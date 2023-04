Wie NATO-Staaten den Haftbefehl des ICC-Anklägers gegen Putin unterstützten

von Max Blumenthal

13. April 2023

Es ist daher vielleicht keine Überraschung, dass sich das offizielle Washington nach zwei Jahrzehnten ununterbrochener feindseliger Beziehungen zum IStGH plötzlich für das Gericht erwärmt und sich für dessen obersten Ankläger begeistert. Karim Khan (links) mit US-Justizminister Merrick Garland am 28. Februar 2023 in Lviv, Ukraine

Obwohl Khan bei seiner Jagd auf Putin absolute Unabhängigkeit gelobt hat, ist er eng mit denselben westlichen Regierungen verbündet, die sich derzeit auf dem ukrainischen Schlachtfeld einen Stellvertreterkrieg mit Russland liefern. In der Zwischenzeit hat er das Verfahren des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Israel abgewürgt und damit Menschenrechtsanwälte frustriert, die die Opfer der grausamen Gewalt im belagerten Gaza-Streifen vertreten. Darüber hinaus hat Khan das Verfahren des internationalen Gerichtshofs gegen das US-Militär wegen dessen Vorgehen in Afghanistan offiziell eingestellt.

Wie The Grayzone berichtet hat, stützte sich der Haftbefehl des IStGH auf einen vom Außenministerium finanzierten Bericht, der keine Vor-Ort-Berichte, keine konkreten Beweise für Kriegsverbrechen und keinen Beweis dafür enthielt, dass Russland tatsächlich eine massive Deportationskampagne gegen ukrainische Jugendliche durchführte. Die Ermittler räumten sogar ein, dass sie in den in diesem Bericht genannten Lagern “keine Unterlagen über Misshandlungen von Kindern, einschließlich sexueller oder körperlicher Gewalt, gefunden haben”. Darüber hinaus erklärte der Hauptautor der Untersuchung gegenüber Jeremy Loffredo von The Grayzone, dass “ein großer Teil” der russischen Jugendlager, die sein Team untersuchte, “in erster Linie der kulturellen Erziehung dienten – wie, ich würde sagen, Teddybär”.

Am 17. März 2023 stellte Khan einen förmlichen Haftbefehl des IStGH gegen Putin vor, in dem er den russischen Präsidenten der “unrechtmäßigen Deportation” ukrainischer Kinder in ein “Netzwerk von Lagern” in ganz Russland beschuldigte. Der Haftbefehl traf wenige Tage vor dem 20. Jahrestag der NATO-Invasion in den Irak ein, einem Verbrechen, das von US-amerikanischen und britischen Beamten inszeniert wurde, denen der IStGH bis heute die Strafverfolgung verweigert hat.

Es war Khans vierter Besuch in der Ukraine seit dem Einmarsch des russischen Militärs in das Land im Februar 2022.

Khan gab seine Erklärung zur rechtlichen Unabhängigkeit ab, als er die Konferenz “United for Justice” anführte, eine Veranstaltung, die von Präsident Volodymyr Zelensky persönlich in Lviv (Ukraine) organisiert wurde. Dort drückte er dem ukrainischen Präsidenten die Daumen und konferierte mit dem US-Generalstaatsanwalt Merrick Garland, der die Bemühungen der Regierung Biden, den russischen Präsidenten Wladimir Putin vor ein internationales Kriegsverbrechertribunal zu bringen, vorantreiben wollte.

Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, stand am 3. März 2023 vor einem Podium und machte eine ungewöhnliche Einschränkung: “Natürlich hat der Ankläger des IStGH – bei aller Zuneigung und Wertschätzung, die ich für meine lieben Freunde in der Ukraine hege – keine besondere Affinität zu einem bestimmten Land. Wir sind keine Partei in irgendwelchen Feindseligkeiten.”

Ein großer Teil des Geldes floss direkt in Khans Büro, wobei besondere Mittel für die Arbeit gegen russische Beamte vorgesehen waren. Jennifer Vignoli von Human Rights Watch erklärte gegenüber JusticeInfo.net: “Bei der Kommunikation der verschiedenen Zusagen waren die Staaten nicht immer so vorsichtig und stellten oft eine Verbindung zwischen ihrem Beitrag und der Ukraine her, wodurch der Eindruck einer Politisierung oder Selektivität der Arbeit des Gerichtshofs entstand.”

Der Anwalt bemerkte die Ironie von Khans Besessenheit von der Überführung von Zivilisten aus der Ukraine nach Russland, wenn man bedenkt, dass er die gewaltsame Deportation von Hunderttausenden von Palästinensern aus dem Gebiet, das jetzt als “Israel” bekannt ist, in die besetzten Gebiete und Flüchtlingslager im gesamten Nahen Osten ignoriert hat. “In Palästina werden seit Jahrzehnten Zivilisten verschleppt, das ist die am besten dokumentierte Situation von Kriegsverbrechen in der Geschichte”, sagten sie. “Palästina sollte der letzte Maßstab für die Glaubwürdigkeit des Gerichtshofs sein.”

Seit er Bensouda im Jahr 2021 abgelöst hat, bemüht sich Khan, die Nerven der USA und ihrer gewaltbereiten Verbündeten zu beruhigen. Die Jerusalem Post berichtete im Juni 2022, dass es “in Jerusalem einige Seufzer der Erleichterung gab”, da Khan in seinem ersten Jahr als Staatsanwalt “keine einzige öffentliche Erklärung abgegeben und keine einzige öffentliche Maßnahme in Bezug auf Israel-Palästina ergriffen” hatte.

Die USA verstärkten ihre Kampagne gegen den IStGH im Jahr 2019, nachdem die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda eine Untersuchung der von Israel in den besetzten palästinensischen Gebieten begangenen Kriegsverbrechen angekündigt hatte. Während Außenminister Mike Pompeo Bensouda persönlich anprangerte, brachte der Senat eine überparteiliche Resolution ein, in der er aufgefordert wurde, seine Angriffe auf den “politisierten” IStGH zu verstärken. Graham gehörte zu den Unterzeichnern der Resolution. (Die Biden-Administration lehnt auch die IStGH-Untersuchung israelischer Kriegsverbrechen ab).

US-Präsident Joe Biden gab in Washington den Ton an, indem er den Haftbefehl des IStGH-Anklägers Khan gegen Putin aus voller Kehle unterstützte und ihn als “gerechtfertigt” bezeichnete. Auf republikanischer Seite war der enthusiastischste Befürworter des Stellvertreterkriegs in der Ukraine im US-Senat, Lindsey Graham, sogar noch enthusiastischer in seiner Unterstützung für die Kampagne des Gerichtshofs und feierte den Ankläger des IStGH als modernen Nazi-Jäger.

Washington und London ebnen Khan den Weg zum ICC

Es war der 24. Februar 2022, als Khan seine Absicht ankündigte, “so schnell wie möglich eine Untersuchung der Situation in der Ukraine einzuleiten”. Russlands Militäroperation in der Ukraine war zu diesem Zeitpunkt erst vier Tage alt.

Einige Tage später, am 2. März 2022, übergab die britische Botschaft in Den Haag Khan eine von über 40 amerikanischen und britischen Diplomaten mitunterzeichnete Empfehlung, in der er aufgefordert wurde, gegen Russland wegen Verstößen gegen das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs zu ermitteln.

Am selben Tag brachte Senator Graham eine Resolution in den US-Senat ein, in der er forderte, dass “Wladimir Putin und die Mitglieder des russischen Regimes für die zahlreichen Kriegshandlungen, Aggressionen und Menschenrechtsverletzungen, die unter seiner Aufsicht begangen wurden, zur Rechenschaft gezogen werden”. Obwohl Falken wie John Bolton davor warnten, dass die Unterstützung des Haftbefehls des IStGH künftige rechtliche Schritte gegen US-Bürger rechtfertigen könnte, wurde die Resolution einstimmig angenommen.

Nur wenige Stunden nach der Verabschiedung seiner Resolution, in der er angebliche Verstöße gegen das Völkerrecht verurteilte, rief Graham auf Twitter zur Ermordung Putins auf. “Gibt es einen Brutus in Russland? Gibt es einen erfolgreicheren Oberst Stauffenberg im russischen Militär?”, plädierte der Senator am 3. März 2022. “Die einzige Möglichkeit, dies zu beenden, ist, dass jemand in Russland diesen Kerl ausschaltet.”

Am 3. April 2022 gab Biden der Kampagne des Internationalen Strafgerichtshofs gegen Russland weiteren Auftrieb, indem er Putin als “Kriegsverbrecher” bezeichnete und forderte, ihn vor einen “Kriegsverbrecherprozess” zu stellen.

Um Bidens Ziel – und damit auch das des IStGH – zu unterstützen, kündigte das US-Außenministerium im Mai 2022 die Einrichtung einer Konfliktbeobachtungsstelle an, die Beweise für mutmaßliche russische Kriegsverbrechen aus offenen Quellen sammeln und die Ergebnisse verbreiten soll, “so dass Staatsanwälte möglicherweise sogar Strafverfahren auf der Grundlage des veröffentlichten Materials aufbauen können.”

Mit dem amerikanischen politischen Wind im Rücken begab sich Khan auf seine erste offiziell organisierte Reise in die Ukraine.

IStGH-Ankläger Karim Khan auf einer von der Regierung geleiteten Tour durch Charkiw, Ukraine

Vier von der Regierung geleitete Reisen in die Ukraine

Khan stattete der Ukraine am 16. März 2022 seinen Antrittsbesuch ab. Er kam zunächst in Polen an, wo er sich mit ukrainischen Migranten in einem Flüchtlingsaufnahmezentrum traf. Anschließend überquerte er die ukrainische Grenze, um sich in Lemberg mit Irina Venediktova, der ukrainischen Generalstaatsanwältin, zu beraten, bevor er ein virtuelles Treffen mit Selenskyj abhielt.

“Wir führen unsere Arbeit mit Unabhängigkeit, Unparteilichkeit und Integrität durch. Ich habe betont, dass ich mit allen Konfliktparteien zusammenarbeiten möchte”, betonte Khan.

Sein zweiter Besuch erfolgte nur wenige Wochen später, im April, als Venediktova ihn in die Stadt Bucha führte, die von russischen Truppen wochenlang besetzt war, bevor sie sich Anfang des Monats zurückzogen. Gleichzeitig führten ukrainische Beamte eine Schar westlicher Journalisten zu den Gräbern der Stadt und präsentierten die Gräber als Beweis dafür, dass Russland in der Stadt Massenhinrichtungen durchgeführt hatte.

Die Bilder der über Butscha verstreuten Leichen veranlassten Zelensky, die russische Regierung des “Völkermordes” zu beschuldigen, während US-Präsident Biden forderte, Putin vor ein Kriegsverbrechertribunal zu stellen. Biden forderte dies trotz des Zugeständnisses seines eigenen Verteidigungsministeriums, dass es die Berichte über die von den russischen Streitkräften in der Stadt verübten Massaker im Stil von Hinrichtungen nicht “unabhängig und im Alleingang bestätigen” könne.

Bei seinem dritten Besuch in der Ukraine im Juli 2022 reiste Khan nach Charkiw. Erneut in Begleitung der ukrainischen Generalstaatsanwältin Venediktova kündigte er an, dass der IStGH die Einrichtung einer Außenstelle in Kiew plane.

Zu diesem Zeitpunkt hatte Selenskyjs Regierung bereits 13 Oppositionsparteien verboten, seinen wichtigsten Präsidentschaftsrivalen ins Gefängnis gesteckt, alle kritischen Medien geschlossen, das russische Patriarchat der orthodoxen Kirche verboten und war auf dem Weg, dessen obersten Priester zu verhaften. Kiew ließ auch politische Gegner und Menschenrechtsaktivisten verschwinden und folterte sie im Rahmen einer Mordkampagne, die sich gegen ukrainische Beamte richtete, die der Kollaboration mit Russland beschuldigt wurden. Militante Neonazis hatten sich sogar bei der Hinrichtung mutmaßlicher Russland-Sympathisanten gefilmt.

In der Zwischenzeit eskalierte das ukrainische Militär seine Angriffe auf zivile Ziele in den unabhängigen Republiken Donezk und Lugansk, bombardierte Märkte und massakrierte in einem Fall einen Bus voller Pendler mit einer Tochka-U-Rakete. Ukrainische Soldaten wurden auch dabei beobachtet, wie sie unbewaffnete russische Kriegsgefangene hinrichteten und ihnen in die Knie schossen.

Doch während Khan durch die Ukraine reiste, zeigte er kein Interesse an den dokumentierten Übergriffen, die seine offiziellen Gastgeber direkt vor seiner Nase verübten. Er hatte seine Augen fest auf Putin gerichtet – und auf die großzügigen westlichen Spenden, die seine Mission ermöglichten.

Karim Khan trifft sich mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj während seiner vierten Reise in die Ukraine im März dieses Jahres

Bring Back Our Girls 2.o

Im März dieses Jahres reiste Karim Khan zum vierten Mal in die Ukraine, um, wie er sagte, “unser Engagement mit den nationalen Behörden zu vertiefen”. In Lviv leitete er eine Konferenz mit dem Titel “United for Justice”. Das erklärte Ziel der von Selenskyj persönlich ausgerichteten Veranstaltung war es, “Russlands oberste Führung für das Verbrechen der Aggression gegen die Ukraine zur Rechenschaft zu ziehen”.

In den Werbematerialien der “United for Justice”-Konferenz wurde ein scheinbar neues und emotional starkes Thema in den Mittelpunkt gestellt: die angebliche Deportation ukrainischer Kinder durch Russland und die dringende Notwendigkeit, sie nach Hause zu holen.

Das Thema enthielt deutliche Anklänge an die Kony 2012-Kampagne gegen den ugandischen Warlord Joseph Kony, der “über 30.000 Kinder entführt hat, um seine Armee zu verstärken”, so die inzwischen in Ungnade gefallenen Online-Händler, die die Kampagne initiiert hatten. Sie erinnerte auch an die humanitär-interventionistische Hashtag-Kampagne “Bring Back Our Girls”, die von der ehemaligen First Lady Michelle Obama und anderen Prominenten ins Leben gerufen wurde, um auf die Entführung von mehreren hundert Schulmädchen durch die islamistische Miliz Boko Haram im Norden Nigerias hinzuweisen.

Bei United for Justice schien es, als hätten die NATO-Vertreter ein Thema gefunden, das garantiert die Empörung beeinflussbarer westlicher Liberaler wecken würde.

Oben: Aus dem Werbetrailer von United for Justice. Unten: Hollywood-Schauspieler bei der Oscar-Verleihung 2016 verstärken die Kampagne “Bring Back Our Girls” der Obama-Regierung.

Während der gesamten Konferenz von United for Justice erhoben die Teilnehmer wiederholt den Vorwurf der massenhaften Abschiebung von Jugendlichen gegen Russland. “Kleine Kinder werden entführt, einer Gehirnwäsche unterzogen und gezwungen, russische Staatsbürger zu werden”, erklärte der niederländische Außenminister Woepke Hoekstra auf dem Podium und prangerte “die systematische Entführung ukrainischer Kinder” an.

Merrick Garland, der Generalstaatsanwalt der USA, sagte nach seinem Besuch in Lemberg, er versuche, die Personen zu finden, die für Russlands angebliche “Bemühungen, Kinder zwangsweise zu deportieren” verantwortlich seien, und “Beweise gegen sie zu sammeln”.

In seiner eigenen Ansprache brachte Khan einen Besuch in einem Waisenhaus in der Ukraine mit “Behauptungen in Verbindung, die wir erhalten haben, dass Kinder aus der Ukraine in das Gebiet der Russischen Föderation deportiert worden sind”. Er gab jedoch nicht an, dass Kinder aus dem besuchten Waisenhaus entführt wurden.

Auf der Website des ICC ist derzeit ein Foto von Khan zu sehen, auf dem er neben leeren Krippen in dem ukrainischen Waisenhaus posiert, das er in seiner Rede erwähnte – ein offensichtlicher PR-Trick, der den Eindruck erwecken soll, Putins Schergen hätten die kleinen Kinder aus ihren Betten gerissen. Obwohl dieses Waisenhaus weit von der Frontlinie entfernt war, trug Khan einen Kevlar-Schutzhelm, um die Wirkung zu verstärken.

Doch nur wenige Monate, bevor Khan sich als väterlicher Beschützer ukrainischer Kinder vor den räuberischen Fängen des Kremls präsentierte, kam es in seiner Nähe zu einem Kindesmissbrauchsskandal.

Im Mai 2022 legte Khans Bruder, Imran Ahmad Khan, sein Mandat im britischen Unterhaus nieder, nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs eines 15-jährigen Jungen verurteilt worden war. Ahmad Khan verbüßte eine 18-monatige Haftstrafe, nachdem ein Richter ihn für schuldig befunden hatte, in das Etagenbett des Jungen geklettert zu sein, ihn in den Unterleib gefasst und versucht zu haben, ihn mit Gin und Pornografie zu versorgen. Nach der Verurteilung beschuldigte ein zweiter Mann Ahmad Khan, ihn als Minderjährigen missbraucht zu haben.

Zwar gibt es keine Hinweise darauf, dass Karim Khan seinem verurteilten Bruder juristischen Beistand leistete, doch The Guardian stellte fest, dass Ahmad Khan “seiner Familie nahe steht, insbesondere seinen Brüdern Karim und Khaled, die beide Anwälte sind, wobei ersterer Staatsanwalt am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag ist”.