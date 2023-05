Will Zelensky be the Collateral Victim of the New US Scenario? by Germán Gorraiz- Political Analyst The Ukrainian conflict amounts to a return to the Cold War between Russia and the US and a return to the Doctrine of Containment, the basis of which was set out by George F. Kennan in his essay “The Sources of Soviet Behavior”, published in Foreign Affairs magazine in 1947,…

Bild:President Of Ukraine / flickr

Wird Selenskyj das Kollateralopfer des neuen US-Szenarios sein?

von Germán Gorraiz- Politischer Analyst

29. Mai 2023

Der Ukraine-Konflikt bedeutet eine Rückkehr zum Kalten Krieg zwischen Russland und den USA und eine Rückkehr zur Doktrin der Eindämmung, deren Grundlage George F. Kennan in seinem Aufsatz “The Sources of Soviet Behavior” (Die Quellen des sowjetischen Verhaltens) darlegte, der 1947 in der Zeitschrift Foreign Affairs veröffentlicht wurde und dessen Hauptgedanken in dem Zitat “Die Sowjetmacht ist für die Logik der Vernunft undurchdringlich, aber sehr empfänglich für die Logik der Gewalt” zusammengefasst sind.

Dazu gehören der Beitritt Finnlands zu den militärischen Strukturen der NATO und die Aufstockung der Streitkräfte mit vier neuen Bataillonen, die an der europäischen Grenze zu Russland stationiert werden, sowie die russische Antwort mit der Aufstellung von Iskander-M-Raketen mit Mehrzwecksprengköpfen und S-400-Flugabwehrraketen in Belarus, die der Dynamik des Kalten Krieges folgen (Aktion-Reaktion).

Wir erleben auch die fünfte Phase der Errichtung des Raketenabwehrschilds in Europa (Euro DAM), die im Mai 2016 mit der Inbetriebnahme des ballistischen Abwehrsystems Aegis Ashore auf dem Stützpunkt Deveselu in Rumänien, nur 600 km von der Halbinsel Krim entfernt, begann. Russland soll seinerseits Iskander-M-Raketen mit Mehrzwecksprengköpfen und S-400-Flugabwehrraketen in Kaliningrad installiert haben, was nach den Worten des Politikwissenschaftlers Wladimir Abramow bedeuten würde, dass “die Provinz Kaliningrad wie vor zwei Jahrzehnten wieder die Rolle eines Geschützes am Tempel Europas spielen wird”.

Sollte die NATO den Ausgang der sowjetischen Enklave Kaliningrad zur Ostsee schließen, könnte sich zudem die Kennedy-Chruschtschow-Raketenkrise (Oktober 1962) wiederholen, mit Kaliningrad als Epizentrum.

In diesem Zusammenhang warnte Putin in einer Botschaft an die Bundesversammlung, dass “Russland auch die Hyperschallrakete Tsirkon einsetzen könnte, die mit einer Geschwindigkeit von Mach 8 und von U-Booten aus gestartet jede US-Kommandozentrale in fünf Minuten erreichen könnte, sowie den Marschflugkörper Burevestnik und die Atom-U-Boot-Drohne Poseidon”.

Wird Selenskyj das Kollateralopfer des neuen US-Szenarios sein?

Für die USA bedeutet der Verlust der Kontrolle über den Kongress durch die Demokraten nach den Zwischenwahlen im November, dass die Republikaner die künftige Waffenhilfe für die Ukraine, die bisher auf 71 Milliarden Dollar geschätzt wird und noch bis Juni läuft, genauer unter die Lupe nehmen und die gründliche Überwachung dieser Waffen verstärken werden, um zu verhindern, dass sie auf den Waffenschwarzmarkt gelangen, sowie eine wachsende Welle politischer Unzufriedenheit mit Selenskyj, die das gesamte politische Spektrum der USA erfasst.

So erklärte der demokratische Kandidat Robert F. Kennedy Jr. in einem Interview mit dem “New Statesman”, dass “die USA 113 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken, während ein Viertel der amerikanischen Bürger hungrig zu Bett geht”.

Der republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Präsident Donald Trump behauptete in seinen Netzwerken, dass “wir noch nie so nah am Dritten Weltkrieg waren” und dass es ein “totales Engagement geben muss, um die globalistische neokonservative Machtgruppe zu zerschlagen, die dafür verantwortlich ist, dass die Welt in endlose Kriege hineingezogen wird”. Ähnlich äußerte sich der republikanische Kandidat Ron Desantis: “Washington hat viele lebenswichtige nationale Interessen, aber sich weiter in den Territorialstreit zwischen der Ukraine und Russland zu verstricken, gehört nicht dazu”.

Ein Sieg der Republikaner im Jahr 2024 würde daher das Ende der atlantischen Strategie von Biden und Soros bedeuten, die entschlossen sind, Putin zu entmachten, ein Friedensabkommen in der Ukraine zu unterzeichnen und zur Doktrin der friedlichen Koexistenz mit Russland zurückzukehren.

Dies würde die Inthronisierung der G-3 (USA, Russland und China) als “primus inter pares” in der Weltordnungspolitik und das Ende des obsessiven Traums der von Soros und der Open Society Foundation (OSF) angeführten Globalisten von der Balkanisierung Russlands bedeuten, “des weißen Wals, den Soros seit Jahrzehnten zu jagen versucht”.

Im Lager der Demokraten haben die Anzeichen von Bidens Senilität, die galoppierende Inflation und der mögliche Eintritt der Wirtschaft in die Rezession im kommenden Jahr die Popularität des Demokratenführers auf 30 Prozent sinken lassen, was Donald Trumps triumphale Rückkehr bei den Präsidentschaftswahlen 2024 erleichtern könnte.

Biden könnte jedoch einen neuen Krieg im Nahen Osten anzetteln, mit dem doppelten Ziel, Chinas Energiequellen auszutrocknen und seine Popularität vor den Präsidentschaftswahlen 2024 zu steigern.

Ein neuer Konflikt im Nahen Osten würde jedoch den gesamten US-Militärhaushalt in den nächsten drei Jahren verschlingen, was das persönliche Treffen zwischen Biden und Putin beschleunigen könnte, das bis Ende 2023 zu einem Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland führen würde, das den Ukraine-Konflikt beenden würde, der von den USA aufgrund der untragbaren Kosten bereits als Belastung angesehen wird.

Putin seinerseits strebt ein Friedensabkommen an und erklärt, dass die Ukraine nicht der NATO beitreten wird und dass der Ukrainekonflikt durch die Teilung der Ukraine in zwei Hälften beigelegt wird, wobei der Osten des Landes, einschließlich der Krim, des Donbass, Saporischja und Cherson, unter russischer Kontrolle bleibt, während das Zentrum und der Westen der heutigen Ukraine unter polnischer Kontrolle stehen werden. Putin wird die vollständige Kontrolle über das Asowsche Meer erlangen und die Ukraine wird sich ihren Zugang zum Schwarzen Meer sichern, während die imaginäre Linie, die Charkow, Saporischschja, Bachmut und Rubischne verbindet, zur neuen Berliner Mauer des Zweiten Kalten Krieges wird.

Dieses Abkommen wird durch das von Selenskyj, Polen und den baltischen Staaten angeführte Komplott, die NATO in den Ukraine-Konflikt einzubeziehen, zu torpedieren versucht werden, was den illustren Selenskyj zu einer Belastung für die USA machen wird, die man am besten sofort loswerden sollte, und es ist nicht ausgeschlossen, dass er der Korruption beschuldigt und gezwungen wird, in den USA ins Exil zu gehen. Übersetzt mit Deepl.com

