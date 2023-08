How Washington shapes ICC to its own aims Congress votes to fund Ukraine probe while punishing PA for petitioning court.

Wie Washington den ICC für seine eigenen Ziele formt

von Maureen Clare Murphy

Die elektronische Intifada

1. August 2023

Die US-Senatoren Chuck Grassley (Republikaner) und Dick Durbin (Demokrat) flankieren den Chefankläger des IStGH, Karim Khan, im US-Kapitol in Washington, DC, Mai 2023. Rod Lamkey CNP

Wer glaubt, dass der neu entdeckte Enthusiasmus in Washington für den Internationalen Strafgerichtshof den Palästinensern die Tür zur Gerechtigkeit öffnen würde, sollte nicht den Atem anhalten.

Ein genauerer Blick auf die US-Politik zeigt, dass die imperialistische Macht Gerechtigkeit für die Opfer nur dann unterstützt, wenn die Identität der Täter von mutmaßlichen internationalen Verbrechen davon abhängt, ob dies mit den Interessen Washingtons übereinstimmt.

Präsident Joe Biden wies die US-Regierung an, „Beweise für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine an den Internationalen Strafgerichtshof weiterzugeben“, berichtete die New York Times letzte Woche.

Biden war von Abgeordneten unter Druck gesetzt worden, dem Gerichtshof Informationen zur Verfügung zu stellen.

Das Pentagon lehnt diese Politik ab und hält an der bisherigen Position der USA fest, dass der Gerichtshof keine Gerichtsbarkeit über Bürger eines Landes ausüben sollte, das nicht Vertragspartei des Vertrages ist, der ihn geschaffen hat“, wie die Times berichtet.

Mit der effektiven Anerkennung der territorialen Zuständigkeit des IStGH in der Ukraine durch Biden geben die USA ihren erklärten Haupteinwand gegen die Untersuchung von Kriegsverbrechen in Palästina durch den Gerichtshof auf.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die USA ihre Haltung ändern und Bemühungen unterstützen werden, Israel für Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.

Weder die USA noch Russland sind Vertragsparteien des Internationalen Strafgerichtshofs. Die Ukraine ist kein Vertragsstaat, hat aber „zweimal von ihrem Vorrecht Gebrauch gemacht“, die Gerichtsbarkeit auf ihrem Territorium anzuerkennen, und der IStGH hat im März 2022 eine Untersuchung in diesem Land eingeleitet.

Ein Jahr zuvor hatte der Gerichtshof eine Untersuchung zu internationalen Verbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen eingeleitet.

Palästina ist ein Vertragsstaat des Gerichtshofs, Israel jedoch nicht. Die Gerichtsbarkeit des Gerichtshofs erstreckt sich auf Staatsangehörige von Ländern, die dem Römischen Statut, dem Gründungsvertrag des Gerichtshofs, nicht beigetreten sind, wenn ein Staatsangehöriger eines Nichtmitgliedslandes internationale Verbrechen im Hoheitsgebiet eines Mitgliedsstaates begeht.

Mehrere aufeinanderfolgende Regierungen in Washington haben diesen Grundsatz abgelehnt, da er dazu führen würde, dass US-Personal für mutmaßliche Verbrechen, die im Hoheitsgebiet von IStGH-Mitgliedsstaaten wie Afghanistan begangen wurden, wo das Gericht eine Untersuchung eingeleitet hat, vom Gerichtshof verfolgt werden könnte.

Schwierige Beziehung

Die USA haben eine schwierige Beziehung zum IStGH, der im Jahr 2002 gegründet wurde.

Während der Bush-Regierung behandelte Washington den Gerichtshof als Bedrohung, da sie „Regierungen auf der ganzen Welt unter Druck setzte, bilaterale Abkommen zu schließen, die sie verpflichteten, keine US-Staatsangehörigen an den IStGH auszuliefern“, wie Human Rights Watch berichtet.

Im Jahr 2002 erließen die USA ein Gesetz, das informell als Haager Invasionsgesetz bekannt ist und die Anwendung militärischer Gewalt erlaubt, um ihre Bürger oder Bürger eines mit den USA verbündeten Landes zu befreien, die vom Gerichtshof oder in dessen Auftrag festgehalten werden.

Die Obama-Regierung nahm eine vorsichtigere Haltung gegenüber dem Gerichtshof ein und verfolgte eine „Politik der fallweisen Unterstützung von Ermittlungen und Strafverfolgungen des IStGH“, so Todd Buchwald, ein Anwalt, der in verschiedenen Positionen der US-Regierung tätig war.

Präsident Donald Trump nahm die feindselige Haltung der Bush-Jahre wieder auf, als sein nationaler Sicherheitsberater John Bolton dem IStGH in einer Rede vor der Federalist Society in Washington 2018 praktisch den Krieg erklärte.

Im Jahr 2019 verbot die Trump-Administration Mitarbeitern des IStGH, die an der jahrelangen Voruntersuchung des Gerichts zur Lage in Afghanistan beteiligt waren – das erste Mal, dass das Gericht Verbrechen untersuchte, die angeblich von US-Streitkräften begangen wurden -, in die USA zu reisen.

Im März 2020 ermächtigte eine Berufungskammer des IStGH die damalige Chefanklägerin Fatou Bensouda, eine Untersuchung in Afghanistan einzuleiten, die auch mutmaßliche Straftaten von US-Militär- und Geheimdienstmitarbeitern sowie afghanischen Sicherheitskräften umfassen könnte.

Monate später verhängten die USA per Erlass Wirtschaftssanktionen gegen die Chefanklägerin des Gerichts und einen weiteren Gerichtsbeamten.

Die Strafmaßnahmen der Trump-Regierung zielten auch darauf ab, die Palästina-Untersuchung des IStGH zu unterminieren.

Biden widerrief Trumps Anordnung, aber seine Regierung hat, wie Außenminister Antony Blinken im April 2021 sagte, „unsere seit langem bestehende Ablehnung der Bemühungen des Gerichtshofs, die Gerichtsbarkeit über das Personal nichtstaatlicher Parteien wie der Vereinigten Staaten und Israels auszuüben“ aufrechterhalten.

Die Regierung in Washington hat erklärt, dass sie eine Untersuchung des IStGH im Zusammenhang mit der Ermordung von Shireen Abu Akleh, einer US-Bürgerin und Al Jazeera-Korrespondentin, die bei einer Razzia im besetzten Westjordanland von einem israelischen Heckenschützen getötet wurde, ablehnt.

Washington kommt ungeschoren davon

Karim Khan, ein britischer Staatsbürger, dessen Amtszeit als Chefankläger des IStGH im Juni 2021 begann, kündigte später im Jahr an, dass er beschlossen habe, die Ermittlungen gegen die amerikanischen Streitkräfte „zurückzustellen“ und sich stattdessen auf die neuen Machthaber Afghanistans und den rivalisierenden Islamischen Staat in der Provinz Khorasan zu konzentrieren, wie Al Jazeera damals berichtete.

Khan wies auf die begrenzten Ressourcen hin, die meinem Büro im Verhältnis zum Ausmaß und zur Art der Verbrechen zur Verfügung stünden, für die es weltweit zuständig sei. Er fügte hinzu, dass ein Fall gegen die Taliban und den Islamischen Staat „ohne begründeten Zweifel im Gerichtssaal bewiesen werden“ könne – was darauf hindeutet, dass dies im Gegensatz zur Strafverfolgung von US-Personal niedrig hängende Früchte sind.

Ob die Entscheidung nun politisch oder pragmatisch oder eine Mischung aus beidem war, sie ließ die einzige Supermacht der Welt aus dem Spiel.

Shahrzad Akbar, die ehemalige Vorsitzende der Unabhängigen Menschenrechtskommission Afghanistans, sagte gegenüber The Intercept, Khans Entscheidung „verstärkt den Eindruck, dass diese im Westen und vom Westen geschaffenen Institutionen nur Instrumente für die politische Agenda des Westens sind“.

Khans offensichtliche Abwendung von der Palästina-Untersuchung und die plötzliche Begeisterung westlicher Mächte für den Gerichtshof verstärken diese seit langem bestehende Wahrnehmung nur noch.

Dass sich die USA einerseits für internationale Gerechtigkeit für die Menschen in der Ukraine einsetzen und andererseits die Palästinensische Autonomiebehörde unter Druck setzen, keine Kriegsverbrecherprozesse vor dem IStGH anzustreben, stellt die Doppelmoral in einen scharfen Kontrast.

Der Kongress hat kürzlich einen Änderungsantrag überarbeitet, der die Unterstützung des IStGH „bei Ermittlungen und Strafverfolgungen gegen ausländische Staatsangehörige im Zusammenhang mit der Situation in der Ukraine“ ermöglicht.

Unterdessen haben die USA seit 2015 die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde davon abhängig gemacht, dass diese keine IStGH-Aktivitäten einleitet oder aktiv unterstützt, „die israelische Staatsangehörige einer Untersuchung wegen angeblicher Verbrechen gegen Palästinenser unterziehen.“

Diese gesetzliche Einschränkung ist nicht nur schwerwiegend, sondern scheint auch im Widerspruch zu den Interessen der USA zu stehen, die die Palästinensische Autonomiebehörde sehr gerne als Polizeiarm der israelischen Besatzung sehen.

Ein im Juli von einem Senatsausschuss gebilligter Gesetzentwurf zur Finanzierung der Regierung enthält eine Bestimmung, wonach der US-Präsident dem Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) bei seinen Ermittlungen in der Ukraine „Informationen zur Verfügung stellen“ soll.

Während die US-Gesetzgebung zuvor Bundesmittel für den IStGH blockierte, genehmigt der Gesetzentwurf 6 Millionen Dollar zur Unterstützung des Gerichts und 5 Millionen Dollar für den Treuhandfonds für Opfer internationaler Verbrechen.

Der Gesetzentwurf greift die Formulierung aus der Obama-Ära auf, wonach die für die Palästinensische Autonomiebehörde zur Verfügung stehenden Mittel in Höhe von rund 4 Mrd. USD für die Auslandshilfe davon abhängig gemacht werden, dass die Ermittlungen gegen Kriegsverbrecher vor dem IStGH nicht fortgesetzt werden.

Die vorgeschlagene Gesetzgebung verbietet der Palästinensischen Autonomiebehörde auch, diese Mittel zu erhalten, wenn „die Palästinenser unabhängig von einem bilateralen Abkommen mit Israel den gleichen Status wie ein Mitgliedstaat oder die Vollmitgliedschaft als Staat in den Vereinten Nationen oder einer ihrer Sonderorganisationen erlangen“.

„Politische Agenda“

Diese eklatante Doppelmoral macht deutlich, dass die Absichten der USA in Bezug auf den IStGH eher politisch als prinzipiell sind.

Ahmed Abofoul, ein internationaler Anwalt, der für Al-Haq arbeitet, eine palästinensische Menschenrechtsgruppe, die sich mit den Ermittlungen des IStGH in Palästina befasst, erklärte gegenüber The Electronic Intifada, dass „die USA nicht erwarten können, ernst genommen zu werden … wenn ihre Unterstützung für die internationale Justiz und den IStGH offensichtlich selektiv und durch ihre politische Agenda motiviert ist“.

„Wenn es den USA ernst ist mit der internationalen Justiz und ihrer Unterstützung des IStGH, sollten sie ihn unabhängig von der Nationalität des Täters unterstützen“, fügte Abofoul hinzu.

„Die USA müssen verstehen, dass der IStGH kein Werkzeug ist“, sagte er. Der Gerichtshof „repräsentiert das kollektive Gewissen der Menschheit, das sagt: Nie wieder Gräueltaten, unabhängig von den Tätern, und er verspricht Gerechtigkeit, ohne Furcht oder Bevorzugung, für alle Opfer solcher Verbrechen“.

Die ungleiche Durchsetzung des Völkerrechts wurde kürzlich von mehreren unabhängigen UN-Menschenrechtsexperten verurteilt.

Sie stellten fest, dass die große Mehrheit der UN-Mitgliedsstaaten „Russlands Einmarsch in die Ukraine und seine Annexion der östlichen Teile der Ukraine unmissverständlich als Akt der Aggression verurteilt hat.“

Die Staaten verhängten Sanktionen gegen Russland, um eine Beendigung dieser Verletzung des Völkerrechts zu erreichen“ (obwohl die Sanktionen von einer Minderheit von Ländern und außerhalb des Rahmens der UNO verhängt wurden).

„Im Gegensatz dazu wird die israelische Annexion der besetzten palästinensischen Gebiete durch politische Rhetorik, Debatten und Verhandlungen verschleiert“, so die Experten.

Die gleiche Doppelmoral trübt den Ruf der internationalen Institutionen, die angeblich das Völkerrecht schützen.

Indem die USA den IStGH als Instrument zur Erreichung ihrer eigenen Ziele behandeln, untergraben sie die Glaubwürdigkeit und Unabhängigkeit des Gerichtshofs.

Kjell Anderson, ein interdisziplinärer Wissenschaftler und Autor von Perpetrating Genocide, wies darauf hin, dass „Ad-hoc- und bedingte Finanzierungen für bestimmte Situationen des IStGH … zu einem Hebel werden, um die Prioritäten des Anklägers zu manipulieren“.

„Können wir ernsthaft behaupten, dass ein beispielloser Fluss von Ressourcen an den Ankläger keinen Einfluss auf die Prioritäten hat?“ fragte Kjell.

Anstatt ein unparteiisches Forum für Gerechtigkeit für die Schwächsten zu sein, besteht die Gefahr, dass der IStGH zu einem Spielball der Mächtigen wird.

„Politisierung und Selektivität“

Es gibt auch logistische Fragen in Bezug auf die zweckgebundene Finanzierung bestimmter IStGH-Untersuchungen.

Khan, der chronisch unterfinanzierte Chefankläger des IStGH, hat erklärt, dass der Gerichtshof keine freiwilligen Beiträge annehmen wird, die speziell für die Ukraine bestimmt sind, und dass „die erhaltenen Mittel auf der Grundlage meiner Einschätzung des Bedarfs in allen Situationen eingesetzt werden“.

Bei der Ankündigung der Einleitung der Ermittlungen gegen die Ukraine bat Khan jedoch ausnahmsweise um freiwillige Beiträge für den Gerichtshof außerhalb seines regulären Budgets.

Die Koalition für den Internationalen Strafgerichtshof (Coalition for the International Criminal Court), ein Netzwerk von Menschenrechtsorganisationen auf der ganzen Welt, erklärte, dass Khans Aufruf zu „freiwilligen Beiträgen und kostenlosem Personal, wenn die Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Situation gerichtet ist … die Gefahr birgt, den Eindruck einer Politisierung und Selektivität der Arbeit des Gerichtshofs zu verstärken“.

Die darauf folgende Welle von Zusagen sendet „das unglückliche Signal, dass Gerechtigkeit für einige Opfer Vorrang vor anderen haben sollte, je nach politischem Willen, einschließlich der Bereitschaft, Ressourcen zur Verfügung zu stellen“, so die Koalition weiter.

Die Bundesmittel, die in den allgemeinen Haushalt des IStGH fließen, scheinen der US-Politik zu widersprechen, die eine Unterstützung des Gerichtshofs nur in bestimmten Situationen zulässt.

David J. Scheffer, ein Senior Fellow des Council on Foreign Relations und ehemaliger Diplomat, der das Römische Statut im Namen der USA unterzeichnete, die den Vertrag nie ratifiziert haben, hat vorgeschlagen, dass, wenn der Gerichtshof keine zweckgebundenen Mittel annehmen kann, die von der US-Regierung für eine bestimmte Situation wie die Ukraine genehmigten Gelder für die Entsendung von US-Personal zur Bearbeitung dieser Fälle verwendet werden könnten.

Brenda Hollis, ein pensionierter US-Luftwaffenoberst, ist derzeit beim IStGH für die Ukraine-Akte zuständig.

Den russischen Beamten wird nicht entgangen sein, dass eine ehemalige US-Militärberaterin mit der Erhebung weiterer Anklagen gegen hochrangige Mitglieder der Regierung beauftragt ist, da Khan bereits in Windeseile Haftbefehle gegen Präsident Wladimir Putin und die hochrangige Kreml-Beamtin Maria Aleksejewna Lwowa-Belowa erwirkt hat.

In der Zwischenzeit waren die USA bereits an der Erstellung von Beweisakten für die ukrainischen Behörden beteiligt, unabhängig vom IStGH.

Wie beim Krieg in der Ukraine sind die Fingerabdrücke der USA auch bei der Kriegsverbrecherakte gegen Russland vor dem IStGH zu sehen, während Washington alles daran setzt, die Straffreiheit Israels zu wahren, das seine Siedlerkolonisierung auf Hochtouren laufen lässt.

Wie sich dies auf die Zukunft des vermeintlich letzten Gerichts der Welt auswirkt, hat Auswirkungen weit über Palästina hinaus. Übersetzt mit Deepl.com

Maureen Clare Murphy ist Chefredakteurin von The Electronic Intifada.

