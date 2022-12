We’ve Reached Peak Zelensky. Now What? After the farcical, almost psychotic over-promotion, Robert Freeman says the only place for the Ukrainian president to go from here is down. And, that is surely coming. Soon. By Robert Freeman Common Dreams When the president of the poorest, most corrupt nation in Europe is feted with multi

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei der Verleihung von Ehrungen am Tag des Verteidigers, 14. Oktober (Präsident der Ukraine, Public domain)

Wir haben den Höhepunkt von Selenskyj erreicht. Was nun?



Von Robert Freeman

CommonDreams

29. Dezember 2022

Nach der absurden, fast psychotischen Überpromotion sagt Robert Freeman, dass es für den ukrainischen Präsidenten nur noch abwärts gehen kann. Und das wird sicherlich kommen. Bald.

Wenn der Präsident der ärmsten und korruptesten Nation Europas von beiden Häusern des Kongresses mit mehreren stehenden Ovationen gefeiert wird und sein Name in einem Atemzug mit Winston Churchill genannt wird, dann wissen Sie, dass wir den Gipfel von Selenskyj erreicht haben.

Das ist eine absurde, fast schon psychotische Übertreibung, die wahrscheinlich nur noch von der schändlichen, übertriebenen Medienhetze übertroffen wird, mit der das Land 2003 in den Krieg gegen den Irak getrieben wurde. Um Gertrude aus Hamlet zu paraphrasieren: “Mich dünkt, die Medien machen zu viel Aufhebens.

Erinnern wir uns daran, dass Wolodymyr Selenskyj vor seinem Aufstieg zum Präsidenten seines Landes vor allem dadurch berühmt wurde, dass er mit seinem Penis Klavier spielen konnte. Ich mache keine Witze. Und er kandidierte mit dem Ziel, sein Land für den Frieden zu vereinen und sich mit Russland zu versöhnen. Auch hier mache ich keine Witze.

Jetzt ist er Europas George Washington, FDR und Douglas MacArthur in einer Person, vor der die Mächtigen und Mächtigen niederknien.

Ich bitte Sie. Von hier aus kann es nur noch bergab gehen. Und das wird sicherlich kommen. Bald.

Bedenken Sie einige unbequeme Fakten, die die kriecherischen Medien, die im Wesentlichen der PR-Arm der Waffenindustrie sind, Ihnen nicht mitteilen wollen.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, ließ kürzlich verlauten, dass die ukrainische Armee in den acht Monaten seit Beginn des Krieges mehr als 100.000 Soldaten verloren hat. In den neun Jahren des Vietnamkriegs haben die USA, deren Bevölkerung sechsmal so groß ist wie die der Ukraine, insgesamt 58.220 Mann verloren.

Mit anderen Worten: Pro Tag und pro Kopf der Bevölkerung verliert die Ukraine 141 MAL so viele Soldaten wie die USA in Vietnam. Die USA haben die Öffentlichkeit in Vietnam verloren, als die weißen Jungs der Mittelschicht in Leichensäcken nach Hause kamen. Glaubt irgendjemand mit einem halben Gehirn, dass solche Verluste in der Ukraine tragbar sind? Hat jemand einen anderen Plan, um ein solches Gemetzel zu verhindern?

Von der Leyen legt geschickt den Grundstein für den Rückzug des Westens aus der Ukraine und die Beendigung des Krieges. Wenn man sich die Fakten vor Ort anschaut und nicht die hochtrabende Propaganda der Medien, kann man verstehen, warum.

Ursula von der Leyen bei einer NATO-Verteidigungsministertagung im Jahr 2019. (NATO)

Innerhalb weniger Wochen hat Russland mit seinen Hyperschallraketen die Hälfte der ukrainischen Stromversorgungsinfrastruktur zerstört. Und das, während der Winter vor der Tür steht. Es kann genauso leicht die andere Hälfte zerstören und die Ukraine in die Steinzeit zurückbomben. Will das irgendjemand?

Das Erstaunliche, ja Erschreckende an der ganzen Sache ist, dass weder die Ukraine noch der Westen irgendeine Verteidigung gegen diese Hyperschallraketen haben. Sie bewegen sich so schnell und auf variablen Flugbahnen, dass sie selbst von den modernsten westlichen Systemen nicht abgeschossen werden können. Sie stellen eine der größten Asymmetrien in der Geschichte der Kriegsführung dar, die wahrscheinlich nur durch den Besitz von Atombomben durch die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs in den Schatten gestellt wird.

Auch gegen sie gibt es keine wirksame Verteidigung. Die Russen haben sie. Die Ukrainer haben sie nicht. Das Spiel ist aus. Können Sie verstehen, warum die führenden Politiker im Westen langsam aufwachen?

An der konventionellen Front haben die Ukrainer Schwierigkeiten, selbst konventionelle Waffen zur Selbstverteidigung zu beschaffen. Die US-Waffenlieferanten arbeiten rund um die Uhr, um ihre eigenen Bestände und die Bestände, die die europäischen Länder der Ukraine zur Verfügung gestellt haben, zu ersetzen. Doch der Rückstand beträgt Jahre. Eine Schlagzeile des Wall Street Journal lautete kürzlich: “Europa liefert eilig Waffen an die Ukraine, aber die Munition geht aus”.

Schließlich haben die USA der Ukraine 112 Milliarden Dollar zugesagt. Darin enthalten sind 45 Milliarden Dollar, die gerade erst in die Omnibus-Finanzierungsvorlage aufgenommen wurden, obwohl die Wahrscheinlichkeit besteht, dass ein von den Republikanern kontrolliertes Repräsentantenhaus diese Mittel kürzen wird, und zwar mit ziemlicher Sicherheit erheblich.

Wolodymyr Selenskyj und Nancy Pelosi während einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses mit der Flagge der Ukraine, die von den ukrainischen Soldaten, die in Bachmut kämpfen, unterzeichnet wurde. (Büro des Sprechers des Repräsentantenhauses)

Das sind mehr als 10 Milliarden Dollar pro Monat seit Beginn des Krieges im Februar. Und dabei sind noch nicht einmal die materiellen und finanziellen Subventionen der EU eingerechnet, die sich auf weitere Milliarden Dollar pro Monat belaufen.

Ohne diese Subventionen hätte Selenskyj nicht einen Monat im Krieg überlebt. Was glauben Sie, wie viele Stunden er noch durchhalten wird, wenn dieser Zustrom versiegt? Und das wird er sicherlich.

Europäer wachen auf

Die Europäer erkennen allmählich, dass ihr Kontinent de-industrialisiert wird, buchstäblich eine ganze Epoche in wirtschaftlicher Hinsicht zurückgeworfen wird, weil sie bereit sind, als Fußabtreter für den imperialen Krieg der USA gegen Russland zu dienen. Nicht einmal sie, die sie der US-Herrschaft so ergeben sind, sind bereit, kollektiven wirtschaftlichen Selbstmord im Namen der USA zu begehen.

Der französische Präsident Emmanuel Macron, zweiter von links, mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, Versailles, 2017. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Olaf Scholz schlagen vor, dass den russischen Interessen entgegengekommen werden muss, um eine friedliche Beilegung des Krieges zu erreichen.

Macron sagte in einer Fernsehansprache an seine Nation, dass ein angefeindetes Russland nicht im Sicherheitsinteresse Europas liege. “Wir müssen uns darauf vorbereiten, was wir bereit sind zu tun … um Russland Garantien zu geben, wenn es an den Verhandlungstisch zurückkehrt.”

Scholz wurde noch konkreter. In einem Artikel in Foreign Affairs erklärte er: “Wir müssen zu den Vereinbarungen zurückkehren, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten und die die Grundlage für die Friedens- und Sicherheitsordnung in Europa waren.”

Dies ist eine direkte Absage an die maximale Position der USA vor Beginn des Krieges, dass Russlands Sicherheitsbedürfnisse für eine marodierende NATO nicht von Interesse seien.

Bundeskanzler Olaf Scholz, links, besucht NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, , 11. Dezember 2021. (NATO)

Sogar US-Außenminister Anthony Blinken stellt nun die Idee in Frage, dass territoriale Zugeständnisse auf dem Tisch liegen müssen. In einem Artikel des Wall Street Journal erklärte Blinken: “Unser Ziel ist es …, die Gebiete zurückzuerobern, die seit dem 24. Februar von der [Ukraine] beschlagnahmt worden sind.”

Dies ist ein deutlicher Rückschritt gegenüber der früheren Position der USA, wonach alle russischen Zugewinne seit 2014, einschließlich der Krim, rückgängig gemacht werden müssen, bevor Verhandlungen beginnen können. Und das ist nur Blinkens erste Hand. Weitere Zugeständnisse werden mit Sicherheit folgen, je größer die russischen Zugewinne werden und je geringer die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie rückgängig gemacht werden.

Die Formel, um den Krieg zu verlieren

Nehmen Sie diese vier Dinge zusammen: schwindelerregende, unhaltbare Verluste an Soldaten; erschreckende, nicht zu rechtfertigende Asymmetrien in der Zerstörungskraft; Unfähigkeit, sich selbst mit konventionellen Verteidigungswaffen zu versorgen; und kategorisch reduzierte Unterstützung durch Ihre wichtigsten Unterstützer.

Klingt das wie die Formel für das Gewinnen eines Krieges? Das ist sie nicht. Es ist die Formel, um den Krieg zu verlieren, und deshalb legen von der Leyen, Macron, Scholz und Blinken jetzt Rohre für den Ausstieg. Unter Zelensky geht die Flut zurück. Bald wird man sich an ihn erinnern wie an eine Frage bei Trivial Pursuits oder eine Antwort bei Jeopardy: “Das einzige moderne Staatsoberhaupt, von dem bekannt ist, dass es mit seinem Penis Klavier spielen kann.” Ding. “Kandidat Nr. 3?” “Wer ist Wolodymyr Selenskyj?”

Bald wird ein Frieden geschlossen werden. Russland wird den Donbass und die Krim in Anerkennung der Fakten vor Ort behalten. Das wird für beide Seiten besser sein. Der Donbass ist ethnisch, sprachlich, religiös und kulturell russisch, weshalb er mit überwältigender Mehrheit für die Assimilation an Russland gestimmt hat. Außerdem hätte Kiew, wenn es sie so sehr lieben würde, in den letzten acht Jahren nicht 14.000 von ihnen ermordet und Anfang Februar dieses Jahres, vor dem russischen Einmarsch, den massiven Beschuss wieder aufgenommen.

9. Mai 2015: Opfer des Krieges im Donbass (Andrew Butko, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Die Ukraine wird in Zukunft auf jede Mitgliedschaft in der NATO verzichten. Dies ist Putins oberste Priorität und das, was er in seinem Ersuchen an die USA und die NATO im Dezember letzten Jahres, vor Beginn der Invasion, gefordert hatte – und abgelehnt wurde. Sollte Russland, wie von vielen erwartet, seine gefürchtete Winteroffensive starten, werden die ukrainischen Generäle Selenskyj eher durch einen Staatsstreich absetzen, als ihre wenigen verbliebenen Soldaten in die sichere Vernichtung zu schicken.

US-Getreide- und Pharmakonzerne werden ukrainisches Ackerland – einige der besten der Welt – für Pfennige pro Dollar aufkaufen. Das ist die übliche Vorgehensweise der multinationalen US-Geier, die nach der Tötung kommen, um die Kadaver zu zerpflücken. Die US-Waffenhersteller werden nach der nächsten Fressorgie Ausschau halten und dabei helfen, sie zu provozieren, so wie sie die Ukraine kaum ein Jahr nach der demütigenden US-Niederlage in Afghanistan zum Entgleisen gebracht haben, die ihren letzten Geldsegen gebracht hat.

Russland und China, die durch die Einschüchterung der USA zusammengetrieben wurden, werden weiterhin die Nationen des globalen Südens zu einem antiwestlichen Block zusammenschließen, der sich für eine gemeinsame, für beide Seiten gewinnbringende, friedliche Entwicklung einsetzt. Die USA und ihre engsten Verbündeten werden sich hinter den Mauern verschanzen, die sie um den immer kleiner werdenden Anteil an der Weltwirtschaft errichtet haben, den sie für sich behalten können.

Die Ukraine wird sich als Wendepunkt bei der Demontage der US-Hegemonie über globale Angelegenheiten erweisen, die sie seit 1945 genossen – und, seien wir ehrlich, oft missbraucht – hat. Die US-amerikanische Öffentlichkeit ist psychisch nicht auf einen solchen Sturz vorbereitet. Aber das ist der Preis, den man zahlt, wenn man in der Fantasiewelt lebt, die die Medien auftischen, um dieselbe Öffentlichkeit unwissend, verängstigt, verwirrt, unterhalten und abgelenkt zu halten.

Schließlich werden die Neokonservativen, die die USA in die Seriendebakel von Afghanistan, Irak und jetzt der Ukraine geführt haben, die das Land Dutzende von Billionen Dollar und noch größere Mengen an zerstörtem Reputationskapital gekostet haben, ihre übliche Immunität gegenüber jeglicher Rechenschaftspflicht für ihre grausamen Misserfolge in Anspruch nehmen und fröhlich zum nächsten Unglück weiterziehen. Wir müssen auf der Hut sein vor ihrem nächsten Schachzug, die Staatskasse zu plündern und ihre eigenen privaten Interessen über die der Nation zu stellen. Er wird sicherlich kommen.

Robert Freeman ist Gründer und Geschäftsführer des Global Uplift Project, das kleine Infrastrukturprojekte in den Entwicklungsländern baut, um die Fähigkeit der Menschheit zur Selbstentwicklung zu verbessern. Robert Freeman unterrichtete Wirtschaft und Geschichte an der Los Altos High School, wo er auch das Speech and Debate Team trainierte, das 2006 einen nationalen Champion hervorbrachte. Er hat sowohl die Industrie- als auch die Entwicklungsländer ausgiebig bereist. Er ist Autor der Reihe The Best One Hour History, zu der der Erste Weltkrieg (2013), The InterWar Years (2014), The Vietnam War (2013) und weitere Titel gehören.

Dieser Artikel stammt von Common Dreams.

