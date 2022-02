Völkermord als Judaisierungspolitik

https://mondoweiss.net/2022/02/how-to-get-away-with-genocide-legal-issues-arising-from-the-tantura-massacre/



Bild: Bewohner von Tantura fliehen aus ihrem Dorf, Mai 1948. (Bildnachweis: Benno Rothenberg / Sammlung Meitar, Pritzker Family National Photography Collection, National Library of Israel)

Wie man mit Völkermord davonkommt: Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Massaker von Tantura



Von Alya Zoabi



4. Februar 2022

Wer trägt die Verantwortung für das Massaker von Al Tantura, und wie sollte er zur Rechenschaft gezogen werden?

Zu Beginn des Jahres 1948, eine Woche nach dem Verlassen Palästinas durch die Briten, wurde das Dorf Tantura von den israelischen Streitkräften angegriffen. Ein kürzlich erschienener Dokumentarfilm enthüllte die Geschichte des Massakers, einschließlich der Aussagen mehrerer IDF-Veteranen, die bestätigten, dass damals ein Massaker mit bis zu 200 palästinensischen Opfern stattgefunden hat.

Diese Geschichte wurde schon früher erzählt. Im Jahr 1998 schrieb der Magisterstudent Teddy Katz seine Magisterarbeit an der Universität Haifa und “bewies”, dass die Alexandroni-Brigade ein Massaker in dem palästinensischen Dorf Tantura verübte. Im Gegenzug wurde Katz von den Veteranen der Brigade mit einer schweren Verleumdungsklage konfrontiert. Professor Ilan Pappe, der an der Universität Haifa lehrte, unterstützte Katz und bestätigte öffentlich, dass seine Forschung allen akademischen Kriterien entsprach. Die Situation löste einen Medienwirbel aus und führte zur Disqualifizierung von Katz’ Dissertation und zum Rücktritt von Pappe von der Universität Haifa.

Einige dachten, dass mit der Beerdigung von Katz’ Dissertation auch die palästinensische Nakba begraben wurde, aber wenn die Toten eine Geschichte zu erzählen haben, müssen die Lebenden zuhören, auch wenn es 70 Jahre dauert.

Die Aussage der Alexandroni-Soldaten, die gestanden haben, dass sie Kriegsverbrechen begangen und Palästinenser in einem Massengrab verscharrt haben, wirft viele ethische Fragen auf, die ich nicht behandeln möchte, da Moral nicht zu den Stärken des israelischen Militärs gehört. Stattdessen werde ich mich mit den rechtlichen Aspekten befassen, die sich aus diesem Fall ergeben.

Nach internationalem Strafrecht ist ein Kriegsverbrechen definiert als ein Verstoß gegen die Kriegsgesetze, einschließlich der vorsätzlichen Tötung von Kriegsgefangenen, Folter, Geiselnahme, unnötige Zerstörung von Zivileigentum, Täuschung, Vergewaltigung, Plünderung, Völkermord oder ethnische Säuberung. Wenn Sie immer noch nicht wissen, dass das israelische Militär während und nach der Nakba und bis heute all die oben genannten Verbrechen begangen hat, dann bin ich mir nicht sicher, ob Sie den richtigen Sender sehen oder die richtige Zeitung lesen.

Einige fordern, die über 90 Jahre alten Soldaten vor Gericht zu stellen, da sie zugegeben haben, unter dem Kommando der israelischen Armee Kriegsverbrechen begangen zu haben; das Argument ist, dass das Massaker ihre individuelle Verantwortung war und sie dafür bezahlen sollten. Bei der Alexandroni-Brigade handelt es sich jedoch um eine Elite-Infanteriebrigade der israelischen Verteidigungsstreitkräfte, so dass der Staat Israel rechtlich für die gestandenen Taten seiner Soldaten verantwortlich ist. Nach der Genfer Konvention, die Israel unterzeichnet und ratifiziert hat, gelten die Handlungen von Einzelpersonen oder von Vertretern der Streitkräfte, die unter dem Befehl des Staates handeln, als staatliche Verantwortung. Daher sind die politischen und militärischen Behörden verpflichtet, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass die im humanitären Recht vorgesehenen Verpflichtungen eingehalten werden (Art. 49 der Genfer Konvention; Art. 49; GCII Art. 50; GCIII Art. 129; GCIV Art. 146; und API Art. 80.1, 86 und 87).

Eine weitere Frage, die sich aus dem Fall Tantura ergibt, ist, ob Israel für Kriegsverbrechen 74 Jahre nach deren Begehung bestraft werden sollte. Gemäß der Charta des Internationalen Militärgerichtshofs in Nürnberg von 1945 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes gibt es keine Verjährungsfrist für Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das bedeutet, dass ein Staat, der solche Verbrechen begeht, jederzeit angeklagt werden kann, und dass die Vertragsparteien eine große Verantwortung haben, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um die Ermittlungen gegen das beschuldigte Land zu unterstützen. Dies hat sich in Fällen gezeigt, in denen es um Nazis ging, die jahrelang unter dem Radar bleiben konnten und für ihre Verbrechen verurteilt und bestraft wurden, sobald sie gefunden wurden.

Viele andere fordern eine internationale Kommission zur Untersuchung der von Israel 1948 im palästinensischen Dorf Tantura begangenen Massaker. MK Ahmad Tibi hat gefordert, dass die sterblichen Überreste aus dem Massengrab entfernt und gemäß der islamischen Scharia beerdigt werden. Das Massengrab der palästinensischen Opfer wird immer noch als Parkplatz genutzt, und es wurde keine Untersuchung in dieser Angelegenheit eingeleitet. Israel ignoriert weiterhin seine Verpflichtungen, die Toten unter Berücksichtigung humanitärer forensischer Gesichtspunkte würdig zu bestatten. Auf diese Weise verstößt der Staat Israel im Fall Tantura bis zum heutigen Tag gegen internationale Menschenrechtsgesetze.

Darüber hinaus ist die Bestattung des Verstorbenen nach den Gesetzen der Scharia eine kollektive Verpflichtung (farḍ kifāyah) der muslimischen Gemeinschaft. Eine würdige Bestattung ist notwendig, damit die Familien und Angehörigen die Gräber besuchen können. Diese Anliegen sind auch heute noch aktuell. Im islamischen Recht gilt die Regel, dass jeder Tote in einem Einzelgrab bestattet werden muss. Dabei ist zu beachten, dass im Falle von Mehrfachbestattungen die Leichen nebeneinander und mit angemessenem Abstand zueinander beigesetzt werden müssen.

Schließlich richteten sich die Operationen der britischen Armee in Palästina vor dem fraglichen Zeitraum hauptsächlich gegen militante arabische Gruppen, die gegen die jüdische Masseneinwanderung waren. Die Beendigung des Mandats ohne die Einsetzung alternativer internationaler Kräfte führte zu einem Bürgerkrieg, der eine Woche nach der UN-Erklärung vom November 1947, in der der Teilungsplan für Palästina angenommen wurde, begann. Dies wirft die Frage auf, ob die UNO und die Weltgemeinschaft eine Verantwortung für das Leid der arabischen Zivilisten tragen, die den jüdischen paramilitärischen Kräften schutzlos ausgeliefert waren.

Es ist vielleicht an der Zeit, einen kritischen Blick auf die Länder zu werfen, die damals die Existenz eines Bürgerkriegs und von Massakern in Palästina anerkannten, sich aber nicht einmischten. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...