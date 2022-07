Wiederaufbau nach dem Dritten Weltkrieg Von Yavuz Özoguz

Es ist schon faszinierend, ungeklärte Fragen der eigenen deutschen Geschichte durch eine rasante Gegenwart beantwortet zu bekommen. Die Machteliten des Herrschaftswahns führen die Welt in den Dritten Weltkrieg, aber die Bevölkerungen merken es nicht oder wollen es nicht merken. Der „Werte-Westen” ist auf dem Weg in den Abgrund [1], aber die Wähler wollen es nicht glauben, dass diejenigen daran die Hauptschuld tragen, die sie gewählt haben. Hatten wir das nicht schon einige Male in diesem Land? Doch warum muss Deutschland immer auf der Verliererseite stehen?

Die Antwort auf obige Frage ist zwar komplex aber zusammengefasst einfach zu beantworten. Die Machteliten dieser Welt haben beschlossen, Machelite zu bleiben! Das Problem dieser Machtelite, deren Köpfe vor allem in den USA und Israel sitzen (aber auch in vielen anderen Ländern), beherrschen die Welt seit dem Zweiten Weltkrieg vor allem durch zwei Mittel: Durch das Weltfinanzsystem und durch das Propagandasystem. Nach dem Zweiten Weltkrieg waren diese beiden Mittel so stark, dass keine Konkurrenz zu befürchten war. Die von den Sowjets abhängige DDR hatte keine Chance gegen den US-Vasallen BRD. Die Sowjetunion hatte keine Chance gegen den „Westen“. Die Medienmacht Hollywoods schien unbesiegbar. CNN und BBC gehörten die selbst zusammengebastelte Wahrheit, so dass „Feindsender“ problemlos gehört werden durften. War das nicht ein deutliches Zeichen für die Überlegenheit des „Westens“? Wir hatten keine Angst vor der Wahrheit der anderen!

Nach der Widervereinigung Deutschlands und dem Zusammenbruch der UdSSR war der Westen am Höhepunkt seiner materiellen Dominanz angekommen. Wer sollte denn dem Westen noch Paroli bieten? Der Westen bestimmte, wer welche Güter bekommen sollte, wer an welchen Transaktionen beteiligt sein durfte und wer welche „Wahrheit“ zu hören bekam. Die personellen Verflechtungen an der Spitze der Eliten waren zwar bekannt [2], aber wen sollte das stören? Wer baute die besten Autos der Welt? Der Westen! Wer baute die besten Flugzeuge der Welt? Der Westen! Wer baute die besten Kühlschränke der Welt? Der Westen! Wer hatte die größten Banken, die Finanzstärksten Investoren, die größten Internetplattformen? Der Westen!

Doch in diesem Hochmut der Überlegenheitseuphorie und in der Arroganz der Macht, fielen zwei sehr bedeutsame Aspekte den Eliten kaum oder zu spät auf. Zum einen war die materielle Überlegenheit gekoppelt an den moralischen Verfall der Völker. Zum anderen – und das schien noch gefährlicher – war die Überlegenheit des Westens nicht mehr in der Hand der selbsternannten Machthaber in den USA, in der Hand des inzwischen nicht mehr ganz so Groß-Britannien, nicht mehr in Israel. Wer hatte die besten Autos? Deutschland und Japan. Wer hatte die besten Flugzeuge? Deutschland und Frankreich. Wer hatte die besten Kühlschränke? Deutschland! Wer hatte die beste Organisation und das beste Management? Deutschland und Japan. Welche Finanzmärkte fingen an mit den USA zu konkurrieren? Deutschland und China. Und China wurde immer gefährlicher für den Westen! Analysten der Westlichen Welt wussten, dass diese Entwicklung nicht aufhaltbar war, außer mit einem Weltkrieg. Also wurde dieser Weltkrieg initiiert. Ukraine ist erst der Anfang. Taiwan wird folgen. Türkei gegen Griechenland, viele afrikanische Konflikte und vieles andere mehr wird folgen. Die Arroganz der Macht der G7 ist im historischen Zeitmaßstab plötzlich zum Witz gegenüber BRICS degradiert worden. Die weltweite Pandemie-Inszenierung bröckelt an allen Ecken und Enden.

Die Eliten sind inzwischen im Panikmodus und hören nicht einmal mehr auf ihre eigenen Köpfe. Der Papst erklärt, dass der Dritte Weltkrieg ausgebrochen ist [3], aber niemand hört auf ihn. Der 99-jährige Kissinger rät dazu auf einige Gebiete im Donbass zu verzichten [4], aber der Westen schickt Waffen, um die Krim zurückzuerobern.

Obwohl wir inzwischen davon ausgehen müssen, den nächsten Winter in Deutschland zu frieren, haben immer noch die meisten Deutschen nicht verstanden, dass die USA einen Weltkrieg auf dem Rücken Deutschlands austragen. Hatten wir das nicht schon einmal? Was ist mit unserer deutschen Wirtschaft geschehen? Ein Ersatzteil für ein vergleichsweise neues VW-Fahrzeug ist nicht mehr lieferbar und muss aus dubiosen polnischen Quellen bestellt werden. Miele-Kühlschränke haben Lieferzeiten von über 30 Wochen! Deutsche ICEs sind am Nachmittag in der Regel verspätet. Deutsche Flughäfen sind teilweise zusammengebrochen. Die deutsche Lufthansa musste – aus verschiedenen Gründen – Tausende ausgebuchte Flüge kurzfristig streichen. Das deutsche Handwerk findet keinen Nachwuchs mehr, so dass die FDP jedes Jahr eine halbe Million Zuwanderer holen will, um den Wohlstand zu wahren [5]. Wo sollen die alle herkommen? So viele Kriege können wir doch gar nicht anzetteln! Und wenn der Migrant dann doch kommt, wir er nicht schon an der Passkontrolle abgeschreckt? Wenn ich als Deutscher in meine Heimat komme, warte ich bis zu einer Stunde an der Passkontrolle. In die Türkei oder sogar in den Iran (!!) komme ich als Deutscher in weniger als zehn Minuten rein.

Auch mit der Verbreitung von „Wahrheit“ und Zensur haben uns die anderen überholt. Während ich in Deutschland eine ganze Reihe von weltweit erlaubten Sendern nicht mehr lesen oder hören darf, während zahlreiche ausländische Sender, deren Informationen die USA und Israel stören, in Deutschland verboten worden sind, kann man sie in anderen Ländern problemlos empfangen. Warum haben wir plötzlich Zensur nötig? Ist unsere „Wahrheit“ nicht mehr die attraktivere? Und während der Deutsche Mehl nur noch im 25 Kilo Sack oder völlig überteuert kaufen kann, haben andere Bevölkerungen das noch gar nicht mitbekommen und glauben mir nicht, wenn ich das von meiner Heimat Deutschland erzähle.

Währenddessen sind deutsche Behörden nicht etwa daran interessiert der eigenen Bevölkerung das Leben zu erleichtern (siehe Passkontrolle an deutschen Flughäfen), sondern sie betreiben eine öffentliche und schon lange nicht mehr verdeckte Demontage vieler unserer Werte. So jagt der Verfassungsschutz inzwischen alle Schiiten im Land [6] und zerstört die Religionsfreiheit. Der einstmalige Radikalenerlass [7], für den sich Deutschland später schämen musste, ist ein Witz gegenüber dem, was viele Muslime aktuell in diesem Land ertragen müssen. Als erstes Bundesland beschloss Niedersachsen 2016 die Einrichtung einer Kommission „zur Aufarbeitung der Schicksale der von niedersächsischen Berufsverboten betroffenen Personen und der Möglichkeiten ihrer politischen und gesellschaftlichen Rehabilitierung“. Sechs Jahre später wird die gleiche Unterdrückung – nur noch viel heftiger – gegen Muslime und insbesondere Schiiten durchgeführt. Warum? Weil sie gegen den Apartheidsstaat Israel demonstrieren! Es fällt ohnehin immer schwerer der eigenen Bevölkerung zu erklären, warum die angegriffenen Ukrainer mit Waffen vollgestopft werden und jedes Recht auf militärischen Widerstand hätten, aber das seit sieben Jahrzehnten besetzte Palästina bis heute von Deutschland nicht anerkannt wird und jeder Steine-werfende Palästinenser als Terrorist zählen darf. Zum Schutz des raubmörderischen Imperialismus wird das Wiedererstarken von Nazis in Deutschland und die Werbung für den Bandera-Kult hingenommen!

Der wirtschaftliche Verfall des Landes geht einher mit der moralischen Orientierungslosigkeit. Nachdem die Familie als wichtigste Stütze einer gesunden Gesellschaft nahezu völlig zerstört worden ist, werden jetzt die letzten Tabus von Menschlichkeit niedergerissen. Abtreibung soll Plfichtunterrichtsfach für alle Mediziner werden und nicht mehr strafbar. Inzest soll kein ethisches Problem mehr darstellen. Und jeder soll sein Geschlecht nach Belieben einmal im Jahr ändern dürfen.

Der Dritte Weltkrieg hat begonnen und richtet sich gegen die gesamte Menschheit. Die Eliten die mit ihren Gelddruckmaschinen das Weltwirtschafts- und -finanzsystem ruiniert haben, sehen nur noch diesen Ausweg. Die Völker sind die Bauernopfer, die die Macht der Eliten sichern sollen.

Im Ergebnis jenes Weltkrieges wird die Zerstörung Deutschlands kaum zu verhindern sein. Doch nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es fleißige Deutsche, die das Land wieder aufgebaut haben. Vielleicht ist jetzt die Zeit, sich zumindest innerlich darauf vorzubereiten. Wir wissen nicht, wer von uns nach dem Dritten Weltkrieg noch dabei sein wird, um das Land wieder aufzubauen. Aber die Dinge, die wir wissen, sollten wir jetzt mit aller Intensität unseren Kindern vermitteln, damit sie nicht die gleichen Fehler begehen, die Deutschland immer wieder begeht.

Zu diesen unabdingbaren Werten gehören einige Aspekte, die weltweit gleichermaßen für alle Menschen gelten:

– Eine Gesellschaft ohne Gott wird gottlos. Man muss nicht einer Religion angehören, um den inneren allen Menschen innwohnenden Wert „Gerechtigkeit“ in sich zu spüren. Aber wer sich nicht für Gerechtigkeit einsetzt, ob in Afrika oder Europa, ob in Asien oder Amerika, ob in der Ukraine oder Palästina, der ist gottlos!

– Die Menschheit besteht aus Mann und Frau. In jedem Mann steckt ein Stück Adam, in jeder Frau ein Stück Eva. Beide zusammen sind in der Wiedervereinigung der beiden Seelenhälften die Kraft, aus der das Paradies auch auf Erden entstehen kann. Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen im geschlechtlich falschen Körper befinden, brauchen Hilfe, die ihnen respektvoll gewährt werden muss. Aber deswegen dürfen die zwei Pole der Menschheit, die Weiblichkeit und die Männlichkeit nicht abgeschafft werden.

– Grundbaustein einer Gesellschaft ist die Schutzzone Familie, bestehend aus der Einheit von Mann und Frau. In solch einer Atmosphäre können Kinder gedeihen, die sich später nicht von arroganten Machthabern in die Irre leiten lassen.

– Die Würde aller Menschen ist unantastbar, unabhängig davon, ob sie schon geboren sind oder nicht, unabhängig von ihrem Alter, ihrer Herkunft, Geschlecht und allen anderen Aspekten, die jeden Menschen einmalig und einzigartig machen. Diese Würde muss gewahrt werden, auch die Würde von Gegnern einer Impflobby. Die Bevorzugung von Menschen aufgrund von Herkunft wird Rassismus genannt. Unter Berücksichtigung, dass es gar keine Menschenrassen gibt, muss jeder Rassismus bekämpft werden, auch in einem Apartheidsstaat Israel, und darf nicht mit der Antisemitismuskeule erschlagen werden.

– Die Goldene Regel muss auch in ihrer islamischen Interpretation [8] Maßstab für alles individuelle und kollektive und damit auch politische Handeln werden!

– Wir müssen zu unseren Vorbildern die Heiligkeiten unserer Zeit suchen und finden. Jede Gemeinschaft muss denjenigen zum Vorsitzenden, Vorstehenden und Vorlaufenden wählen, der jener Gemeinschaft und der Menschheit am dienlichsten ist und nicht jene, die am lautesten schreien können.

Der Dritte Weltkrieg hat Deutschland bisher erst teilweise erreicht. Es wird vermutlich noch viel schlimmer kommen. Aber der Wideraufbau kann schon jetzt beginnen, indem wir die wahren Werte der Menschlichkeit gegen alle Widerstände im erlaubten Rahmen vermitteln, und sei es nur an unsere eigenen Kinder. Sie sind die Zukunft dieses Landes, denn die Last der Kindererziehung genießen nur noch diejenigen, die an eine Zukunft voller Hoffnung glauben. Jeder gläubige Christ tut das, weil er an die Rückkehr Jesu glaubt. Jeder gläubige Muslim tut das, weil er an das Erscheinen des Imam Mahdi glaubt. Mögen sie beide bald erscheinen!

