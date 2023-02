“Ich glaube nicht, dass es zu einem Superstaat aus USG und EU kommen wird. Zum einen merkt Europa endlich, dass die US-Regierung kein so guter Freund ist. Da sich die US-Regierung nicht um die Menschen in Ostpalästina oder Deutschland kümmert, wird sie ihre “unverzichtbare” Außenpolitik mit wenig bis gar keiner Rücksicht auf Krebsopfer, Hunderttausende tote Ukrainer oder in der Kälte zitternde Deutsche fortsetzen. Alle müssen einem Finanzmoloch geopfert werden.”

Kurt Nimmo über Geopolitik

Wir, die nutzlosen Esser

von Kurt Nimmo

21. Februar 2023

Mr. Dystopia, Klaus Schwab, und sein WEF haben in letzter Zeit vermehrt die Aufmerksamkeit der Medien auf sich gezogen.

Ich bin auf Telegram auf diesen Beitrag gestossen. Es ist auf Twitter gepostet.

Yuan Yi Zhu

@yuanyi_z

Randy Obenauer, 74, aus Kelowna, Kanada, weint, während er versucht, seinen eigenen Katheter zu reinigen. Sein Freund hatte um zusätzliche Pflege für ihn gebeten, aber seine Pfleger fragten ihn, ob er stattdessen an einer Euthanasie interessiert sei.

Yuan Yi Zhu ist Assistenzprofessor für internationale Beziehungen und internationales Recht an der Universität Leiden in den Niederlanden. Für die Behauptung und das Foto gibt es keine Quellenangabe. Ich habe jedoch eine Bestätigung auf der Website von Castanet in Kelowna, British Columbia, gefunden.

MAiD, kurz für Medical Assistance in Dying, ist ein Euthanasieprogramm in Kanada.

Früher hat Jack Kevorkian, ein medizinischer Pathologe mit dem Spitznamen “Dr. Tod”, Menschen mit unheilbaren Krankheiten euthanasiert. Spulen Sie ein paar Jahrzehnte vor. Jetzt schlägt das Gesundheitsministerium in BC Canada Selbstmord anstelle von Palliativmedizin vor. Es kostet viel Geld, einen Patienten in seinen letzten Tagen medizinisch zu versorgen.

Vor einiger Zeit schrieb ich einen Beitrag über einen Vorschlag von Chystia Freeland. Sie sagte, dass die so genannte Mittelschicht in Amerika und Europa ihre Gehälter zurückschrauben müsse (in der Tat ein Prozess, der seit den 1970er Jahren andauert). Freeland erhält ihre Befehle vom Weltwirtschaftsforum, den Leuten, die darauf bestehen, dass man nichts besitzen, Insekten essen und glücklich sein soll. Mr. Dystopia, Klaus Schwab, hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit in den Medien erhalten.

In den letzten Jahrzehnten haben Freelands transnationale Konzernkumpel, die immer auf der Suche nach einer Flutwelle von Profiten auf Kosten der Menschen sind, Fabriken ins Ausland verlagert, was auf Sklavenarbeitergulags in der Dritten Welt und im “kommunistischen” China hinausläuft, das nicht kommunistisch ist.

Der amerikanische Arbeiter ist nun in einer Dienstleistungswirtschaft gefangen, in der er sich gegenseitig Essen serviert und in China hergestellte Waren verkauft. Der Lebensstandard ist während und nach der Abriegelung durch die Covids rapide gesunken.

Aber auch davor war die Lage nicht rosig. Die Wirtschaft hat einen riesigen Ballon an toxischen Schulden aufgebaut. Es handelt sich nicht um einen Spionageballon aus China. Er kann nicht mit einer 450.000-Dollar-Rakete abgeschossen werden.

Der Ballon besteht aus einer unvorstellbar hohen Verschuldung, die, wenn sie nicht erlassen wird, das Ende der außergewöhnlichen, unverzichtbaren Nation bedeuten wird. Die Alten wussten, was passieren würde, wenn die Schulden nicht erlassen würden. Die Herrschaft der Herrschenden wäre in Gefahr. Unsere Banker sind jedoch offenbar weit weniger intelligent als der durchschnittliche alttestamentarische Jude. Hybris, Gier und bösartiger Narzissmus kennzeichnen den modernen Unternehmensderivat- und Hedge-Fonds-Investor.

Eine hochmütige und berechtigte Freeland glaubt, dass es jetzt an der Zeit ist, die Öffentlichkeit über einen anderen Aspekt des WEF-Ein-Welt-Plans aufzuklären. Sie möchte, dass Millionen von Menschen “eine Lohnkürzung hinnehmen” und ihr Leben in bitterer Armut verbringen. Wenn das nicht Psychopathie in Reinkultur ist, weiß ich nicht, was es ist.

Die Abschaffung der Mittelschicht wird als gerecht gegenüber den Afrikanern südlich der Sahara und den fernen Opfern des Kolonialismus betrachtet, den Unglücklichen, die dank der lokalen Eliten, die mit dem Vermögensstaubsauger des IWF zusammenarbeiten, von ein oder zwei Dollar pro Tag leben.

Unser Opfer wird sie nach oben bringen und uns nach unten bringen, und wir werden uns in der Mitte treffen, weil wir, wie Freelands kriminelle Logik folgert, seit Jahrhunderten egoistisch auf Kosten der weniger Glücklichen gelebt haben.

Das ist natürlich Quatsch. Die Erpressungsversuche der Bankster, des IWF und der Weltbank haben mehr dazu beigetragen, dass Afrikaner (und Lateinamerikaner, Araber) verarmt und von zivilen und politischen Unruhen geplagt sind, als eine beliebige Anzahl von Menschen, die in einem Baumarkt in Kansas City arbeiten oder Autos in Tampa, Florida, verkaufen.

Wie lange wird es dauern, bis den alten und kränklichen Boomern gesagt wird: Ihr seid zu alt, ihr habt viel zu viele Gesundheitsprobleme, eure Gesundheitsfürsorge und Sozialfürsorge ist eine Last, die ungerechterweise den Jüngeren aufgebürdet wird, einer produktiven Jugend, einer modernen Leibeigenenklasse, die ihre Studentenkredite an die Regierung und die Banken abbezahlt, während die jungen und gesunden Menschen den Ärzten und Experten im Euthanasieausschuss Cappuccino servieren.

Ich übertreibe. Aber nicht sehr.

Nun zum Teil der Verschwörung. Das ist der Teil, den die Leute nur ungern glauben wollen. Der Kommentar von Freeland unterstreicht die Bedeutung dessen, was ich jetzt schreiben werde.

Die herrschende 0,01%-Elite wird keine “nutzlosen Esser” mehr dulden, d.h. diejenigen, die nicht direkt in den Dienst und die Aufrechterhaltung eines supranationalen Staates und der damit verbundenen monopolistischen Industrien und Konzerne eingebunden sind.

Das heißt, die Gebrechlichen, die Behinderten und die Alten – und vor allem die Alten, weil sie eine enorme Belastung für die mehr als fünfzig Jahre andauernde finanzielle Ausbaggerung und Abschöpfung der Fiat-“Petrodollar”-Wirtschaft der US-Regierung darstellen, vor allem in Bezug auf Löhne und Entschädigungen. In der Vergangenheit, nach Roosevelt, gab es ein “soziales Sicherheitsnetz”, aber das wurde von dem “liberalen” Bill Clinton absichtlich weggeschnitten, der Ronald Reagan auf den Fersen war und von Thatcherschen “Reformen” angetrieben wurde, die die britische Arbeiterklasse verarmen ließen.

Die älteren Menschen tragen nicht zu einer Wirtschaft bei, die kaum mehr als Bombenflugzeuge, Spionagesatelliten und Fernsehshows produziert. Senioren liefern keine Pizzen während des Super Bowls aus. Die Senioren greifen auf die Sozialversicherung zurück. Viele haben keine andere Wahl, nachdem sie auf dem Parkett des Wall Street Casinos betrogen wurden.

Sie werden nicht gebraucht, sie sind eine Belastung. Allein die Existenz der Boomer, die in den Sonnenuntergang gehen, ist ein Geldsack für gewissenlose Unternehmenspsychopathen, die zwanghaft versuchen, jeden letzten Penny für die Aktionäre zu ergattern, die in vielen Fällen eine Geißel für das Land sind (im Fall von Norfolk Southern sogar buchstäblich). Außerdem werden die jungen Menschen entrechtet, von denen erwartet wird, dass sie für all das bezahlen, wenn sie nicht zuerst rebellieren.

Einige Amerikaner glauben, dass sich die Dinge zum Besseren wenden werden, wenn wir die richtige Person ins Weiße Haus bringen. Ich kann es ihnen nicht wirklich verübeln, dass sie dieser falschen Hoffnung Glauben schenken. Sie wurden früh dazu erzogen, solche Dinge zu glauben. Jetzt tun sie dasselbe immer und immer wieder und erwarten andere Ergebnisse.

Ich glaube nicht, dass viele Amerikaner erkennen, dass die Vereinigten Staaten unter ihren Füßen an die Wall Street und die Finanzklasse verkauft werden. Während ich dies schreibe, kaufen die Banken finanziell angeschlagene Immobilien auf.

Hinter den Kulissen bauen sie eine neue Rentierwirtschaft auf. Wie Mr. WTO sagte, sind Sie – die Jungen und die Alten – nutzlose Esser, sie werden früh genug eingeschläfert werden – die Jungen werden nichts besitzen und glücklich sein (und wenn Sie es vermasseln oder es wagen, einen politischen Fauxpas zu begehen, wird Ihnen der Dienst verweigert, bitte lesen Sie die EULA).

Ich glaube nicht, dass es zu einem Superstaat aus USG und EU kommen wird. Zum einen merkt Europa endlich, dass die US-Regierung kein so guter Freund ist. Da sich die US-Regierung nicht um die Menschen in Ostpalästina oder Deutschland kümmert, wird sie ihre “unverzichtbare” Außenpolitik mit wenig bis gar keiner Rücksicht auf Krebsopfer, Hunderttausende tote Ukrainer oder in der Kälte zitternde Deutsche fortsetzen. Alle müssen einem Finanzmoloch geopfert werden. Übersetzt mit Deepl.com

