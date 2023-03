Auf Medium.com ansehen

Wie Selenskyj am Friedensschluss im Donbass gehindert wurde

Eine wahre Geschichte, zensiert durch die Medienblase

von Felix Abt

13. März 2023

Bis vor kurzem verwendete das ukrainische Asow-Bataillon Nazi-Symbole, wie auf diesem Bild zu sehen, ließ sie aber fallen, nachdem sie von “russischer Propaganda und Desinformation” erwähnt wurden, wie Asow sich beschwerte. Die vom Westen unterstützte Militärorganisation hat inzwischen ihr Erscheinungsbild geändert, nicht aber ihre russophobe und rassistische Nazi-Ideologie. [Foto von Heltsumani / CC BY-SA 4.0]

Es gibt zwei Volodymyr Selenskyjs: den einen, den wir seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 kennen und der seitdem täglich in den westlichen Medien als Held mit makelloser weißer (oder grüner) Weste gefeiert wird, und den anderen, der vor dieser bedeutenden Eskalation des Krieges, der laut NATO-Generalsekretär Stoltenberg bereits 2014 begann, weniger bekannt war. (Hier finden Sie Einzelheiten über den tatsächlichen Beginn dieses Krieges im Jahr 2014). Immerhin beriefen sich prominente britische, deutsche und andere europäische Medien bereits auf die “Panama” oder “Pandora Papers”, um den “ehemaligen” Selenskyj, der noch nicht der illustre Gouverneur des amerikanischen Imperiums war, als hochgradig korrupt zu beschreiben. Sein Heldenstatus könnte jedoch abrupt enden, wenn Washington beschließt, dass er nicht mehr nützlich ist (z. B. wenn die Kriegsergebnisse trotz massiver NATO-Unterstützung und -Beteiligung nicht den Erwartungen entsprechen) und die Medien wieder anfangen, nach Schmutz über ihn zu wühlen. Wollen wir wetten?

Was dieselbe Medienblase jedoch nicht erwähnt, ist, dass Selenskyj mit einer großen Mehrheit der Wählerstimmen ins Amt gewählt wurde, einschließlich der Stimmen vieler russischsprachiger Bürger, mit massiver finanzieller Unterstützung des damals reichsten ukrainischen Oligarchen (der riesige Geldsummen gestohlen hatte und deshalb von den Vereinigten Staaten mit einem Einreiseverbot belegt wurde) und mit dem Versprechen, dem Donbass Frieden zu bringen. Es mag Sie überraschen – aber er hat es tatsächlich versucht.

Vor dem Sturm: Selenskyj bei der Feier seines Wahlsiegs im Jahr 2019. [Quelle: scmp.com]

Selenskyjs ursprüngliche Friedensmission

Sein Plan hatte wohl auch damit zu tun, dass er, der Präsident jüdischen Glaubens und russischer Muttersprache, selbst der Minderheit angehörte. Fließend Ukrainisch lernte er erst spät, als es für ihn politisch unumgänglich wurde.

Lange bevor er Präsident wurde, hatte er sich als Komiker gegen die Diskriminierung der russischsprachigen Minderheit eingesetzt. So erklärte er 2014 in einem Fernsehauftritt: “Im Osten und auf der Krim wollen die Menschen Russisch sprechen. Lasst sie in Ruhe, lasst sie einfach in Ruhe. Geben Sie ihnen das Recht, Russisch zu sprechen. Die Sprache sollte unser Land niemals spalten…. Wir haben die gleiche Hautfarbe, das gleiche Blut, unabhängig von der Sprache.” Als er das höchste Amt im Lande übernahm, versuchte er, sein Wahlversprechen umzusetzen.

Dies war jedoch eine Herkulesaufgabe angesichts der sehr starken ultranationalistischen Kräfte und der “Faschisten, die das Land überrannt haben” (so die “Jerusalem Post”), die sich seiner Friedensmission widersetzten. Der Einfluss dieser Kreise war (und ist) so groß, dass von den Schulkindern bis zu den Senioren alle Westukrainer dazu gebracht wurden, die ukrainischen Bürger russischer Abstammung zu hassen und zu glauben, dass es gut ist, sie abzuschlachten. Selbst in den Schulen wurden die Schüler von ihren Lehrern dazu angehalten, Parolen wie diese gegen russischsprachige Ukrainer zu verwenden: “Hängt die Moskowiter”, “Bringt die Russen auf den Scheiterhaufen”, “Trinkt das Blut russischer Babys!”

Ukrainer in Kiew bei der Herstellung von Brandbomben, die gegen die russischen Streitkräfte eingesetzt werden sollen. [Quelle: nytimes.com]

Friedliche Koexistenz statt Endsieg

Eine friedliche Koexistenz zwischen West- und Ostukraine hätte Selenskyj nur erreichen können, wenn er wie ursprünglich gewünscht mit Russland und mit Vertretern des überwiegend russischsprachigen Donbass hätte verhandeln dürfen. Er brauchte auch den Rückhalt seiner Unterstützer in Washington, denn die Radikalen, die die Kämpfe in der Ostukraine anführen, drohten ihm und erklärten, sie würden nur einen “Endsieg” über den Donbass akzeptieren. Sie wollten aber nicht, dass er mit Russland verhandelt – und stärkten damit die Position der Extremisten. Die westukrainischen Ultranationalisten und Banderisten sagten Selenskyj sogar, er würde sein eigenes Todesurteil unterschreiben, wenn er mit Putin spräche.

Da der existenziellen Bedrohung der russischen Bevölkerung im Donbass und insbesondere dem drohenden Auftauchen eines gut bewaffneten und feindlich gesinnten NATO-Mitglieds Ukraine nicht durch Verhandlungen begegnet werden konnte, sah sich Russland gezwungen, einen “Präventivkrieg gegen die Ukraine” zu führen, wie Geoffrey Roberts von der Universität Cork es im Journal of Military and Strategic Studies nannte.

Zuschauer halten während eines Fußballspiels zwischen der Ukraine und der Tschechischen Republik in der Arena von Lviv am 16. August 2012 ein Banner mit den Porträts von Fürst Wolodymyr dem Großen, Hetman Iwan Mazepa und dem Führer der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN), Stepan Bandera. [Quelle: ukrweekly.com]

Zusätzlich zu der Bedrohung seines Lebens sah sich Selenskyj an mehreren Fronten direkten Hindernissen für sein Friedensmandat gegenüber.

Zelenskyj wurde von wütenden Mitgliedern des neonazistischen Asow-Bataillons empfangen, die unter dem Banner “Nein zur Kapitulation” protestierten, als er im Oktober 2019 in den Donbass reiste, um in den von den Rebellen kontrollierten russischsprachigen Gebieten Wahlkampf zu betreiben. Zelenskyj diskutierte mit einem Soldaten des Asow-Bataillons über die Forderung des Präsidenten nach einem Truppenabzug in einem auf Video aufgenommenen Gespräch. “Ich bin der Präsident dieses Landes. Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin kein Verlierer. Ich bin zu Ihnen gekommen und habe Ihnen gesagt: Ziehen Sie Ihre Waffen ab”, bat Selenskyj.

Trotz seines persönlichen Auftretens vor Ort stieß Selenskyj auf noch mehr Widerstand: Dieselben rechtsextremen Kräfte errichteten einen bewaffneten Kontrollpunkt, um einen Abzug des ukrainischen Militärs zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Tausende von rechtsextremen und nationalistischen Demonstranten, die von der liberalen Intelligenz bejubelt wurden und Fackeln trugen, marschierten ebenfalls in Kiew.

Selenskyj erkennt das Leid im Donbass an, westliche Medien zensieren

Katharine Quinn-Judge von der “International Crisis Group” erklärte, Selenskyjs ehemalige Pressesprecherin Julia Mendel habe das Leid im Donbass anerkannt, weil “Selenskyj im Wahlkampf versprochen hatte, die Bewohner der von Russland unterstützten Enklaven als vollwertige Ukrainer zu behandeln” – ein Fehltritt für die von den USA begünstigten rechtsextremen Nationalisten, die gegen gleiche Rechte für alle Ukrainer sind.

Doch Journalisten in europäischen Ländern werden eingeschüchtert und daran gehindert, über den ukrainischen Terror und das Leid im Donbass zu berichten, indem sie diffamiert werden, ihren Arbeitsplatz verlieren und sogar mit Gefängnis bedroht werden.

Die Tatsache, dass abweichende Meinungen unterdrückt und die Pressefreiheit in der Ukraine unterdrückt wird, stört die politischen und medialen Eliten im Westen nicht. Umso mehr fühlen sie sich von der Handvoll freier Journalisten gestört, die es wagen, über die Lage im Donbass zu berichten, wo die mehrheitlich russische Bevölkerung seit 2014 unter ukrainischem Beschuss steht. Das erklärt, warum die Europäer im Allgemeinen nichts von der jahrelangen Gewalt wissen, die das ukrainische Militär und neofaschistische Gruppen der Bevölkerung im Donbass angetan haben.

Nachdem der deutsche Journalist Patrik Raab es wagte, aus dem Donbass zu berichten, warfen ihm deutsche Universitäten und Medien vor, “Putins Angriffskrieg durch seine bloße Anwesenheit zu legitimieren”. Daraufhin verlor er seinen Job als Dozent an einer Universität.

Die französische Journalistin und Filmemacherin Anne-Laure Bonnel hatte zwei Dokumentarfilme gedreht, die die Situation der russischstämmigen Bevölkerung in den von Kiew angegriffenen Regionen zeigen. Infolgedessen verlor sie ihren Job in Europa. Hier können Sie sehen, wie sie während ihrer Arbeit im Donbass mit voreingenommenen Redakteuren in Frankreich zurechtkommen musste. Übrigens hatten sowohl Patrick Raab als auch Anne-Laure Bonnel die russische Invasion unmissverständlich verurteilt.

Anne-Laura Bonnel [Quelle: beforeitsnews.com]

“Ich habe den Krieg gesehen, aber wir können nicht die Wahrheit sagen”, sagt Sonja van den Ende, eine niederländische Enthüllungsjournalistin, die über den Donbass berichtet hat, und fügt hinzu: “Wir werden in Europa zensiert.”

Sonja van den Ende [Quelle: sputniknews.com]

Der italienische Fotojournalist Giorgio Bianchi wurde wegen seiner Berichterstattung aus der Ukraine zur Zielscheibe einer Verleumdungskampagne der großen italienischen Zeitungen. Er wurde beschuldigt, ein pro-russischer Propagandist zu sein.

Giorgio Blanchi [giorgioblanchiphotojournalist.com]

Die Medien beschworen alle möglichen wilden Verdächtigungen gegen ihn herauf, worauf er antwortete: “Alle diese Hypothesen sind absolut falsch und entbehren jeglicher Grundlage von Beweisen. Es handelt sich um einen plumpen Versuch, diejenigen mundtot zu machen, die die verrückte Politik einer Regierung missbilligen, die das italienische Volk die Kosten für die willkürlich verhängten Sanktionen gegen Russland zahlen lässt.” Er wies darauf hin, dass die meisten Intellektuellen und Journalisten zunehmend zögern, sich zu äußern und ihre Besorgnis über die Eskalation des Konflikts zum Ausdruck zu bringen, da sie befürchten, ihren Ruf zu gefährden oder aufgrund der Hexenjagd einen Karriereknick zu erleiden.

Alina Lipp zog 2021 in die Ukraine – ein Jahr vor dem Einmarsch Russlands – und aus reiner Neugierde nach Donezk, um dort einige Zeit zu verbringen und selbst herauszufinden, was im Donbass tatsächlich passiert. Die deutsche freie Journalistin war zu diesem Zeitpunkt kaum bekannt. Obwohl Berlin lautstark erklärte, die Demokratie und damit die Meinungsfreiheit in der Ukraine zu schützen (nota bene: mit schweren Waffen, darunter auch wieder Panzern, die gegen Russland rollen!), wollte Deutschland sie dafür mit drei Jahren Gefängnis bestrafen. Lipp wurde ihr Bankkonto gesperrt und ohne weitere Erklärung um 1.600 Euro erleichtert. Die deutschen Behörden erklärten auch, dass sie sich nicht vor Gericht verteidigen dürfe, da dies die Ermittlungen behindern könnte.

Alina Lipp [Quelle: telegraph.co.uk]

▪ Hier ist einer der unzensierten Dokumentarfilme von Alina Lipp über ihren Aufenthalt im Donbass. Schauen Sie es sich einfach an und bilden Sie sich Ihre eigene Meinung!

▪ Wem die Gräueltaten, egal ob sie “nur” gepredigt oder landesweit verübt wurden, gegen russischsprachige Ukrainer durch ukrainische Nationalisten nicht auf den Magen schlagen, dem empfehle ich dieses Video.

▪ Und noch mehr über die Geschichte des Krieges und seine Hintergründe in der Ukraine erfahren Sie in diesem aufschlussreichen Dokumentarfilm von Paul Moreira, einem renommierten französischen Filmemacher, der bereits mehrere investigative Dokumentationen in Konfliktgebieten gedreht hat. Sind Sie bereit, Ihr Wissen und Ihre Überzeugungen zu hinterfragen? Nationalisten und die US-Regierung verhinderten eine Einigung

Obwohl Selenskyj die Minsker Vereinbarungen zur Lösung der Minderheitenfrage nur widerwillig akzeptierte, setzte er die Gespräche über deren Umsetzung fort. Die radikalen Nationalisten brachten ihren gewaltsamen Widerstand bei jeder Gelegenheit zum Ausdruck – so auch im August 2021, als bei bewaffneten Protesten vor dem Präsidialamt mindestens acht Polizisten verletzt wurden. Ihre Drohungen gegen Selenskyj haben zweifellos ein Friedensabkommen vereitelt, das den Einmarsch der Russen hätte verhindern können.

Die New York Times titelte am 10. Februar 2022

Nur zwei Wochen vor dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine stellte die New York Times fest, dass Selenskyj “extreme politische Risiken eingehen würde, um ein Friedensabkommen mit Russland auch nur in Erwägung zu ziehen”, weil seine Regierung von rechtsextremen Gruppen “erschüttert und möglicherweise gestürzt” werden könnte, wenn er “einem Friedensabkommen zustimmt, das ihrer Meinung nach Moskau zu viel gibt”.

Juri Hudymenko, Vorsitzender der rechtsextremen Partei Ax, drohte Selenskyj sogar mit einem Staatsstreich: “Wenn irgendjemand von der ukrainischen Regierung versucht, ein solches Dokument zu unterzeichnen, wird eine Million Menschen auf die Straße gehen und diese Regierung wird aufhören, eine Regierung zu sein.” Er betonte auch, dass “sie (die Regierung Selenskyj, F.A.) das ukrainische Volk mehr fürchten als die russische Armee.”

Ein Beispiel dafür, dass die Rechtsextremen es mit ihrer Feindseligkeit gegenüber russischsprachigen Ukrainern ernst meinen, ist die jüngste Ankündigung eines ukrainischen Soldaten im Osten des Landes, dass er und seine Kameraden alle russischstämmigen Ostukrainer im Donbass ermorden werden, sobald sich die Gelegenheit bietet.

Juri Hudymenko in der Zentrale der rechtsextremen Partei Ax. Man beachte die Äxte an den Wänden der Parteizentrale, die die Parteimitglieder gerne gegen Russen einsetzen würden. [Quelle: nytimes.com]

Ultranationalist “Yats” (Yatsenuk), der nach dem Staatsstreich von 2014 Premierminister wurde, links, mit Oleh Yaroslavovych Tyahnybok, Mitte, dem faschistischen Führer der antisemitischen Svoboda-Partei (laut der israelischen Zeitung Haaretz), der zum “Kampf gegen die moskowitisch-jüdische Mafia” aufrief, bei einem Treffen mit Senator John McCain. Letzterer heizte mit Tjahnybok an seiner Seite die Demonstranten auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz im Vorfeld des gewaltsamen Staatsstreichs gegen die demokratisch gewählte Regierung Janukowitsch an. [Bildquelle: Businessinsider.com]

Senator John McCain traf Andriy Volodymyrovych Parubiy, Vorsitzender der Werchowna Rada, des ukrainischen Parlaments, von 2016 bis 2019. Er ist einer der führenden Neonazis der Ukraine, dessen Partei sich rühmt: “Wir sind die letzte Hoffnung der weißen Rasse.” Nach dem Staatsstreich wurden viele bekannte Neonazis in Regierungsämter berufen. Obwohl die Nazi-Parteien eher geringe Wahlergebnisse erzielten, hatte ihre Gewaltbereitschaft eine einschüchternde Wirkung und trug zur Förderung ihrer politischen Agenda bei. (Screenshot-Quelle: Tweet von John McCain)

“Yats” (Yatsenuk), ein Russland hassender westukrainischer nationalistischer Politiker, scheint immer noch dankbar zu sein, von Victoria “Fuck the EU!” ausgewählt worden zu sein. Nuland, die seit 1993 für alle US-Präsidenten gearbeitet hat, dazu auserkoren wurde, nach dem Maidan-Putsch 2014 (auch bekannt als “Revolution der Würde”), bei dem sie die Fäden zog, Premierministerin der Ukraine zu werden. [Quelle: Tweet von Jazenuk]

Transatlantische Politiker und die Mainstream-Medien stellten die Maidan-“Revolution” als das Werk liberaler, pro-westlicher Demonstranten dar, die aus gerechtem Groll gegen einen autoritären, korrupten Präsidenten motiviert waren und nicht aus einem Staatsstreich.

Sie ignorierten einfach die Tatsache, dass nach der damals geltenden ukrainischen Verfassung (Artikel 108) die Amtszeit des Präsidenten nur aus vier Gründen vorzeitig beendet werden konnte: Rücktritt, gesundheitliche Gründe, Amtsenthebungsverfahren oder Tod des Amtsinhabers.

Keiner der vier Gründe traf auf Janukowitschs Entlassung zu. Er war weder zurückgetreten noch schwer erkrankt, und auch die Oppositionsführer Vitali Klitschko, Arsenij Jazenjuk und Oleh Tjahnybok hatten kein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet. Selbst ein Faktencheck des deutschen Magazins Der Spiegel, das für seine stark russlandfeindliche Ausrichtung bekannt ist, kam zu dem Schluss, dass Janukowitschs Absetzung verfassungswidrig war. Unter Bezugnahme auf eine Erklärung des russischen Präsidenten Wladimir Putin schließt das Magazin seinen Faktencheck mit dem Satz ab: “Wenn man den Wechsel im Präsidentenamt in der Ukraine aus einer ‘rein juristischen’ Perspektive betrachtet, hat Putin recht.”

Die Tatsache, dass der Aufstand in erster Linie dazu diente, buchstäbliche Neonazis zu ermächtigen, während er nur die Ziele der westlichen Mächte umsetzte, die sie opportunistisch unterstützten, wurde bequemerweise ignoriert. Stattdessen handelte es sich um eine Vernunftehe zwischen den Gegnern der Regierung, die bestenfalls die eine Hälfte eines polarisierten Landes repräsentierten, und der extremen Rechten.

Tryzub, eine der Gruppen, die sich zum einflussreichen neonazistischen “Rechten Sektor” zusammengeschlossen haben, hatte die ukrainische Opposition im März 2013 aufgefordert, “von einer friedlichen Demonstration auf eine straßenrevolutionäre Ebene” überzugehen. Für den Fall, dass die prorussischen Kräfte an die Macht kämen, hatte ihr Anführer Dmytro Jarosch seine Landsleute bereits 2009 dazu aufgerufen, “den bewaffneten Kampf gegen das Regime der inneren Besatzung und das Moskauer Imperium aufzunehmen”. Janukowitsch wurde von Nationalisten als Teil der “pro-russischen Kräfte” gehasst. Die Brookings Institution bezeichnete Janukowitschs Außenpolitik jedoch als “nuancierter”, als seine pro-russischen Neigungen zunächst vermuten ließen.

Eine gründliche Untersuchung der mehr als 3.000 Maidan-Demonstrationen außerhalb Kiews ergab, dass die rechtsextreme Svoboda-Partei, deren Führer einst behauptete, eine “moskowitisch-jüdische Mafia” kontrolliere die Ukraine, und der ein führender Politiker angehört, der Joseph Goebbels bewundert, die aktivste Kraft hinter den Demonstrationen war. Mit Ausnahme des “Rechten Sektors”, einer Ansammlung rechtsextremer Aktivisten mit Verbindungen zu Kollaborateuren der Nazis, die Massenmorde begangen haben, war die Wahrscheinlichkeit, dass sie Gewalttaten verübten, größer als bei jeder anderen Gruppe.

Aus gutem Grund riet die israelische Botschaft den Juden, in ihren Häusern zu bleiben, während ein prominenter Rabbiner sie aufforderte, die Stadt und sogar das Land zu verlassen.

Ein von Scharfschützen verübtes Massaker während des Putsches auf dem Maidan, das scharf verurteilt wurde, war eine Operation unter falscher Flagge, die von westlichen Politikern und Medien der Regierung Janukowitsch zugeschrieben wurde, um ihrem Sturz eine gewisse moralische Glaubwürdigkeit zu verleihen.

Ivan Katchanovski, ein ukrainischer Professor an der School of Political Studies & Conflict Studies and Human Rights Program an der Universität Ottawa, der zu diesem Thema recherchiert hat, wies die westliche Behauptung zurück:

“Alle Beweise zeigen, dass dieses Massaker nicht von Scharfschützen der Regierung verübt oder von der Polizei angeführt wurde…. Niemand ist für diesen Massenmord verurteilt worden…. Sie töteten und verwundeten Polizeibeamte und Maidan-Demonstranten, um fälschlicherweise die Regierungstruppen zu beschuldigen….”

Tatsächlich verabschiedete die Übergangsregierung nach Janukowitsch, in der führende Rechtsextremisten prominente Positionen einnahmen, rasch ein Gesetz, das Maidan-Teilnehmern Straffreiheit für jegliche Gewalttätigkeit gewährt.

Katchanovski fügt hinzu: “Er (Präsident Janukowitsch) wurde für das Massaker verantwortlich gemacht, und der Westen, einschließlich der Vereinigten Staaten, erkannte ihn nicht mehr als Präsidenten der Ukraine an. In seinen Memoiren schreibt Biden, dass er Janukowitsch unmittelbar nach dem Massaker anrief und ihm sagte, dass er die Ukraine verlassen müsse.”

Katchanovski weist darauf hin, dass es Beweise für die Beteiligung von Nationalisten und Neonazis an dem Massaker gibt.

Das lächelnde Siegerteam: Victoria Nuland mit Tyahnybok, dem faschistischen Führer der antisemitischen Svobada-Partei (links) und dem ultranationalistischen “Yats” (Yatsenuk), “ihrem” Premierminister nach dem Putsch (rechts). (Quelle: Ukraine-Dokumentation)

Der ukrainische Faschist und Antisemit Tyahnybok wird von Joe Biden in seiner Hauptstadt Washington herzlich empfangen. [Quelle Screenshot: Ukraine-Dokumentation]

Der Begriff “Nazi-Ukraine” ist keine Erfindung von Wladimir Putin

Es überrascht nicht, dass der französisch-israelische Anwalt und Antisemitismus-Aktivist Arno Klarsfeld den Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union entschieden ablehnt:

“Vor dreißig Jahren galt Stepan Bandera, der zum Mord an den Juden aufrief, in der Ukraine als Mörder, während er heute als Nationalheld verehrt wird”, so der Anwalt über den russlandfeindlichen ukrainischen Nazi. “Das Land hat Briefmarken mit seinem Bild herausgegeben, Statuen errichtet und Feiertage zu seinen Ehren eingeführt. Die größte Allee in Kiew, die fünf Kilometer lang ist und zur Stätte von Babij Jar führt, trägt seinen Namen. Die Verlängerung dieser Allee wurde nach Roman-Taras Yosypovych Shukhevych benannt, der noch schlimmer war als Bandera.”

Der deutsche Staatsbürger Heinrich Bücker verurteilte übrigens die deutsche Regierung für die Unterstützung eines Regimes, das die Straße nach Babij Jar umbenannte, wo Zehntausende von Juden nach dem Verantwortlichen Stepan Bandera ermordet wurden. Das Kiewer Regime hat die Straße nach Babi Jar buchstäblich in “Bandera-Boulevard” umbenannt. Wegen seiner Kritik erstattete ein Anwalt Strafanzeige gegen Bücker nach § 140 des Strafgesetzbuches (StGB) “Belohnung und Billigung von Straftaten”, was eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe vorsieht.

Im Strafbefehl heißt es, Bücker habe in seiner öffentlichen Rede “den völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine gebilligt, dessen Rechtswidrigkeit Sie kannten.” Zum Beweis wird ein längerer Absatz aus der Rede zitiert, dessen gesamter Wortlaut hier dokumentiert ist.

In dem zitierten Absatz wendet sich Bücker gegen die Zusammenarbeit mit rechtsextremen Kräften in der Ukraine:

“Es ist mir unbegreiflich, dass deutsche Politiker wieder dieselben russophoben Ideologien unterstützen, auf deren Grundlage das Deutsche Reich 1941 willige Helfer fand, mit denen sie eng zusammenarbeiteten und gemeinsam mordeten. Alle anständigen Deutschen sollten vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, der Geschichte von Millionen ermordeter Juden und Abermillionen ermordeter Sowjetbürger im Zweiten Weltkrieg jede Zusammenarbeit mit diesen Kräften in der Ukraine ablehnen. Wir müssen auch die Kriegsrhetorik, die von diesen Kräften in der Ukraine ausgeht, vehement zurückweisen. Nie wieder dürfen wir als Deutsche in einen Krieg gegen Russland verwickelt werden. Wir müssen uns zusammenschließen und diesem Wahnsinn gemeinsam entgegentreten.”

Der von Klarsfeld erwähnte Schuchewytsch ist ein Nazi und Massenmörder an Juden und Polen, der in der heutigen Ukraine als ein weiterer herausragender Nationalheld gefeiert wird.

Roman Shukhevych [Quelle: ukrainiancrusade.blogspot.com]

Während zahlreiche Denkmäler für Nazi-Verbrecher errichtet werden, werden gleichzeitig Denkmäler zu Ehren von Größen der Weltliteratur wie Leo Tolstoi und Alexander Puschkin sowie Denkmäler zu Ehren des russischen Revolutionsführers Wladimir Lenin abgerissen. Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten haben den größten Teil der Finanzierung für diese Abriss- und Umbenennungswut bereitgestellt.

Ukrainische Nationalisten reißen 2014 eine Lenin-Statue in Charkiw nieder. [Quelle: bbc.com]

Vor 80 Jahren, im Jahr 1943, befreiten Soldaten der Einheiten der Roten Armee von General Nikolai Watutin Kiew von der Schreckensherrschaft der Nazis. Kurz nach der Befreiung Kiews geriet er in einen Hinterhalt und wurde von der Organisation Ukrainischer Nationalisten (OUN) unter der Führung von Stepan Bandera verwundet.

Kürzliche Entfernung des Denkmals für General Vatutin, den Befreier vom Nazi-Terrorregime, durch das derzeitige pro-nazistische Kiewer Regime. [Quelle: darnitskiy.org.ua]

Der General wurde zu Recht als Held gefeiert, und die Kiewer Bevölkerung schmückte sein Denkmal regelmäßig mit Blumen. Das Vatutin-Denkmal wurde kürzlich, im Jahr des 80. Jahrestages der Befreiung Kiews, abgerissen und sein Grab von den Kiewer Behörden geschändet.

Der ukrainischen Militäreinheit Asow-Regiment, deren Emblem die “Wolfsangel” ist, ein Nazi-Symbol, das insbesondere von Einheiten der deutschen SS verwendet wurde, wurde die Ehre zuteil, die Straße des ukrainischen Marschalls Malinowski, eines der Führer der Roten Armee im Krieg gegen den Nationalsozialismus, in “Straße der Helden des Asow-Regiments” umzubenennen.

Der Innenminister von Präsident Poroschenko hat das Asow-Regiment in die ukrainische Nationalgarde integriert. Ab 2014 wurde die Ukraine zu einem Mekka für Rechtsextremisten aus aller Welt, die von Asow lernten und ausgebildet wurden – darunter ironischerweise auch russische weiße Rassisten, die von Putin aus ihrem Land gejagt wurden.

Asow war vom US-Kongress als terroristische und neonazistische Organisation anerkannt worden.

Der ukrainische Oberbefehlshaber mit einem Totenkopf-Abzeichen [Quelle: Pikabu.ru]

Die Zehnte Gebirgsinfanterie-Brigade der ukrainischen Streitkräfte erhielt den Namen Edelweiss etwa zur gleichen Zeit, als das Denkmal für General Vatutin in Kiew abgerissen wurde.

Edelweiß [Quelle: globalespreso.tv]

Der Name wurde von der Ersten Gebirgsjägerdivision der deutschen Wehrmacht während des Zweiten Weltkriegs verwendet. Diese Division war für die Deportation von Juden, die Hinrichtung von Kriegsgefangenen und den Einsatz von Strafmaßnahmen gegen Partisanen in Jugoslawien, Italien, der Tschechoslowakei und Griechenland verantwortlich. Viele Angehörige der ukrainischen Streitkräfte, darunter auch der derzeitige Oberbefehlshaber, tragen offen “Totenkopf”-Abzeichen, die fast identisch mit den Emblemen der SS-Division “Totenkopf” und anderer Nazi-Einheiten sind.

Seit dem Euromaidan-Putsch im Jahr 2014 wurden in der Ukraine mehr als 1.000 Siedlungen und mehr als 50.000 Straßen umbenannt, fast alle aus politischen Gründen. Es war eine massive Neonazi- und Entrussifizierungskampagne. Übersetzt mit Deepl.com

Seit dem Euromaidan-Putsch im Jahr 2014 wurden in der Ukraine mehr als 1.000 Siedlungen und mehr als 50.000 Straßen umbenannt, fast alle aus politischen Gründen. Es war eine massive Neonazi- und Entrussifizierungskampagne.

Die neuen Helden der Ukraine mit ihren alten Idealen stehen für eine Zukunft in einer “sauberen” Ukraine, frei von Russischsprachigen, Juden und anderen Minderheiten. [Quelle: Ynet News]

Am 10. Mai 1933 verbrannten Studenten in ganz Deutschland mehr als 25.000 “undeutsche” Bücher. Darunter befanden sich die Werke jüdischer Autoren wie Albert Einstein und Sigmund Freud, linker und liberaler Autoren und auf der schwarzen Liste stehender amerikanischer Autoren wie Ernest Hemingway und Helen Keller. Mehr als 100 000 Menschen gingen in New York und an vielen anderen Orten in den Vereinigten Staaten auf die Straße, um gegen diesen faschistischen Akt zu protestieren.

Russischsprachige Bücher in Autoreifen an einem Kontrollpunkt in Kiew, die verbrannt werden sollen. Der Titel des gelben Buches mit weißen Streifen lautet “Огнестойкость строительных конструкций” (Feuerbeständigkeit von Bauwerken). [Bild: Tweet von Richard Engel, NBC-Korrespondent]

Niemand im Westen hatte etwas dagegen, als kürzlich Millionen “unukrainischer”, d.h. russischsprachiger Bücher in der gesamten Ukraine verboten und Bücher für die russischsprachige Minderheit öffentlich verbrannt wurden.

Da die Medien entweder nicht über diesen faschistischen Akt und das wahre Wesen der banderistischen Ukraine berichteten oder weil sie es diesmal lieber ignorierten, waren sich Amerikaner und Europäer der frappierenden Ähnlichkeit zwischen dem Verschwinden unzähliger Bücher in Nazideutschland und in der heutigen Ukraine nicht bewusst.

Und warum, wenn sie es könnten, würden diejenigen, die Millionen von Büchern aus der Ukraine verschwinden lassen, nicht auch ihre Schriftsteller und Leser, die sie so sehr verachten, in großer Zahl ausrotten wie in Nazideutschland?

[Quelle: Screenshot The Nation]

“Eine Sprache, eine Ukraine. Es lebe die Ukraine. Lang lebe die Nation. Vor allem die Ukraine. Bandera, Schuchewytsch sind Helden der Ukraine. Raus mit dem Judentum. Tod den Feinden. Tod den Moskal (ethnisches Schimpfwort für Russischsprachige). Spießt die (ukrainischen) Russen mit Messern auf.”

Seit 2014 rufen nationalistische Mobs die oben genannten Slogans auf den Straßen, in den Stadien und anderswo in der Westukraine, von Kiew bis Odessa. Odessa hatte bereits einen traurigen Ruf wegen eines der schlimmsten Massaker in der Ukraine in den Jahren 1941 und 1942, als mehr als 100.000 Juden verbrannt oder erschossen wurden. Im Jahr 2014 kam es in Odessa zu einem weiteren Massaker, diesmal an russischsprachigen Bürgern, das wiederum von Faschisten verübt wurde. Dieser Dokumentarfilm schildert das neue Verbrechen.

Brennendes Gebäude in Odessa, in dem russischsprachige Menschen untergebracht waren, die von feindlichen ukrainischen Nationalisten belagert wurden. Dutzende von Menschen wurden verbrannt oder erstickt. [Quelle: Tweet von Howard Amos]

Premierminister Jazenuk besuchte den Tatort nach der Tat und zeigte sein wahres Gesicht. Wäre er der Premierminister für das ganze Volk, hätte er Mitgefühl für die Opfer gezeigt, die Mörder verurteilt und geschworen, sie vor Gericht zu stellen. Stattdessen entschuldigte er das Verbrechen, indem er eine unbegründete Verschwörungstheorie gegen Russland verbreitete und eine kriegerische Haltung einnahm, indem er von einem Krieg gegen Russland sprach (dokumentarische Videosequenz von 1:08:05-1:08:16).

[Quelle: Screenshot des Dokumentarfilms über Odessa mit Ministerpräsident Jazenuk, der vor der Presse in Odessa spricht.]

Die Ultranationalisten, die nach dem Umsturz im Jahr 2014 zu einer mächtigen Kraft geworden sind, haben es nicht nur auf russischsprachige Menschen abgesehen, sondern auch auf andere Minderheiten, eine Tatsache, die im Westen anscheinend absichtlich ignoriert oder heruntergespielt wird. Der ungarische Außenminister Peter Szijjarto beklagte kürzlich auf seiner Facebook-Seite, dass das Kiewer Regime die Minderheitenrechte – einschließlich der Sprachrechte – der mehr als 150.000 ethnisch ungarischen Ukrainer stark eingeschränkt habe. So dürfen beispielsweise ungarischsprachige Schulkinder nicht mehr in ihrer Muttersprache unterrichtet werden. Auch der rumänische Präsident beklagte sich über die Diskriminierung rumänischsprachiger Ukrainer.

Artikel 10 der Verfassung legt fest, dass Ukrainisch die Amtssprache der Ukraine ist. Darüber hinaus trat im Januar 2022 in der Ukraine ein neues Gesetz in Kraft, das den Gebrauch des Ukrainischen in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens vorschreibt und den Gebrauch des Russischen und anderer Minderheitensprachen de facto verbietet.

Einer landesweiten Umfrage aus dem Jahr 2021 zufolge sprechen 22 Prozent der Ukrainer Russisch als Muttersprache. Der Prozentsatz ist identisch mit dem der Französischsprachigen in der Schweiz. Im Gegensatz zur Ukraine ist in der Schweiz jedoch nicht nur Deutsch, die Sprache der Mehrheit, Amtssprache, sondern auch Französisch und Italienisch (die Sprache einer noch kleineren Minderheit) sind gleichberechtigte Amtssprachen. Offizielle Dokumente wie Gesetzbücher und Pässe werden in diesen drei Sprachen ausgestellt, in den Schulen wird in diesen Sprachen unterrichtet, und die Schweizer Bürger können ihre Muttersprache uneingeschränkt verwenden.

Das wirft die Frage auf: Warum diskriminiert die Ukraine ihre Minderheiten, während andere Länder dies nicht tun, wie das Beispiel der Schweiz zeigt, und Minderheiten gleich behandeln? (Solche Fragen an die ukrainische Regierung werden von westlichen Politikern oder Medien nicht gestellt).

Die Roma, eine weitere Minderheit, sind zur Zielscheibe von abscheulichen Hassverbrechen geworden.

(Screenshot Quelle: The Guardian)

Es war eine Frage des politischen und physischen Überlebens

Zelenskyj hat die Botschaft eindeutig verstanden. Statt das Friedensprogramm, für das er gewählt wurde, weiterzuverfolgen, hat er sich mit der ukrainischen extremen Rechten verbündet, die das Programm gewaltsam bekämpft. Erst Ende Januar 2022, mitten in den letzten Gesprächen zur Rettung des Minsker Abkommens, erklärte der von Zelenskyj ernannte ukrainische Sicherheitschef Oleksiy Danilov stattdessen, dass “die Erfüllung des Minsker Abkommens die Zerstörung des Landes bedeutet.”

“Slava Ukrajini – Herojam Slava” (Ruhm für die Ukraine – Ruhm für die Helden) war der Schlachtruf während des sogenannten “Euromaidan”, der von Washington unterstützten “Revolution” in der Ukraine 2013/2014. Nach der erfolgreichen Operation des Regimewechsels wurde er als offizieller Gruß der Streitkräfte und der Polizei gesetzlich festgelegt. Der damalige Innenminister Vadym Troyam, der bis 2014 Mitglied der Neonazi-Gruppierung “Patriot Ukrajiny” war, begründete diesen Schritt wie folgt: “Diese Worte haben eine heilige Bedeutung, so sollten sich alle Verteidiger und Unabhängigkeitskämpfer der Ukraine grüßen!” [Bildquelle: Metro.co.uk]

Wie im obigen Buchauszug erläutert, offenbart die Annahme des Grußes eine Rückkehr in die dunkle Vergangenheit: Der erste Teil des Grußes, “Slava Ukrajini”, wurde in den 1920er Jahren von der Liga der ukrainischen Faschisten eingeführt. Am Vorabend des Überfalls der Nazis auf die Sowjetunion im Jahr 1941 fügte Stepan Banderas Organisation der ukrainischen Nationalisten im von den Nazis besetzten Krakau den zweiten Teil des Grußes, Herojam Slava”, hinzu. [Screenshot aus dem Buch: Mark Ames]

Bei der letzten Runde der Minsker Gespräche im Februar 2022, nur zwei Wochen vor der russischen Invasion, war ein “Haupthindernis”, wie die Washington Post berichtete, “der Widerstand Kiews gegen Verhandlungen mit den prorussischen Separatisten”. Nur durch diesen opportunistischen Schulterschluss mit den Ultranationalisten, die ihm nach dem Leben trachteten, konnte Zelenskyj sein politisches und physisches Überleben sichern. Aus dem friedenssuchenden Vermittler wurde ein verstockter Hardliner und russophoben Kriegstreiber. Er hatte keine andere Wahl. Ihn allein dafür verantwortlich zu machen, wäre ungerecht. Washington ist in erster Linie dafür verantwortlich, ihn hängen zu lassen, und zwar aufgrund seiner primären strategischen Ziele – der kompromisslosen Schwächung Russlands und in dessen Gefolge Europas.

Nazi-Sieg über jüdischen Präsidenten: Die liberale finnische Premierministerin Sanna Marin, die den kollektiven Westen repräsentiert, steht bei einer Gedenkfeier für Dmytro “Da Vinci” Kotsiubailo, einem führenden Kommandeur des faschistischen Rechten Sektors, der ethnische Säuberungen befürwortet, am 10. März 2023 hinter Selenskyj. [Quelle: Nexta TV]

Der verstorbene Kotsiubailo, ein glühender Anhänger von Bandera, der Tausende von Juden ermordete, wurde letztes Jahr im ukrainischen Parlament ausgerechnet von einem jüdischen Präsidenten mit dem Orden eines goldenen Sterns und dem Titel “Held der Ukraine” ausgezeichnet. Hier ist er mit einem Bild von Bandera im Hintergrund zusammen mit seinem Hund zu sehen. Er scherzte gerne, dass sein Hund die Knochen russischer Kinder fressen könne. [Quelle: Grayzone / Max Blumenthal]

“Was gibt es da noch zu sagen?”…

…fragt die deutsche Autorin Evelyn Hecht-Galinski, Tochter von Heinz Galinski, einem ehemaligen Präsidenten des Zentralrats der Juden in Deutschland, der von 1943 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs von Nazi-Deutschland in den Konzentrationslagern in Auschwitz, Buchenwald und Bergen-Belsen inhaftiert war. Fassungslos fährt sie fort:

“Wenn die finnische Ministerpräsidentin Sanna Marin zusammen mit Volodomyr Selenskyj Dmytro Kotsiubailo (Spitzname: Da Vinci), einen gefallenen ukrainischen Neonazi, einen Mann des “Rechten Sektors” ehrt, was soll man da noch sagen? Der “Rechte Sektor”: was für eine Organisation! Er hat seine Wurzeln in nationalistischen Bewegungen des 20. Jahrhunderts und zählt Nazi-Kollaborateure wie Stepan Bandera und Roman Schuchowytsch zu seinen Helden. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Machtwechsel in Kiew 2014, als seine Mitglieder gewaltsame Zusammenstöße inszenierten und Verwaltungsgebäude beschlagnahmten. Anschließend unterdrückten sie Proteste in der Ostukraine und lösten damit den bewaffneten Konflikt in der Region aus.” Übersetzt mit Deepl.com

PS.

Sehen Sie sich auch das Video von Jimmy Dore zu diesem Thema an.

▪ ▪ ▪

Das Profil des Autors Felix Abt finden Sie hier

Über den Autor: Felix Abt

Reisender, Autor und erfahrener Geschäftsmann. Ich stimme der Maxime zu, dass man Komplimente machen sollte, wo andere kritisieren und kritisch sein sollte, wo andere Komplimente machen.

