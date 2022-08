Das Elfte Gebot Israel darf Alles

Evelyn Hecht-Galinski

Screengrab showing aerial footage of the Gaza Strip with three children circled, from a video uploaded to the Israel Defense Forces YouTube account, titled ‘IDF Strike Aborted’.

Wir haben einen kleinen Jungen getötet, aber das war im Rahmen der Regeln”.

Von Yuval Abraham

11. August 2022

Ehemalige IDF-Soldaten enthüllen, wie die Armee Angriffe im Gazastreifen genehmigt, wohl wissend, dass dabei Zivilisten getötet werden, solange die Zahl nur gering genug ist.

Israels jüngster Angriff auf den Gazastreifen endete mit 48 getöteten Palästinensern, darunter 16 Kinder. Israel behauptete, dass 15 dieser Palästinenser durch irrtümlich abgefeuerte Raketen des Palästinensischen Islamischen Dschihad (PIJ) getötet wurden, die innerhalb des Gazastreifens landeten, und dass israelische Luftangriffe 24 PIJ-Kämpfer und 11 “Nichtkombattanten” töteten.

Die israelische Nachrichtenseite Ynet zitierte Armeevertreter, die sich damit brüsteten, dass das Verhältnis zwischen “Nichtkombattanten” und getöteten Kämpfern “das beste aller Operationen” gewesen sei. Dennoch gibt Israel zu, dass es mindestens 11 Menschen getötet hat, die nichts mit militanten Aktivitäten zu tun hatten, darunter ein fünfjähriges Mädchen.



Die Armee hat auch zugegeben, dass sie auf unbewaffnete Menschen schießt, wie eine Offizierin in einem Interview mit Ynet nach dem jüngsten Angriff sagte. “Der [PIJ]-Aktivist kam von seiner Position herunter, da er unbewaffnet war, und ich eröffnete das Feuer”, sagte sie. “Als er fiel, habe ich weiter geschossen.”



Die Mehrheit der Israelis glaubt, dass alle Kinder oder Familien, die im Gazastreifen während der israelischen Militäroperationen – deren einziges Ziel natürlich die Sicherheit ist – getötet werden, unbeabsichtigt getötet werden. Im Gegensatz zu den Terrororganisationen, so die Meinung, töten die israelischen Streitkräfte nicht wissentlich Unschuldige. Dieser Mechanismus ermöglicht es der israelischen Gesellschaft, die blutigen und schrecklichen Szenen zu vergessen und die Hunderte von Kindern, die die Armee im Laufe der Jahre in Gaza getötet hat, aus unserem Bewusstsein zu verdrängen.



Doch die Realität ist weitaus komplexer. Aus Gesprächen mit Israelis, die in den letzten Monaten in verschiedenen Einheiten des IDF-Nachrichtendienstes dienten, geht hervor, dass die Armee bei ihren Militäroperationen in vielen Fällen schon vor einem Angriff weiß, dass sie unbewaffnete Zivilisten töten wird. Die Entscheidung, sie zu töten, ist kein Fehler, sondern eine kalkulierte und bewusste Entscheidung.



Die ehemaligen Soldaten sagten aus, dass ihnen von ihren Vorgesetzten gesagt wurde, dass die Armee bei ihren Einsätzen eine bestimmte Anzahl von “Nichtkombattanten” – also Familien und Kinder – töten darf. Solange diese Zahl nicht überschritten wird, kann die Tötung im Voraus genehmigt werden.

Die Folgen eines israelischen Luftangriffs in Gaza, 5. August 2022. (Mohammed Zaanoun)

Sie haben den Hamas-Agenten getötet – und den kleinen Jungen”. – Dana – die wie alle für diesen Artikel befragten ehemaligen Soldaten um ein Pseudonym gebeten hat – ist Kindergärtnerin und lebt in einer holzgetäfelten Wohnung voller Philosophiebücher im Zentrum von Tel Aviv. Während ihres Militärdienstes nahm sie an einem Attentat teil, bei dem ein fünfjähriger Junge in Gaza getötet wurde.

“Als ich in der Gaza-Division diente, verfolgten wir jemanden von der Hamas, weil [die Armee] wusste, dass er Raketen versteckte”, sagte sie. “Sie trafen die Entscheidung, ihn zu eliminieren.”

Dana diente als Offizierin für die Analyse des Signalverkehrs in der Einsatzzentrale, wo ihre Aufgabe darin bestand, zu bestätigen, dass die Rakete die richtige Person getroffen hatte. “Wir schickten eine Drohne aus, um dem Mann zu folgen und ihn zu töten”, sagte sie, “aber wir sahen, dass sein Sohn bei ihm war. Ein Junge, der fünf oder sechs Jahre alt war, glaube ich.

“Vor einem Attentat müssen Informationen aus zwei verschiedenen Quellen abgeglichen werden, damit wir wissen, dass wir das richtige Ziel töten”, erklärte Dana. “Ich sagte dem Kommandeur, der ein Oberstleutnant war, dass ich das Ziel nicht vollständig identifizieren konnte. Ich bat darum, den Schuss nicht zu bestätigen. Er sagte: ‘Das ist mir egal’, und bestätigte es. Er hatte auch Recht. Es war das richtige Ziel. Sie töteten den Hamas-Militärangehörigen und den kleinen Jungen, der neben ihm stand.”

Dana bot mir ein Glas Wasser an, während der Geruch von Sägemehl von einem nahe gelegenen Holzlager herüberwehte. “Wie hast du dich nach all dem gefühlt?” fragte ich sie. “In der Armee hatte ich Abwehrmechanismen”, sagte Dana und erklärte mir, dass sie es nicht wahrhaben wollte.



“Die Befehlshaber sagten, dass dies mit den Regeln übereinstimmt und daher erlaubt ist”, fuhr sie fort. “Wir hatten in der Armee Regeln dafür, wie viele Nichtkombattanten in Gaza zusammen mit denjenigen, die getötet werden sollten, getötet werden durften.



“Warum diese Zahl? Ich weiß es immer noch nicht. Heute kommt sie mir verrückt vor. Aber es gibt Regeln und die interne Logik, die sie sich ausgedacht haben, die es einfacher machen, das zu tun. Das macht es okay.” Dana diente bis 2011 im Geheimdienstkorps.

Israelische Soldaten in der Nähe des Zauns, der Israel von Gaza trennt, 7. August 2022. (Yonatan Sindel/Flash90)



Die Trauer der Palästinenser in Arabischunterricht verwandeln – Danas Worte wurden von mehreren anderen Mitarbeitern des Nachrichtendienstes, mit denen ich sprach, wiederholt, die in den letzten Jahren während der Kriege im Gazastreifen in diesem Korps gedient hatten.

Drei von ihnen, darunter auch Dana, sagten, dass die Soldaten nach einem israelischen Beschuss in Gaza, bei dem Palästinenser getötet werden, gebeten werden, die Telefongespräche von Familienmitgliedern zu überwachen, um den Moment zu hören, in dem sie sich gegenseitig mitteilen, dass ihr geliebter Mensch gestorben ist.

“Das ist eine weitere Möglichkeit, um zu überprüfen, wer getötet wurde, und eine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass die Person, die wir suchen, auch tot ist”, erklärt Dana. Dies war ihre Aufgabe nach der Ermordung des fünfjährigen Jungen. “Ich hörte eine Frau sagen: ‘Er ist tot. Das Kind ist tot.’ So habe ich bestätigt, dass es passiert ist.”

Einige dieser Gespräche werden gespeichert und später verwendet, um Soldaten Arabisch beizubringen, sagte Ziv, der vor drei Jahren seinen Dienst in einer streng geheimen Geheimdiensteinheit beendet hat. Das erste Mal, dass er ein solches Gespräch hörte, war während der Ausbildung. Er sagt, es sei ein Moment gewesen, der sich als besonders schockierend” in das Gedächtnis der Soldaten eingebrannt habe.

“Während der Ausbildung lernten wir Arabisch durch Telefonanrufe von Palästinensern”, erinnert er sich. “Eines Tages präsentierten die Kommandeure den Anruf einer Mutter, deren Mann ihr am Telefon mitteilte, dass ihr Kind getötet worden sei. Sie fing an zu schreien und zu weinen – es war sehr schwer, das zu hören. Es zerriss einem das Herz. Wir mussten ihre Schreie ins Hebräische übersetzen. Wir waren ein Haufen Kinder, 18 Jahre alt. Alle verließen die Klasse völlig aufgewühlt.

Diese 6 Schwestern haben ihre Mutter und ihren Vater bei einer Bombardierung im Gazastreifen Palästina verloren. Laut einer Stastik von Save the Children Deutschland, leiden 80% der Mädchen im Gazastreifen an #Depressionen.

“Es war nicht einmal ein politischer Akt – es gab einen Rechten unter uns, der darüber entsetzt war”, so Ziv weiter. “Das Gespräch betraf vor allem die Jungen, mehr als die Mädchen – ich weiß nicht, warum. Ich habe die Kommandanten später gefragt, ob wir durch diese Art von Gesprächen Arabisch lernen mussten, aber sie hatten keine Antwort. Es waren auch Kinder, 19 Jahre alt.”



Die Truman-Show” in Gaza – Adam, 23, wurde letztes Jahr aus dem Geheimdienst entlassen, nachdem er drei Jahre in der SIGNIT-Einheit gearbeitet hatte, die den Gazastreifen überwachte. Er sagte, dass die Kontrolle der Grenzen und die Abhängigkeit der Bewohner des Gazastreifens von Israel Israel mit überlegenen Geheimdienstinformationen versorgt und es möglich macht, Kollaborateure zu rekrutieren. “Sie haben keine Möglichkeit, von dort wegzukommen”, sagte er. “Auch die Ägypter arbeiten mit uns zusammen”.

“Sie kontrollieren alle Grenzübergänge – das gibt ihnen eine Menge Macht”, sagte ein anderer Soldat, der 2019 in einer technischen Einheit des Geheimdienstes diente. “Wenn der Gazastreifen mit dem Westjordanland verbunden ist, verliert man etwas von dieser Macht. Heute kontrollieren wir alles, was rein- und rausgeht, sei es physisch, elektronisch oder in Form von Menschen. Das ermöglicht mehr Handlungsmöglichkeiten: Menschen in Gaza betteln zum Beispiel darum, reisen zu können, um im Ausland zu studieren oder Verwandte außerhalb des Streifens zu besuchen. Dies kann genutzt werden, um sie zu Kollaborateuren zu machen.

“Es gab Leute, für die ich überhaupt kein Mitgefühl hatte. All die hochrangigen Mitglieder der Hamas, die sehr ideologisch waren – man hörte wirklich, dass sie für das Vaterland sterben wollten”, sagte Adam. “Ich konnte mich mit ihrem Nationalismus nicht identifizieren. Deshalb hatte ich eine Rechtfertigung, sie zu verletzen. Aber wir haben auch Informationen über viele Leute auf niedrigeren Ebenen gesammelt, die einfach nur ihre Arbeit machten. Sie kommen ins Büro. Sie fragen ihre Frau, was es zum Abendessen geben soll.

Adam zufolge werden die persönlichen Informationen, die die Armee sammelt, dazu verwendet, Mitarbeiter zu rekrutieren. “So etwas wie Privatsphäre gibt es nicht”, sagte er. “Man weiß alles über die Person. Was sie mögen, was sie [auf ihrem Handy] fotografiert haben, ob sie einen Liebhaber haben und ihre sexuelle Orientierung. Alles ist völlig offengelegt. Sie können Informationen über jeden sammeln, den Sie wollen. Und du weißt, dass diese Leute nicht wollen, dass du diese Dinge erfährst”.

Shira, eine weitere Soldatin des Intelligence Corps, sagte, sie sei überrascht gewesen, wie viele palästinensische Kollaborateure mit der Armee zusammenarbeiteten. “Ich erinnere mich, dass die Offiziere mir zeigten: ‘Er ist ein Kollaborateur. Und er auch. Und er auch.’ Hamas- und Fatah-Leute versorgen uns mit Informationen ohne Ende. Irgendwann hatte ich das Gefühl, als ob alle mit uns zusammenarbeiten würden. Als ob es nur Israel gäbe, ohne Konflikt, und wir alle in einer Version von ‘The Truman Show’ leben würden.” Übersetzt mit Deepl.com

