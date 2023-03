https://strategic-culture.org/news/2023/03/06/how-could-western-intelligence-have-got-it-wrong-again-they-didnt-they-had-other-purposes/



Wie konnte sich der westliche Geheimdienst schon wieder irren? Sie taten es nicht. Sie hatten andere Absichten



von Alastair Crooke



6. März 2023

Der Westen steht nun vor der Aufgabe, die Landmine zu entschärfen, die in der Überzeugung der eigenen Wählerschaft von einem “Sieg” in der Ukraine und der Demütigung Russlands liegt.

Larry Johnson, ein ehemaliger CIA-Analyst, schreibt: “Ich bin nicht mehr im Besitz von Zugangsberechtigungen und hatte keinen Zugang zu den geheimen Geheimdienstbewertungen. Ich habe jedoch gehört, dass die fertigen Geheimdienstinformationen, die den US-Politikern zur Verfügung gestellt werden, weiterhin besagen, dass Russland in den Seilen hängt – und dass seine Wirtschaft zusammenbricht. Außerdem beharren die Analysten darauf, dass die Ukrainer die Russen besiegen”.

Johnson entgegnet, dass – in Ermangelung stichhaltiger menschlicher Quellen – “westliche Agenturen heute fast vollständig von ‘Verbindungsberichten’ abhängig sind” (d. h. von ‘befreundeten’ ausländischen Nachrichtendiensten), ohne eine ‘gebührende Sorgfalt’ walten zu lassen, indem sie Diskrepanzen mit anderen Berichten abgleichen.

In der Praxis bedeutet dies, dass die westliche Berichterstattung einfach die PR-Linie Kiews wiedergibt. Ein großes Problem ergibt sich jedoch, wenn man die Berichte aus Kiew (wie Johnson sagt) mit den britischen Berichten vergleicht, um eine “Bestätigung” zu erhalten.

Die Realität ist, dass die britische Berichterstattung selbst auch auf den Aussagen der Ukraine basiert. Man spricht von falschen Sicherheiten, wenn das, was zur Bestätigung und Validierung herangezogen wird, tatsächlich aus ein und derselben Quelle stammt. Es wird – absichtlich – zu einem Propaganda-Multiplikator.

Im Klartext sind all diese Punkte jedoch “Ablenkungsmanöver”. Offen gesagt sind die so genannten westlichen “Geheimdienste” nicht mehr der aufrichtige Versuch, eine komplexe Realität zu verstehen, sondern sie sind zu einem Werkzeug geworden, das eine nuancierte Realität verfälscht, um zu versuchen, die russische Psyche in Richtung eines kollektiven Defätismus zu manipulieren (nicht nur in Bezug auf die Ukraine, sondern auf die Idee, dass Russland als souveränes Ganzes bestehen bleiben sollte).

Und in dem Maße, in dem “Lügen” fabriziert werden, um die russische Öffentlichkeit an die unvermeidliche Niederlage zu gewöhnen, ist der umgekehrte Weg eindeutig dazu gedacht, die westliche Öffentlichkeit zu dem “Gruppendenken” zu erziehen, dass der Sieg unvermeidlich ist. Und dass Russland ein “unreformiertes böses Reich” ist, das ganz Europa bedroht.

Dies ist kein Zufall. Es ist höchst zielgerichtet. Es ist Verhaltenspsychologie am Werk. Die während der Covid-Pandemie erzeugte “kopfzerbrechende” Desorientierung, der ständige Regen von “datengesteuerten” Modellanalysen, die Etikettierung von allem, was kritisch gegenüber den “einheitlichen Botschaften” war, als antisoziale Desinformation – ermöglichte es den westlichen Regierungen, ihre Bürger davon zu überzeugen, dass “Abriegelung” die einzige rationale Antwort auf das Virus war. Das stimmte zwar nicht (wie wir heute wissen), aber der verhaltenspsychologische Pilotversuch funktionierte besser – besser sogar, als sich seine eigenen Architekten vorgestellt hatten.

Der Professor für klinische Psychologie, Mattias Desmet, hat erklärt, dass Massenverwirrung nicht in einem Vakuum entsteht. Sie entsteht im Laufe der Geschichte aus einer kollektiven Psychose, die einem vorhersehbaren Drehbuch folgt:

Genau wie bei der Abriegelung haben Regierungen die Verhaltenspsychologie genutzt, um Angst und Isolation zu schüren und große Gruppen von Menschen zu Herden zusammenzutreiben, in denen das giftige Hohngelächter über jede Abweichung jedes kritische Denken oder jede Analyse kalt lässt. Es ist bequemer, innerhalb der Herde zu sein als außerhalb.

Das vorherrschende Merkmal ist die Loyalität gegenüber der Gruppe – selbst wenn die Politik schlecht funktioniert und ihre Folgen das Gewissen der Mitglieder belasten. Die Loyalität gegenüber der Gruppe wird zur höchsten Form der Moral. Diese Loyalität verlangt von jedem Mitglied, dass es vermeidet, kontroverse Themen anzusprechen, schwache Argumente in Frage zu stellen oder dem Wunschdenken Einhalt zu gebieten.

Das “Gruppendenken” lässt es zu, dass sich eine selbst erdachte Realität ablöst, sich immer weiter von jeglicher Verbindung zur Realität entfernt und schließlich in eine Wahnvorstellung übergeht, die sich zu ihrer Bestätigung und weiteren Radikalisierung stets auf gleichgesinnte Mitstreiter stützt.

Es heißt also “Auf Wiedersehen” zur traditionellen Intelligenz! Und “willkommen” beim westlichen Geheimdienst 101: In der Geopolitik geht es nicht mehr darum, die Realität zu begreifen. Es geht um die Installation eines ideologischen Pseudo-Realismus – der die universelle Installation eines singulären Gruppendenkens ist, so dass jeder passiv danach lebt, bis es viel zu spät ist, den Kurs zu ändern.

Oberflächlich betrachtet, mag dies als clevere neue Psyops erscheinen – sogar als “cool”. Das ist es aber nicht. Es ist gefährlich. Durch die bewusste Bearbeitung tief verwurzelter Ängste und Traumata (z. B. der Große Vaterländische Krieg für die Russen (2. Weltkrieg)) wird im kollektiven Unbewussten eine Art generationenübergreifende existenzielle Notlage geweckt – die der totalen Vernichtung – eine Gefahr, mit der Amerika nie konfrontiert war und für die es in Amerika keinerlei empathisches Verständnis gibt.

Vielleicht haben westliche Regierungen durch die Wiederbelebung langer, kollektiver Erinnerungen an die Pest in europäischen Ländern (wie Italien) festgestellt, dass sie ihre Bürger für eine Politik des Zwangs mobilisieren konnten, die ansonsten völlig gegen ihre eigenen Interessen lief. Aber Nationen haben ihre eigenen Mythen und zivilisatorischen Sitten.

Wenn dies der Zweck war (die Russen an die Niederlage und die endgültige Balkanisierung zu gewöhnen), ist die westliche Propaganda nicht nur gescheitert, sondern hat das Gegenteil erreicht. Die Russen haben sich gegen eine existenzielle westliche Bedrohung zusammengeschlossen – und sind bereit, für deren Beseitigung notfalls “bis an die Wand zu gehen”. (Lassen Sie diese Implikationen auf sich wirken.)

Andererseits hat die falsche Darstellung eines unvermeidlichen Erfolgs für den Westen unweigerlich Erwartungen an ein politisches Ergebnis geweckt, das nicht nur nicht realisierbar ist, sondern auch in weite Ferne rückt, da diese phantastischen Behauptungen über russische Rückschläge die europäischen Führer davon überzeugen, dass Russland ein Ergebnis akzeptieren kann, das ihrer konstruierten falschen Realität entspricht.

Ein weiteres ‘Eigentor’: Der Westen steht nun vor der Aufgabe, die Landmine zu entschärfen, die in der Überzeugung der eigenen Wählerschaft von einem “Sieg” der Ukraine und der russischen Demütigung und Zersetzung liegt. Die Folge werden Wut und weiteres Misstrauen gegenüber den westlichen Eliten sein. Es besteht ein existenzielles Risiko, wenn die Menschen nichts glauben, was die Eliten sagen.

Im Klartext: Der Rückgriff auf clevere “Nudge-Theorien” hat nur dazu geführt, dass die Aussichten auf einen politischen Diskurs vergiftet wurden. Weder die USA noch Russland können jetzt direkt zu einem reinen politischen Diskurs übergehen:

Erstens müssen die Parteien unweigerlich zu einer stillschweigenden psychologischen Assimilation zweier völlig unverbundener Realitäten kommen, die nun durch diese psychologischen “Intelligenz”-Techniken zu greifbaren, lebendigen Wesen gehyped werden. Keine der beiden Seiten wird die Gültigkeit oder moralische Richtigkeit der anderen Realität anerkennen, aber ihr emotionaler Inhalt muss psychologisch anerkannt werden – zusammen mit den Traumata, die ihnen zugrunde liegen -, wenn die Politik aufgeschlossen werden soll.

Kurz gesagt, diese übertriebene westliche Psyops ist perverserweise dazu angetan, den Krieg in die Länge zu ziehen, bis die Tatsachen vor Ort die gegensätzlichen Erwartungen endlich an das heranführen, was das “neue Mögliche” sein könnte. Wenn die wahrgenommenen Realitäten nicht “angepasst” und nuanciert werden können, führt der Krieg letztlich dazu, dass das eine oder andere in eine geschmeidigere Form gebracht wird.

Die Entartung der westlichen Intelligenz begann nicht mit der jüngsten kollektiven “Aufregung” über die Möglichkeiten der “Nudge-Psychologie”. Die ersten Schritte in diese Richtung begannen mit einer Veränderung des Ethos, die bis in die Clinton/Thatcher-Ära zurückreicht, in der die Geheimdienste “neoliberalisiert” wurden.

Die Rolle des “Anwalts des Teufels”, der der zuständigen politischen Führung “schlechte Nachrichten” (d. h. knallharter Realismus) überbringt, wurde nicht mehr geschätzt; stattdessen wurde eine radikale Verlagerung hin zu einer “Business School”-Praxis vollzogen, bei der die Dienste mit der Aufgabe betraut wurden, einen “Mehrwert” für die bestehende Regierungspolitik zu schaffen und (sogar) ein “Markt”-System im Bereich der Nachrichtendienste aufzubauen!

Die Politiker-Manager verlangten “gute Nachrichten”. Und damit das auch so bleibt, wurde die Finanzierung an den “Mehrwert” geknüpft – und Verwaltungsangestellte, die sich mit der Verwaltung von Bürokratie auskannten, wurden in Führungspositionen versetzt. Dies bedeutete das Ende der klassischen Intelligenz – die immer eine Kunst und keine Wissenschaft war.

Kurz gesagt, es war der Beginn der Ausrichtung der Nachrichtendienste auf die Politik (um einen Mehrwert zu schaffen) und nicht mehr die traditionelle Funktion der Gestaltung der Politik auf der Grundlage fundierter Analysen.

In den USA erreichte die Politisierung der Nachrichtendienste ihren Höhepunkt, als Dick Cheney eine ihm persönlich unterstellte Nachrichtendiensteinheit Team “B” ins Leben rief. Es sollte die Anti-Intelligenz liefern, um die Ergebnisse der Nachrichtendienste zu bekämpfen. Natürlich erschütterte die Team-‘B’-Initiative das Vertrauen der Analysten und umging die Arbeit der traditionellen Kader – genau wie Cheney es beabsichtigt hatte. (Er hatte einen Krieg (den Irakkrieg) zu rechtfertigen).

Dennoch stellt sich die Frage, wie es möglich ist, dass die Geheimdienstinformationen, mit denen die US-Politiker versorgt werden, darauf bestehen, dass Russland wirtschaftlich implodiert und dass die Ukraine gewinnt – entgegen den leicht zu beobachtenden Fakten vor Ort.

Nun, kein Problem; die Washingtoner Denkfabriken werden von der militärisch-industriellen Welt großzügig finanziert, wobei der Großteil dieser Gelder an die Neokonservativen geht – und an deren Beharren darauf, dass Russland eine kleine “Gas-Station” ist, die sich als Staat ausgibt, und keine ernstzunehmende Macht.

Die Neokonservativen zerreißen jeden, der ihre “Linie” vertritt, und Denkfabriken beschäftigen ein Heer von “Analysten”, die “akademische” Berichte verfassen, in denen sie behaupten, dass Russlands Industrie – sofern sie überhaupt existiert – implodiert. Seit März letzten Jahres sagen westliche Militär- und Wirtschaftsexperten in schöner Regelmäßigkeit voraus, dass Russland die Raketen, Drohnen, Panzer und Artilleriegeschosse ausgegangen sind – und dass es seine Arbeitskraft darauf verwendet, menschliche Wellen von unausgebildeten Truppen auf die ukrainischen Belagerungslinien zu werfen.

Die Logik ist einleuchtend, aber wiederum fehlerhaft. Wenn eine vereinte NATO Schwierigkeiten hat, Artilleriegranaten zu liefern, muss Russland mit einer Wirtschaft von der Größe eines kleinen EU-Staates (logischerweise) schlechter dran sein. Und wenn nur wir (die USA) China hart genug damit drohen, Russland nicht zu beliefern, dann wird letzterem schließlich die Munition ausgehen – und die von der NATO unterstützte Ukraine wird “gewinnen”.

Die Logik ist dann, dass ein verlängerter Krieg (bis das Geld ausgeht) ein Russland ohne Munition hervorbringen muss, und die von der NATO unterstützte Ukraine “gewinnt”.

Diese Sichtweise ist aufgrund von konzeptionellen Unterschieden völlig falsch: Die russische Geschichte ist eine Geschichte des totalen Krieges, der in einem langen, kompromisslosen Kampf gegen eine überwältigende Gegenmacht geführt wird. Dieser Idee liegt jedoch die Überzeugung zugrunde, dass solche Kriege über Jahre hinweg geführt werden und ihr Ausgang von der Fähigkeit abhängt, die militärische Produktion zu steigern.

In den 1980er Jahren haben die USA ihr militärisch-industrielles Paradigma der Nachkriegszeit aufgegeben und die Produktion nach Asien verlagert und auf “Just-in-time”-Lieferlinien umgestellt. Die USA (und der Westen) gingen in die entgegengesetzte Richtung, nämlich zur “surge capacity”, während Russland dies nicht tat: Es hielt an der Idee der Aufrechterhaltung fest, die dazu beigetragen hatte, Russland während des Großen Vaterländischen Krieges zu retten.

Die westlichen Geheimdienste haben sich also wieder einmal geirrt; sie haben die Realität falsch eingeschätzt? Nein, sie haben sich nicht “geirrt”. Ihr Ziel war ein anderes.

Die wenigen, die richtig lagen, wurden gnadenlos als Handlanger karikiert, um sie lächerlich zu machen. Die Mehrheit der westlichen Bürger lebte passiv in der Umarmung des Gruppendenkens – bis es zu spät für sie war, aufzuwachen und den gefährlichen Kurs zu ändern, auf den sich ihre Gesellschaften begeben hatten.

Ungeprüfte ukrainische Berichte (Verbindungsberichte), die den westlichen Führern serviert werden, sind daher keine “Panne” – sie sind ein “Merkmal” des neuen Paradigmas des Geheimdienstes 101, das die Wählerschaft verwirren und abstumpfen soll. Übersetzt mit Deepl.com

Alastair Crooke

Ehemaliger britischer Diplomat, Gründer und Direktor des Conflicts Forum in Beirut.

