Wir werden von Arschlöchern regiert, weil wir Arschlochsysteme haben von Caitlin Johnstone

Wir werden von Arschlöchern regiert, weil wir Arschlochsysteme haben

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

von Caitlin Johnstone

2. Februar 2023

Es ist witzig, darüber nachzudenken, wie all unsere missbräuchlichen, Unterdrücker Systeme nur existieren, weil die Menschen, die von ihnen profitieren, in der Lage sind, alle anderen zu sehr zu spalten und abzulenken, um zu bemerken, dass wir ihnen zahlenmäßig weit überlegen sind und buchstäblich jederzeit eine Veränderung erzwingen könnten.

❖

Den Menschen fällt es ziemlich leicht zu akzeptieren, dass die Dinge im Arsch sind, weil wir von korrupten Arschlöchern regiert werden. Es fällt ihnen viel schwerer zu akzeptieren, dass wir von korrupten Arschlöchern regiert werden, weil unsere korrupten Arschlochsysteme zwangsläufig immer korrupte Arschlöcher an die Spitze befördern werden.

Es ist einfacher, unsere Probleme auf Oligarchen oder den Tiefen Staat oder eine Kabale satanischer Pädophiler zu schieben, als sie auf Systeme zu schieben, an denen wir selbst beteiligt sind und mit denen wir unser ganzes Leben lang verwoben waren und die in unserer Kultur kontinuierlich normalisiert wurden. Wenn das Problem nur ein paar korrupte Arschlöcher sind, dann ist es kein besonders beängstigendes Problem, denn man muss nur diese korrupten Arschlöcher beseitigen und alles ist gut. Wenn das Problem die Systeme sind, um die herum unsere gesamte Zivilisation strukturiert ist, ist es viel beängstigender.

Es ist leicht, sich eine Zukunft ohne korrupte Arschlöcher vorzustellen. Es ist fast unmöglich, sich eine Zukunft vorzustellen, in der menschliches Verhalten nicht vom Profit um seiner selbst willen angetrieben wird, in der wir von wettbewerbsbasierten Systemen zu kollaborativen Systemen übergegangen sind, in denen wir alle für das Gemeinwohl zusammenarbeiten.

In wettbewerbsbasierten Systemen werden die mächtigsten Regierungen immer diejenigen sein, die bereit sind, alles zu tun, um an der Spitze zu bleiben, die mächtigsten Menschen werden diejenigen sein, die bereit sind, alles zu tun, um an die Macht zu kommen, und alle anderen werden in diesem verrückten Gerangel untergehen. Tatsache ist, dass wir immer von korrupten Arschlöchern regiert werden, solange wir wettbewerbsbasierte Systeme haben, denn die besten Konkurrenten werden immer die rücksichtslosesten Individuen sein, die alles tun, um an die Spitze zu gelangen. Wenn wir die derzeitigen Arschlöcher loswerden, wird unser Arschlochsystem zwangsläufig neue Arschlöcher hervorbringen, die ihren Platz einnehmen.

Es ist leicht zu sagen: “Die Arschlöcher an der Spitze müssen weg.” Es ist viel schwieriger zu sagen: “Alles, was mir vertraut ist, muss weg.” Es ist ein riesiger Sprung in die Dunkelheit des Unbekannten. Aber das ist der einzige Weg, auf dem wir uns jemals in Richtung Gesundheit bewegen werden, und es ist der einzige Weg, auf dem unsere Spezies nicht in ihren Untergang getrieben werden wird.

Kunstsnobs nannten einen unkultiviert, wenn man den Abstrakten Expressionismus nicht mochte und schätzte. Jahrzehnte später kam dann heraus, dass die CIA den Abstrakten Expressionismus als Teil ihres Kulturkriegs gegen die Sowjetunion künstlich popularisiert hatte. Irgendwo da drin steckt wahrscheinlich eine Lektion.

❖

Die Leute machen ein großes Geständnis, wenn sie Ihnen Loyalität gegenüber Russland oder China vorwerfen, weil Sie die Außenpolitik der USA kritisieren. Sie geben zu, dass es für sie nicht um die Wahrheit oder Fakten geht, sondern darum, welcher Regierung gegenüber man loyal ist. Deshalb sieht Kritik für sie wie Verrat aus.

“Du wiederholst russische Argumente” bedeutet in Wirklichkeit immer nur “Du kritisierst die US-Außenpolitik”, und sie lehnen Kritik an der US-Außenpolitik nur deshalb ab, weil sie glauben, dass es die Pflicht eines jeden Westlers ist, die Informationsinteressen des US-Imperiums zu fördern. Wenn man Worte sagt, die nicht darauf beruhen, ob sie wahr sind, sondern darauf, welchen Regierungsinteressen sie dienen, ist man einfach ein Propagandist. Jemand, der Sie beschuldigt, ein Propagandist zu sein, weil Sie die US-Außenpolitik kritisieren, gibt in Wirklichkeit zu, dass er sich selbst als Propagandist sieht.

Blind konditionierter Loyalismus ist das Einzige, was jemanden dazu veranlassen kann, Kritik am US-Imperium nicht mit der Frage “Sind diese Worte wahr?” zu begegnen, sondern mit einem reflexartigen “Sind diese Worte ausreichend loyal gegenüber meiner Regierung und ihren Verbündeten?” Das ist es, was hinter diesen Anschuldigungen steckt.

Diese überaus verbreitete Tendenz zeigt uns, dass wir in einer Zivilisation leben, die nicht in erster Linie von der Suche nach Wahrheit, sondern von blinder Loyalität gegenüber den Herrschenden geleitet wird, ganz so wie in feudalen Zeiten. Sie zeigt uns, dass die westliche Zivilisation überhaupt nicht das ist, was sie vorgibt zu sein.

Eine künftige Menschheit, die sich tatsächlich von Wahrheit und Fakten leiten lässt, wird Behauptungen und Kritiken über wichtige Angelegenheiten einfach danach abwägen, wie nachweislich wahr sie im Lichte der derzeit verfügbaren Informationen sind, und nicht danach, wessen Propaganda-Interessen sie dienen.

❖

Jimmy Dore hatte gerade eine großartige Anti-Kriegs-Tirade bei Tucker Carlson, in der er die Botschaft “China ist nicht unser Feind” dem Publikum vermittelte, das es am dringendsten nötig hatte, sie zu hören, und die Leute versuchen in den sozialen Medien so zu tun, als sei das eine schlechte Sache. Wenn ein Friedensbefürworter zu Tucker Carlson geht, um eine wichtige Antikriegsbotschaft zu verbreiten, weil andere große Sender wie MSNBC und CNN sich weigern, Antikriegsstimmen eine Plattform zu bieten, dann ist die allerletzte Person, auf die man in dieser Gleichung wütend sein sollte, der Friedensbefürworter.

Wenn Sie tatsächlich gegen das US-Imperium und seine Kriegstreiberei und nukleare Brinkmanship wären, würde es Sie wütend machen, dass liberale Sender sich weigern, Leuten eine Plattform zu bieten, die diese Dinge kritisieren. Das wäre der Schwerpunkt Ihrer Empörung. Es käme Ihnen nicht einmal in den Sinn, Jimmy Dore anzuschreien. Wenn Sie auf Dore wütend sind, weil er in Carlsons Show auftritt, anstatt auf die liberalen Sender, die sich weigern, Antikriegsstimmen eine Plattform zu bieten, dann richtet sich Ihr wirklicher Einwand nicht gegen Tucker Carlson, sondern gegen Antikriegsstimmen, die eine Plattform bekommen.

❖

Niemand glaubt wirklich, dass der Stellvertreterkrieg des Westens in der Ukraine dazu dient, ukrainische Leben zu retten. Man rettet keine Leben, indem man die Eskalation hochfährt, man rettet Leben, indem man über Frieden verhandelt, was Zugeständnisse des US-Imperiums erfordern würde. Die Einfaltspinsel des Imperiums wollen einfach nicht, dass diese Zugeständnisse gemacht werden.

Die USA könnten diesen Krieg leicht beenden, wenn sie die Sicherheitsbedenken Moskaus respektieren und ihre Kriegsmaschinerie und Stellvertreteroperationen aus der Region zurückziehen würden. Die USA werden dies nicht tun, weil sie diesen Stellvertreterkrieg nutzen wollen, um Russland ausbluten zu lassen und einen Regimewechsel in Moskau zu erleichtern. Das ist alles, worum es hier geht.

❖

Wenn man erst einmal einen tiefen Einblick in die Tatsache erhält, wie sehr unsere Zivilisation aus von Menschen erfundenen Narrativen besteht, verändert das die Sicht auf alles. Auf die Politik. Die Regierung. Die Medien. Das Geld. Die Wirtschaft. Die Religion. Die Kultur. Sogar Ihr eigenes Ich. Unsere gesamte Spezies bewegt sich in Übereinstimmung mit erfundenen Geschichten.

Man könnte meinen, die klare Erkenntnis, dass unsere gesamte Gesellschaft aus Schwachsinn besteht, wäre eine negative Erfahrung, und das kann sie zunächst auch sein, aber was man schließlich versteht, ist etwas sehr Positives: Wenn unsere gesamte Zivilisation erfunden ist, dann können wir einfach etwas anderes erfinden. Etwas Besseres. Etwas, das für alle von uns funktioniert.

Und dann bemerkt man etwas noch Cooleres: dass die Menschheit diese Erkenntnis bereits auf kollektiver Ebene auspackt. Langjährige Überzeugungen über Machtstrukturen und Religion werden massenhaft aufgegeben. Die Menschen stellen ihre eigenen Regeln über Geld, Geschlecht, Beziehungen, Spiritualität usw. auf. Das zeigt sich in den neuen Ideen über Kryptowährungen, in den Vorstellungen der jüngeren Generationen über Geschlecht und Sexualität, in der Neuformulierung der Regeln, wie Beziehungen, Ehen und Familien aussehen sollen. Die Menschen beginnen, die alten Narrative durch ihre eigenen Narrative zu ersetzen.

In unserer gesamten Spezies wächst die Erkenntnis, dass die Geschichten, die unser kollektives Verhalten bestimmt haben, erfunden sind – in der Regel von den Mächtigen für die Mächtigen – und dass wir uns einfach etwas anderes ausdenken können. Und sicher sieht das im Moment oft unangenehm und chaotisch aus, aber das muss am Anfang auch so sein. Das sind kleine Schritte.

Mehr und mehr schaut die Menschheit kollektiv auf die Erzählungen, aus denen unsere Gesellschaft gewoben ist, und fragt sich: “Warum tun wir so, als sei das wahr, obwohl es nur eine erfundene Geschichte ist? Wäre unseren Interessen besser gedient, wenn wir eine andere Geschichte erzählen würden? Oder ganz auf die Geschichte zu verzichten?” Das ist faszinierend, denn wenn Sie ganz tief in sich hineinschauen, werden Sie erkennen, dass der größte Teil Ihres individuellen Leidens das Ergebnis der mentalen Erzählungen ist, die Sie glauben und von denen Sie sich dann lösen können. Die Menschheit bewegt sich auf kollektiver Ebene auf dieselbe Art von Einsicht zu.

Ein gesunder Mensch ist jemand, der eine funktionale Beziehung zu mentalen Erzählungen aufgebaut hat, in der Gedanken als Werkzeuge erlebt werden, die man aufgreift, wenn sie nützlich sind, und die man ablegt, wenn sie nicht nützlich sind, anstatt dass man an sie glaubt und sich an sie klammert und sie unser Leben dominieren. Eine gesunde Menschheit wird ähnlich aussehen. Übersetzt mit Deepl.com

