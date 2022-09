https://www.middleeasteye.net/news/how-sanctions-escalate-anti-iranian-prejudice-us



Kalifornische Kurden halten eine Demonstration und eine Kerzenwache zum Gedenken an Mahsa Zhina Amini vor dem Federal Building am 22. September 2022 in Los Angeles, Kalifornien (AFP)

Experten argumentieren, dass die US-Sanktionen die Iraner in den USA auf eine schiefe Bahn bringen, die sie auf Dauer ausschließt





Wie Sanktionen anti-iranische Vorurteile in den USA verschärfen

Von Kourosh Ziabari

26. September 2022

Anfang des Jahres veröffentlichte der National Iranian American Council (NIAC), eine in Washington ansässige Interessenvertretung, einen Bericht, in dem er darlegte, wie die gegen Teheran verhängten Sanktionen das Leben von Iranern, einschließlich iranischer Amerikaner, beeinträchtigen und ihren Ausschluss aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft normalisieren sowie rassistisch motivierte Gefühle gegen sie verbreiten.

Diese direkte Abwertung des iranischen Lebens kommt nun zu den bestehenden rassistischen und religiösen Vorurteilen gegenüber Iranern in westlichen Ländern hinzu.

– Pantea Javidan, Forschungsstipendiatin

Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass selbst die Diaspora-Gemeinschaften, die sich seit langem von der Geografie des Irans abgegrenzt haben, von den Auswirkungen der Sanktionen nicht verschont geblieben sind und sich aufgrund ihrer angestammten Wurzeln diskriminiert fühlen.

Viele Experten sind der Meinung, dass die Sanktionen, die den Handel mit iranischen Unternehmen behindern und die Aufrechterhaltung des rechtmäßigen Handels erschweren, die Iraner in den USA auf eine schiefe Bahn bringen, die sie auf Dauer ausschließt.

“Diese unmittelbare Abwertung des iranischen Lebens kommt nun zu den bestehenden rassistischen und religiösen Vorurteilen gegenüber Iranern in westlichen Ländern hinzu, und zwar in einem gesellschaftlichen Kontext, in dem Rassismus und Fremdenfeindlichkeit von der extremen Rechten politisch durchgesetzt werden und die US-Regierung gegenüber der pandemiebedingten Morbidität und Mortalität im Allgemeinen desensibilisiert ist”, so Pantea Javidan, Forschungsstipendiatin am Center for Human Rights and International Justice der Stanford University, gegenüber Middle East Eye.



Institutionelle Nachwirkungen

Im Oktober letzten Jahres reichte Fariba Moeinpour, eine aus dem Iran stammende Wissenschaftlerin an der University of Alabama in Birmingham, die seit 1989 in den Vereinigten Staaten lebt, eine Bundesklage gegen einen Mitarbeiter ein, den sie beschuldigte, sie über neun Jahre lang wegen ihrer ethnischen Zugehörigkeit belästigt zu haben, und sie behauptete, die Universität habe sich geweigert, eine Untersuchung einzuleiten, obwohl sie sich beschwert hatte.

Moeinpour behauptete, der ehemalige Kollege habe ihr wiederholt gesagt, sie solle “zurück in den Iran gehen” und dass “unser Land deine Art nicht braucht”. Gerichtsdokumenten zufolge wurde sie schließlich nach einem Streit mit ihrem Vorgesetzten entlassen.

Es gibt mehrere institutionelle Beispiele dafür, wie Iraner in den USA von den Sanktionen betroffen sind. So wurde dem beliebten mobilen Zahlungsdienst Venmo vorgeworfen, Transaktionen zu blockieren, die von Konten initiiert wurden, die Begriffe mit iranischen Spuren, einschließlich “Persisch”, verwenden.

Venmo hat zuvor erklärt, dass die Einhaltung der Sanktionen nicht diskriminierend sein soll und dass “Sorgfalt wichtig ist, um sicherzustellen, dass Transaktionen nicht gegen das Gesetz verstoßen”, wobei es sich auf die Sanktionen des Office of Foreign Assets Control bezieht.

Laut einem aktuellen Bericht von Alena Douhan, der UN-Sonderberichterstatterin für einseitige Zwangsmaßnahmen, stellen die Sanktionen eine “ernsthafte Bedrohung für die Menschenrechte und die Würde” des iranischen Volkes dar.

Wissenschaftliche Studien zeigen, dass sie vorurteilsbehaftete Haltungen in der täglichen Praxis am Arbeitsplatz, auf dem Campus und in der Gesellschaft kodifiziert haben.

Und in gewissem Maße hat die Diskriminierung von Iranern eine einzigartige Komponente.

“Die Feindseligkeit zwischen dem Iran und den USA und die Sanktionen haben einen dramatischen Einfluss auf die Einstellung gegenüber Iranern, die andere muslimische Mehrheitsgruppen in den Vereinigten Staaten nicht in gleicher Weise erleben”, sagt Sahar Razavi, Assistenzprofessorin für Politikwissenschaft und Leiterin des Zentrums für Iran- und Nahoststudien an der California State University, Sacramento.

“Das heißt nicht, dass es einfacher ist, aus einem anderen Land der Mena-Region als dem Iran zu stammen, wenn man in den Vereinigten Staaten lebt. Vielmehr kann man den spezifischen Rassismus und die Gewalt gegenüber iranischen Amerikanern nicht verstehen, ohne den Einfluss der Sanktionen und der Feindseligkeit zwischen den USA und dem Iran anzuerkennen”, erklärte sie gegenüber Middle East Eye.



Ein breites Muster

Dennoch gibt es Beobachter, die behaupten, dass die Verunglimpfung der Iraner und die Feindseligkeit, mit der sie konfrontiert sind, Teil eines umfassenderen Musters antimuslimischer Bigotterie ist, die im Westen immer weiter zunimmt. Sie sagen, dass die Islamophobie seit Jahrzehnten geschürt wird, nach dem Krieg gegen den Terror auf Steroide gesetzt wurde und während der Amtszeit von Donald Trump als US-Präsident zu neuen Höhenflügen ansetzte.

“Die Stigmatisierung geht den Sanktionen voraus. Die Dämonisierung der muslimischen Welt findet seit Jahrhunderten statt, um den Kolonialismus und die Unterwerfung von Völkern durch westliche Mächte zu rechtfertigen, während die heutigen Sanktionen einfach nur ein weiteres Element in dieser größeren Geschichte westlicher Dominanz und Aggression sind”, sagte Azadeh Shahshahani, eine Menschenrechtsanwältin und Leiterin der Rechtsabteilung des Project South in Atlanta, gegenüber MEE.

Die USA haben Sanktionen ausgeweitet und aufrechterhalten, die wissentlich den Fluss lebenswichtiger Güter behindern”.

– Assal Rad, Forschungsdirektor

Experten zufolge gibt es einen Zusammenhang zwischen den Sanktionen und der Verunglimpfung der iranischen Bevölkerung, die sich gegenseitig verstärken.

“Die Tatsache, dass die Iraner im politischen Diskurs der USA, in den Medien und sogar in der Populärkultur stigmatisiert werden, hat sie derart entmenschlicht, dass eine Politik der breit angelegten Sanktionen, die auf eine Kollektivstrafe hinauslaufen, mit wenig politischer Gegenreaktion durchgesetzt werden kann”, so Assal Rad, Forschungsdirektor des National Iranian American Council.

“Selbst im Falle einer Pandemie und internationaler Aufrufe, die Sanktionen aus humanitären Gründen zu lockern, haben die USA die Sanktionen ausgeweitet und aufrechterhalten, die wissentlich den Fluss lebenswichtiger Güter behindern”, sagte sie gegenüber MEE.

Rad sagte, Sanktionen seien ein fester Bestandteil der US-Politik und “verstärken den negativen Diskurs”, während kaum etwas unternommen werde, um die Politik zu ändern, die ungerechte Auswirkungen auf die iranische Gemeinschaft haben könnte.

Rechtswissenschaftler lehnen überwiegend das Argument ab, dass Sanktionen so gestaltet werden können, dass sie intelligent sind und lediglich die Fähigkeit der betroffenen Regierung einschränken, ihre als bösartig angesehenen Ziele zu erreichen. Die Erklärung der US-Regierung, dass die Sanktionen gegen den Iran nicht dazu bestimmt seien, die Zivilbevölkerung zu bestrafen, klingt hohl.

“Die Sanktionen schaden in erster Linie den einfachen Iranern, ihren Möglichkeiten, ihrem Lebensunterhalt und ihren sozioökonomischen Aussichten, während es kaum Belege für ähnliche Auswirkungen auf den persönlichen Reichtum und die Macht iranischer Beamter zu geben scheint. Dies trägt erheblich zu den krassen und zunehmenden Klassenunterschieden im Iran bei”, sagte Javidan von der Stanford University.

“Das von der Trump-Administration verhängte Einreiseverbot für Muslime war ein Symbol für Islamophobie, und obwohl es inzwischen aufgehoben wurde, bleiben andere islamfeindliche Gesetze bestehen, ebenso wie Sanktionen und die Hinterlassenschaften der Trump-Jahre, die noch nicht beseitigt sind”, fügte sie hinzu. Übersetzt mit Deepl.com

