Wie Spione und Journalisten des Establishments den Karren aus dem Dreck ziehen



Von Jonathan Cook / MintPress News



4. Juli 2022



Im zweiten Teil dieser zweiteiligen Serie gehen wir der Frage nach, warum so viele Journalisten gerne mit den amerikanischen und britischen Geheimdiensten zusammenarbeiten und deren Kernaussagen nachplappern.

Analyse – Anfang dieses Monats hat Russland 29 britische Journalisten, darunter mehrere von BBC und The Guardian, mit der Begründung verboten, dass sie “mit dem Verteidigungskomplex verbunden” seien. Diese Behauptung war zumindest nicht in allen Fällen so abwegig, wie allgemein angenommen wurde.

Im ersten Teil dieser zweiteiligen Serie haben wir gesehen, wie Luke Harding vom Guardian – einer der von Russland verbotenen Journalisten – völlig unbegründete Verleumdungsgeschichten verbreitet hat, die sich eng an die Agenda der westlichen Geheimdienste anlehnten. Harding hat sogar ein bekanntes Russiagate-Buch geschrieben und konnte dessen grundlegende Behauptungen nicht verteidigen, als er von dem unabhängigen Journalisten Aaron Maté herausgefordert wurde.

Obwohl das russische Verbot eine vorhersehbare, selbstgerechte Gegenreaktion der britischen Medien auslöste – und als weiterer Beweis für die autoritären Tendenzen des russischen Präsidenten Wladimir Putin angeführt wurde – spiegelte Moskau in Wirklichkeit frühere Verbote der britischen Behörden und der Europäischen Union gegen russische staatlich geförderte Medien wider. Keiner der britischen Journalisten, denen die Einreise nach Russland verwehrt wurde, protestierte gegen das Verbot der englischsprachigen Sendungen und Websites von RT und Sputnik.

In der öffentlichen Vorstellung, die von den westlichen Establishment-Medien und den westlichen Geheimdiensten gemeinsam kultiviert wird, werden beide Sender von russischen Spionen betrieben, die ein paar beeinflussbare Westler mit stalinistischen Tendenzen unter Druck setzen. Die Realität sieht ganz anders aus. RT will im Westen Einfluss nehmen, und das geht nur, indem man glaubwürdige westliche Journalisten rekrutiert, die scharfe Kritik am westlichen Staatssicherheitsapparat und seiner Kriegsindustrie üben, aber – gerade deshalb – in den etablierten Medien zu Hause keine Plattform finden. RT ist vielleicht nicht der beste Ort, um einen neutralen Blick auf das zu bekommen, was Russland tut, aber es hat ein wachsendes Publikum im Westen angezogen, indem es ein Ventil für desillusionierte westliche Journalisten bietet, die bereit sind, ein realistisches Bild von den Versäumnissen ihrer eigenen Staaten zu zeichnen.

Einer der Journalisten von RT war zum Beispiel Chris Hedges, ein ehemaliger Auslandskorrespondent der New York Times. Er kann auf eine lange und erfolgreiche journalistische Karriere zurückblicken und wurde mit bedeutenden Journalistenpreisen ausgezeichnet. Dennoch wurden sechs Jahre seiner für den Emmy nominierten Sendung “On Contact” für RT America – in der er wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens interviewte – über Nacht aus dem Youtube-Kanal gelöscht.

Im ersten Teil haben wir uns mit den Fällen zweier bekannter britischer Journalisten – Paul Mason und Carole Cadwalladr – befasst, bei denen sich herausstellte, dass sie verdeckt mit westlichen Geheimdiensten zusammenarbeiteten. Und nicht nur das: Sie hatten diese Kontakte genutzt, um anderen Journalisten zu schaden, die sich mit den britischen und US-amerikanischen Sicherheitsstaaten angelegt hatten. Sie wurden effektiv für einen verdeckten und schmutzigen Informationskrieg rekrutiert – oder in Masons Fall möglicherweise selbst rekrutiert -. Das Paradoxe daran ist, dass Cadwalladr und Mason – ohne Beweise – Journalisten im Westen beschuldigen, mit ausländischen Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, während sie selbst mit ihren eigenen Geheimdiensten zusammenarbeiten, um andere Reporter zu verleumden. Wenn der russische Geheimdienst eine Troll-Farm braucht, um Desinformationen zu verbreiten, kann sich der westliche Geheimdienst anscheinend auf willfährige Promi-Journalisten in britischen Mainstream-Medien verlassen, die dieselbe Arbeit leisten.



EINKREISEN DER WAGGONS

Weder Cadwalladr noch Mason werden wahrscheinlich einen Preis für ihre Handlungen zahlen. Sie können sogar damit rechnen, belohnt zu werden – ein Zeichen dafür, dass diese Art von verdeckten Absprachen von den etablierten Medien erwünscht ist, nicht zuletzt von liberalen Blättern wie dem Guardian, die versuchen, den irreführenden Eindruck zu erwecken, dass sie in irgendeiner Weise oppositionell zum Sicherheitsstaat sind.

Das sollte nicht überraschen – und zwar nicht nur, weil diese Art von Absprachen zum gemeinsamen Nutzen der etablierten Medien und der Geheimdienste funktioniert. Das Medienunternehmen erhält eine Exklusivmeldung – oft eine, die auf einer Verleumdungsaktion des Staates beruht, wie bei Cadwalladrs Geschichte über das Treffen von Farage mit Wikileaks-Gründer Julian Assange (dokumentiert im ersten Teil) – die sie nicht über die einfache Zuschreibung an eine “gut platzierte”, anonyme “Quelle” hinaus zu belegen brauchen.

In der Zwischenzeit bestimmen die Geheimdienste die Nachrichtenagenda, auch mit Verleumdungen, die auf diejenigen abzielen, die versuchen, sie zur Rechenschaft zu ziehen, aber nicht auf solche Behauptungen hin überprüft werden können, weil sie sich hinter Anonymität verstecken können. In solchen Fällen dient die so genannte Vierte Gewalt lediglich als Stenograf für den Staat. Sie verstärkt die selbstsüchtigen Behauptungen des Staates, verleiht ihnen aber durch ihre eigene angebliche Überprüfung mittels Veröffentlichung den Anschein von Legitimität.

Die Kollusion der Medien ist jedoch nicht nur unterwürfig. Mit dem Aufkommen des Internets und der sozialen Medien haben die etablierte Presse und die Geheimdienste ihre Interessen mehr denn je miteinander in Einklang gebracht. Unabhängige Medien, die versuchen, die Staatsmacht zur Rechenschaft zu ziehen – wie zum Beispiel MintPress News oder Grayzone, über die Mason so eifrig Desinformationen verbreitete (auch dies wurde im ersten Teil dokumentiert) – oder ausländische Kanäle wie RT, die unabhängigen westlichen Journalisten eine Plattform bieten, werden sowohl von den Geheimdiensten als auch von den etablierten Medien als Bedrohung betrachtet.

Doch während ausländische Sender wie RT leicht wegen ihrer Verbindungen zu “feindlichen” Staaten verunglimpft und allein aus diesem Grund abgeschaltet werden können, ist es schwieriger, die Zensur unabhängiger Medien zu begründen. Es bedarf zunächst einer konzertierten Desinformations- und Verleumdungskampagne des Westens, um den unabhängigen Journalismus zu untergraben – wie wir später in diesem Artikel untersuchen werden.

Für die Mächtigen sind solche Verleumdungskampagnen von entscheidender Bedeutung. Da sie frei über staatliche Verbrechen berichten können, die von den etablierten Medien meist verschwiegen werden, entlarven unabhängige Medien die etablierten Medien als das, was sie wirklich sind: der PR-Arm des Staates. Sie zeigen, in welchem Ausmaß seriöser, kritischer Journalismus im Mainstream nicht vorhanden ist. Und als konkurrierende Nachrichtenquelle machen unabhängige Medien den Lesern bewusst, was die etablierten Medien nicht berichten – und geben Hinweise darauf, warum.

Paradoxerweise hat sich das Medienestablishment, je effektiver die unabhängigen Medien geworden sind, um so mehr vor diesen aufstrebenden Medien geschützt, indem es die Berichterstattung seiner Konkurrenten als “Fake News” und “russische Desinformation” bezeichnet hat. In der Zwischenzeit haben sich die neuen etablierten Medienmonopole, die aus der digitalen Revolution hervorgegangen sind – Plattformen aus dem Silicon Valley wie Facebook/Meta, Google/Youtube und Twitter – diesem Angriff nach und nach angeschlossen und ihre Algorithmen geändert, um es den Menschen immer schwerer zu machen, unabhängige Medien zu lesen.



ZUM SPIONIEREN REKRUTIERT

Wenn die Vermutung, dass unsere berühmtesten Journalisten und die etablierten Medien, für die sie arbeiten, in großem Umfang mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten, unwahrscheinlich klingt, dann sollten Sie Folgendes bedenken:

Jon Snow, der als langjähriger Frontmann von Channel 4 News in Großbritannien zu einem nationalen Kulturgut wurde, enthüllte 2015, dass der britische Geheimdienst 40 Jahre zuvor versucht hatte, ihn anzuwerben, als er ein aufstrebender Rundfunkjournalist war. Er wurde gebeten, “linke” Fernsehkollegen auszuspionieren und erhielt dafür ein geheimes, steuerfreies Gehalt, das dem entsprach, was er bereits von seinem Arbeitgeber erhielt.

Die meisten Journalisten sprechen nicht über solche Angebote, entweder weil sie sie angenommen haben oder weil die Offenlegung ihrer Karriere schaden könnte. Snow erwähnte den Vorfall erst sehr spät in seiner eigenen Karriere. Es gibt jedoch keinen Grund zu der Annahme, dass solche Annäherungen nicht weiterhin regelmäßig stattfinden.

Ich habe noch nie darüber geschrieben – es erschien mir zu selbstherrlich und bis jetzt auch nicht besonders relevant für einen Artikel, den ich gerade schrieb – aber vor etwa zehn Jahren wurde ich von einem britischen Diplomaten leise “ausgehorcht”. Er wollte wissen, ob ich dem Außenministerium inoffizielle Informationen über mein Spezialgebiet, die palästinensische Minderheit in Israel, liefern würde. Ich lehnte ab, und der Beamte brach den Kontakt ab.

In Anbetracht der Tatsache, dass ich ein linker, freiberuflicher Journalist bin, der weit vom Zentrum der Macht entfernt ist, fragte ich mich, wie häufig es vorkommt, dass besser platzierte Journalisten, die regelmäßig mit britischen Beamten zu tun haben, mit solchen Angeboten konfrontiert werden. Vermutlich soll ein anfänglicher, unauffälliger Ansatz wie der, der mir gemacht wurde, dazu dienen, herauszufinden, wie offen ein Journalist für eine engere Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten sein könnte. Gegenseitiges Vertrauen wird allmählich aufgebaut.



AUF DER GEHALTSLISTE DER CIA

Bereits 1977 beschäftigte sich Carl Bernstein, der neben Bob Woodward dank ihrer Berichterstattung über den Watergate-Skandal zu den berühmtesten Journalisten der Welt gehörte, mit dem Ausmaß der Absprachen zwischen den US-Medien und der CIA. Seine Beschäftigung mit diesem umstrittenen Thema hat seiner Karriere wahrscheinlich geschadet – zumindest im Vergleich zu Woodward, der sich in seinen späteren Jahren weiterhin einen Namen damit machte, im Oval Office herumzuhängen und Insidertratsch zu verbreiten.

Bernsteins Interesse an den Beziehungen zwischen den Geheimdiensten und den Journalisten rührte wahrscheinlich von seinen eigenen Watergate-Erfahrungen her. Letztendlich erhielten er und Woodward ihren Scoop – der später in ein Buch und einen Film mit dem Titel “All the President’s Men” umgewandelt wurde – nicht nur durch harte Arbeit, sondern auch, weil sie als Spielfiguren in einem Machtkampf auf höchster Ebene eingesetzt wurden.

Wie 2005 bekannt wurde, handelte es sich bei Deep Throat, dem Insider, der ihnen die Hinweise gab, die sie brauchten, um Präsident Richard Nixon zu stürzen, um Mark Felt, den damaligen stellvertretenden Direktor des FBI und Loyalisten des langjährigen FBI-Direktors J. Edgar Hoover. Felt hatte mit Nixon noch eine Rechnung offen, nachdem er nach Hoovers Tod für den Spitzenposten im FBI übergangen worden war.

Woodward kannte Felt noch aus seiner Zeit bei der Marine und hatte schon lange vor Watergate eine Beziehung zu seinem Mann beim FBI aufgebaut. Diese langjährigen Beziehungen waren vermutlich für beide von Vorteil: Felt, weil er Geschichten veröffentlichen konnte, die dem FBI dabei halfen, die öffentliche Meinung heimlich zu beeinflussen, und Woodward, weil er Zugang zu Informationen hatte, die ihm einen Vorsprung vor konkurrierenden Journalisten verschafften.

Bernsteins Mammutuntersuchung im Jahr 1977 für den Rolling Stone deckte die Absprachen zwischen der CIA und Journalisten auf – Absprachen, die Parallelen zu denen zwischen Woodward und Felt aufwiesen. Bernstein fand in den Akten der Behörde Beweise dafür, dass mindestens 400 US-Journalisten “heimlich Aufträge für die Central Intelligence Agency” ausgeführt hatten.

Bernstein stellte fest:

“Reporter teilten ihre Notizbücher mit der CIA. Redakteure teilten ihre Stäbe. Einige der Journalisten waren Pulitzer-Preisträger, angesehene Reporter, die sich als Botschafter ohne Portefeuille für ihr Land betrachteten. Die meisten waren weniger erhaben: Auslandskorrespondenten, die feststellten, dass ihre Verbindung mit der Agentur ihrer Arbeit förderlich war; Stringer und Freiberufler, die sich für die Tücken des Spionagegeschäfts ebenso interessierten wie für das Verfassen von Artikeln; und, die kleinste Kategorie, Vollzeit-CIA-Mitarbeiter, die sich im Ausland als Journalisten ausgaben.”

Aus den CIA-Dokumenten geht auch hervor, wie Bernstein berichtet, dass “Journalisten mit Zustimmung des Managements von Amerikas führenden Nachrichtenorganisationen für die CIA tätig waren.”

Die CIA legte besonderen Wert auf ihre Beziehungen zu liberaleren US-Zeitungen wie der New York Times, dem Time Magazine und CBS News, die als glaubwürdigeres Instrument für ihren Informationskrieg angesehen wurden. Die von der CIA angeworbenen Journalisten unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarungen, in denen sie sich verpflichteten, ihre Beziehung zur Behörde niemals preiszugeben. Doch wie Bernstein deutlich macht, war die Existenz dieser CIA-Journalisten in den meisten Redaktionen ein offenes Geheimnis.

Bernstein weist darauf hin, dass es für die CIA aufgrund des paranoiden politischen Klimas des Kalten Krieges ein Leichtes war, Journalisten für ihre verdeckte Arbeit zu rekrutieren und Redakteure dazu zu bringen, zu kooperieren oder ein Auge zuzudrücken. Die Journalisten hatten nicht das Gefühl, sich auf eine Seite zu stellen; sie waren angeblich in einen existenziellen Kampf verwickelt, um das Recht der Menschen auf ein Leben in Freiheit zu verteidigen.

Man muss sich fragen, wie viel sich in einer Welt geändert hat, in der die aggressiv propagierte Bedrohung durch islamistischen Extremismus, russischen “Imperialismus” und einen nebulösen “Kampf der Kulturen” die politische Klasse des Westens in Atem hält. Journalisten sind für diese Ängste genauso anfällig wie ihre Vorgänger im Kalten Krieg und zweifellos genauso leicht zu manipulieren.

IN DEN SCHATTEN

Der Enthüllungsjournalist Nick Davies widmete ein Kapitel seines 2009 erschienenen Buches “Flat Earth News” der Frage, wie tief die westlichen Geheimdienste die Medien im In- und Ausland durchdrungen haben. Letztlich, so räumt Davies ein, sei es fast unmöglich, das herauszufinden, da derartige Absprachen zwangsläufig im Verborgenen stattfinden.

Mitte der 1970er Jahre, etwa zur gleichen Zeit wie Bernsteins Arbeit, hatten sich zwei Kongressausschüsse – unter der Leitung von Senator Frank Church und dem Abgeordneten Otis Pike – daran gemacht, die Angelegenheit zu untersuchen. Dies war die Zeit, in der Snow dazu ermutigt wurde, seine Kollegen in Großbritannien auszuspionieren.

Wie Bernstein hervorhebt, vertuschte der Church-Ausschuss größtenteils, was er herausfand; er weigerte sich, die beteiligten Journalisten zu befragen; er akzeptierte stark redigierte oder “bereinigte” Dokumente und wurde von hochrangigen Persönlichkeiten der CIA wie William Colby und George H. W. Bush stark beeinflusst. Dem Pike-Ausschuss erging es nicht viel besser, und die Veröffentlichung seiner Ergebnisse wurde in den USA unterdrückt.

Auslöser für die beiden Untersuchungen des Kongresses waren die nach Watergate geäußerten Bedenken über die Gefahren eines präsidialen Missbrauchs der CIA-Befugnisse und die Notwendigkeit einer stärkeren Kontrolle durch den Kongress.

Unter diesem Druck versprach die CIA, ihre Aktivitäten zu beenden und verbot direkte Zahlungen an Journalisten. Die Unfähigkeit des Kongresses, die Aktivitäten der CIA wirklich in den Griff zu bekommen, lässt jedoch vermuten, dass die Behörde das Programm wahrscheinlich auf neue Art und Weise umgestaltet hat.

In jedem Fall wurde die Fähigkeit der Behörde, die Medienberichterstattung zu kontrollieren, im Laufe der Zeit durch die Konzentration des Medienbesitzes wahrscheinlich einfacher. Die Handvoll riesiger Konzerne, die heute fast alle Mainstream-Medien in den USA kontrollieren, teilen die meisten Bedenken des Sicherheitsestablishments, genauso wie es gewöhnliche Journalisten während des Kalten Krieges taten.



EINE ZEITUNG IN JEDER HAUPTSTADT

Nichtsdestotrotz hat Davies in seinem Buch aus den verfügbaren Dokumenten zusammengetragen, was er konnte. Daraus geht hervor, dass die CIA in der Nachkriegszeit mindestens 800 verdeckte Journalisten – Reporter, Redakteure, Medienbesitzer – in der ganzen Welt beschäftigt hat, um ihre Desinformationen zu verbreiten. Die Zahlen umfassten nur diejenigen, die auf der Gehaltsliste der Agentur standen, nicht aber diejenigen, die mit ihr kooperierten, ihre Ziele teilten oder von ihren Briefings beeinflusst wurden.

Diese Journalisten arbeiteten wahrscheinlich im Rahmen eines umfassenderen verdeckten Informationskriegs der CIA, der als “Operation Mockingbird” bekannt ist. Ziel war es, die verdeckten oder illegalen Auslandsoperationen der CIA, wie den Sturz der demokratischen Regierungen im Iran 1953 und in Guatemala 1954, zu verschleiern und die Berichterstattung der Medien über außenpolitische Fiaskos wie die gescheiterte, von den USA gesteuerte Invasion in der kubanischen Schweinebucht 1961 zu kontrollieren.

Wie ein CIA-Beamter gegenüber der New York Times zugab, investierte die CIA in eine Vielzahl von Zeitungen und Fernsehsendern in aller Welt, um diese Täuschungen zu erreichen, und gründete sogar heimlich eigene Medien. “Wir hatten zu jeder Zeit mindestens eine Zeitung in jeder ausländischen Hauptstadt”, sagte er.

Der Betrieb von Medien im Ausland bedeutete, dass die CIA die inländische Nachrichtenagenda überzeugender manipulieren konnte. Sobald sie eine falsche oder verzerrte lokale Geschichte in einer Zeitung platziert hatte, die ihr heimlich gehörte – wie die Tokyo Evening News oder die chilenische South Pacific Mail – konnten Nachrichtenagenturen wie Reuters und Associated Press sowie große US-Fernsehsender und Zeitungen darauf vertrauen, dass sie die Geschichte aufgriffen und die Desinformation der CIA in der ganzen Welt verbreiteten. Die Agentur konnte die Medien der Welt schnell in ihre eigene Echokammer zu jedem wichtigen Thema verwandeln. So wie Spottdrosseln den Gesang anderer Vögel nachahmen, so wiederholten auch die Medien die Argumente der CIA.

1983 erklärte John Stockwell, ehemaliger Leiter der Angola-Task-Force der CIA, vor laufender Kamera, wie leicht die CIA ihre Propaganda durch wissende und unwissende Journalisten kanalisieren konnte. “Ich hatte überall auf der Welt Propagandisten”, bemerkte er. Unter Bezugnahme auf seine Beteiligung an einer Desinformationskampagne gegen Kuba sagte er:

“Wir haben Dutzende von Geschichten über kubanische Gräueltaten, kubanische Vergewaltiger [an die Medien] gepumpt… Wir haben [gefälschte] Fotos veröffentlicht, die es in fast jede Zeitung des Landes geschafft haben… Wir wussten von keiner einzigen Gräueltat, die von den Kubanern begangen wurde. Es war reine, rohe, falsche Propaganda, um die Illusion zu erwecken, die Kommunisten würden Babys zum Frühstück essen.”

Stockwell zufolge sponserte die CIA heimlich die Veröffentlichung von Tausenden von Propagandabüchern, die ihre bevorzugten Ansichten über Vietnam, den Kommunismus und die US-Außenpolitik propagierten. Einige der Autoren, so Stockwell, “sind heute angesehene Wissenschaftler und Journalisten”.

Der Pike-Ausschuss schätzte auf der Grundlage der wenigen Dokumente, zu denen er Zugang hatte, vorsichtig, dass fast ein Drittel des CIA-Budgets für Propagandaoperationen ausgegeben wurde. Der Ausschuss stellte fest, dass diese Zahl noch viel höher sein könnte. Dennoch war die Summe höher als die kombinierten Budgets der drei größten Nachrichtenagenturen der Welt: Associated Press, UPI und Reuters.

Die CIA und ihr britisches Pendant, der MI6, konnten zahlreiche Agenten in den Auslandsbüros aller drei internationalen Nachrichtenagenturen vorweisen. Die CIA gründete sogar ihre eigene Nachrichtenagentur, die Berichte an 140 Zeitungen in aller Welt schickte.

Es wurde festgestellt, dass CIA-Agenten auch in den renommiertesten US-Medien tätig waren. Die New York Times beschäftigte mindestens 10 von ihnen. Zu verschiedenen Zeiten standen der Herausgeber von Newsweek, der Auslandsredakteur, der Büroleiter in Washington und eine Reihe von Reportern auf der Liste der CIA. Das Time Magazine, Reader’s Digest und der Christian Science Monitor arbeiteten eng mit der Agentur zusammen. Die amerikanischen Fernsehsender erlaubten der CIA routinemäßig, ihre Redaktionen zu überwachen.

Davies zitiert einen Bericht des Guardian aus dem Jahr 1991, in dem festgestellt wurde, dass die CIA Zahlungen an 90 britische Journalisten geleistet hat. Vermutlich hatte der MI6 einen separaten, mindestens ebenso großen Kader von hochrangigen britischen Journalisten auf der Gehaltsliste.

In dieser Zeit unterhielt Großbritannien seine eigene Propagandaabteilung, das Information Research Department (IRD), das Journalisten auf ähnliche Weise wie die CIA kultivierte. Ihre Aufgabe bestand laut Declassified U.K. darin, “Menschenrechtsvertreter zu diskreditieren, politische Gegner im Ausland zu unterminieren, zum Sturz von Regierungen beizutragen und den Einfluss und die kommerziellen Interessen Großbritanniens in der ganzen Welt zu fördern.” Die britische Regierung nutzte das IRD auch, um jeden zu schädigen, der als innenpolitischer Gegner wahrgenommen wurde.

Anfang dieses Monats enthüllte Declassified U.K., dass die australische Regierung 1971 eine eigene Einheit nach dem Vorbild des britischen IRD einrichtete und hochrangige australische Journalisten für die Zusammenarbeit mit ihr rekrutierte.



LEICHTGLÄUBIGE BERICHTERSTATTUNG

Es wäre töricht, sich vorzustellen, dass in diesem komplexeren Informationszeitalter der Einfluss der Geheimdienste der USA und Großbritanniens auf Journalisten abgenommen hat. Sowohl der Fall Cadwalladr als auch der von Mason zeigen, wie eng diese Verbindungen immer noch sind.

Die New York Times hat 2005 eine ihrer Starreporterinnen, Judith Miller, “entlassen”. Ihre Berichte über die Bedrohung durch Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen – eine Berichterstattung, die für die Begründung der völkerrechtswidrigen Invasion des Irak im Jahr 2003 von entscheidender Bedeutung war – wurden durch spätere Entwicklungen völlig diskreditiert. Es gab keine Massenvernichtungswaffen im Irak. Westliche Inspektoren hatten dies immer wieder behauptet, aber ihre Stimmen wurden von den kriegsbefürwortenden Medien übertönt. Miller, die behauptete, sie habe eine besondere Sicherheitsfreigabe vom Pentagon erhalten, war von den US-Geheimdiensten mit Geschichten gefüttert worden. Sie fungierte als unkritischer Überbringer von CIA-Desinformationen, die dann von anderen großen Medien wiederholt wurden.

Sie war bei weitem nicht die Einzige, die im Vorfeld der Irak-Invasion Fake News von Geheimdiensten verbreitete. Die New York Times entschuldigte sich für ihre Fehler und versprach, dass sie aus der Episode lernen würde. Doch bei den jüngsten Stellvertreterkriegen der USA und den Versuchen eines Regimewechsels – in Libyen, Syrien, Jemen, Iran, Venezuela und anderswo – hat sie die Behauptungen der Geheimdienste ebenso leichtgläubig nachgeplappert. Miller wurde nicht entlassen, weil sie ein williger Kanal für westliche Desinformation war. Vielmehr erforderten die realen Ereignisse, dass die New York Times jemanden zum Opfer für ihre allzu offensichtlichen Versäumnisse in der Irakfrage machte. Sie war der ideale Sündenbock.

Auch beim Guardian, dem britischen Pendant der New York Times, sind institutionelle Absprachen mit den Geheimdiensten nur allzu offensichtlich geworden. Declassified U.K. hat dokumentiert, wie der Guardian nach der Veröffentlichung der Edward Snowden-Leaks im Jahr 2013 zunehmend von den britischen Geheimdiensten vereinnahmt wurde. Diese enthüllten unter anderem, dass die USA und das Vereinigte Königreich geheime und illegale Massenüberwachungsprogramme betreiben.

Damals lehnte der Guardian im Gegensatz zu anderen britischen Medien die Teilnahme am angeblich freiwilligen D-Notice-System des Verteidigungsministeriums zur Regulierung von Informationen, die die nationale Sicherheit gefährden könnten, öffentlich ab. Nach den ersten Snowden-Enthüllungen des Guardian verbot der D-Notice-Ausschuss die weitere Veröffentlichung der von Snowden veröffentlichten Informationen. Die meisten britischen Zeitungen ignorierten die undichten Stellen oder berichteten nur minimal darüber. Der Guardian setzte sich jedoch über den Rat der Regierung hinweg.

Kurz darauf erschienen Beamte des GCHQ, des britischen Pendants zur National Security Agency, bei der Zeitung und forderten sie auf, die Laptops mit dem Snowden-Material zu vernichten. Die Zeitung kam dem nach, wobei der stellvertretende Herausgeber Paul Johnson die Vernichtung überwachte. Schon bald konnte der D-Notice-Ausschuss berichten, dass das “Engagement” mit dem Guardian zunahm und ein “regelmäßiger Dialog” mit den Mitarbeitern stattfand. Die “Krönung”, wie der Ausschuss es nannte, war Paul Johnsons Zustimmung, selbst im Ausschuss zu sitzen.

Als der Guardian 2015 eine neue Redakteurin, Katharine Viner, ernannte, die aus dem Modejournalismus kam, schienen die Sicherheitsdienste die Chance zu ergreifen, die Zeitung zu einer engeren Zusammenarbeit zu bewegen. Ein Jahr später prahlte die Zeitung damit, dass sie das “erste Zeitungsinterview eines amtierenden MI5-Chefs in der 107-jährigen Geschichte des Dienstes” – der MI5 ist der britische Inlandsgeheimdienst – erhalten habe. Der Artikel wurde von Johnson mitverfasst und trug die Überschrift Russland – was sonst – als “wachsende Bedrohung” für Großbritannien. Der Guardian führte daraufhin Exklusivinterviews mit den Leitern des MI6 und dem ranghöchsten britischen Anti-Terror-Beamten. Allesamt waren es Softball-Interviews, bei denen der britische Sicherheitsstaat die Tagesordnung bestimmen durfte.

Unter Viner verließen zahlreiche investigative Journalisten mit Erfahrung in der Berichterstattung über Fragen der nationalen Sicherheit das Haus. Ein ehemaliger Journalist des Guardian sagte Declassified U.K.,

“Eine wirksame Kontrolle der Sicherheits- und Geheimdienste – verkörpert durch die Snowden-Scoops, aber auch durch viele andere Geschichten – scheint aufgegeben worden zu sein… [Es] scheint manchmal, dass der Guardian Angst hat, die Spione zu verärgern.”

Stattdessen hat sich die Zeitung auf diejenigen konzentriert, die im Fadenkreuz der Geheimdienste stehen – allen voran Julian Assange, dessen Veröffentlichung geleakter offizieller Dokumente im Jahr 2010 Kriegsverbrechen der USA und Großbritanniens im Irak und in Afghanistan aufdeckte. In den letzten Jahren, als die USA die Auslieferung von Assange beantragten, um ihn für bis zu 175 Jahre hinter Schloss und Riegel zu bringen, hat der Guardian eine Reihe von kaum glaubwürdigen Geschichten veröffentlicht, die ihm offenbar von den Geheimdiensten zugespielt wurden und eindeutig deren Interessen dienen. Zu diesen “Hit-Pieces” gehören Artikel von Carole Cadwalladr und Luke Harding, die im ersten Teil besprochen wurden.

Wie Declassified U.K. feststellte, trug der Guardian auch entscheidend dazu bei, einer unerbittlichen Medienkampagne zur Verleumdung des damaligen linken Vorsitzenden der britischen Labour-Partei, Jeremy Corbyn, Glaubwürdigkeit zu verleihen. Er wurde als Bedrohung der nationalen Sicherheit, als Verräter und als Antisemit dargestellt. Auch hier waren die Fingerabdrücke der Sicherheitsdienste überall auf diesen Geschichten zu sehen. Den Anfang machte ein anonymer Armeegeneral, der in einem Interview mit der Sunday Times davor warnte, dass das Militär “jedes Mittel nutzen würde, um Corbyn daran zu hindern, Premierminister zu werden, egal ob mit fairen oder unlauteren Mitteln”. Die unkritische Übernahme von Behauptungen über ein Antisemitismus-Problem in der Labour-Partei unter Corbyn durch den Guardian war besonders schädlich, weil so viele Leser der Zeitung traditionelle Labour-Wähler waren.



VERSCHWINDENDE NEONAZIS

Die Pflege der Beziehungen zwischen den Geheimdiensten und den Journalisten in einem zunehmend digitalen, entschärften Medienumfeld wird wahrscheinlich so verdeckt wie eh und je sein. Aber es gibt gelegentliche, kurze Einblicke in das, was sie möglicherweise vorhaben. Wie im ersten Teil erwähnt, wurde 2018 bekannt, dass nationale Gruppen von Journalisten sowie Akademiker und Politiker mit der undurchsichtigen Integrity Initiative zusammenarbeiten, einer verdeckten Operation, die angeblich gegen “russische Desinformation” vorgeht und vom britischen Außen- und Verteidigungsministerium unterstützt wird. Die eingetragene Adresse der Initiative in Schottland entpuppte sich als eine verlassene, halb verfallene Mühle. Die tatsächlichen Büros wurden schließlich in einem noblen Viertel im Zentrum von London ausfindig gemacht.

Der britischen Gruppe der Integritätsinitiative gehörten einige bekannte Namen des britischen Journalismus an. Ihr eigentliches Ziel bestand – wieder einmal – darin, unabhängige Medien und linke Politiker, die den westlichen Kriegen kritisch gegenüberstehen, als von Russland und Wladimir Putin gedeckt darzustellen. Es wurde auch festgestellt, dass die Initiative an den Bemühungen beteiligt war, Corbyn zu stürzen.

Das Verschweigen der Snowden-Enthüllungen und das Schweigen der Medien zu Assanges Verfolgung – trotz der ganz offensichtlichen Bedrohung einer freien Presse – sind selbst ein Hinweis darauf, inwieweit die etablierten Medien die Ziele des Sicherheitsstaates teilen und sich an dessen narrativen Manipulationen beteiligen.

Die Berichterstattung über die jüngsten Stellvertreterkriege des Westens hat weitere Anhaltspunkte für das Ausmaß dieser Komplizenschaft geliefert. Es war schwer zu ignorieren, dass die etablierten Medien in Syrien und der Ukraine unkritisch Narrative verbreiteten, die verdächtig danach aussahen, als seien sie von westlichen Geheimdiensten ausgearbeitet worden. Das hat zu einigen verblüffenden Kehrtwendungen in der Berichterstattung geführt, die bei Beobachtern die Alarmglocken läuten lassen sollten.

In der Ukraine zeigte sich dies in den verzweifelten Bemühungen der Medien, ihre eigenen jüngsten Bedenken über die Integration von Neonazi-Gruppen wie dem Asow-Bataillon in das ukrainische Militär zu verschleiern und jeden Versuch, uns an diese frühere Berichterstattung zu erinnern, als russische Desinformation darzustellen.

Diese Manöver erinnern an ähnlich verzweifelte Versuche der etablierten Medien, die Tatsache zu verschleiern, dass Gruppen, die mit Al-Qaida und dem Islamischen Staat verbündet sind, am Ende den Großteil der “Rebellen”-Kräfte in Syrien stellten. Noch kurz zuvor galten beide als die furchterregendsten Feinde des Westens.

Russland wurde etwa zu dem Zeitpunkt als Feind Nummer eins des Westens wiederbelebt, als die Medien – und die Geheimdienste – sich außerstande sahen, weiterhin Angst vor islamistischen Extremisten zu schüren, weil diese Gruppen in Syrien zu unseren Verbündeten gemacht werden mussten.

In beiden Konflikten war es schwer, nicht zu bemerken, wie leicht sich die etablierten Medien nicht durch Fakten vor Ort beeinflussen ließen, sondern durch etwas, das eher wie von westlichen Marketingfirmen gesteuerte Branding-Übungen aussieht.

Der ukrainische Präsident Volodomyr Selenskyj nahm sich Berichten zufolge letzte Woche Zeit, um in Cannes mit “Marketingexperten” darüber zu beraten, wie man den Krieg mit “kreativem Einfallsreichtum” im Rampenlicht halten kann, nachdem er zuvor das Filmfestival eröffnet hatte. Ebenfalls in der vergangenen Woche war er auf dem beliebten Glastonbury-Musikfestival in Großbritannien auf einer riesigen Videoleinwand zu sehen. Bei beiden Gelegenheiten trug er seine inzwischen charakteristischen Designer-Kriegsoutfits.



WEISSHELME EINGEGRENZT

In ähnlicher Weise wurden die Weißhelme von den westlichen Medien ohne Wenn und Aber gelobt. Ein hagiografischer Dokumentarfilm über ihre Arbeit wurde sogar mit einem Oscar ausgezeichnet. Doch die mysteriöse Rettungsorganisation scheint nur in Gebieten Syriens tätig zu sein, die von dschihadistischen Gruppen kontrolliert werden, die der Westen zuvor wegen ihrer Menschenrechtsverletzungen und der Misshandlung von Frauen und Mädchen bekämpft hat.

Die liberalen Medien haben alles daran gesetzt, die Weißhelme – und ihre dschihadistischen Verbündeten – vor einer journalistischen und akademischen Überprüfung zu schützen. Unabhängige Journalisten, die mutig oder töricht genug waren, diesen Cordon sanitaire zu durchbrechen, wurden verleumdet und beschuldigt, Desinformationen im Namen Russlands zu verbreiten. Westliche Geheimdienste haben allen Grund, diese Kritiker zu verleumden, denn die Weißhelme sind eine zentrale Stütze für die Behauptung, dass der syrische Präsident Baschar al-Assad mit Unterstützung Russlands chemische Waffen gegen sein eigenes Volk in von Rebellen gehaltenen Gebieten eingesetzt hat.

Wenn es sich bei den Weißhelmen um eine glaubwürdige, neutrale humanitäre Bewegung handelt – eine syrische Version des Roten Kreuzes – dann könnte es gerechtfertigt sein, dass die Medien ihre Behauptungen über die Gräueltaten von Assad unkritisch behandeln. Wenn es sich bei den Helfern aber tatsächlich um einen parteiischen Rettungsdienst handelt, der den islamistischen Extremismus umetikettiert, um das Ziel eines vom Westen unterstützten Regimewechsels in Syrien zu fördern, dann müssen die Medien skeptisch sein und jede ihrer Behauptungen hinterfragen. Die etablierten Medien haben den ersten Ansatz gewählt und jeden Hinweis darauf ignoriert, dass die Weißhelme vielleicht nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen.

Dieses Versagen wird durch die außerordentliche Weigerung der Medien, die Aussagen der Inspektoren der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) zu veröffentlichen, besonders deutlich gemacht. Diese Whistleblower sagen, dass ihre Ergebnisse an einem Ort eines mutmaßlichen chemischen Angriffs, in Douma im Jahr 2018, von ihrem eigenen Management unter Drohungen der USA umgeschrieben wurden.

Das Schweigen der Medien ist umso erstaunlicher, als Jose Bustani, ein ehemaliger Leiter der OPCW, und Hans von Sponeck, der ehemalige Chefwaffeninspektor der Vereinten Nationen im Irak, die Behauptungen der Whistleblower für glaubwürdig hielten und darauf drängten, dass sie untersucht werden.

Sollte sich die Geschichte bestätigen, hat sie das Potenzial, einen Großteil der von den westlichen Geheimdiensten und den etablierten Medien gemeinsam verbreiteten Geschichte über Syrien zu entkräften. Deshalb wird jeder Versuch, sie genauer zu untersuchen, im Keim erstickt. Sollte es sich bei Douma um einen inszenierten Angriff handeln und nicht um einen von Assads Streitkräften durchgeführten, wie die Beweise der Inspektoren vermuten lassen, würde dies die Weißhelme in die Täuschung verwickeln – und möglicherweise auch in die Ermordung der Zivilisten, die in Douma angeblich vergast wurden. Es könnte auch bedeuten, dass andere chemische Angriffe, die Assad zugeschrieben werden, möglicherweise von Dschihadisten verübt wurden.

Aus diesem Grund steht so viel auf dem Spiel. Das könnte auch erklären, warum liberale Medien unablässig über die westliche Berichterstattung berichten, indem sie jeden Journalisten, der sich kritisch mit dem Thema auseinandersetzt, erneut als russischen Agenten diffamieren.

Die Verleumdungskampagnen der Medien werden von verschiedenen “Experten”-Organisationen unterstützt, die anscheinend von westlichen Regierungen heimlich finanziert werden, wie Bellingcat, das Institute for Strategic Studies (die Mutterorganisation der Integrity Initiative) und seit kurzem auch das Institute for Strategic Dialogue. Diese Organisationen erstellen verleumderische Berichte, auf denen die etablierten Medien ihre hohle Argumentation gegen unabhängige Medien aufbauen.

In diesem Monat veröffentlichte der Guardian den neuesten seiner beweislosen Verleumdungsartikel, die darauf abzielen, unabhängige Journalisten zum Schweigen zu bringen und die Weißhelme zu schützen. In dem Artikel werden unabhängige Journalisten beschuldigt, Teil eines angeblich von Russland unterstützten Desinformations “netzwerks” zu sein. Der Artikel diskreditiert implizit die OPCW-Whistleblower, indem er ihre Existenz ignoriert und stattdessen ihre Behauptungen “einem Kern von 28 Verschwörungstheoretikern” zuschreibt.

Trotz seiner großspurigen Behauptungen liefert der Artikel keine Beweise für Absprachen zwischen Russland und den genannten unabhängigen Journalisten oder sogar zwischen den Journalisten selbst, die es rechtfertigen würden, sie als Netzwerk zu bezeichnen, geschweige denn als ein von Russland unterstütztes. Der Artikel enthält auch keine Beispiele dafür, welche Desinformationen diese Journalisten angeblich verbreiten – abgesehen davon, dass sie das Handeln westlicher Staaten in Frage stellen.

Aaron Maté, der namentlich genannt wird, war einer der Hauptkanäle, über die die OPCW-Whistleblower ihre Besorgnis über die Manipulation ihrer Ergebnisse durch die Organisation in ihrem Abschlussbericht öffentlich machen konnten. Und doch erwähnt der Guardian nicht, dass Matés angebliche “Desinformation” in Wirklichkeit direkt von den OPCW-Inspektoren selbst stammt. Der Guardian-Artikel ist in Wirklichkeit genau das, was er unabhängigen Medien vorwirft: reine Desinformation (von westlichen Geheimdiensten).

Auch die BBC war mit ihren Verleumdungen zur Stelle. Sie hat eine außerordentlich lange, wenn auch fadenscheinige Podcast-Serie veröffentlicht, um die humanitäre Glaubwürdigkeit von James Le Mesurier, einem ehemaligen britischen Geheimdienstoffizier, der die Weißhelme 2014 gegründet hat, zu untermauern. Kurz nachdem er beschuldigt worden war, Spendengelder veruntreut zu haben, stürzte Le Mesurier aus einer Wohnung in einem Istanbuler Gebäude in den Tod, was als Selbstmord gewertet wurde.

Die BBC-Serie “Mayday” verbrachte jedoch übermäßig viel Zeit mit dem Versuch, von diesen Tatsachen abzulenken. Stattdessen beschönigte sie den Ruf von Le Mesurier und den Weißhelmen, unterstellte unabhängigen Journalisten und Wissenschaftlern, Le Mesurier durch ihre Kritik in den Selbstmord getrieben zu haben, und versuchte, wie der Guardian, die OPCW-Whistleblower zu diskreditieren.

Der MI6 hätte es nicht besser machen können. Als Maté eine Reihe von Fragen zu den “Verleumdungen, klaffenden Auslassungen, Logiksprüngen und sachlichen Fehlern” in der Sendung stellte, gingen die Produzenten von Mayday zu Boden. Die BBC-Journalistin Chloe Hadjimatheou, die die Mayday moderiert hatte, wiederholte die Formel letzten Monat für BBC Radio 4 mit “Ukraine: Der Desinformationskrieg”, in dem sie das gleiche Thema behandelte und viele der gleichen Zielpersonen diffamierte. Wieder einmal hat Hadjimatheou es versäumt, auf Kritik zu reagieren.



DAS REALE WUNDERUNIVERSUM

Es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum Journalisten, die für die etablierten Medien arbeiten, am Ende die Narrative westlicher Geheimdienste nachplappern, die einen Informationskrieg gegen Kritiker führen, zu denen auch unabhängige Medien gehören.

Es wäre äußerst naiv, sich vorzustellen, dass die etablierten Medien ihre gut dokumentierten Verbindungen zu den Geheimdiensten in den 1970er Jahren abgebrochen haben. Einige Journalisten stehen zweifellos immer noch auf der Gehaltsliste und arbeiten im Verborgenen, auch wenn ihre Zahl wahrscheinlich gering ist. Die meisten brauchen jedoch keine Bezahlung. Sie sind aufgrund ihrer Veranlagung und ihrer Lebensumstände äußerst anfällig für die ausgeklügelten Einflusskampagnen des Westens.

Die Werkzeuge, die den westlichen Sicherheitsdiensten zur Verfügung stehen, die Russland so gerne des Einsatzes von Trollfarmen beschuldigen, werden ständig erweitert. Der Westen hat seine eigenen Trollarmeen, die mit Begeisterung die Arbeit von Geheimdienstaussteigern wie Bellingcat und dem Institute for Strategic Studies verbreiten.

Letztes Jahr enthüllte Newsweek eine Undercover-Armee von mindestens 60.000 Agenten, die vom Pentagon betrieben wird und “maskierte Identitäten” nutzt, um Einfluss auf die digitale Welt zu nehmen: “Die explosionsartige Zunahme der Cyber-Kriegsführung des Pentagons hat darüber hinaus zu Tausenden von Spionen geführt, die ihre tägliche Arbeit unter verschiedenen erfundenen Namen verrichten – genau die Art von ruchlosen Operationen, die die Vereinigten Staaten anprangern, wenn russische und chinesische Spione dasselbe tun.”

Es gibt eine Reihe von Gründen, warum Journalisten, die für etablierte Medien arbeiten, so bereitwillig den Drehbüchern folgen, die westliche Geheimdienste für sie geschrieben haben. Zum Teil sind Journalisten, die in den etablierten Medien erfolgreich sind, Produkte langwieriger Selektionsprozesse, die durch ihre Erziehung, ihre soziale Schicht und ihre Bildung beeinflusst werden. Diejenigen, die einflussreiche Positionen in den Medien erreichen, sympathisieren mit der Art von Erzählungen, die westliche Staaten als die Guten darstellen, die gegen böse Feinde kämpfen, und westliche Verbrechen als bedauerliche Fehler, die nicht mit den Gräueltaten der Feinde verglichen werden können, und lassen sich davon leicht beeinflussen. Wie die Öffentlichkeit sind auch westliche Journalisten dazu erzogen, Ereignisse so zu interpretieren, als lebten wir in einem echten Marvel-Universum, in dem unsere Seite eine Mischung aus Captain America und Iron Man ist. Wie Noam Chomsky einmal in einem Interview mit Andrew Marr von der BBC bemerkte:

“Ich sage nicht, dass Sie sich selbst zensieren. Ich bin sicher, dass Sie an alles glauben, was Sie sagen. Aber ich sage, wenn Sie etwas anderes glauben würden, säßen Sie nicht da, wo Sie jetzt sitzen.

In jedem Fall arbeiten westliche Journalisten in großen Medienkonzernen, wo sie nicht lange überleben werden, wenn sie sich nicht – meist unbewusst – der herrschenden Unternehmenskultur unterwerfen. Ein weiterer Beweis für Chomskys Aussage ist, dass Marr bei einer anderen Gelegenheit behauptete, dass seine “Meinungsorgane formell entfernt wurden”, als er bei der BBC anfing. Dies war eine extreme, fundamentalistische Ansicht, die nahelegte, dass Marr glaubte, er und die BBC – die vom britischen Staat finanziert wird und ihm gegenüber rechenschaftspflichtig ist – seien in der Lage, absolute, ewige Wahrheiten zu prophezeien, die sie dann uneigennützig an die Zuschauer weitergeben.

Tatsächlich verschlechtert sich die Situation für kritisch denkende Journalisten, die in den etablierten Medien arbeiten, mit der fortschreitenden Konsolidierung der amerikanischen Unternehmen immer mehr. Die Medienkonzerne haben ihre Interessen in einer Weise diversifiziert, die sie noch tiefer in einer neokolonialen Ideologie verankert, die sowohl die absolute Kontrolle über die globalen Ressourcen und deren Ausbeutung anstrebt als auch die Profite aus der Kriegs-, Überwachungs- und Sicherheitsindustrie, die diese Kontrolle erzwingt.

Es ist kein Zufall, dass Medienkonzerne Hollywood-Kost produzieren, die das westliche Publikum dazu ermutigt, sich mit Superhelden zu identifizieren und die Welt auf Schwarz-Weiß-Kämpfe zu reduzieren. Unabhängige Journalisten, die versuchen, dieses einfältige Narrativ in Frage zu stellen, werden leicht als Thanos dargestellt.

Hinzu kommt, dass jeder Journalist, der versucht, in die dunkelsten Ecken der westlichen Außenpolitik zu blicken, durch Drohungen zurückgedrängt werden kann – wenn nicht von seinen Redakteuren, dann von den Sicherheitsdiensten, wie Paul Johnson vom Guardian aus erster Hand erfahren hat. Der Sicherheitsstaat hat eine Menge Tricks in petto. Mitschuldige soziale Medien können unabhängig denkende Reporter durch ihre Algorithmen bestrafen und ihnen die Leser wegnehmen. Komplizenschaftliche Online-Finanzdienste wie PayPal können unabhängige Journalisten bestrafen, indem sie ihnen das Einkommen entziehen, wie es bei MintPress und Consortium News der Fall war. Und wenn das alles nicht hilft, gibt es immer noch das Beispiel von Julian Assange, dessen Kopf in den letzten zehn Jahren in London auf einem Spieß ausgestellt wurde – wie es im Mittelalter für diejenigen, die den König verärgerten, üblich war – zunächst vor der ecuadorianischen Botschaft und jetzt vor dem Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh.

Unter diesen Umständen ist es erstaunlich, dass es überhaupt noch Journalisten gibt, die nicht einfach nachplappern, was die Geheimdienste ihnen sagen. Der rasante Aufstieg unabhängiger Medien könnte schon bald wie eine kurze, digitale Verirrung in unserer Medienlandschaft aussehen – es sei denn, wir legen uns ins Zeug und kämpfen gegen den Sicherheitsstaat, um den Geist des kritischen Journalismus am Leben zu erhalten. Übersetzt mit Deepl.com

Jonathan Cook ist ein Mitarbeiter von MintPress. Cook wurde mit dem Martha-Gellhorn-Sonderpreis für Journalismus ausgezeichnet. Seine neuesten Bücher sind Israel and the Clash of Civilisations: Iraq, Iran and the Plan to Remake the Middle East (Pluto Press) und Disappearing Palestine: Israels Experimente in menschlicher Verzweiflung (Zed Books). Seine Website lautet www.jonathan-cook.net.

