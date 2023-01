How Joe Biden Is Slowly “Suiciding America’s Economy” – Global Research All Global Research articles can be read in 51 languages by activating the Translate Website button below the author’s name. To receive Global Research’s Daily Newsletter (selected articles), click here. Follow us on Instagram and Twitter and subscribe to our Telegram Channel. Feel free to repost and share widely Global Research articles.

Wie Joe Biden langsam “Amerikas Wirtschaft in den Selbstmord treibt”



Von Eric Zuesse

Global Research,

4. Januar 2023

Ab dem 7. April 2023 wird eine von Joe Bidens US-Handelsministerium am 12. Oktober 2022 erlassene Vorschrift in vollem Umfang in Kraft treten, die es jedem mit den USA verbündeten Land verbietet, mit China Geschäfte (Käufe oder Verkäufe) zu tätigen, die nach Ansicht seiner Regierung entweder mit künstlicher Intelligenz oder mit Supercomputern zu tun haben (oder haben könnten). Er gibt vor, nicht NUR für die US-Regierung, sondern für den gesamten Planeten – für alle Nationen – der Chef der gesamten Weltregierung zu sein, der jegliche Autorität der UNO oder einer ihrer Organisationen ersetzt und die Autorität hat, internationales Recht durch das zu ersetzen, was er als “internationale Regeln” vorgibt. Schließlich haben die zahlreichen Behauptungen seiner Regierung, sie vertrete “die auf Regeln basierende internationale Ordnung”, eine klare Bedeutung: Diese Phrase bedeutet, was immer das US-Regime damit ausdrücken will. Diese “Regeln” ersetzen alles, was internationales Recht ist oder sein könnte (was der angebliche – und ausschließliche – Zuständigkeitsbereich der UNO ist); und (anders als die von Truman geschaffene Version der von FDR geplanten “Vereinten Nationen”) wird diese “regelbasierte internationale Ordnung” durch das US-Militär unterstützt. Militär, das die Hälfte des gesamten Weltmilitärs stellt (mit 1.649 Militärbasen auf der ganzen Welt, davon 900 im Ausland) und somit – als physischer Vollstrecker der “internationalen Regeln” des US-Regimes – ihm die Durchsetzungsmacht verleiht, die US-Präsident Truman der UNO verweigerte.

Am 14. Oktober 2022 titelte die internationale Anwaltskanzlei Crowell & Moring “New U.S. Restrictions on Transfers to China for Semiconductor and Advanced Computing Uses” und berichtete, dass

Zwei neue Vorschriften des US-Handelsministeriums, des Bureau of Industry and Security (BIS), zielen darauf ab, Chinas Fortschritte bei der einheimischen Produktion fortschrittlicher Halbleiter stark zu behindern. Obwohl fortschrittliche Halbleiter für kommerzielle Anwendungen weit verbreitet sind, äußerte das BIS ernste Bedenken, dass China die Technologie für Massenvernichtungswaffen und militärische Anwendungen nutzen und Menschenrechtsverletzungen oder -missbrauch ermöglichen könnte. Die Ankündigung des BIS folgt auf Äußerungen des Nationalen Sicherheitsberaters der USA im September, der eine Änderung der US-Exportkontrollstrategie signalisierte, die nicht mehr darauf abzielt, bei bestimmten Schlüsseltechnologien einen “relativen” Vorteil gegenüber den Konkurrenten zu wahren, sondern einen “möglichst großen Vorsprung”. Es bleibt abzuwarten, ob US-Verbündete, die für die Halbleiterlieferkette wichtig sind, ähnliche Ausfuhrbeschränkungen für Lieferungen nach China verhängen werden. Nach der Ankündigung der Regeln haben BIS-Beamte die Bedeutung einer multilateralen Annahme der neuen, derzeit unilateralen Kontrollen unterstrichen und die Zusammenarbeit mit Verbündeten als “Priorität” für BIS bezeichnet.

“Massenvernichtungswaffen” und “Menschenrechtsverletzungen und -missbrauch” sind die Standardausreden des US-Regimes für seine Aggressionen gegen andere Länder, sei es durch Sanktionen, Putsche oder Invasionen (wie im Irak), aber Crowell wies seine Kunden auch auf den wahren Grund hin: “Die Ankündigung der BIZ folgt auf Äußerungen des nationalen Sicherheitsberaters der USA im September. Nationalen Sicherheitsberaters der USA, der einen Wechsel in der US-Exportkontrollstrategie signalisierte, die nicht mehr darauf abzielt, einen ‘relativen’ Vorteil gegenüber Konkurrenten bei bestimmten Schlüsseltechnologien aufrechtzuerhalten, sondern einen ‘so großen Vorsprung wie möglich’.” Mit anderen Worten: Mit dieser Aktion will Biden China im Bereich der künstlichen Intelligenz und des Supercomputers lahmlegen, um die globale Vorherrschaft des US-Regimes auf unbestimmte Zeit zu sichern, die notwendig ist, damit die USA die UNO und ihre internationalen Gesetze durch die USA ersetzen können. N. und ihre internationalen Gesetze durch die “internationalen Regeln” Amerikas (und seines Militärs) zu ersetzen – etwa indem sie die “Verbündeten” oder Vasallenstaaten des US-Regimes zwingen, diese einzuhalten (in diesem Fall, indem sie China in Bezug auf Supercomputing und KI fallen lassen).

So wie Bidens Amerika Russland gezwungen hatte – als Russland von ihm verlangte, als Russland am 17. Dezember 2021 das Versprechen einforderte, dass die Ukraine an Russlands Grenze niemals Amerikas antirussischem Militärbündnis NATO beitreten dürfe – in die Ukraine einzumarschieren, damit Russland verhindern kann, dass die Ukraine jemals der NATO beitreten kann, zwingt Bidens Amerika nun auch China dazu, entweder ein weiterer “Verbündeter” der USA oder der “Feind” des “Westens” zu werden, und die ganze Welt wird gezwungen, sich zwischen dem US-Regime und seinen “Feinden” zu entscheiden: China und Russland.

Sowohl in Bezug auf Russland als auch in Bezug auf China zwingt das US-Regime nun jede verbleibende “bündnisfreie” Nation dazu, sich für eine Seite in dem zu entscheiden, was das US-Regime bereits als Dritten Weltkrieg ansieht (wenn auch noch nicht als nuklearen Dritten Weltkrieg – der steht noch bevor).

Die bündnisfreien Nationen werden von den Vereinigten Staaten gezwungen



Die bündnisfreien Nationen werden von den Vereinigten Staaten dazu gezwungen, “entweder für uns oder gegen uns” zu sein. Die kommende Welt wird aus den USA und ihren “Verbündeten” gegen alle anderen bestehen. Und die USA und ihre “Verbündeten” werden so tun müssen, als seien die Aggressoren China und Russland und nicht die USA.

In dem Crowell-Beratungsbericht wird auch darauf hingewiesen, dass dieses neue Mittel der Aggression gegen China erst ab dem 7. April 2023 mit voller Wucht zum Tragen kommen wird:

Befristete allgemeine Lizenz

Um Unterbrechungen der IC-Lieferkette zu vermeiden, hat das BIS außerdem eine befristete allgemeine Lizenz (TGL) angekündigt, die vom 21. Oktober 2022 bis zum 7. April 2023 gilt und Exporte, Reexporte oder Retransfers aus dem Ausland nach oder innerhalb Chinas durch Unternehmen erlaubt, die ihren Sitz nicht in einem mit einem US-Waffenembargo belegten oder sanktionierten Land haben, um Aktivitäten in China zu ermöglichen, die fortgeschrittene IC- und Computerteile betreffen, die nun unter die neuen Kontrollen fallen. Die TGL erlaubt keine Transaktionen mit Endverbrauchern oder Endempfängern in China, noch erlaubt sie Aktivitäten mit Entity Listed Parties.

Im Moment bereiten sich die Firmen, die Beziehungen zu chinesischen Firmen in den Bereichen Supercomputing und künstliche Intelligenz unterhalten, entweder darauf vor, auf China zu verzichten, oder aber auf Amerika in diesen Bereichen zu verzichten. Also: Wenn ein Unternehmen China abschreiben wird, dann wird es das hier tun:

Am 29. August 2022 titelte ich “Why RussChina Will Probably Be the Dominant Nation Beyond the Year 2100” (Warum China wahrscheinlich die dominierende Nation jenseits des Jahres 2100 sein wird) und begann mit dem Hinweis auf China,

China ist schon jetzt ein ernsthafter Anwärter darauf, die dominierende Nation der Welt zu werden, und zwar wegen seines Regierungssystems und weil dieses System eine weitaus größere Anzahl hochintelligenter und gut ausgebildeter Menschen hervorgebracht hat als jedes andere Land. Chinas grundlegender Vorteil ist, dass es die größte Bevölkerung der Welt hat; und dazu hat sein Regierungssystem die Effektivität dieser Bevölkerung erhöht, so dass China bereits die Nummer 1 der Welt in Bezug auf die menschlichen Ressourcen ist.

Was Chinas “Regierungssystem” betrifft, so habe ich dort auf eine aktuelle Studie mit dem Titel “China is Fast Outpacing U.S. STEM PhD Growth” des Center for Security and Emerging Technology an der Georgetown University verwiesen. Mit anderen Worten: Chinas Ausbildungsniveau in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Mathematik und Ingenieurwesen übertrifft bereits jetzt das der USA.

Was Chinas “gesteigerte (hinzugefügte) Effektivität dieser Bevölkerung” betrifft, so habe ich auf PISA verwiesen, den weltweiten, auf Highschool-Tests basierenden Vergleich der vorschulischen Bildung, oder “Program for International Student Assessment”, und dort einen Artikel darüber von Big Think dot com verlinkt, mit dem Titel “Chinas Schüler schlagen amerikanische Schüler in allen akademischen Kategorien”.

Was die Tatsache betrifft, dass China “die weltweit führende Nation” in Sachen “Humanressourcen” ist, habe ich direkt auf diese PISA-Studie verwiesen, weil sie beweist, dass Chinas Schüler Träume sind, von denen Amerikas Colleges und Universitäten nur hoffen können, dass sie hierher gebracht werden, um als Erwachsene eine Bereicherung für diese Nation und nicht für eine andere Nation (wie China) zu werden.

Amerika lebt von dem, was FDR, und vor ihm Lincoln, und vor ihm die Gründer Amerikas, getan haben. Truman und seine Nachfolger haben es bereits vergeudet. Biden will den Rest der Welt zwingen, es nicht zu bemerken. Aber indem er China (das weltweit führende Land bei den Humanressourcen) und Russland (das weltweit führende Land bei den materiellen Ressourcen) abschneidet, zerstört er sein Land für immer.

(Der letzte Link führt zu einer Nachrichtenseite, deren führender Autor – derjenige mit den meisten Besuchern pro Seite – bis vor kurzem ich selbst war, aber der Besitzer der Seite wurde kürzlich von einem Agenten des US-Regimes bedroht und kündigte mir, woraufhin meine Artikel von der Seite entfernt wurden, damit sein Geschäft nicht von einem solchen Agenten zerstört wird. Ab heute ist die URL also folgendermaßen aufgebaut. Und hier war es vorher. Und hier ist der Grund dafür.)

*

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf The Duran veröffentlicht.

Das neue Buch des investigativen Historikers Eric Zuesse, AMERICA’S EMPIRE OF EVIL: Hitler’s Posthumous Victory, and Why the Social Sciences Need to Change, befasst sich mit der Frage, wie Ame

