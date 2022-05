Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson über den Niedergang des Dollars, Sanktionskrieg, Imperialismus und Finanzparasitismus

MICHAEL HUDSON: Nein, Russland setzt nicht auf den Goldstandard. Was es tut, ist, seine Devisen auf die einzige Weise zu investieren, die nicht greifbar ist. Es investiert sie in Gold; es legt Gold in seinen Reserven an.

Es legt seinen Wechselkurs nicht nach dem Goldpreis fest, sondern es kauft Gold mit dem, was es bekommen hat.

Ich möchte noch einmal auf Ihre Ausführungen zu den Trümmern zurückkommen. Sie sprachen von “fraomruble to rubble”, wie Präsident Biden sagte.

In den letzten Tagen gab es viele Bilder von Trümmern in den Nachrichten. So ist zum Beispiel die Rede von einem ukrainischen Foto und von einem russischen Panzer, den wir abgeschossen haben und der in Trümmern liegt. Es stellt sich heraus, dass es sich um einen ukrainischen Panzer handelt, von dem sie nur sagen, dass es der russische Panzer war, den wir abgeschossen haben.

Im Grunde genommen nehmen sie also ihre eigene Zerstörung in Kauf und sagen, während sie zerstört werden, nein, das ist ein Bild von Russland, das zerstört wird, von russischen Einrichtungen, nicht von ukrainischen Einrichtungen, die zerstört werden.

Nun, ähnlich verhält es sich mit dem russischen Rubel. Amerika sagt: “Wir haben den Rubel isoliert. Und was ist passiert? Wenn man den Rubel isoliert und sagt, wir werden nichts mehr nach Russland exportieren, dann kann Russland keine Rubel mehr für den Kauf amerikanischer oder europäischer Produkte ausgeben.

In der Zwischenzeit kann Russland weiterhin Rubel von Deutschland und Europa einnehmen, und es kann weiterhin Devisen von anderen Ländern einnehmen, denen es seine Landwirtschaft zu steigenden Preisen verkauft, und auch sein Öl und Gas zu steigenden Preisen. Die Zahlungsbilanz verbessert sich also deutlich.

Und sie glauben, dass ein neues Währungssystem, das eine Alternative zum Dollar-IWF-System darstellt, in Aussicht steht.

Und in diesem System werden andere Länder ihre Reserven in den Währungen der anderen Länder halten. Mit anderen Worten: Russland wird indische Rupien und chinesische Yuan halten. China wird Rupien und russische Rubel halten.

Es wird das Äquivalent dessen geben, was Keynes als eine Art künstliche Sonderziehungsrechte bezeichnete, die die Banken schaffen können, um Regierungen bei der Finanzierung von Investitionen zu unterstützen.

Aber für den Ausgleich von Zahlungsbilanzdefiziten zwischen Ländern werden sie, sobald sie nicht mehr genug Devisen für einen Swap haben, Gold als Ausgleichsmittel verwenden, weil Gold ein reiner Vermögenswert ist. Es ist keine Verbindlichkeit.

Jede ausländische Währung wird im Grunde in einem fremden Land gehalten, das die Macht hat, das zu tun, was Amerika mit Russland getan hat, und sich einfach alles zu schnappen und zu sagen, wir vernichten es einfach alles.

Das ist so, als ob Sie ein Bankkonto haben und die Bank sagt: Wir haben gerade Ihr Konto leer geräumt, um es einem unserer Freunde zu geben, und Sie haben es nicht mehr. Das ist nicht möglich, wenn das Gold im eigenen Land liegt.

Venezuela hatte das Problem, dass es sein Gold in England aufbewahrte, weil es England vertraute und sagte, dass es selbst im Falle eines Krieges niemals das Gold und die Finanzen unterbrechen würde. Und England hat sich das Gold Venezuelas einfach geschnappt.

Es ist also offensichtlich, dass die Länder ihr Gold nicht in anderen Ländern lassen werden. Sogar das kleine Deutschland hat Amerika gebeten, das Gold, das es in der Federal Reserve Bank of America hat, zurückzuschicken, weil es sich Sorgen macht, was ist, wenn es jemals wieder russisches Gas kauft? Amerika wird sich das gesamte deutsche Gold und das deutsche Geld aneignen, und es wird wieder wie im Ersten Weltkrieg zugehen. Dieser Akt, mit dem Amerika das russische Geld und die afghanischen Währungsreserven an sich gerissen hat, bedeutet also, dass es allen anderen Ländern sagt: Zieht euer Geld aus dem Dollar ab. Worin sollen sie es stecken? Es gibt nicht viel, wo es absolut sicher ist.

Gold ist also heute eine Flucht in die Sicherheit, weil es eines der Dinge ist, die die ganze Welt als einen internationalen Wert zur Begleichung von Zahlungsbilanzdefiziten anerkennt, der unabhängig von der Weltpolitik ist.

Das ist also die Erklärung. Russland setzt nicht auf Gold. Es setzt auf einen von den Vereinigten Staaten unabhängigen Standard mit Gold als Bestandteil seiner Währungsreserven, so wie es chinesische Yuan und indische Rupien hält.

Es wird nicht den Rupienstandard anwenden. Sie wird sich nicht an den Yuan-Standard halten. Und sie wird auch nicht den Goldstandard einführen. Aber dies sind Bestandteile der Währungsreserven.

BENJAMIN NORTON: Ich habe eine Frage an Sie. Es handelt sich um eine eher technische Frage, die ich mir schon immer gestellt habe. Und ich habe versucht, das zu recherchieren, weil es nicht viele Informationen gibt.

Wir wissen also, dass die USA und die Europäische Union über 300 Milliarden Dollar aus den Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren haben. Und natürlich taten sie dies, nachdem sie dasselbe mit dem Iran, mit Venezuela und mit Afghanistan getan hatten, wo nun eine Hungersnot droht, der mehr Menschen zum Opfer fallen könnten als während der 20-jährigen militärischen Besetzung Afghanistans durch die NATO und die USA, ein weiteres Thema, über das wirklich mehr berichtet werden muss. Ich sollte übrigens hinzufügen, dass die USA und die EU fast die Hälfte der Devisenreserven der russischen Zentralbank eingefroren haben und nun sagen, dass sie sie nicht zurückgeben werden. Sie haben sie also gestohlen. Ich meine, sie haben die Hälfte der Reserven gestohlen.

Meine Frage ist, mit welchem Mechanismus sie diese Reserven effektiv einfrieren und stehlen?

Denn soweit ich weiß, gibt es natürlich ein physisches Element dieser Reserven, von dem Sie sprechen, nämlich Gold. Aber nicht alle 640 Milliarden Dollar der russischen Zentralbankreserven sind physische Währung, oder? Ein großer Teil davon ist nur computerisiert? Es sind Zahlen in Computern und Bankkonten.

Wenn also die USA und die EU dieses Geld von den Zentralbanken wie in Russland oder Afghanistan stehlen – im Fall von Venezuela haben sie, wie Sie erwähnten, das Gold physisch gestohlen. Aber wenn es kein Gold ist, ist es dann physisches Bargeld, das in Moskau gelagert wird, wie physische Dollars und Euros? Oder handelt es sich hauptsächlich um Zahlen in einem Computer, weshalb sie es stehlen können?

MICHAEL HUDSON: Jedes Land muss seine Wechselkurse verwalten, und es gibt immer ein Auf und Ab und einen Zickzackkurs bei den Zahlungsströmen für Importe und Exporte, Investitionen, Kapitalbewegungen, Schuldendienst und all das. Die Länder wollen also ihre Wechselkurse stabilisieren. Wie stellen sie das an? Nun, die meisten der großen Devisenmärkte befinden sich in New York und in London.

Die Länder deponieren also ihr Geld bei Korrespondenzbanken. So bewahrte der Iran, damals unter dem Schah, seine Währungsreserven bei der Chase Manhattan Bank auf. Als der Iran nach der Revolution und der Machtübernahme durch Khomeini die Zinsen für die Auslandsschulden, die der Schah angehäuft hatte, zahlen wollte, sagte er zu Chase: “Bitte, hier sind unsere Anleihegläubiger, bitte zahlen Sie sie.

Das Finanzministerium teilte Chase mit, man solle nicht zahlen, sondern das Geld einbehalten. Also sagte Chase, wir würden Ihr Konto einfrieren. Und so kam es, dass der Iran in Verzug geriet und Chase und das Außenministerium sagten: Oh, der Iran ist in Verzug, er hat die Zahlung verpasst. Jetzt muss alles Geld, das für Auslandsschulden fällig ist, auf einmal gezahlt werden. Und Chase hat alle Anleihegläubiger ausgezahlt. Es war kein Geld mehr auf dem Konto. Es wurde komplett geleert.

Angenommen, Sie hätten ein Konto bei Chase Manhattan. Und sie sagten, ok, jetzt hast du etwas wirklich Schlimmes getan, du hast Michael Hudson in die Show gebracht. Wir werden uns dein Konto schnappen. Wir werden es Herrn Guaidó geben, denn er braucht das Geld in Venezuela, weil die Leute immer noch nicht für ihn stimmen. Also werden Sie plötzlich kein Geld mehr auf Ihrem Konto haben. Es wird auf das Konto von Herrn Guaidó gehen.

Nun, genau das ist mit Russland passiert. Sie haben das Geld genommen. Sie nahmen das Geld von Russlands Konto. Und sie sagten, die Hälfte des Geldes werden wir, glaube ich, den Leuten vom 11. September geben, denn wir alle wissen, dass es Russland war, das am 11. September das World Trade Center bombardiert hat.

Und wir werden es allen möglichen anderen Menschen geben, die in der ganzen Welt gelitten haben. Es ist alles Russlands Schuld.

BENJAMIN NORTON: Aber Professor Hudson, wenn Sie sagen, dass das russische Vermögen beschlagnahmt wurde, meinen Sie das Vermögen, das die russische Zentralbank auf ausländischen Bankkonten hält?

MICHAEL HUDSON: Ja, ja.

BENJAMIN NORTON: Und das sind keine physischen Vermögenswerte, das sind Zahlen in einem Computer, richtig?

MICHAEL HUDSON: Im Falle Venezuelas hatte das Land einen Teil der Gewinne seiner Ölgesellschaft dazu verwendet, um Öltankstellen und Raffinerieunternehmen zu kaufen, und die Vereinigten Staaten haben sich das Eigentum an den Tankstellen, den Raffinerien und dem Verteilungssystem, das Venezuela in Amerika hatte, angeeignet.

BENJAMIN NORTON: Das Unternehmen heißt Citgo.

MICHAEL HUDSON: Citgo, ja. Russland hat eigentlich keine Kapitalinvestitionen in den Vereinigten Staaten. Es hatte Bankkonten, und das war alles, was die Vereinigten Staaten anfassen konnten.

BENJAMIN NORTON: Wenn Sie also sagen, dass die russische Zentralbank, zumindest im Moment, die Konvertierbarkeit von Rubel zu einem bestimmten Kurs in Gold zulässt, dann ist das eine vorübergehende Maßnahme, um sicherzustellen, dass sie einen physischen Vermögenswert haben, an dem ihre Zentralbank festhalten kann, denn wenn sie Dollar oder Euro in ihren Reserven haben, dann ist das meines Wissens kein physisches Bargeld, sondern nur Zahlen in einem Computer, so dass sie es nicht physisch in ihren Bankreserven haben, so dass es leicht ist, dieses Geld zu stehlen.

Hätten sie Bargeld im Wert von Milliarden von Dollar, also Papiergeld, wäre es natürlich viel schwieriger, es zu stehlen, aber wenn es nur auf einem Bankkonto liegt, wenn es nur Zahlen in einem Computer sind, dann können sie es einfach einfrieren.

Ich denke also, dass dies auch einen Punkt widerspiegelt, den Sie über die Finanzialisierung der Wirtschaft gesagt haben, nämlich dass ein Großteil dieses Kapitals nicht einmal physisches Kapital ist.

MICHAEL HUDSON: Ja. Ersparnisse haben die Form, dass die Ersparnisse einer Person die Schulden einer anderen Person sind. Es handelt sich also um russische Einlagen bei amerikanischen Banken, die zum Kauf oder Verkauf von Rubeln oder zum Kauf von Waren aus Amerika oder zum Erhalt von Zahlungen verwendet werden, wenn Russland etwas wie Öl exportiert. Amerikaner, die russisches Öl kaufen, würden das Geld auf das russische Bankkonto überweisen. Sie hätten sich nie träumen lassen, dass man sich das schnappen würde. Aber jetzt sagt Russland: Ok, ihr habt euch unser Geld geschnappt, das bedeutet, dass wir uns all eure Vermögenswerte in Russland schnappen können. Das ist großartig! All eure Aktienanteile an Nickel, Yukos und all diesen anderen Unternehmen, ok, ihr habt das Geld, wir haben die Vermögenswerte, seht uns als billige Käufer der Vermögenswerte an.