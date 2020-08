“Wir sind seit 70 Jahren unter Besatzung. Aber wir werden im Kampf für die Befreiung und ein Ende der israelischen Besetzung palästinensischen Landes nicht aufgeben” Von Akram Al-Waaara

Israel-UAE deal: Palestinian protesters burn photos of Abu Dhabi’s crown prince Palestinians across the occupied territories have demonstrated against the normalisation agreement between Israel and the United Arab Emirates (UAE), announced by US President Donald Trump on Thursday. Over the weekend, hundreds took to the streets in the occupied West Bank, East Jerusalem and Gaza Strip, decrying what they called an act of “treason” and “betrayal”.

Abkommen Israel-Vereinigte Arabische Emirate: Palästinensische Demonstranten verbrennen Fotos von Abu Dhabis Kronprinz

Demonstranten in den besetzten Gebieten gehen auf die Straße und beschreiben das Abkommen als einen Akt des “Verrats” und “Verrat”.

Proteste brachen im besetzten Westjordanland, in Ostjerusalem und im belagerten Gazastreifen aus (AFP)

Von Akram Al-Waara, in Bethlehem, im besetztem Westjordanland

16 August 2020

Die Palästinenser in den besetzten Gebieten haben gegen das Normalisierungsabkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) demonstriert, das am Donnerstag von US-Präsident Donald Trump angekündigt wurde.

Am Wochenende gingen Hunderte auf die Straßen des besetzten Westjordanlandes, Ostjerusalems und des Gazastreifens und verurteilten einen Akt, den sie als “Hochverrat” und “Verrat” bezeichneten.

Die Proteste begannen in Jerusalem nach den Gebeten am Freitagnachmittag in der Al-Aqsa-Moschee, als Dutzende palästinensische Gläubige die Bilder von Scheich Mohammad bin Zayed (MBZ), dem Kronprinzen von Abu Dhabi, zerrissen und in Brand setzten.

Abkommen zwischen Israel und den Vereinigten Arabischen Emiraten in Palästina als Vorspiel für weitere Verfolgung verurteilt

Lesen Sie mehr “

Die israelische Polizei hinderte die Demonstranten daran, die palästinensische Fahne zu hissen, beschlagnahmte Plakate und nahm Verhaftungen vor, berichtete die israelische Zeitung Haaretz, während ähnliche Demonstrationen in Gaza-Stadt, Nablus und dem nahe gelegenen Dorf Haris stattfanden.

Am Samstag marschierten Dutzende von Demonstranten durch die zentrale Stadt Ramallah im Westjordanland, schwenkten palästinensische Fahnen und trugen ein Transparent, auf dem das am 13. August angekündigte Abkommen als “Geschenk an die israelische Besatzung” und als “Dolchstoß in den Rücken” an die Palästinenser bezeichnet wurde.

“Wir haben heute demonstriert, um unsere Ablehnung dieses Abkommens zwischen den VAE und Israel zum Ausdruck zu bringen, was niemals hätte geschehen dürfen”, sagte Hasan Faraj, 39, ein palästinensischer Aktivist und Generalsekretär der Fatah-Bewegung im Westjordanland, gegenüber Middle East Eye über den Protest in Ramallah.

“Das ist ein Verrat am palästinensischen Volk”, sagte Faraj. “So etwas haben wir von Feinden der palästinensischen Sache erwartet, aber nicht von einem anderen arabischen Land wie den VAE.

Videoaufnahmen des Protests in Ramallah zeigten Demonstranten, die Fotos von MBZ und Mohammed Dahlan, einem im Exil lebenden palästinensischen Führer der Fatah-Bewegung, der sich derzeit in den VAE aufhält und enge Beziehungen zum Kronprinzen unterhält, in Brand setzten.

Die Palästinenser haben Dahlan beschuldigt, an dem Geschäft beteiligt gewesen zu sein, bei dem die VAE im Austausch für volle diplomatische Beziehungen mit Israel den Ruhm für die Verhinderung der geplanten Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel einheimsen.

“Wir betrachten Dahlan als Partner bei der Schaffung dieses Abkommens, weil er sowohl mit der MBZ als auch mit dem israelischen Mossad Verbindungen hat”, sagte Faraj und fügte hinzu, dass viele Palästinenser glauben, dass “dieses Abkommen im weiteren Verlauf dazu benutzt werden wird, Dahlan als eine zukünftige Option für das Amt des Präsidenten von Palästina zu vermarkten”.

“Aber danach wird Mohammed Dahlan nie wieder auf palästinensischem Land willkommen sein, solange es einen palästinensischen Widerstand gegen die Besetzung unseres Landes gibt”, sagte er.

Faraj betonte, dass die Palästinenser, die gegen die Entscheidung demonstrieren, die Unterstützung des arabischen Volkes im gesamten Nahen Osten nicht aufgeben, auch wenn ihre Regierungen “das palästinensische Volk verraten haben”.

Während der Demonstration in Ramallah, so Faraj, hoben die Demonstranten die Fahnen der VAE hoch und spielten sogar die Nationalhymne des Landes, um “zu zeigen, dass unser Problem nicht das emiratische Volk ist, sondern seine korrupten Führer”.

Auf die Frage nach der Aussicht, dass andere arabische Länder diesem Beispiel folgen und ihre Beziehungen zu Israel normalisieren, sagte Faraj: “Selbst wenn die MBZ und andere Führer Israel und [Israels Premierminister Benjamin] Netanjahu diese Art von Geschenken machen wollen, werden wir niemals auch nur ein Stückchen Erde auf unserem Land aufgeben.

“Wir sind seit 70 Jahren unter Besatzung. Aber wir werden im Kampf für die Befreiung und ein Ende der israelischen Besetzung palästinensischen Landes nicht aufgeben”. Übersetzt mit Deepl.com



