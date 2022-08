Wie man ein Massaker vertuscht von Alon Schwarz / Regisseur des Dokumentarfilms “Tantura” Haaretz

Alon Schwarz: Wie man ein Massaker vertuscht / Regisseur des Dokumentarfilms “Tantura”

Bewohner von Tantura fliehen im Mai 1948 aus ihrem Dorf. Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, die Flüchtlinge nach Tantura zurückzubringen und die Kibbuzniks von Nahsholim zu deportieren.Credit: Benno Rothenberg / Meitar Collection, Pritzker Family National Photography Collection, National Library of Israel

Wie man ein Massaker vertuscht

von Alon Schwarz

12. August 2022

Der Zionismus muss sich weiterentwickeln, um zu überleben, schreibt der Regisseur des Dokumentarfilms “Tantura”. Israelis sollten stark genug sein, das Leiden der anderen Seite anzuerkennen. Die Anerkennung der Nakba ist ein erster Schritt in eine Zukunft in Frieden

Die Haupttechnik, mit der Teddy Katz vor fast einem Vierteljahrhundert zum Schweigen gebracht werden sollte, bestand darin, in seiner Magisterarbeit über die Tantura-Affäre – die Hunderte von Seiten umfasste – nach ein paar Fehlern in den Zitaten zu suchen und ihm dann mit einer SLAPP-Klage zu drohen. Ziel war es, seine gesamte Arbeit als unwürdig abzutun und ihn zum Widerruf zu bewegen.

Jüngste Meinungsbeiträge zu diesem Thema in der hebräischen Haaretz – vom Musikredakteur der Zeitung, Haggai Hitron, und vom Anwalt Giora Erdinast – sowie ein Artikel, den der Historiker Yoav Gelber auf einer anderen hebräischen Website veröffentlichte, wurden als Reaktion auf meinen Film “Tantura” geschrieben. Sie alle sind Beispiele für das sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite Israels weit verbreitete Phänomen, die palästinensische “Nakba” (arabisch für “Katastrophe”) während des Krieges von 1948 zu leugnen oder zu verharmlosen.

Wir haben es hier mit einem der schwerwiegendsten Versuche in der israelischen Geschichte zu tun, Kriegsverbrechen zu vertuschen und eine Debatte zum Schweigen zu bringen. Die Artikel von Erdinast, Hitron, Gelber und anderen Gleichgesinnten enthalten viele verdrehte oder falsche Details. Sie haben den Effekt, dass sie den normalen Israelis Sand in die Augen streuen, die nicht unbedingt über die Mittel verfügen, die Behauptungen der Autoren zu überprüfen.

Viele Israelis finden Trost in solchen Artikeln, deren eigentlicher Zweck es ist, die schöne und herzerwärmende Geschichte, mit der wir aufgewachsen sind, zu bewahren und so die nationale Verdrängung unserer eigenen Geschichte weitergehen zu lassen: Wir haben niemanden vertrieben, die Araber sind von selbst weggelaufen, die israelischen Verteidigungsstreitkräfte sind die moralischste Armee der Welt, unsere Soldaten begehen keine Massaker.

Bevor ich mich mit der Falschheit dieser Artikel auseinandersetze, möchte ich eine allgemeine Bemerkung hinzufügen, die auch auf den Brief zutrifft, den der Rektor der Universität Haifa, Prof. Gur Alroey, im vergangenen Juni am Tag vor der Vorführung meines Films an alle Fakultätsmitglieder geschickt hat. “Tantura” will sich weder mit der Qualität von Teddy Katz’ akademischer Arbeit noch mit der Frage befassen, ob er aus einigen der Interviews, die er vor 23 Jahren als Doktorand auf Tonband aufgenommen hat, falsch zitiert hat. Das sind nicht die interessanten Fragen, und deshalb geht der Film auch nicht darauf ein. Interessant ist, was am 23. Mai 1948 in Tantura tatsächlich geschah und wie es in der israelischen Gesellschaft seither fast zwanghaft verdrängt und totgeschwiegen wird. Der Film lässt den Zuschauer direkt das von Katz aufgezeichnete Rohmaterial hören. Er kombiniert auch aktuelle Interviews mit Soldaten, die damals vor Ort waren, und präsentiert die Ergebnisse einer gründlichen und neuen Untersuchung auf der Grundlage von Dokumenten, militärischen Luftaufnahmen und anderem Archivmaterial.

Die Behauptung, dass Ungenauigkeiten in einer kleinen Anzahl von Zitaten in Katz’ Werk bedeuten, dass der Film ignoriert werden sollte, ist einfach eine Täuschung, die darauf abzielt, die gesamte Affäre zum Schweigen zu bringen. Katz’ Hauptthese war, dass die IDF am 23. Mai 1948 tagsüber, nach dem Ende der nächtlichen Schlacht, viele unbewaffnete Männer in Tantura töteten und damit grausame Kriegsverbrechen begingen. Ich behaupte, dass Katz Recht hat.

Im Gegensatz zu dem, was Hitron im vergangenen Juni in Haaretz schrieb, konzentriert sich der Film nicht auf die Frage, ob in Tantura 12, 20 oder 200 Menschen getötet wurden. Diese Behauptung ist ein Versuch, das Thema zu verflachen und auf eine Debatte über eine Zahl zu beschränken, die in jedem Fall unbekannt ist. Der Dokumentarfilm erzählt eine viel umfassendere Geschichte, die die Hintergründe des Krieges von 1948 einbezieht und untersucht, wie sowohl die persönliche als auch die nationale Erinnerung konstruiert und verdrängt wird. Er enthält verschiedene Versionen der Geschehnisse in Tantura, einschließlich der Berichte vieler Interviewpartner, die bestreiten, dass ein Massaker stattgefunden hat.Open gallery view

Die Frauen und Kinder von Tantura. Kredit: Leah Osherov

Neben der Verschleierung des Massakers von Tantura thematisiert der Film auch die Verschleierung der Nakba als Ganzes. Er skizziert die Art und Weise, wie das israelische Establishment sein Narrativ über diese Zeit konstruierte. Der Film bietet somit ein einzigartiges historisches Porträt der israelischen Gesellschaft und die seltene Gelegenheit, das letzte Zeugnis von Mitgliedern der Gründergeneration von 1948 zu hören, bevor sie sterben.

Der Hauptzweck eines Dokumentarfilms besteht darin, die öffentliche Diskussion über wichtige Themen anzuregen. In dieser Hinsicht hatte “Tantura” in Israel einen beispiellosen Erfolg, noch bevor er in die Kinos kam.

Obwohl sich der Film absichtlich nicht auf die genaue Zahl der ermordeten Dorfbewohner konzentriert, hören wir Tuvia Heller, den Kommandanten der aus dem Norden kommenden Truppe. Er behauptet, dass die israelischen Streitkräfte nach dem Ende der Schlacht keine einzige Person in Tantura getötet haben und dass die Geschichten über einen Graben, der für die Bestattung von 300 Menschen ausgehoben wurde, ein Mythos sind.

Dies war auch die “offizielle” Position des Kommandeurs des 33. Bataillons, Ben Zion (Benz) Priedan. “Zwanzig bis 30 arabische Kämpfer wurden dort getötet – nur in der Schlacht”, sagte Priedan zu Katz.

Mordechai (Motl) Sokoler, ein Reiseleiter aus dem nahe gelegenen Zikhron Ya’akov, begleitete die Truppen zur Schlacht in Tantura und blieb noch mehrere Tage dort, um zumindest einige der arabischen Toten zu begraben. Die Soldaten selbst hatten keine Möglichkeit, die genaue Zahl der auf dem Feld liegenden Leichen zu ermitteln. Sie verließen das Gebiet in weniger als 24 Stunden, d. h. am Nachmittag und Abend des Tages nach der Schlacht. Das war, bevor alle Leichen eingesammelt und begraben worden waren.

Der Umgang mit den Leichen der Toten zog sich über eine ganze Woche hin. Dies geht aus verschiedenen Dokumenten hervor, die in mehreren israelischen Archiven verfügbar sind. Es gibt schriftliche Berichte über zahlreiche Leichen, die in der Gegend verstreut liegen: auf Wegen, in Häusern und auf den Straßen. Niemand kennt die genaue Zahl der Todesopfer.

Sokoler, der zu den wenigen gehörte, die wissen konnten, wie viele Leichen letztendlich bestattet wurden, sagt, dass viele der Toten von ihm und von Bewohnern der nahe gelegenen arabischen Stadt Fureidis bestattet wurden, die zu diesem Zweck nach Tantura gebracht wurden. Im Gegensatz zu dem, was Erdinast im Januar in Haaretz behauptete, war Sokoler nicht senil. In seinem Interview erzählte Sokoler genau, welche Einwohner von Zikhron Ya’akov die kämpfenden Truppen begleiteten und sogar, welcher Kompanie jeder von ihnen angehörte. Was die Liste der Führer aus Zikhron betrifft, so gibt es eine vollständige Übereinstimmung mit Sokolers Erinnerung und den IDF-Dokumenten vom Tag der Schlacht. Man kann argumentieren, dass Sokolers Schätzung von 270 Toten übertrieben war, aber das war nicht die Behauptung von jemandem, der an Demenz leidet.

Im Film und als Antwort auf Sokoler sagt Prof. Yoav Gelber von der Universität Haifa, dass er den mündlichen Aussagen von Augenzeugen in der Regel nicht traut. Er sagt, er habe sich nicht einmal die Mühe gemacht, die Berichte der Soldaten aus Tantura anzuhören. Außerdem bezeichnet er Sokoler als “verrückt”.

Zu der Frage, warum Israelis bereit sind, mündlichen Aussagen von Holocaust-Opfern zu glauben, aber nicht denen von Nakba-Opfern, oder warum wir die mündlichen Aussagen unserer Soldaten akzeptieren, wenn sie ein gutes Licht auf die Geschichte der IDF werfen, ihnen aber keinen Glauben schenken, wenn sie einen nach dem anderen von Kriegsverbrechen berichten, die 1948 begangen wurden, überlasse ich es den Lesern von Haaretz, selbst zu überlegen.

Massengräber

Aber warum behauptet Haggai Hitron, dass es heute nicht mehr bestritten wird, dass 12 oder 20 Araber nach dem Ende der Schlacht tatsächlich ermordet wurden? Soweit ich weiß, hatten Vertreter der Veteranenorganisation der Alexandroni-Brigade bis zur Veröffentlichung von “Tantura” nie offiziell anerkannt, dass nach der Schlacht jemand getötet wurde, weder 12 noch 20.

Seit der Veröffentlichung des Films ist es nicht mehr möglich zu behaupten, dass nach dem Ende der Schlacht niemand ermordet wurde. Stattdessen besteht die neue Strategie der Leugner darin, die Zahlen herunterzuspielen und zu behaupten, es seien nicht mehr als 20 gewesen. Die neue Linie ist, dass es sich nur um sporadische Fälle handelte, die “am Rande der Schlacht” stattfanden, wie Erdinast schrieb. Dies ist jedoch nicht der Fall, wie die zahlreichen Zeugenaussagen sowohl von Soldaten als auch von Einwohnern belegen, die von Morden mit unterschiedlichen Methoden an verschiedenen Orten des Dorfes berichten.

Im Gegensatz zu Hitrons Behauptung gibt es im Film keinen Widerspruch in Bezug auf ein Massengrab. Der Dokumentarfilm präsentiert einen aktuellen Bericht eines Augenzeugen über die zufällige Entdeckung von Skeletten in einem Massengrab in den frühen 1990er Jahren und dessen Abdeckung mit Erde sowie den Verdacht, dass ein anderes Massengrab 1949 geleert wurde.

Es gibt mehrere Massengräber, die sich an verschiedenen Orten befinden. Das Gebiet, in dem in den 90er Jahren Knochen gefunden worden sein sollen, befindet sich in der Nähe des Strandes, hinter dem Haus der Familie Yahya, das noch steht. Der große Graben, aus dem vermutlich Skelette entnommen wurden, befindet sich unter dem Parkplatz von Dor Beach.

Es scheint, dass Hitron sich nur ungern mit Karten und Luftbildern befasst. Übrigens war eines der Argumente, die vorgebracht wurden, um Katz’ These zu disqualifizieren, dass “er nicht genug Karten mitgebracht hat”. Wenn jedoch jemand wie ich mit den Ergebnissen einer gründlichen Untersuchung daherkommt, die Luftaufnahmen aus 75 Jahren analysiert, dann heißt es: wegschauen – weit weg.

Galerieansicht öffnen

Der Graben, bei dem es sich vermutlich um ein geräumtes Massengrab in Tantura handelt und der auf Luftaufnahmen, die mehr als eineinhalb Jahre nach der Schlacht gemacht wurden, sichtbar ist, ist 35 mal 4 Meter groß. Daneben befindet sich ein Erdhügel. Credit: Fotos von Survey of Israel

Der Graben, bei dem es sich vermutlich um eine geräumte Massenbegräbnisstätte handelt und der auf Luftaufnahmen aus dem Jahr 1949, mehr als anderthalb Jahre nach der Schlacht, sichtbar offen ist, ist 35 Meter lang und 4 Meter breit. Daneben ist deutlich ein Erdhügel zu erkennen. Da es keine Kleinigkeit ist, eine solche Behauptung aufzustellen, wurden die militärischen Luftaufnahmen von fünf verschiedenen unabhängigen Analysten sorgfältig geprüft und inspiziert. Ich saß mit diesen Experten zusammen, zu denen hochrangige Analysten der IDF und zivile Experten gehörten. Es war auch für mich schwer zu glauben. Auf dem Luftbild von 1949 ist deutlich der offene Graben zu sehen, der großen Massengräbern ähnelt, wie wir sie aus anderen Teilen der Welt kennen.

Es dauerte einige Zeit, bis ich mich damit abfand, dass der Inhalt dieses großen Grabes wahrscheinlich mit schwerem Gerät entfernt wurde, und zwar entweder von einer staatlichen oder lokalen Einrichtung. Dies ist die Stelle, an der das Massengrab liegt, das in den meisten Zeugenaussagen beschrieben wird. Sie entspricht auch der Beschreibung eines Massengrabs neben dem Friedhof, die in einem Dokument aus den IDF-Archiven auftaucht.

Laut Sokoler, “dem Totengräber”, wurden die Leichen in zwei Schichten in das Massengrab gelegt. Wie man anhand von Luftaufnahmen das Volumen eines Grabes berechnet, um die Zahl der darin begrabenen Toten zu schätzen, werde ich einem anderen Artikel oder einem offiziellen Untersuchungsausschuss überlassen. Diejenigen, die die Ergebnisse des Films anzweifeln, sind eingeladen, eine detaillierte Erklärung von Fachleuten auf diesem Gebiet zu hören. Natürlich sind diese Kritiker nie zu einem solchen Treffen gekommen und haben nie eine alternative Erklärung dafür geliefert, warum ein offener Graben dieser Größe eineinhalb Jahre nach der Schlacht am Ort der Bestattung sichtbar war.

Ansicht der offenen Galerie

Am 9. Juni berichtete der Kommandant des benachbarten Stützpunkts: “Gestern habe ich das Massengrab auf dem Friedhof von Tantura überprüft. Ich fand alles in Ordnung.”

Auch ohne eine Ausgrabung kann die Geschichte mit Hilfe neuer, fortschrittlicher Technologie, wie z. B. dem unterirdischen Radar, untersucht werden. Den Fachleuten zufolge würden wir wahrscheinlich eine Unregelmäßigkeit im Boden feststellen und zumindest das Volumen des Grabens bestätigen können, der einst dort ausgehoben wurde. Sollten wir uns jedoch irren und die Knochen tatsächlich noch vorhanden sein, könnte das Radar dies anzeigen. Bis heute bildet sich jeden Winter eine große Pfütze an der Stelle, die auf eine Unregelmäßigkeit im Untergrund hinweist. Die Einheimischen versuchen, sie auszugleichen, indem sie immer wieder Erde darüber schütten.

Man fragt sich, ob die israelische Regierung jemals eine ernsthafte offizielle Untersuchung dieser Angelegenheit genehmigen wird, die von forensischen Archäologen und Geologen und nicht nur von Historikern durchgeführt wird. Ich bin in der Nähe – rufen Sie mich an, wenn sie beschließen, diesen Untersuchungsausschuss zu bilden.

Um seine Behauptungen zu untermauern, teilt Hitron seinen Lesern mit, was der Historiker Benny Morris ihm erzählt hat. Als ich Morris diese Luftaufnahmen von Tantura vorlegte, wusste er nicht, dass zu dieser Zeit solche Luftaufnahmen von Israel gemacht worden waren.

Morris erzählte mir auch, dass er bei seinen Nachforschungen einen Experten konsultiert habe, der ihm sagte, dass sich Leichen “nicht aufblähen können”. Dies war sein Versuch, Sokolers Bericht über die Aufblähung der Gräber zu widerlegen.

Laut Hitron behauptete Morris auch, dass es keine Unterlagen gibt, die auf einen Massenmord in Tantura hindeuten. Auch diese Behauptung ist unzutreffend. Obwohl wir aufgrund der israelischen Politik der Zugangsbeschränkung keinen Zugang zu allen relevanten Materialien in den Archiven haben, liegt uns ein interessantes Dokument vor, das der Kommandant des Unterbezirks Naftali an den Kommandanten der Region 1, in der Tantura liegt, geschrieben hat.

Am 29. Mai 1948, sechs Tage nach dem Vorfall, erteilte der Kommandant des Unterbezirks seinem Untergebenen die folgende Anweisung: “1) Sorgen Sie dafür, dass die Leichen der Araber in Tantura begraben werden, um eine Epidemie zu verhindern. 2) Es kann nicht hingenommen werden, dass Sie die Ihnen erteilten Befehle nicht ausgeführt haben. Diesmal beziehe ich mich auf den Tantura-Plan. Den sollten Sie inzwischen vollständig abgeschlossen haben.”

Was ist die Bedeutung dieses Memorandums? Was ist mit dem “Tantura-Plan” gemeint, der eine Woche nach der Eroberung des Dorfes und im Zusammenhang mit der Beerdigung der Leichen veröffentlicht wurde? Warum dauerte es so lange, bis die Beerdigung abgeschlossen war? Warum wurde eine Epidemie befürchtet? Die Antworten scheinen mit den Schwierigkeiten zusammenzuhängen, eine sehr große Zahl toter Araber zu begraben.

Galerieansicht öffnen

Ein Vermerk des Unterbezirkskommandanten an seinen Untergebenen vom 29. Mai 1948, sechs Tage nach dem Vorfall: “1) Sorgen Sie dafür, dass die Leichen der Araber in Tantura begraben werden, um eine Epidemie zu verhindern. 2) Es ist nicht hinnehmbar, dass Sie den Ihnen erteilten Befehl nicht ausgeführt haben. Diesmal beziehe ich mich auf den Tantura-Plan. Den sollten Sie inzwischen vollständig abgeschlossen haben.”

Seltsame Zurechtweisung

Wenden wir uns nun dem Artikel von Yoav Gelber zu, der im Februar auf der hebräischsprachigen Website Dyoma veröffentlicht wurde. Gelber schreibt, die Soldaten der Alexandroni-Brigade hätten in Tantura “Sachschäden” verursacht. Die Quelle für diese Behauptung ist die Korrespondenz der IDF vom 1. Juni 1948, als das Büro des Generalstabschefs ein Telegramm an den Kommandeur der Alexandroni-Brigade schickte, in dem Folgendes steht:

“Betreff: Tantura

“Ich wurde von der Abteilung für arabische Angelegenheiten darüber informiert, dass unsere Soldaten, die in Tantura einmarschiert sind, nach [im Original unterstrichen] der Eroberung viele Sabotageakte begangen haben, und zwar ohne Not. Bitte teilen Sie mir mit, inwieweit die mir übermittelten Informationen zutreffen und was Sie zu tun gedenken, um solche Taten in Zukunft zu verhindern.”

Das hebräische Wort, das im Originalbrief verwendet und hier mit “Sabotageakte” übersetzt wird, lautet “habalot” – was auf verschiedene Weise verstanden werden kann und sich entweder auf die Beschädigung von Eigentum oder auf die körperliche Schädigung von Menschen bezieht.

In Anbetracht der Zahl der Personen, die von verschiedenen Tötungen von Gruppen von Männern in Tantura nach der Schlacht berichteten, und der Tatsache, dass die örtlichen Befehlshaber zwei Tage vor diesem Brief versuchten, eine Epidemie zu verhindern, ist es ziemlich klar, dass sich dieses Telegramm auf Informationen von Mitgliedern der Einheit für arabische Angelegenheiten über die Schrecken bezieht, die sie gesehen haben; viele Leichen waren noch erkennbar.

Das Telegramm, das das Büro des Generalstabschefs am 1. Juni 1948 an den Kommandanten der Alexandroni-Brigade schickte.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass das Büro des Generalstabschefs nur wenige Tage nach der Gründung der IDF eine solche Rüge an einen Brigadekommandeur schickt, weil er eine Woche zuvor arabisches Eigentum beschädigt hat. Der Grund dafür ist der damalige Kontext: Der Krieg war in vollem Gange, und arabisches Eigentum wurde täglich an mehreren Fronten zerstört, wie es damals üblich war. Ein solcher Brief und eine solche Formulierung sollten, wenn sie von einem ehrlichen Historiker mit Kenntnissen über die damalige Zeit und die Ereignisse im Zusammenhang gelesen werden, nicht als Hinweis auf Sachbeschädigung interpretiert werden. Wir haben also einen Brief aus dem Büro des IDF-Stabschefs, der sich auf die vielen arabischen Opfer bezieht, die die israelischen Streitkräfte nach dem Ende der Schlacht von Tantura verursacht haben.

Warum schreibt Hitron, dass “es jetzt bekannt ist, dass Amitzur Cohen überhaupt nicht an der Schlacht von Tantura teilgenommen hat”? Eine schnelle Google-Suche in Hebräisch nach “Tantura” + “Amitzur” führt zu zwei verschiedenen Berichten von Cohen, die Jahre vor seinem Interview für meinen Dokumentarfilm entstanden sind.

Amitzur erzählt, wie er mit dem 33. Bataillon an der Schlacht von Tantura teilnahm, obwohl er ursprünglich einer anderen Einheit angehörte; er stammt aus dem nahe gelegenen Binyamina und war in der Gegend. Sein Zeugnis ist auf der Website der israelischen Nationalbibliothek und auf der Website “gola-tkuma.co.il/” verfügbar.

In dem Film spricht Amitzur über die “ersten Monate” des Krieges, eine Zeit, in der er sagt, er habe keine Gefangenen gemacht, sondern Gefangene ermordet. Es ist klar, dass er nicht speziell über Tantura spricht, da dieser Vorfall an einem einzigen Tag stattfand. Wie gesagt, der Dokumentarfilm vermittelt ein umfassendes Bild und bezieht sich nicht nur auf Tantura. Das habe ich Hitron in unserem Gespräch erklärt, aber er hat sich entschieden, meine Erklärungen zu verdrehen.

Dann ist da noch Richterin Drora Pilpel, die bei Katz’ Prozess den Vorsitz führte. Im Gegensatz zu den “Schweigern”, die nicht bereit sind, ihre Fehler Jahre später einzugestehen – und sich nicht mit den mutigen Geständnissen der Soldaten zu Kriegsverbrechen auseinandersetzen wollen – blickt Richterin Pilpel direkt in die Kamera und sagt: “Wenn Teddy Katz solches Material hatte, hätte er bis zum Ende des Prozesses weiterkämpfen müssen.”

Pilpel reagierte sogar kurz in einem Brief an diese Zeitung auf Erdinasts Meinungsbeitrag, in dem er behauptete, sie habe während des Prozesses geleugnet, dass es in Tantura ein Massaker gegeben habe. Pilpel schreibt, dass “Rechtsanwalt Erdinast in seinem Artikel falsche Informationen liefert” und behauptet, dass sie “während der Gerichtsverhandlungen, einschließlich der Anhörungen über Tantura, niemals Aussagen gemacht hätte, die als eine Meinung interpretiert werden könnten, die in die eine oder andere Richtung tendiert”.

Ich denke, es erfordert sehr viel Mut und Integrität, das zu tun, was Richterin Pilpel getan hat.

Erdinast behauptet, dass die Fehler von Teddy Katz nicht auf Unachtsamkeit zurückzuführen sind, sondern “echte Fälschungen” waren. Hat jemals ein Gericht ein Urteil gefällt, das eine solch schwerwiegende Anschuldigung stützt? Ist einer der Ausschüsse, die Katz’ Arbeit für die Universität Haifa geprüft haben, zu einem solchen Ergebnis gekommen? Mit Sicherheit nicht.

Wie der Anwalt Avigdor Feldman in dem Film erklärt, werden diejenigen, die wirklich an die Richtigkeit ihres Weges glauben, die Gelegenheit suchen, dies vor Gericht zu beweisen. Sie werden nicht dafür kämpfen, dass der Prozess mit einem halb erzwungenen Kompromiss oder ohne eine umfassende Diskussion endet, bei der alle Forderungen beider Seiten gehört werden.

Ich will vergessen

Obwohl der Prozess mit einem übereilten Kompromiss abgebrochen wurde, behaupten die “Schweiger” seither, dass der Prozess “seinen Lauf genommen” habe und zu ihren Gunsten entschieden worden sei. Auf diese Weise schaffen sie ein falsches und irreführendes Narrativ. Tatsächlich wurde das Verfahren mitten in der Verhandlung beendet, als Katz ein Zugeständnis unterschrieb. Der Text war ihm diktiert worden.

Katz unterzeichnete diesen Brief, als er nach einem Schlaganfall krank war, und beugte sich dem Druck der Alexandroni-Brigade, der Universität Haifa – und seiner eigenen Familie, die durch die Ereignisse psychisch und finanziell erschüttert war. Dies kann nur eine Schande für die Alexandroni-Brigade, die Universität und das israelische Justizsystem sein. Letztere lehnte Katz’ Ersuchen – das er nur Stunden nach der Unterzeichnung des Briefes stellte – ab, den Brief zurückzuziehen und den Prozess wieder aufzunehmen, diesmal bis zum Abschluss. In Israel wollte niemand einen “Nakba-Prozess”. Das ist die nackte Wahrheit.

Zurück zu Erdinast, der der Anwalt der Alexandroni-Soldaten war. In seinem Artikel zitiert er die Aussage von Shlomo Ambar, einem jungen Offizier des 33. Bataillons, später dessen Kommandeur und schließlich Leiter der Zivilschutzeinheit der IDF.

Erdinast schreibt: “Der Betrachter weiß auch nicht, dass Shlomo Ambar zu der Zeit, als das ‘angebliche Massaker’ verübt wurde, nicht in Tantura gekämpft hat. Ambar war ein Sprengstoffoffizier, der nur bis zum Dorftor kam, das er in die Luft sprengte, ohne das Dorf zu betreten.”

Hier haben wir ein gutes Beispiel dafür, wie Erdinast die grundlegende Behauptung, das Massaker habe nach Beendigung aller Kämpfe stattgefunden, manipuliert. Die Sprengung der Kette am Osteingang des Dorfes fand vor der Schlacht statt, in der Nacht vom 22. zum 23. Mai, und die Kämpfe endeten im Morgengrauen. An dem Tag, an dem die wehrlosen Araber ermordet wurden, gab es keine Kämpfe. Das ist der springende Punkt.

Ambars Bericht ist vielleicht einer der wichtigsten, die Katz aufgezeichnet hat. Zunächst versucht Ambar, sich von den Geschehnissen in Tantura zu distanzieren, indem er sagt, er sei ein junger Soldat und neu im Bataillon. In der Tat sagt er, dass er kaum an der Schlacht teilgenommen hat und dass seine einzige Aktion darin bestand, die Kette am Dorfeingang zu öffnen.

Erdinast vergisst jedoch zu erwähnen, was Ambar Katz später in seiner aufgezeichneten Zeugenaussage erzählte. Ambar sagt, er sei am Abend nach der nächtlichen Schlacht auf dem Friedhof und am Strand gewesen und habe, wie er sagt, “anashim metim” gesehen. Der hebräische Begriff kann entweder “tote Körper” oder “sterbende Menschen” bedeuten. Wenn man ihn im Zusammenhang hört, erwähnt Ambar vor diesem Satz, dass er auf seiner Reise durch Europa im Zweiten Weltkrieg gesehen hat, wie viele Menschen in der Welt getötet wurden. Somit ist klar, dass er, wenn er über den Tantura-Friedhof spricht, meint, dass er “Menschen sterben” gesehen hat. Anderen Aussagen zufolge wurden auf dem Friedhof Gruppen von Männern verschleppt, und einige der organisierten Hinrichtungen fanden dort statt.

Wenn man ihm genau zuhört, wird deutlich, dass Ambar sich schuldig fühlt und glaubt, kein moralisches Recht zu haben, die Geschehnisse in Tantura zu kritisieren, da er sich damals entschied, seinen Blick abzuwenden und wegzugehen. Ambar erzählt Katz, dass nicht einmal die Deutschen im Zweiten Weltkrieg westliche Kriegsgefangene getötet haben, und deutet damit an, dass seine Kameraden dies mit den gefangenen Männern in Tantura getan haben.

Ein Blick auf die Luftbilder zeigt, dass die Klippen, an denen Ambar die Kette öffnete, mehr als 950 Meter östlich des Friedhofs liegen (der heute der Parkplatz am Dor Beach ist). Aus Ambars Bericht geht also eindeutig hervor, dass er über das “Tor am Dorfeingang” hinausgegangen ist und das gesehen hat, was er auf dem Friedhof gesehen hat, im Gegensatz zu Erdinasts Behauptungen.

Luftaufnahmen zeigen, dass die Klippen, an denen die Kette von Ambar geöffnet wurde, mehr als 950 Meter östlich des Friedhofs liegen. Es ist also offensichtlich, dass Ambar über das “Tor am Dorfeingang” hinausgegangen ist und gesehen hat, was er auf dem Friedhof gesehen hat.Credit: The Survey of Israel

Es ist wichtig, genau auf die Nuancen in Ambars Stimme während seiner langen Aussage zu achten; was er sah, verfolgt ihn noch Jahrzehnte später. “Ich will vergessen”, sagt er, und seine Stimme bricht. Natürlich werden, wie immer, Menschen, die die Wahrheit nicht hören wollen, Erfolg haben. Aber wenn man Ambars gequälter Stimme genau zuhört, dem Tonfall, den Pausen, versteht man die ganze Geschichte. Dies ist ein klares Beispiel dafür, warum die trockenen Abschriften, die normalerweise vor Gericht und in der Wissenschaft verwendet werden, nicht ausreichen, um die ganze Geschichte zu verstehen und zu untersuchen.

Das ist auch der Grund, warum diejenigen, die sich der Sisyphusarbeit des Sammelns von Beweisen unterziehen, wie Teddy Katz es getan hat und ich es weiterhin tue, den Dingen mehr auf den Grund gehen können als diejenigen, die sich weigern, zuzuhören. Erdinast versucht, die Diskussion über alles zum Schweigen zu bringen, was nicht mit seiner geschönten Geschichte übereinstimmt.

In den letzten Monaten habe ich mit Freude festgestellt, dass Erdinast in Radio und Fernsehen gesagt hat, dass in Tantura tatsächlich Menschen “am Rande der Schlacht” gestorben sind. Wahrscheinlich hat er sich diesen Begriff ausgedacht, weil er die These, dass dort niemand ermordet wurde, nicht mehr vertreten konnte.

Ich habe hier nur einige Beispiele für die Verzerrungen der “Schweiger” aufgeführt. Einige von ihnen standen mit Soldaten in Verbindung oder kommentierten den Vorfall lange vor der Veröffentlichung des Films, und sie sind nicht objektiv. Es würde Dutzende von Seiten erfordern, um auch ihre anderen Argumente zu widerlegen.

Aber keine Wahrheit ist stärker als die Körpersprache der israelischen Soldaten, die dort waren, ob sie nun die Ereignisse dieses Tages, die so viele vergessen wollen, zugeben oder leugnen. Kein Zeugnis ist stärker als das der Soldaten auf der Kinoleinwand. Keine juristischen Spitzfindigkeiten oder akademisches Geschwätz können die Wahrheit verbergen, die in den Augen der Soldaten zu sehen ist.

Nie wieder” gilt auch hier

Auch wenn wir es mit mündlichen Zeugnissen zu tun haben, die 50 oder mehr Jahre alt sind, und auch wenn gelegentlich ein Fehler beim Sammeln und Präsentieren der Zeugnisse gemacht wurde, versteht jeder vernünftige Mensch, dass nach dem Ende der Schlacht in Tantura etwas Schreckliches passiert ist.

Die genaue Zahl der Toten werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Nach den Aussagen zahlreicher Zeugen wurden u. a. Menschen erschossen, die an Mauern aufgereiht waren, mit einer Maschinenpistole in Ställe geschossen, in denen sich Menschen versammelt hatten, mit einer Parabellum-Pistole aus nächster Nähe in den Kopf geschossen, Granaten in ein Haus geworfen, in dem sich Zivilisten befanden, Menschen bei lebendigem Leib mit einem Flammenwerfer verbrannt (darunter eine Frau). Wir wissen auch von Fällen, in denen Menschen angewiesen wurden, ihre eigenen Gräber zu schaufeln.

Dies ist nur eine unvollständige Liste. Obwohl dies nicht in den Film aufgenommen wurde, gibt es auch Zeugenaussagen, dass Menschen in den Tod geschickt wurden, nachdem sie vom Geheimdienst der Haganah verhört worden waren. Augenzeugenberichten zufolge gab es in Tantura detaillierte Listen von Waffenbesitzern, und diejenigen, die Waffen in ihren Häusern aufbewahrten, wurden erschossen, nachdem sie sie den Soldaten übergeben hatten.

Soldaten des 33. Bataillons in Tantura. Sie hatten keine Möglichkeit, die genaue Zahl der auf dem Feld liegenden Leichen zu ermitteln. Kredit: Yehiel Parsil

Diese Verbrechen wurden nicht nur von undisziplinierten Soldaten begangen. Wir haben Zeugenaussagen, die die Namen einiger der Mörder nennen, die absichtlich nicht in den Film aufgenommen wurden, um ihre Familien zu schützen. Dazu gehört auch ein junger Offizier, der später ein hoher Beamter in den IDF und im israelischen Staatsdienst war. Bei den Soldaten handelte es sich nicht nur um “Holocaust-Überlebende, die gerade aus den Lagern gekommen waren” oder um “abtrünnige Irgun-Mitglieder, die sich nach der Auflösung ihrer rechtsgerichteten Untergrundmiliz den Haganah-Kräften anschlossen”. Die Mörder waren das, was wir als “unsere Guten” bezeichnen würden.

Außerdem wussten laut Zeugenaussagen alle Anwesenden, was passiert war, und schwiegen darüber.

Die Israelis sollten sich für die Geschehnisse in Tantura schämen. Sie sollten aber auch eine Lehre daraus ziehen: Es darf niemals eine zweite Nakba geben. Der Begriff “Nie wieder” gilt auch hier.

Es sollte klar sein, dass der Vorfall in Tantura und die Massaker an Dutzenden von anderen Orten während des Krieges von 1948 selbst im unfassbaren Kontext einer Welt nach dem Holocaust nicht zu rechtfertigen sind. Sie sollten nicht länger vertuscht und geheim gehalten werden.

Ich persönlich glaube jedoch nicht, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht werden kann. Ich glaube nicht, dass die Juden ihren Platz in diesem Land aufgeben müssen. Aber ich bin sicher, dass es für uns Israelis nach einem Dreivierteljahrhundert an der Zeit ist, in den Spiegel zu schauen und zu erkennen, dass wir stark genug sind, das Leid auf der anderen Seite anzuerkennen und uns offiziell für die Kriegsverbrechen zu entschuldigen, die von unserer Seite im Krieg von 1948 begangen wurden. Es wäre für uns alle besser, wenn wir verstehen würden, dass wir die Verantwortung für die massive, geplante Vertreibung übernehmen müssen, die hier stattgefunden hat und für die der heutige korrekte Begriff “ethnische Säuberung” lautet.

Wir müssen dies tun und gleichzeitig nach Wegen suchen, die eine Versöhnung und ein Ende des Konflikts ermöglichen. Die Anerkennung ist die Grundlage für alles. Ohne Anerkennung wird der Krieg weitergehen. Wir müssen mit neuen Ideen aufwarten. Der Zionismus muss sein Betriebssystem aktualisieren, wenn er überleben will. Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, die Flüchtlinge nach Tantura zurückzubringen und die Kibbuzniks von Nahsholim – das jetzt an der Stelle des Dorfes steht – zu deportieren. Es gibt andere Wege.

Ich glaube, dass die Chance, den nicht enden wollenden Zustand des Krieges zu ändern, zuerst in unserer Fähigkeit liegt, die Wahrheit zu sagen. Wir müssen aufhören, die Geschichte und die Erinnerung an das palästinensische Volk, das dieses Land mit uns teilt, auszulöschen. Wir müssen ihr Recht anerkennen, ihre Katastrophe zu betrauern, sogar an unserem nationalen Unabhängigkeitstag (oder sie können mit uns zusammen an unserem Gedenktag trauern). Wir müssen ihr Recht anerkennen, ihre eigene Nationalflagge zu hissen, ohne dass wir uns bedroht fühlen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir die Wahrheit sagen, endlich aus der Verteidigungsposition herauskommen können, in die wir uns über Jahrzehnte hineingegraben haben. Wenn wir das tun, können wir uns befreien, um eine bessere Zukunft zu schaffen, eine Zukunft, die einen historischen Kompromiss zwischen den beiden Völkern beinhaltet, der auf einer gerechten Teilung dieses blutigen, aber geliebten Landes beruht.

Israel muss die Nakba anerkennen. Es ist an der Zeit, dass wir aufhören zu lügen. Wenn wir dies tun und die Nakba in allen unseren Schulen und Universitäten studieren, wird es leichter sein, einen sinnvollen Dialog mit den Palästinensern zu führen. Nur dann können wir darauf hoffen, dass sie ihren Traum von einem Rückkehrrecht in den Staat Israel gegen erhebliche Reparationen und ein Rückkehrrecht in das Gebiet des unabhängigen und freien palästinensischen Staates eintauschen, der neben Israel entstehen muss.

Die Zeit läuft uns davon, und wir müssen vorankommen. Der heutige Zionismus zerstört sich selbst, indem er einen einzigen binationalen Staat vom Fluss bis zum Meer anstrebt. Der jüdische Staat hat keine Zukunft, wenn die unterdrückerische Herrschaft über die Palästinenser anhält und das Land nicht geteilt wird, um zwei Staaten zu bilden.

Wie Theodor Herzl sagte: Wenn wir es wollen, ist es kein Traum.

Alon Schwarz ist der Regisseur des Dokumentarfilms “Tantura”.

