer, eine Organisation zur Unterstützung palästinensischer Gefangener, teilte mit, dass im Jahr 2021 insgesamt 500 Palästinenser von israelischen Militärgerichten mit so genannten Verwaltungshaftbefehlen inhaftiert wurden. Sie fügte hinzu, dass 170 Kinder inhaftiert seien. Amnesty International zitierte eine Umfrage von Save the Children, wonach israelische Besatzungssoldaten über 80 Prozent der inhaftierten Kinder schlagen und 47 Prozent den Zugang zu einem Anwalt verwehren.

Palästinenser in Israel – “arabische Israelis” -, die in der selbsternannten “einzigen Demokratie im Nahen Osten” ihr Recht auf freie Meinungsäußerung nutzen, um die militärische Besatzung derselben Demokratie zu kritisieren, werden nach den Gesetzen gegen Aufwiegelung verfolgt. Unterdessen schüren israelisch-jüdische Politiker und rechtsgerichtete jüdische Rassisten die rassistische Gewalt jüdischer Siedler, die Palästinenser fast ungestraft angreifen.

Mehrere Menschenrechtsgruppen – insbesondere B’Tselem, Amnesty International und Human Rights Watch – haben die israelische Apartheid gegenüber den palästinensischen Bürgern und den unter Besatzung lebenden Palästinensern verurteilt. Apartheid ist ein Verbrechen, das einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit gleichkommt. Die palästinensischen Bürger Israels sind nun gezwungen, ihre Muttersprache, Arabisch, als zweite Sprache zu betrachten. Auch ihre Schulen und medizinischen Einrichtungen werden vom “jüdischen Staat” unterfinanziert, und es ist ihnen verboten, nationale Feiertage und Veranstaltungen zu begehen. Stattdessen sollen sie Ereignisse feiern, die die Besetzung ihres Landes feiern und verherrlichen.

Israel ist Experte darin, Lügen zu erzählen, um seine Verbrechen zu vertuschen. So leugnete es beispielsweise, die Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh am 11. Mai in Dschenin erschossen zu haben. Stattdessen beschuldigte sie die Palästinenser, einen ihrer eigenen Leute getötet zu haben, und das nicht zum ersten Mal. Der Besatzungsstaat verfügt über ein Heer von Propagandaspezialisten, die sein falsches Narrativ unterstützen. Gerade heute Morgen rechtfertigte er die “Hinrichtung” von Mohammad Shaham im besetzten Jerusalem vor den Augen seiner Familie mit der Behauptung, er habe versucht, einen verdeckten Polizeibeamten zu erstechen. Auch dies ist nicht das erste Mal, dass eine solche Behauptung aufgestellt wird, nachdem Israelis einen Palästinenser getötet haben. In einigen Fällen zeigen Videobeweise, dass nach dem Vorfall Messer am Tatort platziert werden.

Israel verfolgt auch Menschenrechtsaktivisten, die seine Verbrechen aufdecken. Omar Shakir, der Israel- und Palästina-Direktor von Human Rights Watch, wurde abgeschoben, nachdem er Menschenrechtsverletzungen in Israel, dem Westjordanland und dem Gazastreifen untersucht hatte. Der Besatzungsstaat hat auch Laith Abu Zeyad, einem Aktivisten von Amnesty International, die Ausreise aus dem besetzten Westjordanland im Oktober 2019 verboten.

Am 19. Oktober letzten Jahres erklärte Israel sechs palästinensische zivilgesellschaftliche Organisationen zu “terroristischen Organisationen”. Das war einen Tag nach der Verhaftung des französisch-palästinensischen Anwalts Salah Hammouri, eines Menschenrechtsverteidigers und Forschers, der für Addameer arbeitet. Seine Aufenthaltsgenehmigung für Jerusalem wurde wegen angeblicher “Verletzung der Treuepflicht” gegenüber dem Besatzungsstaat widerrufen.

Haaretz hat berichtet, dass Anfang dieses Monats eine große Anzahl israelischer Besatzungstruppen “das Dorf des palästinensischen Menschenrechtsaktivisten Nasser Nawajah überfallen hat… Er wurde in Handschellen und mit verbundenen Augen 14 Stunden lang in Gewahrsam genommen – und das alles für ein 15-minütiges Gespräch mit einem Shin Bet [Innere Sicherheit]-Agenten, der ihm riet, sein Verhalten zu mäßigen.”

Nawajah ist Feldforscher für die israelische Menschenrechtsorganisation B’Tselem. Der Exekutivdirektor der Organisation, Hagai El-Ad, sagte, ein israelischer Geheimdienstoffizier habe ihn aufgefordert, “keinen Ärger mehr zu machen”, und bezog sich dabei auf seine Arbeit für B’Tselem. El-Ad wies darauf hin, dass “die Wahrheit selbst Ärger” für israelische Geheimdienstler, die israelische Armee und israelische Politiker bedeute. “Nassers Arbeit verursacht Ärger”, fügte er hinzu.

Der Besatzungsstaat Israel tut all diese Dinge, um die Palästinenser zu unterdrücken. Das Regime funktioniert folgendermaßen, erklärte El-Ad: Siedler verüben Anschläge, Soldaten schützen die Siedler, Geheimdienste ermitteln, die Polizei verhaftet, Gerichte geben Rechtsschutz, die Regierung unterstützt und die Massenmedien rechtfertigen. Hinzu kommt, dass die israelische Regierung und ihre Sprachrohre versuchen, Journalisten, Politiker, Aktivisten, Gruppen und Massenmedien zu diskreditieren, die ihre Verbrechen aufdecken oder die Unterdrückung der Palästinenser anprangern. Übersetzt mit Deepl.com

