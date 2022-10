https://caitlinjohnstone.com/2022/10/05/we-survived-the-last-nuclear-standoff-through-compromise-and-de-escalation/

Wir haben das letzte nukleare Patt durch Kompromisse und Deeskalation überlebt

Von Caitlin Johnstone

5. Oktober 2022

Wladimir Putin hat Dokumente unterzeichnet, mit denen die russische Annexion von vier Regionen in der Ostukraine abgeschlossen wird. Das bedeutet, dass nun eine vom Westen unterstützte ukrainische Gegenoffensive im Gange ist, um das zurückzuerobern, was Russland offiziell als Teile seines Heimatlandes betrachtet.

Moskau hat deutlich gemacht, dass es alle ihm zur Verfügung stehenden Waffensysteme einsetzen wird, um Angriffe auf Gebiete, die es für sich beansprucht, abzuwehren, was auch Atomwaffen einschließen könnte. Je nachdem, ob und wie dies geschieht und was für einen Tag alle relevanten Entscheidungsträger haben, wenn dies geschieht, besteht die Möglichkeit, dass eine Kette von Ereignissen folgt, die zum Ende der Welt führt.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, da der ukrainische Präsident Zelensky ein Dekret unterzeichnet, das offiziell jegliche Friedensgespräche mit Putin ausschließt, der kürzlich öffentlich um solche Gespräche gebeten hat. Auch das US-Imperium, das diesen Stellvertreterkrieg von Anfang an geführt hat, ist derzeit nicht zu Friedensgesprächen mit Moskau bereit. Die Dinge beschleunigen sich immer schneller in Richtung des absolut Schlimmsten, was passieren könnte, und soweit wir wissen, hat niemand auch nur einen Fuß in der Nähe des Bremspedals.

In der Zwischenzeit sind alle wahnsinnig geworden. Die Propagandadecke ist seit Beginn dieses Krieges so dick aufgetragen worden, dass es zur Mainstream-Position geworden ist, dass nur eine ständige Eskalation akzeptabel ist. Öffentliche Aufrufe zur Deeskalation und Entspannung werden mit dem Vorwurf der Kreml-Loyalität beantwortet, wie wir gerade an den heftigen Reaktionen auf Elon Musks Online-Vorschlag für mögliche Bedingungen zur Beendigung des Krieges gesehen haben.

Auf Twitter kursiert derzeit ein beliebter Beitrag eines pro-kyivischen Experten namens Thomas Theiner, der die wahnhaften Gefühle, die wir an dieser Front erleben, auf den Punkt bringt.

“Ich bin während des Kalten Krieges aufgewachsen. Ich habe den Kalten Krieg studiert”, schreibt Theiner. “Wenn die Russen/Sowjets sagen: ‘Wir werden Atomwaffen einsetzen!’, kann die Antwort nur lauten: ‘Versuch es und stirb.’ Alles andere wird vom Kreml als Schwäche angesehen und wird dazu führen, dass die Russen Atomwaffen einsetzen.”

Theiner irrt sich und hat sich nicht ernsthaft mit dem Kalten Krieg beschäftigt (oder genauer gesagt mit dem letzten Kalten Krieg, denn wir befinden uns gerade in einem anderen). Der einzige Grund, warum wir den gefährlichsten Teil dieser Ära überlebt haben, waren Kompromisse und ein aufrichtiges Bekenntnis zur Deeskalation, und nicht, weil irgendjemand in Moskau “Versucht es und sterbt” geschrien hat.

2013 veröffentlichte The Atlantic einen soliden Artikel mit dem Titel “The Real Cuban Missile Crisis” (Die wahre Kuba-Krise), der den Untertitel trägt: “Alles, was Sie über diese 13 Tage zu wissen glauben, ist falsch.” Der Autor Benjamin Schwartz beschreibt detailliert, wie die Krise friedlich gelöst wurde, und zwar nicht, weil JFK Nikita Chruschtschow am Telefon “Versuch und stirb” zurief, sondern weil er heimlich einen Deal zur Entfernung der Jupiter-Raketen aushandelte, die die USA in Italien und der Türkei stationiert hatten und die den Zwischenfall von 1962 überhaupt erst provoziert hatten.

Moskau war der Ansicht, dass der einzige Grund für die Aufstellung dieser Art von Mittelstreckenwaffen darin bestünde, dass die USA einen nuklearen Erstschlag zur Entwaffnung Russlands planten, und Schwartz schreibt, dass dieser Verdacht durchaus begründet war: Die Kennedy-Administration hatte einen solchen Schlag während der Berlin-Krise 1961 tatsächlich stark in Erwägung gezogen. Als Reaktion auf diese Drohung sowie auf die Invasion in der Schweinebucht 1961 verlegte Chruschtschow ballistische Raketen nach Kuba, deren Entdeckung zu dem angespannten Patt führte, das uns der nuklearen Vernichtung näher brachte, als den meisten von uns lieb ist. Es wurde eine geheime Vereinbarung getroffen, deren Charakter erst Jahrzehnte später öffentlich bekannt wurde und die dazu führte, dass beide Seiten ihre Raketen abzogen.

Sie und ich sind heute am Leben, weil Kennedy vor dem Abgrund zurückwich und einen Kompromiss schloss (und weil wir das Glück hatten, dass ein kühler sowjetischer Offizier auf einem atomar bewaffneten U-Boot sich weigerte, die Waffe einzusetzen, während er von der US-Marine während des Pattes zwischen JFK und Chruschtschow beschossen wurde). Kennedy knüpfte seine Zustimmung zu Moskaus Forderungen an die Zusicherung, dass dies geheim bleiben würde, denn damals wie heute bestand ein enormer politischer Druck, um nicht als “Rückzieher” und “Schwäche” vor dem Feind angesehen zu werden.

Aber wie die Geschichte lehrt, ist es nicht das Brustklopfen eines Höhlenmenschen, das uns das Überleben auf einem Planeten voller gelagerter Armageddon-Waffen ermöglicht hat. Es ist die Sensibilität, zu wissen, wann man einen Kompromiss eingehen und nachgeben muss, anstatt immer weiter an den Rand zu drängen.

Detente war früher ein gängiger Begriff. Von den meisten Politikern wurde erwartet, dass sie eine klare und deutliche Position zum diplomatischen Abbau der Spannungen mit der UdSSR einnehmen. Heute wissen die Leute nicht einmal mehr, dass es die Entspannung gibt. Wenn ich dieses Wort ausspreche, ist es eindeutig das erste Mal, dass sie damit in Berührung kommen, und das Konzept selbst ist ihnen völlig fremd. Die Menschen, mit denen ich spreche, neigen dazu zu glauben, die einzigen Optionen, die auf dem Tisch liegen, seien entweder (A) die weitere Eskalation dieses irrsinnigen nuklearen Feiglingsspiels mit Russland, oder (B) Putin alles zu geben, was er will. Sie sind sich überhaupt nicht bewusst, dass es eine dritte Option gibt, nämlich Verhandlungen, Kompromisse und Deeskalation, geschweige denn, dass sie in der Vergangenheit praktikabel und erfolgreich gewesen wäre.

Das ist durchaus gewollt. Die Menschen wissen nicht, dass Entspannung eine Option ist, weil die politische und mediale Klasse sie praktisch nicht mehr erwähnt. Die Nachrichtenmedien sind angeblich dafür verantwortlich, eine informierte Bevölkerung zu schaffen, aber da ihre eigentliche Aufgabe die Propaganda ist, bewirken sie im Allgemeinen genau das Gegenteil. Wenn es der Öffentlichkeit gestattet wäre, sich auf breiter Ebene bewusst zu machen, dass diese Spiele nuklearer Brinkmanship keine Notwendigkeit sind, sondern eine Entscheidung, die in ihrem Namen getroffen wird, und dass ihre Führer die Würfel für ihr Leben und das Leben aller, die sie kennen und lieben, aus keinem anderen Grund rollen lassen, als um auf die Sicherung der unipolaren planetarischen Hegemonie hinzuarbeiten, würden sie diesem Wahnsinn nicht länger zustimmen.

Wenn die Menschen wirklich verstehen würden, wie viel hier riskiert wird und wie wenig sie davon profitieren, würde Washington DC jetzt in Flammen stehen. Deshalb wird ihr Verständnis von den Managern des Imperiums ständig manipuliert und vernebelt. Übersetzt mit Deepl.com

