We need to stop confronting Israeli propaganda on Israel’s terms The battle for justice for Palestine is a battle of language. It is a battle not just of information, but of the context in which alleged facts are presented – that is, of narrative. Thus septuagenarian Israel employs a “national” narrative that begins in the Old Testament and enjoys our own media and governments as co-conspirators.

Wir in den westlichen Ländern neigen dazu, Israel unwissentlich zu erlauben, die Bedingungen der Debatte zu kontrollieren, selbst wenn wir für die palästinensische Sache kämpfen. Stattdessen müssen wir die israelischen Anschuldigungen auf die Leute zurückwerfen, die sie erheben.

Wir müssen aufhören, der israelischen Propaganda zu Israels Bedingungen zu begegnen

Von Tom Suarez

27. Mai 2023



Der Kampf um Gerechtigkeit für Palästina ist ein Kampf der Sprache. Es ist ein Kampf nicht nur um Informationen, sondern auch um den Kontext, in dem die angeblichen Fakten präsentiert werden – das heißt, um die Erzählung. So bedient sich das siebzigjährige Israel einer “nationalen” Erzählung, die im Alten Testament beginnt und unsere eigenen Medien und Regierungen als Mitverschwörer genießt. Würden die westlichen Medien stattdessen über die israelisch-palästinensische Realität berichten, würde das gesamte zionistische Projekt über Nacht unhaltbar werden.

Die palästinensische Erzählung wird zunehmend als entscheidend für den Kampf um Gerechtigkeit angesehen. Dennoch bleibt sie weitgehend ausgeklammert. Wie die Exeter-Professorin Nadia Naser Najjab feststellt, wird es keine Gerechtigkeit für Palästina geben, “solange die internationale Gemeinschaft die palästinensische Erzählung ignoriert”.

Warum also wird sie ignoriert? Was steht ihr entgegen? Was ist die (wahre) Geschichte eines Landes, das entführt wurde, dessen Bevölkerung ethnisch gesäubert oder in Bantustans unter einem Apartheidstaat eingepfercht wurde, wogegen?

Sie hat es mit einer ausgefeilten, facettenreichen Mythologie zu tun, die in der biblischen und messianischen Ikonographie wurzelt, für die ihr Publikum kulturell fest verdrahtet ist. Sie hat es mit der Fabel eines Bundesvolkes zu tun, das in sein eigenes, fünftausend Jahre altes “Land” zurückkehrt. Sie hat es mit einem Staat zu tun, dessen Name gewählt wurde, um uns glauben zu machen, wir hätten in der Bibel davon gelesen, und der sich zynisch als Fackelträger der moralischen Last des Holocaust und als Zufluchtsort für Juden vor der Geißel des Antisemitismus aufführt. Sie hat es mit christlich-zionistischem Fundamentalismus zu tun und mit einer Öffentlichkeit, die durch die systematische Entmenschlichung der Palästinenser noch zusätzlich darauf vorbereitet wird.

Und zu allem Überfluss ist das palästinensische Narrativ mit der Bedingung konfrontiert, dass die Palästinenser erst Israels Mythologie voll und ganz akzeptieren müssen, um überhaupt erhört zu werden.

Wie Jeremy Ben-Ami von der “liberalen” J Street es in seinem Artikel zum 75. Jahrestag des israelischen Staates ausdrückte (Hervorhebung von mir):

… Ich glaube, dass diejenigen, die der Nakba gedenken, auch die Legitimität der jüdischen Verbindung zum Land Israel anerkennen sollten und dass auch das jüdische Volk ein Recht auf Selbstbestimmung hat.

… wenn wir diesen tragischen Konflikt zwischen Juden und Palästinensern jemals lösen wollen, müssen beide Völker die Geschichte des anderen verstehen, ihre Geschichte des Schmerzes und ihre Verbindung zu demselben Land…

Beachten Sie, dass der “Konflikt” selbst eine Erzählung zugunsten Israels ist.

…und alle Juden werden, so hoffe ich, eines Tages die Verbindung der Palästinenser mit dem Land anerkennen und verstehen, warum sie 1948 als eine Katastrophe betrachten…

Die Palästinenser müssen das israelische Narrativ jetzt akzeptieren; aber im Gegenzug? Vielleicht, “eines Tages”, hofft er. Die “palästinensische Verbindung” zu ihrem eigenen Land wird als ein schwer fassbares Konzept dargestellt, das nur dann gültig ist, wenn “alle Juden” es akzeptieren; wohingegen die Verbindung der ausländischen Siedler zu ihrem Land so natürlich ist, dass sie keiner Erklärung bedarf. Und schließlich werden in der antisemitischen Stereotypisierung “Juden” als so selbstbezogen und isoliert dargestellt, dass sie nicht verstehen können, warum andere Menschen den groß angelegten Diebstahl und die ethnische Säuberung ihres Landes als “Katastrophe” betrachten könnten – und zwar so schwer, dass:

… Es ist unwahrscheinlich, dass sich Israelis und Palästinenser jemals auf eine gemeinsame Version der Geschichte einigen werden…

Indem man das, was den Palästinensern tatsächlich widerfahren ist, als “Version” verleumdet – ein abwertender Ersatz für “Erzählung” – kann es abgetan werden. Eine Internetsuche nach “Palestinian Narrative” wird Sie den ganzen Tag beschäftigen, aber so oft, wie das Narrative benutzt wird, um das jahrhundertealte Verbrechen gegen die Palästinenser zu belegen, wird es von Israels Propagandisten als eine Art Glaube, eine nostalgische Erfindung aufgegriffen – nichts weiter als “was die Palästinenser sagen”.

Als Reaktion auf die Bemühungen von Professor Rashid Khalidi, die USA daran zu hindern, ihre Botschaft in Jerusalem auf Land zu errichten, das Palästinensern, darunter auch seiner Familie, gestohlen wurde, behauptete ein bösartiger Artikel in der Jerusalem Post, dass “es sich hier weniger um einen Kampf um die Geschichte Jerusalems als vielmehr um einen Kampf um historische Erzählungen handelt.” Eine Besprechung von Prof. Khalidis hervorragendem Buch The Hundred Years’ War on Palestine in derselben Zeitung beginnt gleich in der Überschrift: “Die Kontrolle des palästinensischen Narrativs”. Der Rezensent kontert Khalidis “Erzählung” mit einer Litanei israelischer Fiktion, deren Logik zu Recht als Hassrede verurteilt würde, wenn die “Seiten” vertauscht wären. Und genau in der Bekämpfung eines solchen Rassismus – der Entmenschlichung – ist die Erzählung so entscheidend, da sie das Scheitern von Ben-Gurions berüchtigter Annahme, dass “die Jugend vergessen wird”, sicherstellt.

Die Bedingungen der Debatte zurückgewinnen

Nur Palästinenser können die kollektive und individuelle palästinensische Geschichte erzählen. Aber für diejenigen unter uns, deren Länder das jahrhundertealte Verbrechen gegen sie verursacht haben – insbesondere Großbritannien und die USA -, liegt die Hauptverantwortung für die Beendigung der anhaltenden Komplizenschaft unserer Länder bei uns. Es ist unsere Aufgabe, den Dschungel der Lügen zu beenden, auf den sich Israel stützt.

Zu diesem Zweck möchte ich eine allgemeine Bemerkung machen. Wir in den westlichen Ländern, die mit der israelischen Mythologie aufgewachsen sind, neigen unbewusst dazu, Israel zu erlauben, die Bedingungen der Debatte zu kontrollieren, selbst wenn wir für die palästinensische Sache kämpfen. Von den unzähligen Beispielen ist das vielleicht einfachste, mit dem ich meinen Standpunkt illustrieren möchte, wie wir mit Israels Verwendung der Antisemitismus-Verleumdung umgehen, um uns zum Schweigen zu bringen.

Wenn uns der scharlachrote Buchstabe “A” auf die Brust gekritzelt wird, ist unsere typische Reaktion, den Vorwurf zu leugnen: Nein, ich bin nicht antisemitisch. Antizionismus ist kein Antisemitismus. Diese Antwort ist ganz im Sinne Israels – seine Propagandisten, nicht Sie, behalten die Kontrolle, und Sie bleiben “schuldig”.

Die Antwort muss den Vorwurf korrekt zurückwerfen und Worte enthalten, die die Verleumdung zum Schweigen bringen sollten: Nein, versuchen Sie nicht, die israelische Apartheid zu vertuschen. Du bist der Zionist. Das ist Antisemitismus! Oder: Ich setze mich für einfache Menschenrechte ein. Sie verleumden Juden als Gegner dieser Rechte? Oder: Der einzige Antisemitismus hier kommt von Zionisten, die die israelische Apartheid gegen Palästina im Namen der Juden verteidigen.

Ich führe dies als eine vorgeschlagene Vorlage an, um all unsere Argumente zu überdenken und aus dem überkommenen Kontext zu befreien. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Israels Einfluss auf die Öffentlichkeit ins Wanken gerät, Israel selbst sich im politischen Chaos befindet, die drei Silben “Apartheid” von Tag zu Tag hartnäckiger werden und die Tatsache, dass Tel Aviv das gesamte historische Palästina gestohlen hat, nicht mehr geleugnet werden kann. Die Öffentlichkeit ist offener für die Wahrheit der kollektiven und individuellen Erfahrungen der Palästinenser – und der Rest von uns muss immer stärker darauf drängen, den Rassenstaat zu “delegitimieren”, der die Ursache für die gesamte Katastrophe ist. Übersetzt mit Deepl.com

