“Wir reden Tacheles” Leserbrief von Gerd Ullmann

Ich danke Gerd Ullmann für diesen engagierten Leserbrief, zum 70jährigen Bestehen des Zentralrat, unter seinem Präsidenten Josef Schuster der mich, wie andere kritische Juden, die für ein Ende der illegalen jüdischen Besatzung und die Freiheit Palästinas eintreten, nicht vertritt! Was Herr Schuster alles erzählt, entspricht nicht der Wirklichkeit bei Zentralratsgründung! Als mein Vater 1954 den Vorsitz des Zentralrat übernahm und über viele Jahre den Vorsitz führte, sowie von 1949 an, bis zu seinem Tod 1992 die Berliner Jüdische Gemeinde leitete, wollte er immer ein aktives jüdisches Leben gestalten, was ihm auch gelang. Ihm war es nach der Auschwitz Befreiung, als deutscher Jude ein Bedürfnis gewesen, dieses Ziel zu erreichen, auch gegen den Widerstand Israels. Mit seinem Lebensmotto, “ich habe Auschwitz nicht überlebt, um zu neuem Unrecht zu schweigen”, schwieg er nicht und blieb ein Leben lang ein Unbequemer. Wenn also Josef Schuster meinen Vater mit keinem Wort erwähnt, weil es inzwischen eine Sippenhaft gibt, die auf mich zielt und versucht Heinz Galinski totzuschweigen, so zeigt das nur Präsident Schusters Armseligkeit! War es doch mein Vater, der 1990 zusammen mit Kanzler Kohl ein Abkommen unterzeichnete, dass es tausenden von russischen Juden ermöglichte nach Berlin und Deutschland zu kommen. auch das, gegen israelischen widerstand und aus den “eigenen Reihen”. Auch erwähnte Schuster bei seiner angeblichen Antisemitismus-Aufzählung mit keinen Wort die Brandanschläge gegen die Grabplatte des Ehrengrab meines Vaters, als Ehrenbürger der Stadt Berlin, auf dem jüdischen Friedhof in Berlin, bis heute unaufgeklärt. Mit seiner Art der Zentralratsführung, die Kritik an den Völkerrechts und Besatzungs-Verbrechen des “jüdischen Apartheidstaats” unterlässt, macht er sich mitschuldig. Kritik am “jüdischen Staat” ist wichtig und nicht automatisch antisemitisch, genauso wie Antizionismus kein Antisemitismus ist. So nimmt er deutsche Juden in Mithaftung und darf sich nicht wundern, wen jüdische Bürger, die sich von dieser Art der Politik nicht distanzieren mit Vorurteilen und kritischer Distanz begegnet wird. Mit dieser Art der Politik tut er sich und keinem nachdenkenden jüdischen Bürger einen Gefallen. Mein Vater, Heinz Galinski bleibt unvergessen in Berlin und Deutschland, trotz des Zentralrats der Juden, an den man heute besser nicht viele Gedanken verschwendet!



Evelyn Hecht-Galinski

Leserbrief zu “Wir reden Tacheles” im GA vom 14. September 2020

Der Zentralratsvorsitzende der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte anläßlich des 70-jähren Bestehens des Zentralrats der Juden in Deutschland, daß die in Deutschland lebenden Juden ein Teil Deutschlands seien. Aber warum heißt es dann nicht “Zentralrat der deutschen Juden” statt “Zentralrat der Juden in Deutschland”? Liberale Juden haben schon vor etlichen Jahren eine Umbenennung gefordert. Zu den schärfsten Kritikern des Zentralrats gehört die Tochter des früheren Zentralrats-Vorsitzenden Heinz Galinski, Evelyn Hecht-Galinski. Sie redet und schreibt wirklich Tacheles.

Nicht alle Juden werden vom Zentralrat vertreten. Bei dem erwähnten Streit mit der Union progressiver Juden ging es im Jahre 2013 um die Verteilung der deutschen Fördermittel, die der Zentralrat nur für sich beanspruchte.

Herr Schuster erwähnte auch die Rabbiner als Militärseelsorger für jüdische Bundeswehrsoldaten. Allerdings wird nicht bekannt gegeben, wie viele jüdische Bundeswehrsoldaten es gibt und wie viele davon religiös sind. Ich kann mir nicht vorstellen, daß orthodox-gläubige Juden gemeinsam mit Frauen in einer Bundeswehreinheit leben und aktiv sein könnten.

Gerd S. Ullmann

