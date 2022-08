https://caitlinjohnstone.com/2022/08/31/were-being-trained-to-worry-about-russian-propaganda-while-drowning-in-us-propaganda/



Wir werden dazu erzogen, uns über “russische Propaganda” zu sorgen, während wir in US-Propaganda ertrinken

Von Caitlin Johnstone

31. August 2022

Eines der seltsamsten und verrücktesten Dinge, die heute passieren, ist die Art und Weise, wie die gesamte westliche Welt dazu erzogen wird, sich über “russische Propaganda” aufzuregen – die es im Westen kaum gibt -, während wir die Tatsache ignorieren, dass wir jeden Tag damit verbringen, in Propaganda im Wert von Milliarden von Dollar des US-Imperiums zu versinken.

CNN hat einen Artikel mit dem Titel “Darya Dugina’s death provides a glimpse into Russia’s vast disinformation machine – and the influential women fronting it” (Darya Dugin’s Tod gibt einen Einblick in Russlands riesige Desinformationsmaschinerie – und die einflussreichen Frauen, die sie anführen) über die kürzlich ermordete Tochter von Alexander Dugin, einem russischen politischen Denker mit stark übertriebenem Einfluss, veröffentlicht.

Der Artikel nutzt Duginas Ermordung, um die ständig wachsende Panik des Publikums vor russischer Desinformation weiter zu schüren, und wird schnell zu einem Kommentar über Russlands gesamtes Propagandanetzwerk, ohne sich die Mühe zu machen, zu erklären, inwiefern Duginas Tod “einen Einblick” in dessen Funktionsweise bietet.

Ohne den geringsten Anflug von Selbstreflexion oder Ironie zitiert dieser CNN-Artikel über russische Propaganda als seine beiden wichtigsten Experten einen Think Tanker des Digital Forensic Research Lab des Atlantic Council und einen Think Tanker des Center for European Policy Analysis (CEPA). Der Atlantic Council ist eine NATO-Narrativ-Managementfirma, die von der NATO, der US-Regierung, der britischen Regierung, verschiedenen anderen mit den USA verbündeten Staaten, der Rüstungsindustrie und zahlreichen Milliardären finanziert wird. Die Spenderliste von CEPA sieht ähnlich aus wie die des Atlantic Council und umfasst US-Waffenhersteller und die US-Regierung sowohl über das US-Außenministerium als auch über die von der CIA ausgeschaltete National Endowment for Democracy. Beide dienen der Förderung der Informationsinteressen der zentralistischen US-Machtallianz in Europa und Nordamerika.

Wie wir bereits erörtert haben, ist die Art und Weise, wie Nachrichtenmedien korrupte, kriegstreiberische Denkfabriken zitieren, um die Außenpolitik zu diskutieren, ohne jemals ihre immensen Interessenkonflikte zu erwähnen, ein eindeutiges journalistisches Fehlverhalten. Aber diese Praxis ist in den westlichen Nachrichtenmedien allgegenwärtig, denn die westlichen Nachrichtenmedien sind Propagandamittel.

Der Artikel führt RT, die Internet Research Agency und United World International als Beispiele für “Russlands riesige Desinformationsmaschine” an, obwohl jede dieser Institutionen einen Einfluss hat, der in der westlichen Welt das genaue Gegenteil von “riesig” ist. Im Jahr 2017 entfielen auf RT gerade einmal 0,04 Prozent der gesamten TV-Zuschauerzahlen in Großbritannien. Eine Studie hat ergeben, dass die viel beschworene US-Wahlbeeinflussungskampagne der Internet Research Agency im Jahr 2016 größtenteils aus Beiträgen bestand, die nichts mit der Wahl zu tun hatten und “etwa 1 von 23.000 Beiträgen” auf Facebook ausmachten. Es würde mich überraschen, wenn irgendjemand, der dies liest, jemals von United World International gehört hat, und der CNN-Artikel räumt ein, dass die Konten dieser Organisation vor ihrem Verbot in den westlichen sozialen Medien nur ein paar Tausend Follower hatten.

Wenn ich also sage, dass russische Propaganda im Westen kaum existiert, dann meine ich damit, dass sie quantitativ gesehen ein kompletter Nicht-Faktor ist. Vergleicht man diese dürftigen Zahlen mit der ununterbrochenen Flut von Propaganda des Imperiums, mit der westliche Menschen jeden Tag ihres Lebens von allen einflussreichen Nachrichtenmedien gefüttert werden – deren Berichterstattung über den Ukraine-Krieg die aller Kriege, in die die USA in letzter Zeit direkt verwickelt waren, in den Schatten gestellt hat -, wird klar, dass die Botschaft, mit der wir gefüttert werden, dass wir alle wegen der russischen Propaganda in Panik geraten müssen, selbst Propaganda ist.

In dem CNN-Beitrag wird die RT-Chefredakteurin Margarita Simonyan dafür kritisiert, dass sie 2012 sagte: “Wenn Russland im Krieg ist, sind wir natürlich auf der Seite Russlands”. Als ob CNN in US-Kriegen jemals gegen die USA Partei ergreift. CNN stellt sich nicht nur in jedem einzelnen Krieg auf die Seite der US-Regierung, sondern betreibt auch dreiste Propagandaoperationen, um neue Kriege anzuzetteln, so wie damals, als der Sender ein Interview mit einem kleinen syrischen Kind inszenierte, das eine militärische Intervention der USA in Syrien forderte.

Der einzige Unterschied zwischen den russischen und den US-amerikanischen Staatsmedien besteht darin, dass die russischen Staatsmedien ehrlich zu dem stehen, was sie sind.

Diese Welle unsinniger, künstlich erzeugter Panik über russische Desinformation wurde genutzt, um alle Informationen, die das US-Imperium und seine Lakaien in ein negatives Licht rücken, als russische Propaganda oder die Arbeit russischer Agenten abzutun. Wir haben dies immer wieder erlebt, von der Art und Weise, wie Julian Assange fälschlicherweise als Kreml-Agent dargestellt wurde, bis hin zu der Art und Weise, wie indie Medien fälschlicherweise als russische Propaganda-Operationen dargestellt werden.

Das jüngste Beispiel für diese Täuschung ist die Art und Weise, wie belastende durchgesickerte E-Mails prominenter britischer Persönlichkeiten, die von The Grayzone veröffentlicht wurden, in einem neuen Politico-Artikel als unehrliche Darstellung von E-Mails abgetan wurden, die von russischen Hackern nach dem “russischen Spielbuch” erlangt wurden. Die Mitarbeiter der Grayzone beeilten sich, darauf hinzuweisen, dass der Politico-Artikel nicht nur nicht auf die wichtige Frage eingeht, was die durchgesickerten E-Mails tatsächlich enthalten, sondern auch nicht erwähnt, dass seine Hauptquelle ein Veteran des britischen Außenministeriums und Spezialist für psychologische Operationen ist, der öffentlich erklärt hat, dass er die Grayzone online zensieren lassen will.

Die künstlich erzeugte Hysterie über eine nicht existierende Epidemie russischer Propaganda im Westen hat die Menschen so verblendet und verwirrt, dass es unmöglich geworden ist, die mächtigste Regierung der Welt für ihre den Planeten bedrohende Brinkmanship mit einer rivalisierenden nuklearen Supermacht in irgendeinem Online-Forum zu kritisieren, ohne beschuldigt zu werden, ein Geheimagent des Kremls zu sein. Meine eigenen Social-Media-Benachrichtigungen werden ständig mit Anschuldigungen der Putin-Loyalität und Rubel auf meinem Bankkonto beleuchtet, nur weil ich die gefährlichsten Impulse der mächtigsten und zerstörerischsten Regierung der Welt kritisiert habe, obwohl ich nie für Russland oder eine andere Regierung gearbeitet habe.

Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass die kaiserlichen Spinmeister, die ständig vor den Gefahren der russischen Propaganda warnen, zugeben, dass sie wissen, dass es möglich ist, das öffentliche Denken in großem Umfang über die Medien zu manipulieren. Sie lügen nur darüber, wer uns das antut.

In Wirklichkeit machen sie sich keine Sorgen über die russische Propaganda. “Russische Propaganda” ist nur eine Gruselgeschichte, die uns erzählt wird, um uns davon abzuhalten, zu bemerken, dass unsere Zivilisation von US-Propaganda durchdrungen ist. Übersetzt mit Deepl.com

