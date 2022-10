How To Defeat Putin ❖ I know how to stop Vladimir Putin once and for all. I here offer my strategic wizardry to the western empire free of charge.

Wie man Putin besiegt



Von Caitlin Johnstone



1. Oktober 2022

Ich weiß, wie man Wladimir Putin ein für alle Mal stoppen kann. Ich biete dem westlichen Imperium meine strategischen Zauberkünste kostenlos an.

Bevor ich meinen unaufhaltsamen Plan offenbare, müssen wir zunächst verstehen, dass die Associated Press uns gerade darüber informiert hat, dass es sich um eine “haltlose Verschwörungstheorie” handelt, dass die USA für die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines verantwortlich sind, die eingerichtet wurden, um russisches Gas nach Deutschland zu transportieren, und dass diese haltlose Verschwörungstheorie ausschließlich von Russland und rechtsextremen Gruppen verbreitet wird.

“Der Kreml und die russischen Staatsmedien verbreiten aggressiv eine unbegründete Verschwörungstheorie, die die USA für die Beschädigung der Erdgaspipelines in der Ostsee verantwortlich macht, was Analysten zufolge am Freitag ein weiterer Versuch ist, die USA und ihre europäischen Verbündeten zu spalten”, berichtet AP. “Die russische Position findet auch in sozialen Medienforen Widerhall, die bei amerikanischen Konservativen und rechtsextremen Gruppen beliebt sind.

“Die Vermutung, dass die USA den Schaden verursacht haben, kursierte in Online-Foren, die bei amerikanischen Konservativen und Anhängern von QAnon beliebt sind, einer Verschwörungstheorie, die behauptet, dass Trump einen Kampf gegen eine satanische Sekte für Kinderhandel führt, die das Weltgeschehen kontrolliert”, berichtet AP.

Diese Information mag viele Menschen überraschen, die sich nicht darüber im Klaren sind, dass die Verbreitung dieser Behauptung zwangsläufig bedeutet, dass sie entweder Russen oder rechtsextreme QAnon-Verschwörungstheoretiker mit satanischem Kinderhandel sind, wie z. B. Polens ehemaliger Außenminister und derzeitiges Mitglied des Europäischen Parlaments Radek Sikorski, der den Vereinigten Staaten offen für die Sprengung der Pipelines dankte.

Die Nachricht, dass diese Verschwörungstheorie “unbegründet” ist, mag auch diejenigen überraschen, die zur Kenntnis genommen haben, dass sowohl Präsident Biden als auch seine Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, ausdrücklich gesagt haben, dass Nord Stream 2 beendet werden würde, wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, und dass die USA diejenigen sanktioniert haben, die Nord Stream 2 gebaut haben, dass DC-Insider zu Protokoll geben, dass sie wollen, dass die Europäer mehr von nordamerikanischer Energie abhängig sind als von Pipelines aus Russland, dass die Deutschen gerade wütend ein Ende der von den USA angeführten Sanktionen gegen Russland und eine Wiedereröffnung von Nord Stream Gas gefordert haben, dass die US-Marinetruppen vor kurzem unbemannte Unterwasserfahrzeuge in der Nähe der angegriffenen Pipelines geübt haben, dass unbemannte Unterwasserfahrzeuge in der Vergangenheit mit Sprengladungen in der Nähe russischer Pipelines gefunden wurden, dass Polen buchstäblich gerade eine Gaspipeline eingeweiht hat, die Gas von Norwegen durch Dänemark und die Ostsee transportieren wird, dass US-Militärhubschrauber kurz vor den Explosionen zwischen den beiden Explosionspunkten und entlang der Nord Stream 2-Pipeline geflogen sind, dass das US-Imperium ausdrücklich dafür sorgt, dass keine Mächte entstehen, die seine globale Hegemonie, auch in Europa, in Frage stellen könnten, und dass die CIA dafür bekannt ist, russische Gaspipelines zu sprengen.

Aber es steht in den Nachrichten, also ist es definitiv wahr. Sie dürfen nicht lügen. Die USA sind unschuldig.

Wenn es also eine verrückte russisch-satanisch-pädophile QAnon-Verschwörungstheorie ist, zu glauben, dass die US-Regierung oder ihre imperialen Stellvertreter etwas mit der Sabotage russischer Pipelines zu tun gehabt haben könnten, wer war es dann?

Nun, das wird Sie umhauen, weil es völlig kontra-intuitiv ist, aber hier ist die Antwort: Russland.

Das sagen so unparteiische und absolut vertrauenswürdige Experten wie der ehemalige CIA-Direktor John Brennan, der sagt, dass “Russland mit Sicherheit der wahrscheinlichste Verdächtige ist”, und der NATO-Think Tanker Alexander Vershbow, der sagt, dass Putin seine eigenen Pipelines in die Luft gesprengt hat, anstatt einfach ein Ventil zu schließen, weil er der Welt zeigen wollte, dass er ein “Verrückter” ist.

“Die Sabotage der Nord-Stream-Pipelines verstärkt das Bild von Putin als Verrücktem, was einige Verbündete dazu bewegen könnte, auf einen Waffenstillstand und Verhandlungen zu drängen, was unweigerlich bedeuten würde, dass die Ukraine erhebliche Gebiete aufgibt”, so Vershbow gegenüber Susan B. Glaser von The Atlantic.

Da haben Sie es also. Russland, und nicht das US-Imperium, ist verantwortlich für die Zerstörung seiner eigenen Wirtschafts- und Energieinfrastruktur im Wert von Milliarden von Dollar und für die Freigabe von Hunderten von Millionen Dollar seines eigenen Gases und für die Beendigung seines entscheidenden Einflusses auf Europa in direkter Erleichterung der geostrategischen Interessen der USA und in direkter Untergrabung der eigenen Interessen, weil Putin ein verrückter Irrer ist. Wenn es nicht wahr wäre, könnten sie es nicht in den Nachrichten berichten.

Sind Sie also bereit für meine brillante Strategie, wie man Putin besiegen kann? Hier ist sie: Bleiben Sie einfach zurück und warten Sie, bis er den Rest Russlands in die Luft jagt.

Dies ist schließlich derselbe Verrückte, der laut New York Times seinen Truppen befohlen hat, ein Atomkraftwerk zu beschießen, das sie bereits kontrollieren. Wenn Putin ein schwafelnder, irrationaler Verrückter ist, dem es Spaß macht, seine eigenen Sachen in die Luft zu jagen, ohne einen anderen Grund als den, sich verrückt zu machen, dann wird er die Russische Föderation sicher bald in einen dampfenden Schutthaufen verwandeln, wenn wir uns einfach zurücklehnen und ihn sich selbst überlassen.

Ehrlich gesagt kann ich nicht glauben, dass es mich, einen bescheidenen Blogger, gebraucht hat, um dies im Namen des US-Imperiums herauszufinden. Man sollte meinen, dass all die brillanten Köpfe in der US-Regierung und den Mainstream-Nachrichtenmedien dies selbst herausgefunden haben, aber anscheinend brauchen sie manchmal ein wenig Hilfe. Alle Denkfabriken in DC können mich gerne anrufen, wenn sie mir ein lukratives Jobangebot machen wollen.

Sie sind im Voraus willkommen. Ich freue mich auf Putins selbstverschuldeten Untergang. Übersetzt mit Deepl.com

