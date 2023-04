“Die westliche Heuchelei und Doppelmoral sind atemberaubend. Der Westen hat den Zerfall Jugoslawiens, die Abspaltung des Kosovo von Serbien und die Abspaltung des Südsudan vom Sudan aktiv unterstützt. Das Recht und der Volkswille der Krimbewohner, sich von der Ukraine abzuspalten und sich wieder mit Russland zu vereinigen, sind eindeutig. Dennoch behauptet der Westen weiterhin fälschlicherweise, dass Russland die Krim “besetzt”.

Wird Selenskyj die Krim zurückerobern?

Von Rick Sterling

Global Research

03. April 2023

Vor siebzehn Monaten erklärte das US-Außenministerium offiziell, dass die USA die Krim “NIEMALS” als Teil Russlands anerkennen werden. Vor drei Monaten schwor der ukrainische Präsident Selenskyj, die Krim “zurückzunehmen”. Ist das möglich?

Im Juni 2016 besuchte ich die Krim mit einer Delegation des Center for Citizen Initiatives (CCI). Dabei handelt es sich um eine US-amerikanische Organisation, die seit Jahrzehnten einen Austausch zwischen Menschen mit Russland betreibt. Sie hat nie finanzielle Unterstützung von Russland erhalten, aber in den 1990er Jahren einige Zuschüsse von USAID. CCI fördert insbesondere den Austausch mit Rotary Clubs.

Auf der Krim waren wir in Jalta, einer kleinen Stadt am Schwarzen Meer, stationiert. Von Jalta aus unternahmen wir Ausflüge in die Hauptstadt Simferopol, den Marinehafen Sebastopol, das “Tal des Todes” und viele andere Ziele.

Die Krim ist wunderschön und die Menschen waren sehr freundlich und freuten sich, uns zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt stand die Krim wegen ihrer Entscheidung, sich im März 2014 von der Ukraine abzuspalten, seit zwei Jahren unter westlichen Sanktionen. Touristenschiffe, die früher ihre Häfen anliefen, hielten wegen der Sanktionen nicht mehr an. Studenten, die ihren Abschluss an den Universitäten der Krim gemacht hatten, konnten ihre akademischen Leistungen in Europa nicht mehr anerkennen lassen. Visa und Mastercard konnten nicht mehr verwendet werden. Die Sanktionen verursachten eine Vielzahl von Problemen.

Wir trafen uns mit vielen Gruppen, darunter der gewählte Stadtrat der Hauptstadt Simferopol, Studenten, Gymnasiasten, armenische und tatarische ethnische Gruppen, eine Rotary-Geschäftsgruppe und viele mehr. Sie alle sagten, dass die Entscheidung, sich von der Ukraine abzuspalten, mit überwältigender Mehrheit getroffen wurde. Die offiziellen Ergebnisse des Referendums bestätigten diese Aussagen: Bei einer Wahlbeteiligung von 83 % sprachen sich 97 % der Wähler für eine “Wiedervereinigung” mit der Russischen Föderation aus.

Auf unsere Frage, warum sie es vorzogen, Teil Russlands zu sein, gab es verschiedene Erklärungen. Alle verwiesen auf den Putsch vom Februar 2014, durch den Präsident Janukowitsch gestürzt wurde. Über 75 % der Krim-Bevölkerung hatten bei den Wahlen 2010, die von europäischen Beobachtern als frei und fair eingestuft wurden, für Janukowitsch gestimmt. Der gewaltsame Staatsstreich, mit dem ihr gewählter Präsident abgesetzt wurde, gefiel ihnen nicht.

Ein weiterer Grund war, dass die Putschregierung sofort das Gesetz aufhob, das den Gebrauch der russischen Sprache in Schulen und Einrichtungen erlaubte. Die Mehrheit der Bevölkerung in der Ostukraine und auf der Krim hat Russisch als Muttersprache. Die Feindseligkeit der Putschregierung war unübersehbar.

Ein dritter Grund war die Gewalt und Schlägerei der Kräfte, die den Putsch durchführten. Innerhalb weniger Tage wurden fast 100 Menschen auf dem Maidan-Platz getötet. Es gibt überwältigende Beweise dafür, dass die Morde von Scharfschützen begangen wurden, die aus Räumen und von den Dächern der von der Opposition kontrollierten Gebäude schossen. Die Tatsache, dass sowohl Demonstranten als auch Polizisten getötet wurden, deutet darauf hin, dass die Krise absichtlich verschärft und angeheizt werden sollte, und genau das ist geschehen.

Ein vierter Grund für die Krim-Entscheidung war ein Vorfall in der Nacht des 20. Februar. Hunderte von Krimbewohnern hatten sich nach Kiew begeben, um friedlich für die Regierung und gegen den zunehmend gewalttätigen Mob zu demonstrieren. Als das Morden am 20. Februar seinen Höhepunkt erreichte, wurde ihnen klar, dass es zu gefährlich war und friedliche Proteste aussichtslos. Sie fuhren in einem Konvoi von 8 Bussen nach Hause. Hundert Meilen südlich von Kiew wurde der Buskonvoi von ultranationalistischen Schlägern angehalten. Alle Passagiere wurden terrorisiert, viele wurden verprügelt und sieben getötet. Die Nachricht von dieser Gewalttätigkeit verbreitete sich schnell und schockierte die Menschen auf der Krim. Das Referendum wurde schnell organisiert und am 16. März ohne Gewalt abgehalten. Die Wahlbeteiligung war enorm und das Ergebnis entscheidend. Zwei Tage später nahm Russland die Krim in die Russische Föderation auf.

Bei unserem Besuch, nur zwei Jahre nach dem Staatsstreich, erfuhren wir, dass man die Entscheidung, die Ukraine zu verlassen, trotz der durch die westlichen Sanktionen verursachten Probleme nicht bereut. Die Menschen sagten uns, die Krim sei unter der Ukraine vernachlässigt worden. Nun, da sie Teil der Russischen Föderation ist, werden alle möglichen Verbesserungen der Infrastruktur vorgenommen. Davon konnten wir uns am neuen Flughafen von Simferopol überzeugen. Wir hörten von der neuen Brücke über die Straße von Kertsch, die einige Jahre später fertig gestellt wurde. Wir sahen, wie das berühmte Artek-Jugendferienlager umgestaltet und neu gebaut wurde.

Es war sehr interessant, sich mit jungen Tataren zu treffen. Dabei handelt es sich um eine muslimische indigene Volksgruppe auf der Krim. Auf die Frage, ob westliche NROs in der Oppositionsarbeit aktiv seien, lächelten sie und sagten: “Ja, ….Soros”. Als ich später nachsah, erfuhr ich, dass der US-Milliardär Zuschüsse in Höhe von 230 Millionen Dollar zur Beeinflussung der Ukraine gewährt hat.

Auf unserer Reise erfuhren wir auch etwas über die lange Geschichte der Krim als Teil Russlands. Die Halbinsel Krim und der Kriegshafen Sebastopol gehören seit 1783 zu Russland. Seit 240 Jahren ist sie der einzige südliche Süßwasserhafen der russischen Marine.

Im Jahr 1954 wurde die Krim vom sowjetischen Premierminister Kruschtschow zur ukrainischen Republik erklärt. Es gab zwar keine Konsultationen, aber das war auch nicht weiter schlimm, da sie alle Teil der zentralisierten Sowjetunion waren. Als die Sowjetunion zerfiel, wollten 94 % der Wähler auf der Krim die Ukraine verlassen und die Sozialistische Sowjetrepublik Krim wieder errichten. Diese Wünsche wurden von Kiew ignoriert.

Der Putsch von 2014 war der letzte Strohhalm. Die Gewalt auf dem Maidan, die Entscheidungen der Putschregierung zur Sprache und die Angriffe auf die Zivilbevölkerung machten eine schnelle Abspaltung unumgänglich. Russland hatte bereits Soldaten auf der Krim im gepachteten Marinestützpunkt Sebastapol stationiert. Das Referendum verlief schnell und friedlich.

Die westliche Heuchelei und Doppelmoral sind atemberaubend. Der Westen hat den Zerfall Jugoslawiens, die Abspaltung des Kosovo von Serbien und die Abspaltung des Südsudan vom Sudan aktiv unterstützt. Das Recht und der Volkswille der Krimbewohner, sich von der Ukraine abzuspalten und sich wieder mit Russland zu vereinigen, sind eindeutig. Dennoch behauptet der Westen weiterhin fälschlicherweise, dass Russland die Krim “besetzt”.

Im November 2021 unterzeichneten die USA eine “Charta zur strategischen Partnerschaft” mit der Ukraine. Darin heißt es: “Die Vereinigten Staaten erkennen die versuchte Annexion der Krim durch Russland nicht an und werden dies auch niemals tun.” Offensichtlich spielt es keine Rolle, was die Krimbewohner denken und wollen. Was für eine Art von “Demokratie” ist das?

Jeder Versuch einer ukrainischen Regierung, die Krim “zurückzuerobern”, würde auf den entschiedenen Widerstand der dort lebenden Menschen stoßen. Die Chance, dass dies geschieht, ist gleich null.

Die Fehlinformationen über die Krim zeigen, wie verzerrt die Medienberichterstattung über den gesamten Ukraine-Konflikt ist. Übersetzt mit Deepl.com

Rick Sterling ist Journalist und lebt in der San Francisco Bay Area. Er schreibt regelmäßig Beiträge für Global Research. Er kann unter rsterling1@protonmail.com kontaktiert werden.

