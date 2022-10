Will Pakistan surrender to pro-Israel pressure? Sharaka, a shadowy organization based in the United Arab Emirates and Israel, is pushing forward with efforts to promote diplomatic ties between Pakistan and the Zionist state. Pakistan has always refused such ties, in solidarity with the Palestinian people.

Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif speaks during a session of the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York, on 23 September 2022.

Wird sich Pakistan dem pro-israelischen Druck beugen?

Von Ali Abunimah und Tamara Nassar



6. Oktober 2022

Sharaka, eine Schattenorganisation mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Israel, treibt die Bemühungen zur Förderung diplomatischer Beziehungen zwischen Pakistan und dem zionistischen Staat voran.

Pakistan hat solche Beziehungen aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk stets abgelehnt. Doch obwohl sich Islamabad von Sharakas Normalisierungsbestrebungen distanziert hat, hat es diese weder klar verurteilt noch entmutigt – und damit zumindest ein gemischtes Signal über seine Haltung ausgesandt.

Sharaka bringt Pakistaner unter dem Deckmantel der Förderung der “interreligiösen” Zusammenarbeit nach Israel.

Der eigentliche Zweck dieser Besuche, die in der Regel von muslimischen Zionisten geleitet werden, besteht jedoch darin, den Weg für formelle diplomatische und sogar militärische Beziehungen zwischen Islamabad und Tel Aviv zu ebnen.

Eine solche pakistanische Delegation, der auch ein ehemaliger Regierungsbeamter angehörte, reiste letzten Monat nach Israel.

“Das Ziel war es, ein weiteres Sprungbrett für israelisch-pakistanische Beziehungen zu schaffen”, so Sharaka in einem E-Mail-Newsletter. Der in Washington ansässige American Muslim and Multifaith Women’s Empowerment Council (AMMWEC) half ebenfalls bei der Organisation der Reise.

Zuvor war Nasim Ashraf Staatsminister und Vorsitzender des pakistanischen Cricket Board. Er besitzt auch die US-Staatsbürgerschaft.

In einem Interview mit dem israelischen Satellitensender i24 News während seines Aufenthalts in Jerusalem sprach Ashraf offen über die politischen Motive, die hinter der “interreligiösen” Scharade stecken.

“Pakistan möchte Beziehungen haben. Aber gleichzeitig hat Pakistan die palästinensische Frage und seine Position gegenüber dem israelisch-palästinensischen Konflikt konsequent unterstützt”, sagte er.

Auf die Frage nach einer künftigen “militärischen Zusammenarbeit” Israels mit Pakistan angesichts von dessen nuklearen Fähigkeiten beruhigte Ashraf den israelischen Moderator.

“Pakistans Atomwaffenarsenal und nukleare Anlagen haben absolut nichts mit Israel zu tun und stellen keine Bedrohung für Israel dar. Pakistans Atomwaffen sind eine defensive Abschreckung gegen Indien”, sagte der ehemalige Minister.

“Es ist überhaupt nicht gegen irgendjemand anderen gerichtet. Am allerwenigsten gegen Israel.”

Rundreise durch Israel

Die Delegation wurde zum Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel geführt, wie ein texanischer Reporter, der an der Reise teilnahm, in Tweets mitteilte. Die Gruppe besuchte das muslimische Viertel in der Altstadt des besetzten Ost-Jerusalem.

Sie erkundeten “jüdische, christliche und muslimische religiöse Stätten, um zu sehen, wie Israel die Religionsfreiheit für alle gewährleistet”, so Sharaka, wobei die systematischen Verletzungen der Rechte palästinensischer Muslime und Christen auf Ausübung ihres Glaubens durch Israel völlig außer Acht gelassen wurden.

Ziel der Reise war es, “die Komplexität des Konflikts und die Bemühungen Israels, den Palästinensern Arbeitsplätze, Wasser, Strom und Medikamente zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig gegen Terroristen zu kämpfen, kennen zu lernen”, so Sharaka weiter.

All dies fällt in die übliche Propagandastrategie Israels – typisch für Kolonialherren -, sich als Leuchtturm des Fortschritts und der Innovation zu präsentieren, selbst für die indigene Bevölkerung, deren Land und Rechte es gewaltsam an sich reißt.

Die Organisation hat es versäumt, Israels lähmende Belagerung des Gazastreifens zu erwähnen, die nun schon 15 Jahre andauert und katastrophale Folgen für die zwei Millionen Bewohner der Küstenenklave hat, die größtenteils Flüchtlinge sind, während ihnen lebensrettende medizinische Versorgung vorenthalten wird.

Aufgrund der Blockade und der wiederholten Militärangriffe seit 2007 hat der Gazastreifen eine der höchsten Arbeitslosen- und Armutsraten der Welt.

Die Delegation traf auch mit Präsident Isaac Herzog zusammen, der nach Angaben der Gruppe die Arbeit von Sharaka “segnete”.

Um den Anschein palästinensischer Zustimmung und Beteiligung zu erwecken, traf sich die Delegation mit Bassem Eid, einem Palästinenser, der sich seit Jahrzehnten an von Israel unterstützten antipalästinensischen Propagandakampagnen beteiligt.

Qasim Khan Suri, ein ehemaliger stellvertretender Sprecher der pakistanischen Nationalversammlung, twitterte über den Besuch und erklärte, die Gruppe sei “zu geheimen Gesprächen in Israel”.

Dies ist nicht die erste Reise dieser Art, die von Sharaka organisiert wird, deren erklärtes Ziel es ist, “das enorme Potenzial des Abraham-Abkommens zu verwirklichen”.

Bei den Abraham-Abkommen handelt es sich um eine Reihe von Abkommen, die von den USA seit 2020 zwischen Israel und mehreren arabischen Staaten vermittelt wurden. Sie zielen darauf ab, die militärische, wirtschaftliche und politische Zusammenarbeit zwischen Israel und anderen lokalen amerikanischen Klientelregimen zu konsolidieren und gleichzeitig den palästinensischen nationalen Befreiungskampf zu beenden.

Eine ähnliche Reise nach Israel wurde Anfang dieses Jahres von denselben beiden Organisationen organisiert.

Während sich die jüngste pakistanische Delegation in Israel aufhielt, berichtete i24 News, dass ein “hoher Beamter aus Indonesien” ebenfalls zu einem Geheimbesuch in Israel war.

Das indonesische Außenministerium wies diese Behauptung entschieden zurück.

“Solange Palästina unter israelischer Besatzung steht, wird Indonesien keine diplomatischen Beziehungen zu Israel aufnehmen”, sagte der Nahost-Direktor des Ministeriums der lokalen Nachrichtenseite Tempo.

“Das ist nie passiert und Indonesiens Haltung wird immer dieselbe bleiben.”

Ein Sprecher des Ministeriums sagte den Medien, er wisse nicht, auf welche hochrangigen Beamten sich der Artikel beziehe, so Tempo.

Indonesien hat die größte muslimische Bevölkerung der Welt. Das Land unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zu Israel.

Der Bericht in den israelischen Medien könnte darauf abzielen, die Reaktion in Indonesien auszuloten, vielleicht im Vorfeld von Bemühungen, auch dieses Land zu kooptieren.

Die Zukunft der Beziehungen

Was Pakistan betrifft, so ist es schwer zu sagen, in welche Richtung es gehen soll.

Außenminister Bilawal Bhutto Zardari bekräftigte, dass die jüngste Sharaka-Delegation “nichts mit der pakistanischen Regierung zu tun hat” und betonte, dass die Position seines Landes zu Palästina “klar ist und immer war”.

Dies entsprach der Position, die das Außenministerium in Islamabad zuvor eingenommen hatte.

Bhutto versäumte es jedoch ebenso wie das Ministerium, die jüngsten Delegationen anzuprangern oder Pakistaner von der Teilnahme an ihnen abzuraten – obwohl die Organisatoren eindeutig erklärten, dass ihr Ziel letztlich darin bestehe, formale Beziehungen zwischen Pakistan und Israel herzustellen.

Nachdem Imran Khan im April durch einen von den USA unterstützten Putsch als pakistanischer Premierminister abgesetzt worden war, wurde er durch Shehbaz Sharif ersetzt, der sich zuvor für eine “Vertiefung” der pakistanischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ausgesprochen hatte. Die Familie Sharif ist für ihre Korruption berüchtigt.

Doch selbst die Sharifs, die als verlässliche Verbündete der USA gelten, haben begonnen, sich dem Zugriff Washingtons zu entziehen.

Anfang dieses Monats, als er auf dem Gipfeltreffen der Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit in Usbekistan sprach, hielt sich Sharif an die Ablehnung seines Vorgängers gegenüber dem amerikanischen Druck, die Beziehungen zu Russland nach dessen Einmarsch in der Ukraine Anfang des Jahres abzubrechen.

Sharif lobte Russland und seinen Präsidenten und versprach, “unsere Beziehungen zu Ihrem großen Land mit vollem Engagement und voller Hingabe aufzubauen, denn Sie sind eine Supermacht”.

“Sie sind ein Mann der Tat. Sie entscheiden, und dann setzen Sie um”, sagte Sharif zu Wladimir Putin.

Doch in dieser Woche reiste General Qamar Bajwa, der scheidende Chef der pakistanischen Armee, nach Washington, um sich mit hochrangigen amerikanischen Beamten zu treffen.

“Wir beobachten eine stärkere Interaktion zwischen der politischen und militärischen Führung beider Länder”, sagte Nasim Zehra, ein in Islamabad ansässiger Analyst, gegenüber Al Jazeera. “Ich würde nicht ausschließen, dass diese Reise Gespräche über eine stärkere militärische Zusammenarbeit beinhaltet.

Dies ist insofern von Bedeutung, als das pakistanische Militär in der Regel das letzte Wort über den Kurs des Landes hat, nachdem es wiederholt zivile Regierungen gestürzt hat.

Das pakistanische Militär war ein enger Verbündeter der Vereinigten Staaten während ihres Stellvertreterkriegs gegen die Sowjetunion in Afghanistan in den 1980er Jahren und erneut während des so genannten Kriegs gegen den Terror nach den Anschlägen vom 11. September 2001.

Islamabad befindet sich nun zweifellos in einer Zwickmühle zwischen seiner traditionellen Rolle als Klient der Vereinigten Staaten, einer schwindenden geopolitischen Macht, und dem Drang, sich mit den aufstrebenden eurasischen Mächten, insbesondere China und Russland, zu verbünden, die viel näher an der Heimat liegen.

Ein Indikator dafür, in welche Richtung es geht, ist, ob Sharakas Bemühungen, die Beziehungen zu Tel Aviv zu fördern, von Erfolg gekrönt sind.

In der Zwischenzeit ist das Versäumnis der Sharif-Regierung, solche Normalisierungsbestrebungen klar anzuprangern und zu entmutigen, kein gutes Zeichen.Übersetzt mit Deepl.com

