Bild: Israelische Sicherheitskräfte greifen Sargträger an, die den Sarg von Shireen Abu Akleh aus dem St. Louis French Hospital im besetzten Ostjerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah tragen, bevor er zu einer Kirche und dann zu ihrer Ruhestätte in Jerusalem gebracht wird. (Foto: Ahmad Gharabli/AFP)

Wir sind entschlossen, weiter über Palästina zu sprechen

Von Philip Weiss



Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Stimmen etwas bewirken können. Aber wir brauchen einander, vielleicht wie nie zuvor.

2. Juli 2022

Die Ermordung von Shireen Abu Akleh im Mai war eine Tragödie, die niemals aufgeklärt werden kann. Eine Tragödie für eine geliebte Journalistin und ihre Familie. Eine Tragödie für Palästinenser und andere, die ihre Stimme schätzten, eine Tragödie für Al Jazeera und für die Idee einer furchtlosen Berichterstattung über eine nicht enden wollende militärische Besatzung.

Als Journalistin identifiziere ich mich mit Shireen. Und ich kann Ihnen sagen, dass jeder Journalist, der auch nur einen Blick auf die Umstände von Shireens Ermordung an diesem Morgen wirft, erkennt, dass ihr Verhalten umsichtig und beispielhaft war.

Zum Glück haben sich die Journalisten im Tod hinter Shireen gestellt. Einer der positiven Aspekte des Wandels, den wir alle in der Behandlung Palästinas im Westen beobachtet haben, ist, dass viele Nachrichtenorganisationen ihre Ermordung untersucht haben und zu dem Schluss gekommen sind, was uns Augenzeugen am 11. Mai berichtet haben: dass ein israelischer Soldat auf sie sowie auf ihren Produzenten Ali Sammoudi, der angeschossen und verwundet wurde, gezielt hat.

Diese Untersuchungen haben enormen Druck auf die Regierung Biden ausgeübt, eine Untersuchung des Todes von Shireen einzuleiten. Denn die Israelis sind entschlossen, Shireens Ermordung unter den Teppich zu kehren, als einen weiteren Teil ihrer “Terrorismusbekämpfungs”-Operationen in den besetzten Gebieten. Diese Reporter waren “mit Kameras bewaffnet”, sagte ein Sprecher der israelischen Armee am Tag der Ermordung von Shireen, ein weiterer Beweis für die israelische Straflosigkeit. Und Biden tut sein Bestes, um den Fall zu ignorieren, obwohl Shireen eine palästinensische Amerikanerin war.

Wir haben eine wichtige Rolle bei der Erzeugung dieses Drucks gespielt. Wir haben alle Medienberichte über die Ermordung von Shireen aufgegriffen und verstärkt. Ich persönlich habe auf die Tatsache hingewiesen, dass Israel genau weiß, was an jenem Morgen geschah, und dass es arrogant Informationen zurückhält. Wir haben den wichtigen Kontext geliefert – Israel hat in den letzten 22 Jahren 45 palästinensische Journalisten in den besetzten Gebieten durch dieselbe brutale Gleichgültigkeit getötet.

Wir sind entschlossen, Shireens Vermächtnis zu ehren und alles in unserer Macht Stehende zu tun, um ihre Arbeit fortzusetzen. Aber dafür brauchen wir dringend Ihre Hilfe. Der Einsatz könnte nicht deutlicher sein.

Wir haben wiederholt darauf hingewiesen, dass die Ermordung von Shireen der Ermordung des brillanten jungen Journalisten Yasser Murtaja im Gazastreifen im Jahr 2018 sehr ähnlich ist. Auch er trug eine kugelsichere Weste der Presse und wurde von einem Scharfschützen niedergestreckt. Und in diesem Fall wurde nichts unternommen, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Er ist einfach verschwunden.

Wir haben die Bemühungen von Shireens Familie um Gerechtigkeit im Fall ihrer Ermordung öffentlich gemacht. Besonders stolz bin ich auf das von uns veröffentlichte Video (von Ghousoon Bisharat und Thomas Dallal) von Lina Abu Akleh, Shireens Nichte, in dem sie sagt, dass “Shireens Vermächtnis darin besteht, weiterhin über Palästina zu sprechen und Palästina auf der Landkarte zu halten.

“Wenn man über Shireen spricht, spricht man über Palästina.

Wir sind entschlossen, in den Vereinigten Staaten weiter über Palästina zu sprechen. Wir werden über Shireen Abu Akleh, Yasser Murtaja und viele andere weniger prominente Menschen sprechen, die getötet oder deren Häuser zerstört werden. Und wir werden über die amerikanische Außenpolitik sprechen, die mit den Israelis zusammenarbeitet, um die Ermordung von Shireen zu vertuschen.

Diese Arbeit ist hart, selbst in den optimistischsten Momenten. Im Moment würde ich es niemandem verübeln, der das Gefühl hat, dass die geballte Macht der israelischen und amerikanischen Grausamkeit einfach zu groß ist, um sie zu überwinden.

Erst gestern wurden unsere Mitarbeiterin Yumna Patel und ihr Team in Masafar Yatta festgenommen. Zum Glück wurden sie wohlbehalten wieder freigelassen. Aber die Wahrheit, dass es derzeit wirklich gefährlich ist, als Journalist tätig zu sein, geht jedem von uns nicht aus dem Kopf.

Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Stimmen etwas bewirken können. Aber wir brauchen einander, vielleicht wie nie zuvor. Übersetzt mit Deepl.com

