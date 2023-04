Will Biden send US airpower for Ukraine offensive? As a practical matter, any modern military offensive launched without air cover is a suicide mission. Ukraine no longer has much of an air force, even with the addition of perhaps a dozen or so old MIG-29s acquired from NATO countries. Some of those are not flyable and others are being disassembled and used for parts.

A Ukrainian boneyard is filled with broken-down leftover Soviet aircraft. Still usable planes in the Ukrainian air force are not a great deal better. Will Biden send rebadged planes with ‘volunteer’ pilots? Photo: English Russia



Wenn der Zusammenbruch der Ukraine unmittelbar bevorsteht, braucht Biden die NATO nicht für eine Entscheidung über den Einsatz von “Freiwilligen” in umgerüsteten Flugzeugen

Wird Biden US-Luftstreitkräfte für die Ukraine-Offensive entsenden?

von Stephen Bryen und Shoshana Bryen

26. April 2023

In der Praxis ist jede moderne Militäroffensive ohne Luftunterstützung ein Selbstmordkommando.

Die Ukraine verfügt nicht mehr über eine nennenswerte Luftwaffe, selbst wenn man vielleicht ein Dutzend alter MIG-29 hinzuzählt, die von NATO-Ländern erworben wurden. Einige davon sind nicht flugfähig, andere werden demontiert und als Ersatzteile verwendet.

Die einsatzfähigen Kampfflugzeuge der Ukraine müssen gegen fortschrittlichere russische Kampfflugzeuge, darunter die beeindruckende Su-35, fliegen und im Kampf gegen die mobile russische Luftabwehr bestehen.

Was auch immer die Ukraine hat, ihre Luftwaffe kann nicht mehr als ein paar Tage in einem größeren Gefecht durchhalten, wenn überhaupt.

Und doch plant die Ukraine eine neue Offensive. Möglicherweise plant US-Präsident Joe Biden, der ukrainischen Armee Luftunterstützung zu gewähren, oder er hat zumindest dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenski zugewinkt.

Biden hat bereits erklärt, er werde die Ukraine nicht fallen lassen. Doch selbst innerhalb der Regierung gibt es Stimmen, die die Weisheit einer Großoffensive in Frage stellen, weil sie befürchten, dass die Ukrainer nicht über die Truppen oder die Taktik verfügen, um erfolgreich zu sein.

Dies wirft die Frage auf, ob die ukrainische Militärführung in dem Wissen vorgeht, dass sie ihre Landstreitkräfte durch den Fleischwolf schickt, oder ob sie die Zusicherung erhalten hat, dass die USA die russische Luftwaffe und Luftabwehr neutralisieren werden. Besteht die Möglichkeit, dass Zelensky amerikanische Flugzeuge und Piloten mit umgerüsteten F-16 angeboten worden sind?

Die Idee der “freiwilligen” Luftfahrer ist nicht neu. Erinnern Sie sich an die Flying Tigers im Zweiten Weltkrieg oder an russische Piloten in chinesischen Uniformen, die im Koreakrieg gefälschte MIGs flogen, oder an russische Piloten, die sich im ägyptisch-israelischen Zermürbungskrieg (1967-1970) als ägyptische Fliegerjungen ausgaben.



Die First American Volunteer Group of the Republic of China Air Force (Erste amerikanische Freiwilligengruppe der Luftwaffe der Republik China) mit dem Spitznamen Flying Tigers wurde gegründet, um die japanische Invasion in China abzuwehren. Sie bestand zwischen 1941 und 1942 aus Piloten des United States Army Air Corps, der Navy und des Marine Corps und stand unter dem Kommando von Claire Lee Chennault. Foto: Asia Times files

Wie gut sich amerikanische Flugzeuge gegen die mehrschichtige russische Luftabwehr schlagen würden, ist nicht sicher, aber wenn die Russen nur halb so erfolgreich sind, könnten die USA viele Flugzeuge und Piloten verlieren. Schlimmer noch, die Russen könnten amerikanische Stützpunkte außerhalb der Ukraine angreifen, unter anderem in Polen und Rumänien, und so den Krieg als Reaktion auf die amerikanische Eskalation erheblich ausweiten.

Die Strategie und Taktik der ukrainischen Armee wird zuweilen eindeutig von der Politik diktiert. Militärische Führer haben bekannt gegeben, dass sie von Zelensky angewiesen wurden, in Bakhmut und anderen städtischen Brennpunkten zu bleiben, was zu großen Verlusten führte.

Versuche, Bakhmut durch die Entsendung zusätzlicher Truppen und eine Gegenoffensive zu entlasten, die laut Tass “vereitelt” wurde, haben nur wenig geholfen, da die Hilfsoperationen wegen der schlammigen Nebenstraßen und Felder und des starken Regens auf leichte Ausrüstung beschränkt waren.

In den letzten Wochen scheint Präsident Zelensky seine Haltung etwas gemildert zu haben, indem er seiner Armee sagte, sie müsse dort nur bis Mitte Mai ausharren, wenn die erwartete Offensive im Süden beginnt. Doch dann machte Zelensky eine weitere Kehrtwende und sagte, es werde keine Kapitulation in Bakhmut geben.

Bakhmut hat nicht viel mit einer geplanten ukrainischen Offensive zu tun, bei der Zehntausende von Truppen gegen russische Stellungen weiter südlich vorrücken werden. Zelenskys Befehl, dort auszuharren, scheint also keinen Sinn zu machen. Wenn Bakhmut ein hoffnungsloser Fall ist, wäre es für die ukrainische Armee sinnvoll, sich zurückzuziehen.

Der ukrainische Brigadegeneral Sergej Melnyk erklärte gegenüber der spanischen Zeitung El Pais, dass die Ukraine bereits einen Großteil ihrer Berufssoldaten verloren habe und “vier- bis sechsmal so viele Truppen wie Moskau in seiner laufenden Militäraktion” benötige, um die von den russischen Streitkräften in ihren derzeitigen Stellungen errichteten Verteidigungsanlagen zu durchbrechen.

Für ihre geplante Offensive soll die Ukraine eine Truppe von 60.000 Mann zusammengestellt haben (wenn sie mit vollem Personalbestand operiert), die sich aus 12 Brigaden zusammensetzt, von denen neun über westliche Ausrüstung verfügen, darunter Panzer, gepanzerte Mannschaftstransporter und Schützenpanzer sowie Artillerie und Raketenwerfer.

Eine so große Truppe wird, selbst wenn sie in einzelne zangenartige Operationen aufgeteilt wird, leicht auffindbar sein. Russland verfügt über Drohnen und Satelliten sowie über Bodenbeobachter. Es kann seine Ausrüstung und seine Männer über Straßen von Ost nach West transportieren. Russland ist auch bei Artillerie und Raketenwerfern überlegen.

Bislang hat die Ukraine nur wenige offensive Angriffe unternommen. Stattdessen führt sie Defensivkämpfe in Städten und Dörfern und gräbt ihre Kräfte in einer Weise ein, die an die Grabenkämpfe des Ersten Weltkriegs erinnert.

Selbst bei dieser konservativen Art von Operationen hat die Ukraine schwere und zunehmende Verluste zu beklagen. Obwohl es fast unmöglich ist, verlässliche Zahlen zu erhalten, wird in den durchgesickerten Pentagon/CIA-Dokumenten geschätzt, dass die Ukraine auf jeden Russen sieben Soldaten verliert.

Wenn dieselben Streitkräfte in die Offensive gehen, werden die Verluste wahrscheinlich in die Höhe schnellen, vielleicht auf zehn oder sogar 20 Soldaten pro Mann. Die Ukraine kann Verluste in dieser Größenordnung nicht verkraften. Es gibt bereits Einheiten, die sich weigern zu kämpfen, und die Russen sagen, dass die ukrainischen Truppen lieber die Linien überqueren und sich ergeben, als weiterhin dem russischen “Fleischwolf” ausgesetzt zu sein.

Man kann von den russischen Äußerungen halten, was man will, aber es ist schon ironisch, dass die westlichen Medien, die zuvor die schrecklichen russischen Verluste hervorgehoben hatten, sich nun den schweren ukrainischen Verlusten zuzuwenden scheinen.

Schützengräben und Felder in der Nähe der ukrainischen Straße O0506 hinter Khromove, nördlich von Bakhmut. Man beachte, wie die Schützengräben von Artilleriebeschuss getroffen wurden. Karte: uacontrolmap.com

Wenn Biden einen drohenden Zusammenbruch der Ukraine sieht, ist ein amerikanisches Eingreifen nicht auszuschließen. Er braucht die NATO nicht, um den Einsatz von “Freiwilligen” zu beschließen, aber wenn er dies tut, gibt es genügend Grund zu der Annahme, dass die NATO ohnehin zusammenbricht – nicht weil die NATO angegriffen wird, sondern weil sie getäuscht wurde.

Dass Europa in einen großen Krieg hineingezogen wird, darüber machen sich selbst die dümmsten europäischen Politiker Sorgen, und das sollten sie auch. Die NATO steuert schon seit geraumer Zeit auf eine Katastrophe zu und provoziert die Russen über alle Maßen.

Warum die NATO so scharf auf diesen Kurs ist, ist schwer zu ergründen: Wahrscheinlich ist es der starke Druck der Vereinigten Staaten. Die Deutschen wissen, wie rücksichtslos die Biden-Administration sein kann, wenn sie die Blasen in der Ostsee aufsteigen sehen.

Will die Biden-Administration dieses immense Risiko wirklich eingehen? Glaubt Selenskij, der in einem Atomangriff auf Kiew eine russische Antwort finden könnte, dass dies seine Zukunft sichert? Übersetzt mit Deepl.com

Stephen Bryen ist Senior Fellow am Zentrum für Sicherheitspolitik und am Yorktown Institute. Folgen Sie ihm auf Twitter @stevebryen.

Shoshana Bryen ist leitende Direktorin des Jewish Policy Center und Herausgeberin von inFOCUS Quarterly. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung als Analystin der US-Verteidigungspolitik und des Nahen Ostens und hat Programme und Konferenzen mit amerikanischen Militärangehörigen in einer Vielzahl von Ländern durchgeführt.

