Fotografische Quelle: Steve Jurvetson – CC BY 2.0

Will the Biden Team Be Warmongers or Peacemakers? – CounterPunch.org Congratulations to Joe Biden on his election as America’s next president!

Fotografische Quelle: Steve Jurvetson – CC BY 2.0



Wird das Biden-Team Kriegstreiber oder Friedensstifter sein?

von Medea Benjamin – Nicolas J. S. Davies

11. November 2020

Herzlichen Glückwunsch an Joe Biden zu seiner Wahl zum nächsten Präsidenten Amerikas! Die Menschen in dieser von einer Pandemie heimgesuchten, vom Krieg zerrissenen und von Armut geplagten Welt waren schockiert über die Brutalität und den Rassismus der Trump-Administration und fragen sich besorgt, ob die Präsidentschaft Bidens die Tür öffnen wird für die Art von internationaler Zusammenarbeit, die wir brauchen, um den ernsten Problemen der Menschheit in diesem Jahrhundert zu begegnen.

Für Progressive überall hat uns das Wissen, dass “eine andere Welt möglich ist”, durch Jahrzehnte der Gier, der extremen Ungleichheit und des Krieges am Leben erhalten, während der von den USA geführte Neoliberalismus den Laissez-faire-Kapitalismus des 19. Jahrhunderts neu verpackt und den Menschen des 21. Die Trump-Erfahrung hat mit großer Erleichterung gezeigt, wohin diese Politik führen kann.

Joe Biden hat zweifellos seinen Beitrag geleistet und von demselben korrupten politischen und wirtschaftlichen System wie Trump profitiert, wie letzterer in jeder Rede in der Trump-Rede mit Freude verkündet hat. Aber Biden muss verstehen, dass die jungen Wähler, die in noch nie dagewesener Zahl erschienen sind, um ihn ins Weiße Haus zu bringen, ihr ganzes Leben unter diesem neoliberalen System gelebt haben und nicht für “mehr vom Gleichen” gestimmt haben. Sie glauben auch nicht naiv, dass tief verwurzelte Probleme der amerikanischen Gesellschaft wie Rassismus, Militarismus und korrupte Unternehmenspolitik mit Trump begonnen haben.

Während seines Wahlkampfes hat sich Biden auf außenpolitische Berater aus früheren Verwaltungen, insbesondere der Obama-Regierung, verlassen und scheint einige von ihnen für Spitzenpositionen im Kabinett in Betracht zu ziehen. In den meisten Fällen handelt es sich um Mitglieder des “Washington Blob”, die eine gefährliche Kontinuität mit der Politik der Vergangenheit darstellen, die im Militarismus und anderen Machtmissbräuchen wurzelt.

Dazu gehören Interventionen in Libyen und Syrien, die Unterstützung des saudischen Krieges im Jemen, Drohnenkrieg, unbefristete Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren in Guantanamo, die Verfolgung von Informanten und Schönfärberei-Folter. Einige dieser Menschen haben auch von ihren Regierungskontakten profitiert, um hohe Gehälter in Beratungsfirmen und anderen Unternehmen des Privatsektors zu verdienen, die sich von Regierungsaufträgen ernähren.

– Als ehemaliger stellvertretender Außenminister und stellvertretender nationaler Sicherheitsberater Obamas spielte Tony Blinken eine führende Rolle in Obamas aggressiver Politik. Dann war er Mitbegründer von WestExec Advisors, um von den Vertragsverhandlungen zwischen Unternehmen und dem Pentagon zu profitieren, darunter einer für Google zur Entwicklung einer Technologie der künstlichen Intelligenz für das Zielen von Drohnen, der nur durch eine Rebellion der empörten Google-Mitarbeiter gestoppt werden konnte.

– Seit der Clinton-Administration ist Michele Flournoy einer der Hauptarchitekten der illegalen, imperialistischen Doktrin der USA von globalem Krieg und militärischer Besatzung. Als Obamas Unterstaatssekretärin für Politikverteidigung hat sie dazu beigetragen, die Eskalation des Krieges in Afghanistan und die Interventionen in Libyen und Syrien mitzugestalten. Zwischen ihren Jobs im Pentagon hat sie an der berüchtigten Drehtür gearbeitet, um Firmen zu beraten, die sich um Verträge mit dem Pentagon bemühten, einen militärisch-industriellen Think Tank namens Center for a New American Security (CNAS) mitbegründet und sich nun Tony Blinken bei WestExec Advisors angeschlossen.

– Nicholas Burns war US-Botschafter bei der NATO während der US-Invasionen in Afghanistan und Irak. Seit 2008 arbeitet er für die Lobbying-Firma The Cohen Group des ehemaligen Verteidigungsministers William Cohen, die ein wichtiger globaler Lobbyist für die US-Rüstungsindustrie ist. Burns ist ein Falke auf Russland und China und hat den NSA-Hinweisgeber Edward Snowden als “Verräter” verurteilt.

– Als Rechtsberaterin Obamas und des Außenministeriums und dann als stellvertretende CIA-Direktorin und stellvertretende nationale Sicherheitsberaterin sorgte Avril Haines für rechtliche Deckung und arbeitete eng mit Obama und CIA-Direktor John Brennan bei Obamas zehnfacher Ausweitung der Drohnentötungen zusammen.

– Samantha Power diente unter Obama als UN-Botschafterin und Menschenrechtsdirektorin im Nationalen Sicherheitsrat. Sie unterstützte die US-Interventionen in Libyen und Syrien sowie den von den Saudis geführten Krieg gegen den Jemen. Und trotz ihres Menschenrechtsressorts hat sie sich nie gegen israelische Angriffe auf Gaza, die unter ihrer Amtszeit stattfanden, oder gegen Obamas dramatischen Einsatz von Drohnen, der Hunderte von Zivilisten getötet hat, ausgesprochen.

– Der ehemalige Hillary-Clinton-Berater Jake Sullivan spielte eine führende Rolle bei der Entfesselung der verdeckten und Stellvertreterkriege der USA in Libyen und Syrien.

– Als UN-Botschafterin in der ersten Amtszeit Obamas erhielt Susan Rice für seine katastrophale Intervention in Libyen UN-Deckung. Als Nationale Sicherheitsberaterin in Obamas zweiter Amtszeit verteidigte Rice auch Israels brutale Bombardierung des Gazastreifens im Jahr 2014, prahlte mit den “lähmenden Sanktionen” der USA gegen den Iran und Nordkorea und unterstützte eine aggressive Haltung gegenüber Russland und China.

Ein außenpolitisches Team unter der Führung solcher Persönlichkeiten wird die endlosen Kriege, die Übermacht des Pentagons und das von der CIA verwüstete Chaos, das wir – und die Welt – in den letzten zwei Jahrzehnten des Krieges gegen den Terror erlitten haben, nur verewigen.

Während der Kampagne erklärte Joe Biden auf seiner Website: “Als Präsident wird Biden die Diplomatie als das wichtigste Instrument unseres globalen Engagements hervorheben. Er wird ein modernes, agiles US-Staatsministerium wieder aufbauen – er wird in das beste diplomatische Korps der Welt investieren und es wieder mit Macht ausstatten und das ganze Talent und den Reichtum der amerikanischen Vielfalt nutzen”.

Dies bedeutet, dass Bidens Außenpolitik in erster Linie vom Außenministerium und nicht vom Pentagon verwaltet werden muss. Der Triumphalismus des Kalten Krieges und des amerikanischen Triumphs nach dem Kalten Krieg führte zu einer Umkehrung dieser Rollen, wobei das Pentagon und die CIA die Führung übernahmen und das Außenministerium (mit nur 5% ihres Budgets) hinter ihnen zurückblieb und versuchte, in Ländern, die durch amerikanische Bomben zerstört oder durch US-Sanktionen, Staatsstreiche und Todesschwadronen destabilisiert worden waren, aufzuräumen und die Ordnung wiederherzustellen.

In der Trump-Ära reduzierte Außenminister Mike Pompeo das Außenministerium auf wenig mehr als ein Verkaufsteam für den militärisch-industriellen Komplex, um lukrative Waffengeschäfte mit Indien, Taiwan, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ländern in der ganzen Welt abzuschließen.

Was wir brauchen, ist eine Außenpolitik, die von einem Außenministerium geführt wird, das Differenzen mit unseren Nachbarn durch Diplomatie und Verhandlungen beilegt, wie es das Völkerrecht in der Tat verlangt, und ein Verteidigungsministerium, das die Vereinigten Staaten verteidigt und internationale Aggressionen gegen uns abwehrt, anstatt unsere Nachbarn in der ganzen Welt zu bedrohen und Aggressionen gegen sie zu begehen.

Wie das Sprichwort sagt: “Personal ist Politik”, und wer auch immer Biden für außenpolitische Spitzenpositionen auswählt, wird bei der Gestaltung seiner Richtung eine Schlüsselrolle spielen. Während unsere persönlichen Präferenzen darin bestehen würden, die außenpolitischen Spitzenpositionen in die Hände von Menschen zu legen, die ihr Leben damit verbracht haben, sich aktiv für den Frieden einzusetzen und sich der militärischen Aggression der USA zu widersetzen, ist das bei dieser Biden-Administration der Mitte der Straße einfach nicht möglich.

Aber es gibt Ernennungen, die Biden vornehmen könnte, um seiner Außenpolitik die Betonung auf Diplomatie und Verhandlungen zu geben, die er sich wünscht. Es handelt sich dabei um amerikanische Diplomaten, die erfolgreich wichtige internationale Abkommen ausgehandelt, US-Führer vor den Gefahren eines aggressiven Militarismus gewarnt und wertvolle Fachkenntnisse in kritischen Bereichen wie der Rüstungskontrolle entwickelt haben.

William Burns war unter Obama stellvertretender Außenminister, die Nummer 2 im Außenministerium, und er ist jetzt Direktor der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden. Als Unterstaatssekretär für Nahost-Angelegenheiten im Jahr 2002 gab Burns Außenminister Powell eine vorausschauende und detaillierte, aber unbeachtete Warnung, dass sich die Invasion des Irak “auflösen” und einen “perfekten Sturm” für die amerikanischen Interessen erzeugen könnte. Burns diente auch als US-Botschafter in Jordanien und dann in Russland.

Wendy Sherman war Obamas Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, die Nummer 4 im Außenministerium, und war nach Burns’ Pensionierung kurzzeitig amtierende stellvertretende Außenministerin. Sherman war der führende Verhandlungsführer sowohl für das Rahmenabkommen von 1994 mit Nordkorea als auch für die Verhandlungen mit dem Iran, die 2015 zum iranischen Atomabkommen führten. Dies ist sicherlich die Art von Erfahrung, die Biden in leitenden Positionen benötigt, wenn es ihm mit der Wiederbelebung der amerikanischen Diplomatie ernst ist.

Tom Countryman ist derzeit Vorsitzender der Arms Control Association. In der Obama-Regierung diente Countryman als Unterstaatssekretär für internationale Sicherheitsangelegenheiten, als stellvertretender Staatssekretär für internationale Sicherheit und Nichtverbreitung und als Erster Stellvertreter des stellvertretenden Staatssekretärs für politisch-militärische Angelegenheiten. Er diente auch an den US-Botschaften in Belgrad, Kairo, Rom und Athen sowie als außenpolitischer Berater des Kommandanten des US-Marinekorps. Countryman’s Expertise könnte entscheidend dazu beitragen, die Gefahr eines Atomkrieges zu verringern oder sogar zu beseitigen. Es würde auch dem progressiven Flügel der Demokratischen Partei gefallen, da Tom Senator Bernie Sanders für das Amt des Präsidenten unterstützte.

Neben diesen Berufsdiplomaten gibt es auch Kongressabgeordnete, die über Fachwissen in der Außenpolitik verfügen und wichtige Rollen in einem außenpolitischen Team von Biden spielen könnten. Einer davon ist der Abgeordnete Ro Khanna, der sich dafür eingesetzt hat, die Unterstützung der USA für den Krieg im Jemen zu beenden, den Konflikt mit Nordkorea zu lösen und die verfassungsmäßige Autorität des Kongresses über die Anwendung militärischer Gewalt zurückzufordern.

Eine andere ist die Abgeordnete Karen Bass, die Vorsitzende des Schwarzen Ausschusses des Kongresses und auch des Unterausschusses für auswärtige Angelegenheiten zu Afrika, globaler Gesundheit, Menschenrechten und internationalen Organisationen ist.

Wenn die Republikaner ihre Mehrheit im Senat halten, wird es schwieriger sein, Ernennungen bestätigt zu bekommen, als wenn die Demokraten die beiden Sitze in Georgia gewinnen, die auf eine Stichwahl hinauslaufen, oder als wenn sie progressivere Kampagnen in Iowa, Maine oder North Carolina geführt und mindestens einen dieser Sitze gewonnen hätten. Aber dies werden zwei lange Jahre sein, wenn wir Joe Biden hinter Mitch McConnell in Bezug auf kritische Ernennungen, Politik und Gesetzgebung in Deckung gehen lassen. Bidens erste Kabinettsernennungen werden ein früher Test dafür sein, ob Biden der vollkommene Insider sein wird oder ob er bereit ist, für echte Lösungen für die schwerwiegendsten Probleme unseres Landes zu kämpfen.

Schlussfolgerung

Positionen im US-Kabinett sind Machtpositionen, die das Leben von Millionen von Amerikanern und Milliarden unserer Nachbarn in Übersee drastisch beeinflussen können. Wenn Biden von Menschen umgeben ist, die entgegen allen Beweisen der vergangenen Jahrzehnte immer noch an die illegale Bedrohung und die Anwendung militärischer Gewalt als wesentliche Grundlagen der amerikanischen Außenpolitik glauben, dann wird die internationale Zusammenarbeit, die die ganze Welt so dringend braucht, durch vier weitere Jahre Krieg, Feindseligkeit und internationale Spannungen untergraben, und unsere schwerwiegendsten Probleme werden ungelöst bleiben.

Deshalb müssen wir uns energisch für ein Team einsetzen, das der Normalisierung des Krieges ein Ende setzt und das diplomatische Engagement für internationalen Frieden und internationale Zusammenarbeit zu unserer obersten außenpolitischen Priorität macht.

Wen auch immer der designierte Präsident Biden wählt, Teil seines außenpolitischen Teams zu werden, er – und sie – werden von Menschen über den Zaun des Weißen Hauses hinaus gedrängt werden, die eine Entmilitarisierung, einschließlich Kürzungen der Militärausgaben, und Reinvestitionen in die friedliche wirtschaftliche Entwicklung unseres Landes fordern.

Es wird unsere Aufgabe sein, Präsident Biden und sein Team zur Rechenschaft zu ziehen, wann immer es ihnen nicht gelingt, das Blatt in Bezug auf Krieg und Militarismus zu wenden, und sie weiterhin dazu zu drängen, freundschaftliche Beziehungen zu allen unseren Nachbarn auf diesem kleinen Planeten, den wir teilen, aufzubauen.

Medea Benjamin ist Mitbegründerin von CODEPINK für den Frieden und Autorin mehrerer Bücher, darunter Königreich der Ungerechten: Hinter der Verbindung zwischen den USA und Saudi-Arabien. Nicolas J. S. Davies ist Autor von Consortium News und Forscher bei CODEPINK sowie Autor von Blood On Our Hands: the American Invasion and Destruction of Iraq (Blut an unseren Händen: die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak). Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...