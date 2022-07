Economist Michael Hudson On Inflation And Fed Plan To Cut Wages – PopularResistance.Org Hey, everyone, this is Ben Norton, and you are watching or listening to the Multipolarista podcast. I am always privileged to be joined by one of my favorite guests, Michael Hudson, one of the greatest economists living today. We’re going to be talking about the inflation crisis.



Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson über Inflation und den Plan der Fed, die Löhne zu senken

Von Ben Norton, Multipolarista.

1. Juli 2022

Eine Depression ist im Anmarsch.

Der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson erklärt die Inflationskrise und das “Sparprogramm der US-Notenbank zur Senkung der Löhne” und zur Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Er warnt vor einer “langen Depression”, die durch den neuen kalten Krieg gegen Russland und China ausgelöst wird.

Transkript:

BENJAMIN NORTON:

Hallo zusammen, hier ist Ben Norton, und Sie sehen oder hören gerade den Multipolarista-Podcast. Ich habe das Privileg, einen meiner Lieblingsgäste begrüßen zu dürfen: Michael Hudson, einen der größten Wirtschaftswissenschaftler der Gegenwart.

Wir werden über die Inflationskrise sprechen. Das ist eine Krise auf der ganzen Welt, aber besonders in den Vereinigten Staaten, wo die Inflation bei über 8 % liegt. Und sie hat eine Menge politischer Probleme verursacht. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie neben anderen Faktoren die Niederlage der Demokraten bei den Zwischenwahlen im November verursachen wird.

Und wir haben gesehen, dass die Reaktion der US-Regierung und der führenden Wirtschaftswissenschaftler in den Vereinigten Staaten im Wesentlichen darin besteht, die Inflation auf die Löhne, die niedrige Arbeitslosigkeit und die arbeitenden Menschen zu schieben.

Wir haben gesehen, dass der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, gesagt hat, dass die Inflation durch angeblich zu hohe Löhne verursacht wird. Wir haben auch gesehen, dass der Top-Ökonom und ehemalige Beamte der Clinton-Regierung, Larry Summers, behauptet hat, dass die Lösung für die Inflation in der Erhöhung der Arbeitslosigkeit liegt, möglicherweise auf bis zu 10 %.

Heute ist der Wirtschaftswissenschaftler Michael Hudson bei mir, der diese Art von neoliberaler Schlangenöl-Ökonomie schon seit vielen Jahren anprangert. Und Professor Hudson hat gerade einen Artikel veröffentlicht, über den wir heute sprechen werden. Sie finden ihn auf seiner Website: michael-hudson.com. Er trägt den Titel “The Fed’s Austerity Program to Reduce Wages” (Das Sparprogramm der Fed zur Senkung der Löhne), und ich werde Professor Hudson die wichtigsten Punkte seines Artikels zusammenfassen lassen.

Professor Hudson, wie immer ist es ein Vergnügen, Sie hier zu haben. Können Sie auf die Entscheidung der Federal Reserve eingehen, die Zinssätze um 0,75 % zu erhöhen? Das hört sich nicht nach viel an – es ist weniger als 1 % -, aber das war die größte Zinserhöhung seit 1994.

Und jetzt gibt es bereits Berichte, dass es eine Depression geben wird. Der Vorsitzende der Fed macht dafür die Löhne verantwortlich. Können Sie auf die Position der Fed und die aktuelle Inflationskrise in den USA eingehen?

MICHAEL HUDSON:

Für die Fed gibt es nur zwei Dinge, die sie tun kann: Erstens, den Diskontsatz, also den Zinssatz, anheben; und zweitens, 9 Billionen Dollar für den Kauf von Aktien, Anleihen und Immobilienhypotheken ausgeben, um die Immobilienpreise zu erhöhen und den Reichtum der reichsten 10 % der Bevölkerung zu vergrößern.

Für die reichsten 10 %, vor allem für die 1 %, ist nicht nur die Inflation ein Problem der Löhne; jedes Problem, das Amerika hat, ist das Problem der Arbeiterklasse, die zu viel Geld verdient. Und wenn Sie ein Arbeitgeber sind, ist das das Problem: Sie wollen Ihre Gewinne steigern. Kurzfristig gesehen steigen die Gewinne umso mehr, je mehr man die Arbeitskräfte unter Druck setzen kann. Und die Art und Weise, Arbeit zu verdrängen, besteht darin, das zu vergrößern, was Marx die Reservearmee der Arbeitslosen nannte.

Man braucht die Arbeitslosigkeit, um zu verhindern, dass die Arbeit den größten Teil des Wertes dessen, was sie produziert, erhält, so dass die Arbeitgeber den Wert erhalten und ihn an die Banken und die Finanzmanager zahlen können, die die Unternehmensindustrie in den Vereinigten Staaten übernommen haben.

Sie haben erwähnt, dass die Fed die Schuld an der Inflation auf die Arbeit schiebt, aber das ist nicht die Ansicht von Präsident Biden; Biden nennt es immer wieder die Putin-Inflation. Und natürlich meint er damit, dass die Sanktionen, die Amerika gegen Russland verhängt hat, zu einer Verknappung der Exporte von Öl, Gas, Energie und Lebensmitteln geführt haben.

Wir befinden uns also wirklich in der Biden-Inflation. Und die Biden-Inflation, die Amerika erlebt, ist im Grunde das Ergebnis der amerikanischen Militärpolitik, der Außenpolitik und vor allem der Unterstützung der Demokratischen Partei für die Ölindustrie, die der mächtigste Sektor in den Vereinigten Staaten ist und die die meisten Sanktionen gegen Russland lenkt, sowie des nationalen Sicherheitsstaates, der die Macht Amerikas auf seine Fähigkeit gründet, Öl zu exportieren oder den Ölhandel aller Länder zu kontrollieren und Agrarprodukte zu exportieren.

Was wir also gerade erleben, ist nicht nur ein innenpolitisches Problem, bei dem die Lohnempfänger höhere Löhne fordern – die sie ja nicht gerade bekommen; der Mindestlohn wurde jedenfalls nicht erhöht -, sondern man muss dies in den Kontext des gesamten Kalten Krieges stellen, der im Gange ist.

Die gesamte Konfrontation der USA und der NATO mit Russland war, wie Sie und ich bereits sagten, ein Geschenk des Himmels für die Ölindustrie und die Agrarexporteure.

Das Ergebnis ist, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling und den Währungen des globalen Südens an Wert gewinnt. Nun, im Prinzip sollte ein steigender Dollar die Preise für Importe niedrig machen. Es ist also etwas anderes am Werk.

Und das Ergebnis ist, dass der US-Dollar gegenüber dem Euro, dem Pfund Sterling und den Währungen des globalen Südens steigt. Nun, im Prinzip sollte ein steigender Dollar die Preise für Importe niedrig machen. Es ist also etwas anderes am Werk.

Und das ist natürlich die Tatsache, dass die Ölindustrie ein Monopol ist, dass die meisten der gestiegenen Preise im Grunde das Ergebnis einer Monopolisierung sind, im Falle von Lebensmitteln durch die Vermarktungsfirmen wie Cargill und Archer Daniels Midland, die den Landwirten die meisten Ernten abkaufen.

Die Ironie besteht darin, dass die Landwirte immer weniger für ihre Ernte bekommen, während die Lebensmittelpreise – neben den Ölpreisen – der wichtigste Faktor für den Anstieg sind. Und dennoch steigen die Kosten der Landwirte – für Düngemittel, Energie und andere Betriebsmittel -, so dass Archer Daniels Midland und die Lebensmittelmonopole der Händler enorme Gewinne machen, während die Ölindustrie und natürlich auch der militärisch-industrielle Komplex enorme Gewinne erzielen.

Wenn man sich also ansieht, was im gesamten Weltwirtschaftssystem passiert, kann man erkennen, dass diese Inflation konstruiert ist. Und die Nutznießer dieser Inflation sind ganz sicher nicht die Lohnempfänger, beim besten Willen nicht.

Aber die Krise, die die Biden-Politik verursacht hat, wird den Lohnempfängern angelastet und nicht der Außenpolitik der Biden-Administration und dem Krieg zwischen den USA und der NATO zur Isolierung Russlands, Chinas, Indiens, des Iran und Eurasiens im Allgemeinen.

BENJAMIN NORTON:

Professor Hudson, ich möchte über die Anhebung der Zinssätze durch die Fed sprechen. Dem wurde viel Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl es sich um 0,75 % handelt, was nicht so viel ist. Aber sie wird natürlich einen großen Einfluss auf die Wirtschaft haben.

In Ihrem Artikel “The Fed’s Austerity Program to Reduce Wages” (Das Sparprogramm der US-Notenbank zur Senkung der Löhne) auf michael-hudson.com sprechen Sie von der “Junk-Economy” der US-Notenbank, und Sie sagen, dass die Anhebung der Zinssätze um 0,75 % auf folgende Idee zurückgeht:

Die Anhebung der Zinssätze wird die Inflation heilen, indem sie die Kreditaufnahme zur Deckung des Grundbedarfs verhindert, aus dem sich der Verbraucherpreisindex und der damit verbundene BIP-Deflator zusammensetzen. Die Banken finanzieren jedoch nur wenig Konsum, abgesehen von Kreditkartenschulden, die inzwischen geringer sind als Studenten- und Autokredite. Die Banken vergeben Kredite fast ausschließlich für den Kauf von Immobilien, Aktien und Anleihen, nicht für Waren und Dienstleistungen.

Sie argumentieren also, dass eine der Auswirkungen dieser Entwicklung darin besteht, dass die Zahl der Eigenheimbesitzer in den Vereinigten Staaten zurückgehen wird. Sie stellen fest, dass die Wohneigentumsquote seit 2008 rückläufig ist.

Können Sie diese Argumente näher erläutern? Welche Auswirkungen wird die Erhöhung der Zinssätze durch die Fed haben?



MICHAEL HUDSON:

Nun, um einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften zu bekommen, den man braucht, um bei der Fed oder beim Council of Economic Advisors zu arbeiten, muss man an den Universitäten Wirtschaftskurse belegen, und in allen Lehrbüchern steht genau das, was Sie zitiert haben, dass sie sagen.

Es wird so getan, als ob die Banken tatsächlich eine produktive Rolle in der Gesellschaft spielen, indem sie das Geld für Fabriken bereitstellen, um Maschinen zu kaufen, Anlagen zu bauen, Forschung und Entwicklung zu betreiben und Arbeitskräfte einzustellen.

Aber das ist alles nur eine Fiktion. In den Lehrbüchern wird nicht gesagt, dass die Banken überhaupt keine solche produktive Rolle spielen. Und die Unternehmen tun nicht, was in den Lehrbüchern steht.

Wenn Sie sich die Bilanz und die Statistiken der Federal Reserve ansehen, die sie jeden Monat veröffentlicht, werden Sie sehen, dass 80 % der Bankkredite in den Vereinigten Staaten Hypothekendarlehen für gewerbliche Immobilien und vor allem für Wohnimmobilien sind. Und natürlich sind die Hypothekenkredite für Wohnimmobilien in den letzten 14 Jahren, seit 2008, auf unter 1 % gesunken.

Nur die Banken und die großen Kreditnehmer, der Finanzsektor, waren in der Lage, Kredite zu diesen niedrigen Zinssätzen aufzunehmen. Hauseigentümer mussten die ganze Zeit über sehr hohe Zinsen zahlen, knapp unter 4 %, und jetzt steigen sie über 4 % und bewegen sich auf 5 % zu.

Das ist die Situation, die die Federal Reserve geschaffen hat. Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Familie, die gerade ein Haus kaufen will, und Sie finden heraus, dass Sie das Geld für den Kauf des Hauses leihen müssen – denn wenn das durchschnittliche Haus in Amerika 600.000 oder 700.000 Dollar kostet, haben die Leute nicht so viel gespart; die einzige Möglichkeit, ein Haus zu kaufen, ist die Aufnahme einer Hypothek.

Nun, man hat die Wahl: Entweder man mietet ein Haus oder man leiht sich das Geld, um ein Haus zu kaufen. Und traditionell sind die Kosten für die Finanzierung eines Hauses mit einer Hypothek seit einem Jahrhundert in etwa so hoch wie die Miete. Der Vorteil ist natürlich, dass man das Haus am Ende der Laufzeit besitzen kann.

Nun, schauen wir uns an, was jetzt passiert. Plötzlich sind die Hypothekenzinsen sehr, sehr hoch geworden. Die Banken machen eine enorme Lücke. Sie können Kredite zu einem Zinssatz von 1 % aufnehmen und vergeben sie zu 4,5 %. Sie erzielen einen unerwarteten Gewinn aus dem Aufschlag, den sie bei Hypotheken haben, indem sie Kredite an künftige Hausbesitzer vergeben.

Und natürlich haben die Hausbesitzer nicht genug Geld, um die höheren Zinsen für die aufgenommenen Hypotheken zu bezahlen. Sie sind also nicht in der Lage, ein so teures Haus zu kaufen, wie sie es früher wollten.

Aber sie sind ein schrumpfender Teil der Bevölkerung gewesen. Als Obama sein Amt antrat, besaßen über 68 % der Amerikaner ein Eigenheim. Obama startete die große Welle der Zwangsräumungen von 10 Millionen Amerikanern, die in Eigenheimen lebten, im Wesentlichen, um sie aus ihren Häusern zu vertreiben, vor allem die Opfer der Schrotthypotheken, insbesondere die einkommensschwächeren und rassischen Minderheiten, die als “redlined” eingestuft wurden und die Hauptopfer der Hypotheken werden mussten.

Die Wohneigentumsquote in Amerika liegt jetzt unter 61 %. Was ist geschehen? Es sind riesige private Kapitalgesellschaften auf den Markt gekommen, die sich gedacht haben: Moment mal, wir können jetzt diese Immobilien kaufen und sie vermieten. Und wir können sie ganz bar kaufen, im Gegensatz zu Hausbesitzern, wir sind Multimilliardäre, wir sind Blackstone, BlackRock.

Sie haben diese Multimilliarden-Dollar-Fonds, und sie sagen: Nun, wir können nicht viel Geld mit dem Kauf von Anleihen oder Aktien verdienen, die so viel abwerfen wie heute, jetzt, da die Federal Reserve die Zinssätze gesenkt hat. Was wir tun können, ist, als Vermieter Geld zu verdienen.

Und so haben sie die ganze Verlagerung weg von der Vermietergesellschaft des 19. Jahrhunderts hin zu einer Wirtschaft, die auf der Finanzialisierung basiert, und die wohlhabenden Klassen, die mit Finanzen Geld verdienen, umgekehrt, um wieder als Vermieter Geld zu verdienen.

Und so kaufen sie diese Häuser auf, die sich die amerikanischen Hausbesitzer nicht leisten können. Denn wenn man den Hypothekenzins anhebt, betrifft das einen Milliardär überhaupt nicht. Denn die Milliardenunternehmen müssen sich kein Geld leihen, um das Haus zu kaufen. Sie haben die Milliarde Dollar ihres eigenen Geldes, des Geldes der Pensionsfonds, des spekulativen Geldes, des Geldes der 1 % und der 10 % zum Ausgeben.

Wenn Sie also die Zinssätze erhöhen, verdrängen Sie die Hausbesitzer aus dem Markt und verwandeln die amerikanische Wirtschaft in eine von Vermietern geprägte Mietwirtschaft, anstatt in eine Wirtschaft der Hausbesitzer. Das ist der Effekt.

Und es ist ein Glücksfall für die privaten Kapitalgesellschaften, die jetzt sehen, dass sie als Vermieter Geld verdienen, auf die altmodische Art, die 800 Jahre lang im Feudalismus funktioniert hat. Das kommt jetzt wieder in Mode.

BENJAMIN NORTON:

Professor Hudson, Sie weisen in diesem Artikel auf Ihrer Website darauf hin, dass mehr als 50 % des Wertes der US-Immobilien bereits von Hypothekenbanken gehalten werden. Und dieser Prozentsatz steigt natürlich immer weiter an.

Nun haben Sie, Professor Hudson, ein Argument vorgebracht, das ich noch nicht von vielen anderen gehört habe, obwohl es ein offensichtliches und richtiges Argument ist, nämlich dass es in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren tatsächlich eine große Inflation gegeben hat, aber diese Inflation fand im FIRE-Sektor statt: Finanzen, Versicherungen und Immobilien.

Wir sehen das an dem ständigen Anstieg der Immobilienpreise; sie steigen jedes Jahr; die Mieten steigen jedes Jahr. Der Unterschied besteht nun darin, dass auch der Verbraucherpreisindex erheblich gestiegen ist.

Es gibt eine interessante Studie, die vom Economic Policy Institute veröffentlicht wurde, einer Mitte-Links-Denkfabrik, die mit der Arbeiterbewegung verbunden ist; sie sind nicht radikal, sondern progressiv. Und sie haben eine sehr gute Studie durchgeführt.

Und sie fanden heraus – die Studie wurde im April dieses Jahres veröffentlicht -, dass die Unternehmensgewinne für etwa 54 % des Preisanstiegs im Nicht-Finanzsektor verantwortlich sind, während die Lohnstückkosten nur für etwa 8 % Anstieg verantwortlich sind.

Sie haben also wissenschaftlich nachgewiesen, dass mehr als die Hälfte des Preisanstiegs im Nicht-Finanzsektor, d. h. im Verbraucherpreisindex, auf die Unternehmensgewinne zurückzuführen ist.

Natürlich wird das in den Mainstream-Medien nicht so dargestellt. Auch die US-Notenbank spricht nicht auf diese Weise darüber. Wir sehen Larry Summers, der sagt, dass wir die Arbeitslosigkeit erhöhen müssen. Larry Summers war natürlich der Finanzminister von Bill Clinton.

Er sagt, dass die USA die Arbeitslosigkeit erhöhen müssen; die Lösung für die Inflation ist die Erhöhung der Arbeitslosigkeit. Und das, obwohl diese Studien zeigen, dass mehr als die Hälfte der Inflation im Verbraucherpreisindex auf Unternehmensgewinne zurückzuführen ist.

Ich frage mich, ob Sie sich dazu äußern können, warum so viele Wirtschaftswissenschaftler, darunter auch so angesehene Leute wie Larry Summers, sich weigern, diese Realität anzuerkennen.

MICHAEL HUDSON:

Die meisten Ökonomen brauchen eine Anstellung, und um angestellt zu werden, müssen Sie ein Bild der Wirtschaft zeichnen, das widerspiegelt, wie gut Ihr Arbeitgeber der Gesellschaft insgesamt geholfen hat. Sie dürfen nicht sagen, dass Ihr Arbeitgeber in einer Art und Weise handelt, die rein räuberisch ist. Sie dürfen nicht sagen, dass der Arbeitgeber kein Einkommen erwirtschaftet.

Sie sprachen über Unternehmensgewinne und die klassischen Ökonomen. Wenn Sie ein Ökonom der freien Marktwirtschaft wie Adam Smith, David Ricardo oder John Stuart Mill wären – das sind Monopolrenten. Was Sie als Unternehmensgewinne bezeichnen, liegt also weit über den normalen Unternehmensrenditen, den normalen Gewinnen. Es sind wirtschaftliche Monopolrenten.

Und das liegt daran, dass die Vereinigten Staaten vor etwa 10 oder 15 Jahren aufgehört haben, ihre Antimonopolgesetze durchzusetzen. Sie haben es den Monopolen im Wesentlichen erlaubt, Märkte zu konzentrieren, Macht zu konzentrieren und zu verlangen, was sie wollen.

Wenn man also den gesamten Rechtsrahmen abbaut, der seit den 1890er Jahren, seit dem Sherman Antitrust Act, bis hinunter ins frühe 20. Jahrhundert, dem New Deal, geschaffen wurde, wenn man all diese staatliche Kontrolle abbaut und sagt – im Wesentlichen sagt Larry Summers, dass wir für einen freien Markt sind.

Ein “freier Markt” ist ein Markt, auf dem Unternehmen verlangen können, was sie wollen; ein freier Markt ist ein Markt ohne staatliche Regulierung; ein freier Markt ist ein Markt ohne Regierung; ein freier Markt ist eine Regierung, die schwach genug ist, um die Lohnempfänger nicht zu schützen; sie kann die Wähler nicht schützen. Eine “Demokratie” ist ein Land, in dem der Großteil der Bevölkerung, die Lohnempfänger, keine Möglichkeit haben, die Wirtschaftspolitik in ihrem Sinne zu beeinflussen.

Ein “freier Markt” ist ein Land, in dem nicht die Regierung, sondern die Wall Street im Namen der großen Industrien, die im Grunde genommen finanziert werden, die Planer sind.

Das Konzept des freien Marktes hat sich also gewandelt, die staatliche Regulierung wurde abgebaut, die Anti-Monopol-Regulierung wurde abgeschafft, und der Klassenkampf ist wieder im Gange.

Darum geht es in der Biden-Regierung. Und offen gesagt geht es der Demokratischen Partei genau darum, mehr noch als der Republikanischen Partei. Die Republikanische Partei kann eine wirtschafts- und finanzfreundliche Politik vertreten, aber die Demokratische Partei ist dafür verantwortlich, das Erbe des Schutzes der Wirtschaft zu demontieren, das ein Jahrhundert lang aufgebaut wurde.

BENJAMIN NORTON:

Ja, und dies ist ein Artikel in Fortune, der sich ursprünglich auf einen Artikel in Bloomberg stützte: “5 Jahre mit 6% Arbeitslosigkeit oder 1 Jahr mit 10%: Das ist es, was wir laut Larry Summers brauchen, um die Inflation zu besiegen.” So einfach ist das, man muss nur die Arbeitslosigkeit erhöhen, und dann verschwindet die Inflation wie von Zauberhand!

Jetzt wollte ich auch Ihre Antwort bekommen, Professor Hudson, auf diese Kommentare, die Sie in einer Podiumsdiskussion hervorgehoben haben, die von der International Manifesto Group organisiert wurde – eine großartige Organisation, die man hier finden kann, ihr Kanal hier bei YouTube. Sie hielten eine Konferenz zum Thema Inflation ab. Und Sie waren einer von mehreren Sprechern.

Und Sie haben diese Kommentare des Fed-Vorsitzenden, Jerome Powell, hervorgehoben. Und das ist laut der offiziellen Abschrift des Wall Street Journal. Das ist also nicht von einer linken, sozialistischen Website. Hier ist das offizielle Protokoll einer Pressekonferenz des Fed-Chefs, Jerome Powell, vom 4. Mai.

In dieser Pressekonferenz sagte er, um die Inflation zu senken, spreche er über Dinge, die getan werden können, “um die Löhne zu senken und dann die Inflation zu senken, ohne die Wirtschaft zu verlangsamen, eine Rezession zu haben und die Arbeitslosigkeit erheblich ansteigen zu lassen.”

Dies ist also ein weiterer Vorschlag. Larry Summers sagt 6 % Arbeitslosigkeit für fünf Jahre oder 10 % Arbeitslosigkeit für ein Jahr. Der Vorsitzende der Fed, Jerome Powell, sagt, die Lösung sei, “die Löhne zu senken”. Ich frage mich, ob Sie auch dazu etwas sagen können.

MICHAEL HUDSON:

Nun, die Auswirkung auf die Wirtschaft bestand darin, dass der Reichtum der reichsten 1 % der Amerikaner, die den Großteil der Aktien und Anleihen besitzen, beträchtlich zunahm.

Sheila Bair, die ehemalige Leiterin der Federal Deposit Insurance Corporation, wies darauf hin, dass ein Großteil dieser 8 Billionen Dollar für den Kauf von Schrottanleihen ausgegeben wird.

Hier liegt das Problem. Das Problem begann eigentlich mit Präsident Obama. Er hat ein System geerbt, in dem es die größte Betrugswelle bei Geschäftsbanken in der amerikanischen Geschichte gab.

Wie mein Kollege Bill Black von der University of Missouri in Kansas City feststellte, wusste jeder, dass es sich um einen Bankenbetrug handelte. Die Zeitungen sprachen von Schrotthypotheken und “NINJA”-Kreditnehmern: “kein Einkommen, keine Arbeit, kein Vermögen”.

Die Banken hatten also Hypotheken weit über dem tatsächlichen Wert der Häuser vergeben, insbesondere an rassische und ethnische Minderheiten, ohne dass die Kreditnehmer in der Lage waren, tatsächlich zu zahlen.

Und dann haben diese Banken diese Hypotheken in Pakete verpackt und an glücklose Pensionsfonds und andere institutionelle Anleger sowie an die europäischen Banken verkauft, die immer sehr naiv sind, wenn es um die Ehrlichkeit amerikanischer Banken geht.

Es kam zu dieser ganzen Anhäufung von fiktivem Kapital, wie es im 19. Hypotheken für Immobilien, die nicht annähernd so viel wert waren, wie die Hypothek ausmachte.

Wenn also die Hypothek ausfiel, wenn Hausbesitzer “Jingle Mail” hatten – mit anderen Worten, sie schickten einfach die Schlüssel an die Bank zurück und sagten, ok, nimm das Haus, ich finde, ich kann jetzt ein Haus zum halben Preis kaufen, den die Citibank oder eine dieser anderen Banken ausgeliehen hat.

Normalerweise würden die Preise auf ein realistisches Niveau sinken, so dass der Wert der Hypotheken den Wert der Immobilie widerspiegeln würde, oder der Wert der von einem Unternehmen ausgegebenen Schrottanleihen die tatsächliche Ertragskraft des Unternehmens widerspiegeln würde, um die Zinsen für die Schrottanleihen zu zahlen.

Als Obama sein Amt antrat, bestand die gesamte Wirtschaft also weitgehend aus fiktivem Kapital. Nun, Obama kam ins Amt und sagte: “Meine Wahlkampfspender sind an der Wall Street. Er rief die Wall-Street-Banker zu sich und sagte: “Ich bin derjenige, der zwischen euch und der Menge mit den Mistgabeln steht, den Leuten, die für mich gestimmt haben. Aber keine Sorge, ich bin auf eurer Seite.

Er sagte: “Ich werde die Federal Reserve veranlassen, den größten Kreditbetrag in der Geschichte der Menschheit zu schaffen. Und es wird alles an euch gehen. Es wird an die 1% der Bevölkerung gehen. Es wird nicht in die Wirtschaft fließen. Es wird nicht in den Aufbau der Infrastruktur fließen. Es wird nicht in die Löhne fließen. Es wird nicht dazu führen, dass die Preise für Häuser und Wohnungen sinken und sie für die Amerikaner erschwinglicher werden.

Es wird den Preis dieser Schrottanleihen so hoch halten, dass sie nicht auf fiktive Werte zurückfallen. Es wird den Aktienmarkt so hoch halten, dass er nicht abstürzen wird. Es wird den größten Anleihemarktboom der Geschichte auslösen.

Der Boom ging von hohen Zinsen zu niedrigen Zinsen, was einen gigantischen Anstieg des Preises von Anleihen bedeutete, die tatsächlich Zinsen von mehr als 0,1 % zahlen.

Es gab also einen riesigen Boom am Anleihemarkt, einen riesigen Aktienmarkt, eine Verdreifachung der Börsenkurse. Und wenn Sie zu der Gruppe gehören, die 72 % der amerikanischen Aktien besitzt, ich glaube, das sind 10 % der Bevölkerung, dann sind Sie viel, viel reicher geworden.

Aber wenn Sie zu den 90 % der Bevölkerung gehören, mussten Sie sich immer mehr verschulden, nur um zu überleben, nur um die medizinische Versorgung, Studiendarlehen und Ihre täglichen Lebenshaltungskosten von Ihrem Gehalt bezahlen zu können.

Wären die amerikanischen Löhne auf einem angemessenen Niveau, würden sich die amerikanischen Familien nicht immer mehr verschulden müssen. Der Grund dafür, dass die persönliche Verschuldung in den Vereinigten Staaten gestiegen ist, liegt darin, dass die Familien nicht mit dem auskommen, was sie verdienen.

Wenn sie also mit ihrem Einkommen nicht auskommen und Kredite aufnehmen müssen, um über die Runden zu kommen, sind sie nicht für die Inflation verantwortlich. Sie werden ausgepresst.

Und die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaftler und der Politiker der Demokratischen Partei und der Republikaner ist es, von der Tatsache abzulenken, dass sie unter Druck stehen, und die Schuld auf das Opfer zu schieben, indem sie sagen, dass sie sich das selbst antun, indem sie einfach mehr Geld wollen, und dass sie in Wirklichkeit die Inflation verursachen, die sie unter Druck setzt.

In Wirklichkeit sind es die Banken, die Nichtdurchsetzung der Monopolpolitik durch die Regierung und die Unterstützung der Wall Street durch die Regierung, die für das Geschehen verantwortlich sind.

BENJAMIN NORTON:

Sehr, sehr gut gesagt.

Professor Hudson, ich hätte einen anderen Teil dieses Diagramms hier hervorheben sollen. Dies ist, wie gesagt, auf der Website des Federal Reserve Board zu sehen. Es ist sogar noch aufschlussreicher, wenn man sich die ausgewählten Vermögenswerte der Fed ansieht, und man sieht, dass alle diese Vermögenswerte im Grunde genommen Wertpapiere sind, Wertpapiere, die direkt von der Fed gehalten werden.

Um 2008 hatte die Fed weniger als 500 Milliarden Dollar an Wertpapieren. Und Sie haben diese Politik der quantitativen Lockerung. Seitdem ist der gesamte Zuwachs im Wesentlichen auf Wertpapiere zurückzuführen. Von den rund 9 Billionen Dollar an Vermögenswerten, die die Fed hält, sind etwa 8,5 Billionen Dollar in Wertpapieren.

Ich frage mich, ob Sie dies mit Zentralbanken in anderen Ländern vergleichen können. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass die westlichen Sanktionen gegen Russland darauf abzielten, die russische Wirtschaft zu zerstören.

Präsident Biden behauptete, sie würden versuchen, den Rubel in Trümmer zu verwandeln. Tatsächlich ist der Rubel jetzt deutlich stärker als vor den Sanktionen. Die russische Regierung und die russische Zentralbank versuchen sogar, den Wert des Rubels zu senken, weil sie ihn für ein wenig überbewertet halten, was die Wettbewerbsfähigkeit ein wenig erschwert.

Wie lässt sich diese Politik der US-Notenbank, die Wertpapiere im Wert von 8,5 Billionen Dollar hält, mit der Politik anderer Zentralbanken vergleichen?

Sie haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit der chinesischen Regierung als Beraterin. Verfolgen die Zentralbanken anderer Regierungen diese Politik?

Und diese 8,5 Billionen Dollar an Wertpapieren, was sind das für Wertpapiere? Selbst aus der Perspektive dieser neoliberalen Wirtschaftslehrbücher, von denen Sie sprachen und die den Menschen an den Universitäten beigebracht werden, erscheint mir das völlig verrückt. Ich sehe nicht einmal eine akademische, neoliberale Lehrbucherklärung für diese Politik.

MICHAEL HUDSON:

Die wenigsten Menschen kennen den Unterschied zwischen einer Zentralbank und dem nationalen Schatzamt. Das nationale Schatzamt war früher für all die Maßnahmen zuständig, die heute von den Zentralbanken durchgeführt werden. Das nationale Schatzamt war für die Ausgabe von Geld zuständig und gab es aus.

Die Zentralbanken wurden in Amerika 1913 vom Finanzministerium getrennt, um die Kontrolle über die Geldmenge und die Kreditvergabe von Washington nach New York zu verlagern. Das war sehr eindeutig.

Die ursprüngliche Federal Reserve erlaubte es nicht einmal, dass ein Beamter des Finanzministeriums im Vorstand saß. Die Aufgabe einer Zentralbank ist es also, die Interessen der Geschäftsbanken zu vertreten.

Und wie wir gerade dargelegt haben, besteht das Interesse der Geschäftsbanken darin, ihr Produkt zu produzieren: Schulden. Und sie schaffen ihr Produkt gegen bestehende Vermögenswerte, hauptsächlich Immobilien, aber auch Aktien und Anleihen.

Die Aufgabe der Zentralbank besteht hier also darin, den Finanzsektor der Wirtschaft zu unterstützen, und zwar den Sektor, der Vermögen in Form von Aktien, Anleihen und Krediten hält, und insbesondere Bankanleihen, die ihr Geld mit Immobilienkrediten verdienen.

Dasselbe gilt in Europa für die europäische Zentralbank. Europa gerät jetzt in eine echte Klemme, und zwar schon seit der Griechenlandkrise.

Da der Euro von rechtsgerichteten Monetaristen entworfen wurde, besteht ein Teil der Regeln der Eurozone darin, dass man kein Haushaltsdefizit, kein nationales Haushaltsdefizit von mehr als 3 % des Bruttoinlandsprodukts haben darf.

Nun, das ist nicht sehr viel. Das bedeutet, dass man in Europa keine echte keynesianische Politik betreiben kann, um die Wirtschaft aus der Depression zu holen. Das bedeutet, dass die Regierung in einem Land wie Italien, in dem ein echter finanzieller Engpass, ein Engpass bei den Unternehmen und ein Engpass bei den Arbeitnehmern besteht, weder die italienische Industrie noch die italienischen Arbeitnehmer retten kann.

Die Europäische Zentralbank kann jedoch durch die Art und Weise, wie sie Kredite schafft, durch Zentralbankeinlagen, den Preis von europäischen Aktien, Anleihen und Hypothekenpaketen beträchtlich erhöhen. Die europäische Zentralbank ist also der Geschäftsbank sehr ähnlich.

In China ist das völlig anders, denn im Gegensatz zum Westen behandelt China Geld und Kredit als öffentliches Versorgungsunternehmen und nicht als privates Monopol.

Und als öffentliches Versorgungsunternehmen wird die chinesische Zentralbank sagen: Wofür wollen wir Geld schaffen? Nun, wir werden Geld schaffen wollen, um Fabriken zu bauen; wir werden Geld schaffen wollen, damit Immobilienentwickler Städte bauen können, oder manchmal Städte zu überbauen. Wir können Geld schaffen, um es in der Wirtschaft für etwas Greifbares auszugeben, für Waren und Dienstleistungen.

Die chinesische Zentralbank schafft kein Geld, um die Börsenkurse oder Anleihekurse zu erhöhen. Sie schafft kein Geld, um eine Finanzklasse zu unterstützen, denn die Kommunistische Partei Chinas will nicht, dass es eine Finanzklasse gibt; sie will, dass es eine Industrieklasse gibt; sie will, dass es eine industrielle Arbeiterschaft gibt, aber keine Rentner-Klasse.

Eine Zentralbank in einer westlichen Rentenökonomie versucht also im Wesentlichen, Kredite zu schaffen, um die Lebenshaltungskosten für Hauskäufer und alle, die Kredite in Anspruch nehmen oder benötigen, in die Höhe zu treiben, und um es Unternehmen zu ermöglichen, sich zu finanzieren und ihr Management von der Erzielung von Gewinnen durch Investitionen in Anlagen und Ausrüstung und die Beschäftigung von Arbeitskräften, um mehr zu produzieren, auf die Erzielung von Geld durch Finanztechniken umzustellen.

In den letzten 15 Jahren wurden über 90 % der Unternehmensgewinne in den Vereinigten Staaten für Aktienrückkäufe und Dividendenausschüttungen ausgegeben. Nur 8 % der Unternehmensgewinne wurden für neue Investitionen, Anlagen, Ausrüstungen und Neueinstellungen ausgegeben.

Und so hat sich die Wirtschaft natürlich deindustrialisiert. Es ist die Idee, dass man Geld verdienen kann, ohne eine industrielle Basis, ohne eine Produktionsbasis; man kann Geld verdienen, ohne tatsächlich mehr zu produzieren oder irgendetwas Produktives zu tun, einfach dadurch, dass eine Zentralbank den Preis der Aktien und Anleihen und der von den reichsten 10% vergebenen Kredite erhöht.

Und natürlich funktioniert das letztendlich nicht, denn ab einem bestimmten Punkt bricht das Ganze von innen heraus zusammen, und es gibt keine industrielle Basis mehr.

Und wenn das passiert, wird Amerika natürlich feststellen: Moment mal, wenn wir die Wirtschaft stilllegen, sind wir immer noch auf China und Asien angewiesen, um unsere Produkte herzustellen, uns mit Rohstoffen zu versorgen und alles zu tun, was wir brauchen. Wir tun wirklich nichts anderes, als uns als weltweiter – nun, die Leute sagten früher Parasit – als weltweiter Rentier zu verhalten, als etwas für nichts zu bekommen, als eine Art finanzieller Kolonialismus.

Man könnte Amerika also als eine Kolonialmacht betrachten, die nicht durch militärische Besetzung, sondern einfach durch finanzielle Manöver, durch den Dollarstandard, eine Kolonialmacht ist.

Und das ist es, was heute als Ergebnis von Bidens neuem kalten Krieg rückgängig gemacht wird.

BENJAMIN NORTON:

Professor Hudson, Sie haben die Strategie kritisiert, einfach zu versuchen, die Zinssätze zu erhöhen, um die Inflation zu senken, und darauf hingewiesen, dass dies zu einem weiteren Rückgang der Eigenheimbesitzer in den Vereinigten Staaten führen wird. Das wird den arbeitenden Menschen schaden. Ich denke, das ist eine sehr berechtigte Kritik.

Mich würde allerdings interessieren, wie Sie die Reaktion der russischen Zentralbank auf die westlichen Sanktionen einschätzen. Wir haben gesehen, dass die Vorsitzende der russischen Zentralbank, Elvira Nabiullina, eine Person ist, die nicht unbedingt von westlichen Ökonomen verurteilt wird; sie wird sogar von westlichen neoliberalen Ökonomen sehr respektiert.

Und sie hat es geschafft, sehr gut mit den Sanktionen umzugehen. Sie verhängte sofort Kapitalkontrollen. Sie hat den russischen Aktienmarkt geschlossen. Außerdem hob sie in einem umstrittenen Schritt die Zinssätze von etwa 9 % auf 20 % an, und zwar für einige Monate. Danach hat sie die Zinssätze wieder gesenkt.

MICHAEL HUDSON:

Ein paar Tage, nicht ein paar Monate. Das war sehr kurz. Und jetzt hat sie die Zinssätze weit nach unten korrigiert.

BENJAMIN NORTON:

Zurück auf 9 %.

MICHAEL HUDSON:

Man hat sie dafür kritisiert, dass sie die Zinsen nicht weiter gesenkt hat.

BENJAMIN NORTON:

Ja, schieß los. Ich bin nur neugierig. Sie hat den Zinssatz also sofort auf 20 % angehoben und ihn seitdem wieder gesenkt. Ich bin neugierig, was Sie über diese Politik denken. Ja, schießen Sie los.

MICHAEL HUDSON:

Es gibt sehr wenig, was ein Zentralbanker tun kann, wenn der Westen einem Land, das völlig isoliert ist, im Grunde den Krieg erklärt hat.

Die Antwort kam von Präsident Putin und von Außenminister Lawrow. Sie wiesen darauf hin, wie Russland Handel treiben und sich die benötigten Waren beschaffen kann. Und genau darum geht es bei den jüngsten Treffen der BRICS-Staaten.

Russland hat erkannt, dass die Welt jetzt in zwei Hälften geteilt ist. Amerika und die NATO haben den Westen gespalten. Im Grunde gibt es einen Bund der Weißen gegen den ganzen Rest der Welt.

Und der Westen hat gesagt, wir isolieren uns völlig von euch. Und wir glauben, dass ihr ohne uns nicht zurechtkommen könnt.

Nun, sehen Sie sich den Humor dieser Sache an. Russland, China, Iran, Indien, Indonesien und andere Länder sagen: Hah, ihr sagt, wir kommen ohne euch nicht aus? Wer stellt eure Hersteller zur Verfügung? Wer versorgt euch mit Rohstoffen? Wer liefert euer Öl und Gas? Wer liefert eure Landwirtschaft, das Helium, das Titan, das Nickel?

Sie erkennen also, dass die Welt in zwei Teile zerbricht und Eurasien, wo sich der Großteil der Weltbevölkerung konzentriert, seinen eigenen Weg gehen wird.

Das Problem ist nur: Wie kann man wirklich seinen eigenen Weg gehen? Man braucht ein Zahlungsmittel. Sie müssen ein ganzes internationales System schaffen, das eine Alternative zum westlichen internationalen System darstellt. Sie brauchen einen eigenen Internationalen Währungsfonds, der Kredite vergibt, damit diese eurasischen Länder und ihre Verbündeten im globalen Süden miteinander verhandeln können.

Sie brauchen eine Weltbank, die, anstatt Geld zu verleihen, um die US-Politik und US-Investitionen zu fördern, den gegenseitigen Gewinn und die Selbstversorgung der Länder unterstützt.

In den letzten Wochen hatten Sie jeden Tag Treffen mit den Russen, die sagten: “Okay, wir werden eine gemeinsame Handelszone schaffen, beginnend mit den BRICS-Staaten: Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika.

Und wie werden wir bezahlen? Wir können nicht in Dollar zahlen, denn wenn wir Geld in einer Dollar-Bank oder einer Euro-Bank in Europa haben, können sie sich das Geld einfach schnappen, so wie sie sich das Geld von Venezuela schnappen. Sie können einfach sagen, wir nehmen euer ganzes Geld, weil wir im Grunde genommen nicht wollen, dass ihr als Alternative zu der von uns geschaffenen Welt des Finanzkapitals existiert.

Im Grunde genommen sagen Russland, China und diese anderen Länder also, ok, wir werden unsere eigene internationale Bank gründen. Und wie wollen wir sie finanzieren? Nun, jedes Mitglied der Bank wird, sagen wir, eine Milliarde Dollar oder einen bestimmten Betrag seiner eigenen Währung beisteuern, und das wird unsere Absicherung sein. Wir können auch Gold als Zahlungsmittel verwenden, wie es lange Zeit zwischen den Ländern üblich war.

Und diese Bank kann ihre eigenen Sonderziehungsrechte schaffen, ihre eigene Bankordnung, wie Keynes es nannte. Sie kann ihren eigenen Kredit schaffen.

Das Problem ist nun, dass Brasilien oder Argentinien, die dieser Gruppe beitreten, oder Ecuador, das fast alle seine Bananen an Russland verkauft, wie soll das gehen?

Nun, wenn es eine BRICS-Gruppe oder eine Bank der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit gibt, werden die westlichen Regierungen dies natürlich nicht akzeptieren.

Russland ist sich also darüber im Klaren, dass die Energiepreise als Folge von Bidens zweitem Kalten Krieg weiter steigen werden. Glauben Sie, die Benzinpreise sind jetzt nicht hoch? Sie werden steigen. Glauben Sie, dass die Lebensmittelpreise jetzt nicht hoch sind? Sie werden noch weiter steigen.

In Europa ist das besonders der Fall, weil Europa jetzt kein russisches Gas mehr kaufen kann, um den Dünger für seine eigenen Feldfrüchte herzustellen.

Es gibt also eine Reihe von Ländern im globalen Süden, von Lateinamerika bis Afrika, die unter Druck geraten und mit der eurasischen Gruppe Handel treiben wollen.

Und das Problem ist, dass Russland sagt: Na gut, wir wissen, dass ihr nicht zahlen könnt. Wir geben euch gerne Kredit, aber wir wollen nicht, dass ihr das Geld, das ihr habt, einfach benutzt, um eure fälligen Dollarschulden zu bezahlen.

Denn eine der Auswirkungen, die ich nicht erwähnt habe, wenn die Federal Reserve die Zinssätze anhebt, ist ein riesiger Kapitalfluss aus Europa und England in die Vereinigten Staaten, so dass Sie, wenn Sie Milliardär sind, Ihre Ersparnisse wo anlegen werden? Sie wollen die höchsten Zinssätze, die Sie wollen. Und wenn die Vereinigten Staaten die Zinssätze anheben, werden die Milliardäre ihr Geld aus England und dem Euro abziehen, und der Euro wird gegenüber dem Dollar wieder fallen. Er ist fast auf einen Dollar pro Euro gesunken.

Das britische Pfund sinkt auf ein Pfund pro Dollar.

Dieser Anstieg des Dollarkurses führt auch zu einem Anstieg gegenüber den Währungen Brasiliens, Argentiniens, der afrikanischen Länder und all der anderen Länder.

Wie werden sie also in diesem Sommer und Herbst ihre Lebensmittel, ihr Öl und Gas und die höheren Kosten für die Bedienung ihrer Dollar-Schulden bezahlen?

Nun, für Eurasien werden sie sagen, wir wollen euch helfen, unsere Exporte zu kaufen – Russland ist jetzt ein wichtiger Getreideexporteur und natürlich auch ein Ölexporteur – und sagen, wir wollen euch beliefern und euch den Kredit dafür geben, aber ihr werdet wirklich eine Entscheidung treffen müssen. Wollt ihr euch dem US-NATO-Block anschließen oder dem eurasischen Block?

Werden Sie dem Club der Weißen oder dem eurasischen Club beitreten? Und darauf läuft es wirklich hinaus. Und das ist es, was die Welt in zwei Hälften spaltet.

Europa ist in der Mitte gefangen, und seine Volkswirtschaften werden auseinandergerissen werden. Die Beschäftigung wird dort zurückgehen. Und ich glaube nicht, dass die Löhne in Europa sehr stark steigen werden.

Es wird eine politische Krise in Europa geben. Aber es wird auch eine internationale diplomatische Krise geben, bei der es um die Frage geht, wie der Welthandel, die Investitionen und die Schulden umstrukturiert werden sollen.

Es wird zwei unterschiedliche Finanzphilosophien geben. Und genau darum geht es im neuen Kalten Krieg.

Die Philosophie des von den USA geförderten Finanzkapitalismus, Geld zu verdienen, ohne Industrialisierung und mit dem Versuch, die Löhne zu senken und die Arbeitskräfte auf eine sehr hoch verschuldete Belegschaft zu reduzieren, die am Rande der Gesellschaft lebt.

Oder es gibt die eurasische Philosophie, den wirtschaftlichen Überschuss zu nutzen, um die Produktivität zu steigern, die Infrastruktur aufzubauen und die Art von Gesellschaft zu schaffen, die Amerika im späten 19. Jahrhundert zu entwickeln schien, aber jetzt abgelehnt hat.

Jahrhundert zu wachsen schien, jetzt aber abgelehnt wird. All dies ist also letztlich nicht nur ein Problem der Zinssätze und der Zentralbankpolitik; es geht wirklich über die Zentralbanken hinaus und betrifft die Frage, was für ein soziales und wirtschaftliches System man haben will.

Und der Schlüssel zu jedem Sozial- und Wirtschaftssystem ist, wie man mit Geld und Krediten umgeht. Werden Geld und Kredit ein öffentliches Versorgungsunternehmen sein, oder wird es ein privates Monopol sein, das für die Finanzinteressen und die 1 % betrieben wird, anstatt ein öffentliches Versorgungsunternehmen für die 99 %?

Darum wird es im neuen Kalten Krieg gehen. Und das ist es, was die internationale Diplomatie Woche für Woche zu klären versucht.

BENJAMIN NORTON:

Sehr, sehr gut gesagt. Und ich stimme wirklich zu, was diese zunehmende bipolare Ordnung angeht, in der das von den USA geführte imperialistische System der Welt sagt, dass sie sich für eine Seite entscheiden muss. Wie George W. Bush sagte: Entweder seid ihr für uns oder gegen uns; ihr seid für uns oder ihr seid für die Terroristen.

Das ist es, was Biden der Welt sagen will. Und wir sehen, dass der Westen diesen eisernen Vorhang um Russland gezogen hat. Und jetzt droht er damit, dasselbe um China zu tun.

Der Unterschied besteht natürlich darin, dass China die größte Volkswirtschaft der Welt hat, wenn man die Kaufkraftparität zugrunde legt. Sie ist sogar größer als die Wirtschaft der USA. Ich weiß nicht, wie sie versuchen können, die chinesische Wirtschaft zu sanktionieren, wenn man bedenkt, dass China die zentrale Fabrik der Welt ist.

Aber das hängt mit einer Frage zusammen, die ich an Sie hatte, Professor Hudson, und die aus einer Super-Chat-Frage von Manoj Payardha stammt, und es geht darum, dass die chinesischen Banken sagen, sie seien noch nicht bereit, eine Alternative zu SWIFT zu entwickeln. Er fragte, wie wird die Dritte Welt Russland für Ressourcen bezahlen?

Und wir haben gesehen, vielleicht können Sie über die Maßnahmen sprechen, die umgesetzt werden. Indien hat dieses Rupien-Rubel-System geschaffen.

Aber ich möchte einen Artikel hervorheben, der in der Global Times veröffentlicht wurde. Das ist eine große chinesische Zeitung, und er ist vom April. Darin wird der ehemalige Leiter der chinesischen Zentralbank zitiert, der im April auf einem globalen Finanzforum in Peking sprach.

Er sagte im Wesentlichen, dass wir uns darauf vorbereiten müssen, Swift zu ersetzen. Er sagte, die Entscheidung des Westens, SWIFT als nukleare Finanzoption zu nutzen, um Russland zu sanktionieren, sei ein Weckruf für Chinas finanzielle Entwicklung. Und er sagte: “Wir müssen uns darauf vorbereiten.”

Es scheint also, dass sie noch nicht vorbereitet sind. Aber das ist etwas, worüber Sie schon seit Jahren sprechen. Oder sind Sie vielleicht anderer Meinung und glauben, dass sie mit der SWIFT-Alternative bereits vorbereitet sind?

Nun, sie verwenden bereits ein alternatives System. Würden sie kein alternatives System verwenden – Russland übernimmt dafür einen Teil des chinesischen Systems -, könnten die Banken nicht miteinander kommunizieren.

Ja, sie haben bereits ein rudimentäres System. Sie sind dabei, es zu einem besseren System zu machen, das auch gegen US-Computerspionage und -Einmischung immun sein kann. Also ja, natürlich gibt es bereits ein System.

Aber ich möchte noch einmal aufgreifen, was Sie über Biden gesagt haben, wie Biden die Dinge charakterisiert.

Biden bezeichnet den Krieg des Westens gegen Eurasien als Krieg zwischen Demokratie und Autokratie. Mit “Demokratie” meint er einen freien Markt, der von der Wall Street gesteuert wird; er meint eine Oligarchie.

Aber was meint er mit Autokratie? Wenn er China eine Autokratie nennt, meint er damit eine Regierung, die stark genug ist, um zu verhindern, dass eine Oligarchie die Macht übernimmt und die Regierung für ihre eigenen Interessen kontrolliert und den Rest der Wirtschaft in die Schuldknechtschaft drängt.

Eine “Autokratie” ist ein Land mit staatlicher Regulierung gegen Monopole, anstelle eines oligarchischen freien Marktes. Eine “Autokratie” verwendet im Wesentlichen Geld und Kredite, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Und wenn in China Schulden nicht bezahlt werden können, wenn eine Fabrik oder ein Immobilienunternehmen seine Schulden nicht bezahlen kann, dann sagt China nicht einfach, ok, ihr seid bankrott, ihr müsst verkauft werden; jeder kann euch kaufen; die Amerikaner können euch kaufen.

Stattdessen sagen die Chinesen: Nun, ihr könnt die Schulden nicht bezahlen; wir wollen eure Fabrik nicht abreißen; wir wollen nicht, dass eure Fabrik in Luxuswohnungen umgewandelt und gentrifiziert wird. Wir werden die Schulden abschreiben.

Und genau das hat China immer wieder getan. Und das hat es auch mit anderen Ländern getan, die ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Wenn eine Schuld fällig wird, die China für die Entwicklung eines Hafens, von Straßen oder der Infrastruktur gemacht hat, sagt es: Wir verstehen, dass ihr zahlen könnt; wir werden die Zahlung aufschieben; wir werden ein Moratorium für eure Zahlung einrichten. Wir sind nicht hier, um euch in den Bankrott zu treiben.

Den Amerikanern, den internationalen Fonds, sagen sie: Nun, wir sind hier, um euch in den Bankrott zu treiben. Und wenn wir euch jetzt Geld leihen, wir, der IWF, euch Geld leihen, um eine Währungsabwertung zu vermeiden, ist die Bedingung, dass ihr eure Infrastruktur privatisieren müsst; ihr müsst eure öffentlichen Versorgungsbetriebe, euer Elektrizitätssystem, eure Straßen, euer Land an private Käufer verkaufen, hauptsächlich aus den Vereinigten Staaten.

Sie haben also eine “Demokratie”, die den Bankrott, die Zwangsversteigerung, die Finanzialisierung und die Privatisierung unterstützt, und niedrige Löhne durch eine permanente Depression, eine permanente Depression, um die Löhne niedrig zu halten.

Oder Sie haben eine “Autokratie”, die versucht, die Interessen der Arbeitnehmer zu schützen, indem sie für existenzsichernde Löhne eintritt, um den Lebensstandard als Voraussetzung für die Steigerung der Produktivität und den Ausbau der Infrastruktur zu erhöhen.

Sie haben diese beiden diametral entgegengesetzten Wirtschaftssysteme. Und das ist auch der Grund, warum im Moment ein kalter Krieg herrscht.

BENJAMIN NORTON:

Und es gibt noch eine weitere Super-Chat-Frage, Professor Hudson. Sie erwähnten den Internationalen Währungsfonds, den IWF. Darüber haben wir schon oft gesprochen. Dies ist eine Frage von Sam Owen. Er fragt, warum die Länder weiterhin schlechte IWF-Darlehen akzeptieren, wenn sie eine so schlechte Erfolgsbilanz haben? Ist es nur die Einmischung der US-Regierung in die nationale Politik? Gibt es Fälle von guten IWF-Krediten?

Nun, was ist ein Land? Wenn man von einem Land spricht, denken die meisten Leute, ok, lasst uns über Brasilien reden; lasst uns über all die Menschen in Brasilien reden; ihr habt ein Bild vom Amazonas im Kopf; ihr habt eine große Stadt mit vielen Menschen darin.

Aber das Land, was den IWF betrifft, ist eine Gruppe von vielleicht 15 wohlhabenden Familien in Brasilien, die das meiste Geld besitzen, und sie sind ziemlich glücklich, vom IWF Geld zu leihen, weil sie sagen, dass es jetzt eine Chance gibt, dass Lula Präsident wird und nicht der Neofaschist Bolsonaro. Und wenn Lula Präsident wird, dann wird er die Arbeitspolitik unterstützen und uns vielleicht davon abhalten, den Amazonas abzureißen. Also lasst uns unser Geld aus dem Land bringen.

Nun, normalerweise würde dies den Wechselkurs des Cruzeiro (Real) nach unten drücken. Der IWF wird Brasilien also ein Darlehen gewähren, um den Cruzeiro (Real) zu stützen, so dass die reichen 1 % Brasiliens ihr Geld in Dollar, Euro, Fremdwährungen und Offshore-Bankanreize transferieren und Brasilien mit Schulden belasten können, so dass der IWF dann bei den Wahlen, wenn Lula gewählt wird, sagen wird: “Nun, wir mögen Ihre Politik nicht wirklich, und wenn Sie eine arbeiterfreundliche, sozialistische Politik verfolgen, wird es eine Kapitalflucht geben. Und wir bestehen darauf, dass ihr das ganze Geld, das ihr euch vom Westen geliehen habt, sofort zurückzahlt.

Das wird Lula dazu bringen, entweder den Anweisungen des IWF zu folgen und die Wirtschaft vom IWF leiten zu lassen, anstatt von seiner eigenen Regierung, oder einfach zu sagen, dass wir die Auslandsschulden nicht zurückzahlen werden.

Nun, bisher war kein Land in der Lage, die Auslandsschulden nicht zu bezahlen. Aber mit der eurasischen Gruppe – wir nennen sie BRICS, aber eigentlich ist es Eurasien, zusammen mit den südlichen Gruppen, die sich anschließen, dem globalen Süden – können sie zum ersten Mal sagen: Wir können es uns nicht mehr leisten, im Westen zu bleiben.

Wir können es uns nicht leisten, die Wirtschaft den Forderungen des IWF nach Privatisierung zu unterwerfen. Wir können uns nicht den IWF-Regeln unterwerfen, dass wir gegen die Arbeit kämpfen müssen, dass wir Gesetze zum Verbot von Gewerkschaften erlassen müssen, dass wir gegen die Löhne der Arbeiter kämpfen müssen, wie es die westlichen Demokratien fordern. Wir müssen mit der chinesischen “Autokratie” mitgehen, die wir Sozialismus nennen.

Und natürlich, wenn Amerika China beschuldigt, eine “Autokratie” zu sein, ist Autokratie das amerikanische Wort für Sozialismus. Sie wollen dieses Wort nicht verwenden. Wir sind also wieder bei der Orwellschen Doppeldenkerei angelangt.

Die Frage ist also, was die Länder des Globalen Südens tun werden, wenn sie es sich nicht leisten können, in diesem Sommer ohne ein IWF-Darlehen Energie und Lebensmittel zu kaufen? Werden sie sagen, ok, wir können nur überleben, wenn wir uns dem Bruch mit dem Westen anschließen und uns der eurasischen Gruppe anschließen?

Das ist es, worum es bei dem großen Bruch in der Welt geht.

Und ich habe diesen globalen Bruch bereits 1978 beschrieben. Ich habe ein Buch geschrieben, “Global Fracture”, in dem ich genau erklärt habe, wie das alles passieren wird.

Damals gab es Indonesien, Sukarno übernahm die Führung, die blockfreien Nationen, Indien und Indonesien versuchten, eine Alternative zur finanzorientierten, amerikanisch geprägten Weltordnung zu schaffen. Aber keines dieser Länder hatte eine ausreichende kritische Masse, um seinen eigenen Weg zu gehen.

Nun, da Amerika Russland, China, Indien, den Iran, die Türkei, all diese Länder isoliert hat, hat es nun eine kritische Masse geschaffen, die in der Lage ist, ihren eigenen Weg zu gehen. Die Frage ist, ob diese eurasische Masse Lateinamerika und Afrika in ihre eigene Gruppe, weg von den Vereinigten Staaten, ziehen wird. Und was bedeutet das für die Vereinigten Staaten und Europa?

BENJAMIN NORTON:

Eines der bisher deutlichsten Beispiele für die bipolare Aufteilung der Welt zwischen dem Westen und dem Rest, wie man so schön sagt, haben wir bei diesem lächerlichen Treffen der G7 gesehen.

Natürlich sind die G7 die weißen, westlichen Länder. Und dann kommt noch das von den USA besetzte Japan dazu, um so zu tun, als ob sie ein bisschen vielfältiger wären.

Aber wir haben gesehen, dass die G7 gerade ein Gipfeltreffen abgehalten haben, bei dem es im Grunde nur darum ging: Wie können wir China eindämmen? Wie können wir den neuen kalten Krieg gegen Russland zu einem neuen kalten Krieg gegen China ausweiten?

Und hier ist ein Bericht in der BBC: “G7-Gipfel: Staats- und Regierungschefs stellen 600-Milliarden-Dollar-Plan vor, um mit Chinas Belt and Road Initiative zu konkurrieren.” Das hat mir ein Lächeln entlockt. Die Idee, dass die US-Regierung Infrastruktur im globalen Süden bauen will, ist ziemlich lächerlich.

Es ist auch absurd, wenn man bedenkt, dass Chinas Gürtel- und Straßeninitiative, an der mehr als die Hälfte der Länder der Erde beteiligt sind, auf viele Billionen Dollar für Infrastrukturprojekte geschätzt wird. Die USA und ihre Verbündeten glauben also, dass sie mit 600 Milliarden Dollar in öffentlich-privaten Partnerschaften dagegen ankommen können.

Ich möchte betonen, dass es sich bei den angekündigten Maßnahmen um eine Mischung aus so genannten öffentlichen Initiativen und Verträgen mit privaten Unternehmen handelt.

Es handelt sich also um ein weiteres Geschenk an den privaten Sektor im Namen des Ausbaus der Infrastruktur.

Aber ich frage mich, ob Sie etwas zu dem G7-Gipfel sagen können, der gerade stattgefunden hat.

Nun, es ist nichts dabei herausgekommen. Sie alle sagten, dass sie sich nicht auf weitere Sanktionen gegen Russland einigen könnten, weil sie schon genug Schaden angerichtet hätten. Vor allem Indien ist aufgestanden und hat gesagt: “Wir werden uns auf keinen Fall den Sanktionen gegen Russland anschließen, denn es ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Und nebenbei bemerkt: Wir profitieren enorm von den Importen russischen Öls, und ihr profitiert enorm davon, wenn ihr dieses Öl mit einem Aufschlag von uns bezieht.

Die G7 konnten sich also nicht einigen, was zu tun ist. Sie befinden sich bereits in einer Patt-Situation. Und das ist erst im Juni. Stellen Sie sich vor, was für eine Pattsituation es im September geben wird.

Nächste Woche wird Präsident Biden nach Saudi-Arabien reisen und sagen: “Wir sind bereit, vielleicht 10 Millionen eurer Feinde zu töten; wir sind bereit, wahhabitischen sunnitischen Gruppen dabei zu helfen, mehr iranische Schiiten zu töten und den Irak und Syrien zu sabotieren. Wir werden euch helfen, Al-Qaida wieder zu unterstützen, wenn ihr eure Ölpreise senkt, damit wir Russland mehr unter Druck setzen können.

Das ist also die eigentliche Frage, die sich Saudi-Arabien stellen wird. Amerika wird ihm mehr Streubomben schicken, um sie gegen den Jemen einzusetzen. Und die Frage ist, ob Saudi-Arabien sagen wird, ok, wir werden vielleicht 10 Milliarden Dollar weniger im Monat verdienen, oder wie viel auch immer, nur um euch glücklich zu machen, und damit ihr mehr Schiiten tötet, die den Iran unterstützen?

Oder werden sie erkennen, dass sie, wenn sie sich mit den Vereinigten Staaten verbünden, plötzlich vom Iran, von Russland und von Syrien angegriffen werden, und dass sie dann leichte Beute sind? Was werden sie also tun?

Und ich sehe keine Möglichkeit, wie Biden Saudi-Arabien dazu bringen kann, freiwillig weniger an seinen Ölpreisen zu verdienen. Vielleicht kann Biden sagen, es ist nur für ein Jahr, nur für ein oder zwei Jahre. Aber wie andere Länder wissen, wenn Amerika sagt, es sei nur für ein oder zwei Jahre, dann bedeutet das in Wirklichkeit für immer. Und wenn man nicht weitermacht, dann gibt es irgendwie einen Regimewechsel oder einen Regimewechsel und eine farbige Revolution.

Biden versucht also immer wieder, andere Länder dazu zu bringen, sich dem Westen gegen Eurasien anzuschließen, aber mittendrin sitzt Saudi-Arabien.

Und Europa kann nur zuschauen und sich fragen, wie es ohne Energie und ohne viel Nahrung auskommen soll.

BENJAMIN NORTON:

Ja, der venezolanische Präsident Maduro hat gerade bestätigt, dass die Regierung Biden eine weitere Delegation geschickt hat, die Venezuela im Grunde genommen anfleht, sich um eine Einigung zu bemühen, denn natürlich boykottieren die USA und die EU die russische Energie.

Ich finde es wirklich witzig, dass die USA nach Jahren der Dämonisierung Venezuelas, der Darstellung des Landes als Diktatur und all dem beschließen mussten, dass der Krieg in Venezuela im Moment nicht so wichtig ist wie der Krieg gegen Russland; also werden wir unseren Krieg gegen Venezuela vorübergehend unterbrechen, um das Messer tiefer in Russland zu stecken.

Aber was das G7-Treffen betrifft, so war dies die lustige Bemerkung der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einem Artikel der Nachrichtenagentur Reuters mit dem Titel “Europa muss den Entwicklungsländern eine Alternative zu den chinesischen Geldern bieten”.

In Anlehnung an die gleiche Perspektive, die wir von Biden hören, sagen US-Regierungsvertreter ständig, dass die USA China im globalen Süden herausfordern müssen. Europa hat also 300 Milliarden Euro zugesagt – allerdings, wieder einmal, mit einem wichtigen Sternchen – “in privaten und öffentlichen Mitteln über fünf Jahre, um die Infrastruktur in den Entwicklungsländern zu finanzieren.”

Wir sehen also wieder einmal eine neoliberale öffentlich-private Partnerschaft. Es wird ein weiteres öffentliches Geschenk an private Unternehmen sein.

Und “sie sagte, dies sei Teil der Bemühungen der G7, Chinas Multimilliarden-Dollar-Projekt Belt and Road entgegenzuwirken.”

Nun, das ist wirklich nur eine Verknüpfung von allem, worüber wir heute gesprochen haben, Professor Hudson – in Ihrem Artikel “The Fed’s Austerity Program to Reduce Wages” (Das Sparprogramm der US-Notenbank zur Senkung der Löhne) schließen Sie den Artikel mit der Feststellung, dass die Depression, die den Menschen in den Vereinigten Staaten aufgrund dieser neoliberalen Politik bevorsteht – die den Arbeitnehmern in den USA sagt, dass sie ihre Löhne senken und arbeitslos sein müssen, um die Inflation zu stoppen – Sie weisen darauf hin:

Bidens Militärs und Beamte des Außenministeriums warnen, dass der Kampf gegen Russland nur der erste Schritt in ihrem Krieg gegen Chinas nicht-neoliberale Wirtschaft ist und zwanzig Jahre dauern kann. Das ist eine lange Depression. Aber, wie Madeline Albright sagen würde, sie denken, dass der Preis “es wert ist”.

Und Sie sprechen von einem neuen kalten Krieg gegen die sozialistische Wirtschaft in China und die staatlich gelenkte Wirtschaft in Russland.

Sie sagen also nicht nur eine kommende Depression voraus. Wir haben das in den Mainstream-Medien gesehen. Larry Summers sagte, dass eine Depression noch einige Jahre auf sich warten lassen könnte. Aber Sie sagen: Nein, es wird nicht nur eine Depression kommen, es wird eine lange Depression sein. Sie könnte 20 Jahre andauern.

Und im Grunde genommen sagen die US-Regierung und andere westliche Führer, wie Ursula von der Leyen von der EU, ihren Bevölkerungen: Schnallt den Gürtel enger, uns stehen Jahrzehnte der Depression bevor, weil wir als westliche Führung gemeinsam beschlossen haben, die Welt durch eine lange wirtschaftliche Depression zu zwingen, oder zumindest den Westen durch eine lange wirtschaftliche Depression zu zwingen, um zu versuchen, den Aufstieg Chinas und Russlands aufzuhalten.

Im Grunde genommen sagen sie ihren Bevölkerungen, dass sie den Gürtel enger schnallen sollen, und zwar jahrzehntelang, denn am Ende ist es den Preis wert, um den Zusammenbruch unserer Imperien zu verhindern.

MICHAEL HUDSON:

Das ist richtig. Wenn sie über privat-öffentliche Initiativen reden, dann reden sie über Pentagon-Kapitalismus. Das bedeutet, dass die Regierung Billionen von Dollar an private Unternehmen vergibt und sie bittet, Infrastruktur zu bauen.

Und wenn sie einen Hafen oder eine Straße in einem Land des Globalen Südens bauen, werden sie dies mit Gewinn betreiben, und es wird eine enorm teure Infrastruktur sein, denn um mit dieser Infrastruktur Geld zu verdienen, muss man den Preis zu den Produktionskosten ansetzen, das ist Pentagon-Kapitalismus, hyperinflationäre Preise; man muss Managementgebühren zahlen; man muss Gewinne zahlen; man muss Zinsen zahlen.

Im Gegensatz zu der chinesischen Art der Finanzierung als Eigenkapital. Die westliche Art der Finanzierung besteht ausschließlich aus Fremdkapital. China nimmt als Sicherheit für die Infrastruktur, die es bezahlt, eine Beteiligung an dem Hafen oder an der Infrastruktur, die es im Rahmen der Belt and Road baut.

Es besteht also ein Unterschied zwischen Kapitalbeteiligung und schuldenfreiem Eigentum: Wenn es sich die Zahlungen leisten kann, ist das in Ordnung; wenn es kein Einkommen erwirtschaftet, gibt es keine Dividende zu zahlen.

Oder man hat die Verschuldung, die darauf abzielt, dass die Regierung sie nicht bezahlen kann, so dass die Regierung, die die Schulden für all diese Infrastruktur mitunterzeichnen wird, irgendwie gezwungen sein wird, ihre gesamte Bevölkerung zu besteuern, um die enormen Superprofite, die enormen Monopolrenten, die enormen Schuldenlasten von von der Leyens Margaret Thatcher-Plan zu bezahlen.

Von der Leyen glaubt, dass sie mit Europa und Amerika das machen kann, was Margaret Thatcher mit England gemacht hat. Und wenn sie das tut, dann haben Amerika und Europa es verdient.

BENJAMIN NORTON:

Und Professor Hudson, da wir hier zum Schluss kommen, ich weiß, dass Sie bald gehen müssen, nur ein paar kurze Fragen hier am Ende.

Ich frage mich, ob wir nicht nur eine fundamentale Krise in den westlichen neoliberalen, finanzialisierten Volkswirtschaften erleben, sondern auch eine Blase, die geplatzt ist, oder zumindest eine Phase, die vorbei ist.

Zumindest lese ich das so, und ich bin neugierig, ob Sie dem zustimmen. In den 1990er Jahren, auf dem Höhepunkt des so genannten goldenen Zeitalters des Neoliberalismus, ritt Bill Clinton auf dieser Welle, und es war das “Ende der Geschichte”, wie Francis Fukuyama unsinnigerweise voraussagte.

Wie viel davon beruhte nicht nur auf diesem exorbitanten Privileg, wie die Franzosen es nennen, der Diktatur des US-Dollars – wir sprachen darüber auf der Grundlage Ihres Buches “Superimperialismus”, wie den USA aufgrund der Dollar-Hegemonie dieses massive globale Gratisessen wirtschaftlich gewährt wurde -, sondern wie viel davon war nicht nur das, sondern auch die Tatsache, dass die USA und Westeuropa in den 1990er und im ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre Zugang zu sehr billigen Konsumgütern aus Asien und sehr billiger Energie aus Russland hatten?

Mir scheint, dass diese beiden Faktoren zu den wichtigsten Gründen gehören, warum dieses goldene Zeitalter des Neoliberalismus in den 90er und frühen 2000er Jahren überhaupt möglich war.

Es basierte auf dem Rücken von asiatischen Niedriglohnarbeitern und auf der Vorstellung, dass Russland auf Dauer, wie Obama es nannte, eine Tankstelle sein würde.

Nun, wir haben gesehen, dass sich die ostasiatischen Volkswirtschaften selbst aus der Armut befreit haben, insbesondere China hat die extreme Armut beendet und die Durchschnittslöhne deutlich erhöht.

Und jetzt hat der Westen natürlich Sanktionen gegen den Kauf russischer Energie verhängt, wodurch die Energiekosten weltweit massiv gestiegen sind.

Glauben Sie also, dass diese Blase oder dieser kurze Moment des Endes der Geschichte, das goldene Zeitalter des Neoliberalismus, nie mehr zurückkehren kann?

Denn wenn es dem Westen nicht gelingt, die russische Regierung zu stürzen und eine neue Marionette wie Jelzin zu ernennen und die chinesische Regierung zu stürzen, scheint es, als ob das goldene Zeitalter der 1990er Jahre nie mehr zurückkehren wird.

Nun, Sie haben das Schlüsselelement des goldenen Zeitalters ausgelassen: das ist militärische Gewalt und die Bereitschaft, jeden ausländischen Führer zu ermorden, der sich nicht der US-Politik anschließen will.

BENJAMIN NORTON:

Ja, natürlich.

MICHAEL HUDSON:

Sie vernachlässigen, was Amerika [Salvador Allende] angetan hat; Sie vernachlässigen, wie Amerika Brasilien übernommen hat; Amerikas Einmischung und Kontrolle, und in Europa die groß angelegte Bestechung und Manipulation des politischen Systems Europas, um eine kriegsbefürwortende und umweltfeindliche Führung an die Spitze der [deutschen] Grünen Partei zu setzen, um jede sozialistische Partei in Europa mit Rechten, Neoliberalen zu besetzen.

Jede europäische sozialistische und Arbeiterpartei ist vor allem durch amerikanische Manöver und Einmischung in ihre Außenpolitik neoliberal geworden.

Diese Einmischung sollte also verhindern, dass eine alternative Wirtschaftsphilosophie existiert, die mit dem Neoliberalismus konkurrieren könnte.

Wenn Sie also vom Ende der Geschichte sprechen, was ist dann das Ende der Geschichte? Es bedeutet das Ende des Wandels. Es bedeutet Stopp; es wird keine Reformen geben; es wird keine Veränderung des neoliberalen Systems geben, in dem wir gefangen sind.

Und natürlich ist die einzige Möglichkeit, die Geschichte wirklich zu beenden, das, womit Biden droht: ein Atomkrieg, um die Welt in die Luft zu jagen.

Das ist das neoliberale Ende der Geschichte. Und es ist die einzige Möglichkeit für die Neoliberalen, die Geschichte wirklich zu beenden. Ansonsten können sie nur versuchen, jede Veränderung zu verhindern, die dem Festhalten an der neoliberalen Ordnung abträglich ist.

Das “Ende der Geschichte” ist also eine Kampfansage an jedes Land, das seinen eigenen Weg gehen will. Jedes Land, das seine eigene Wirtschaft so aufbauen will, dass die Vorteile seines Wirtschaftswachstums im eigenen Land verbleiben und nicht an die globale Finanzklasse mit dem Zentrum in den USA und Großbritannien gehen.

Wir sprechen also davon, dass der Neoliberalismus immer eine kriegerische, implizit militärische Politik war, und das ist genau das, was wir heute im Stellvertreterkrieg der USA und der NATO in der Ukraine sehen.

BENJAMIN NORTON:

Ja, sehr gut gesagt. Das ist das andere Schlüsselelement: der Sturz jeder Regierung, die eine Herausforderung darstellt, die zeigt, dass es eine Alternative gibt, um zu versuchen, die Maxime zu beweisen, dass “es keine Alternative gibt”.

MICHAEL HUDSON:

Ja.

BENJAMIN NORTON:

Hier ist ein interessanter Kommentar von Christopher Dobbie. Er weist darauf hin, dass in Australien das Durchschnittsalter für den ersten Eigenheimbesitzer im Jahr 2001 bei 27 Jahren lag; jetzt liegt es bei 35 Jahren, und es steigt von Jahr zu Jahr weiter an.

In den letzten Minuten hier, Professor Hudson, möchte ich noch eine kurze Frage stellen, die ich von jemandem auf patreon.com/multipolarista erhalten habe – die Leute können diese Sendung unterstützen. Einer meiner Gönner stellte diese Frage: Wem schadet es am meisten, wenn die Fed oder andere Zentralbanken die Zinssätze erhöhen? Die Menschen, die Durchschnittsverbraucher, oder die Unternehmen?

Und natürlich haben Sie vorhin darüber gesprochen, wie sich die US-Notenbank von anderen Zentralbanken unterscheidet, aber es ist eine Art offene Frage. Wem schadet eine Anhebung der Zinssätze mehr?

MICHAEL HUDSON:

Nun, den Unternehmen schadet es auf jeden Fall, denn es bedeutet, dass jede Möglichkeit, einen produktiven Kredit zu erhalten, erhöht wird. Aber sie profitieren auch davon, denn wenn die Zinssätze hoch genug sind, lohnt es sich für Raider nicht mehr, sich Geld zu leihen, um Unternehmen zu übernehmen, zu plündern und auszuräumen, wie es in den 1980er Jahren der Fall war.

Es geht also in beide Richtungen. Die Anhebung der Zinssätze hat den Geschäftsbanken einen Vorwand geliefert, die Zinskosten für Kreditkarten- und Hypothekenkredite zu erhöhen.

Die Anhebung der Zinssätze hat es den Banken also ermöglicht, ihre Monopolgewinnspanne für die von ihnen vergebenen Kredite zu erhöhen.

Und das schadet natürlich den Menschen, die auf Bankkredite angewiesen sind, sei es für Hypotheken oder für Verbraucherschulden oder für jede Art von Kredit, den sie aufnehmen wollen.

Im Grunde genommen schadet eine Anhebung der Zinssätze den Schuldnern und kommt den Gläubigern zugute.

Und die Gläubiger zu begünstigen, hilft der Wirtschaft insgesamt sehr selten, denn die Gläubiger sind immer die 1 %, die Schuldner sind die 99 %.

Und wenn man an Volkswirtschaften denkt und sich fragt, wie eine Volkswirtschaft profitiert, dann stellt man fest, dass man es mit einer Zweiteilung zu tun hat, wenn die Wirtschaft zu 1 % aus Gläubigern und zu 99 % aus Schuldnern besteht.

Und man muss sich darüber im Klaren sein, dass die Gläubiger normalerweise die Regierung besetzen und behaupten, wir seien das Land. Und die 99% sind nicht sehr sichtbar.

Demokratie kann man sich nur leisten, wenn die Stimmabgabe der Bevölkerung überhaupt keinen Einfluss auf die Regierung hat, dass sie nur symbolisch ist. Sie können genau den Oligarchen wählen, den sie wollen, um ihr Land zu regieren. Das war seit Rom so, und das ist auch heute noch so.

Gibt es wirklich einen Unterschied zwischen den Republikanern und den Demokraten in Bezug auf ihre Politik? Wenn Sie dieselbe Zentralbankbürokratie, denselben Blob des Außenministeriums, denselben militärisch-industriellen Komplex, dieselbe Kontrolle der Wall Street haben, was bedeutet dann Demokratie in einer solchen Situation?



Die einzige Möglichkeit, das zu erreichen, was die Demokratie anstrebt, ist eine Regierung, die stark genug ist, um die finanziellen Interessen zu kontrollieren, um die 1 % zu kontrollieren, die im Namen der 99 % handeln. Und genau das ist der Sozialismus.

BENJAMIN NORTON:

Sehr gut gesagt.

Hier ist eine weitere kurze Frage von patreon.com/multipolarista – die Leute können Gönner werden und die Sendung dort unterstützen.

Diese Frage, Professor Hudson, bezieht sich auf den Vorschlag einer Steuer auf Gewinnüberschüsse als Alternative zur Eindämmung der Inflation. Was halten Sie von dem Vorschlag einer Steuer auf Gewinnüberschüsse?

MICHAEL HUDSON:

Nun, nur die kleinen Leute machen Gewinne. Wenn Sie ein Milliardär sind, wollen Sie keinen Gewinn machen, sondern im Wesentlichen Ihre gesamte Rendite in Form von Kapitalgewinnen einstreichen. Dort liegt Ihr Geld.

Und die Art und Weise, wie Sie es vermeiden, einen Gewinn zu machen, besteht darin, dass Sie eine Offshore-Bank oder einen Gläubiger gründen und alle Ihre Gewinne in Form von Zinsen auszahlen, was eine Ausgabe ist. Sie geben all das aus, was eigentlich ein Einkommen ist. Und Sie weisen überhaupt keine Gewinne aus.

Ich glaube nicht, dass Amazon jemals einen Gewinn gemacht hat. Sie haben riesige, die größten Unternehmen, mit all den Kapitalgewinnen, haben keine Gewinne. Tesla ist eine gigantische Börsenpräsenz und macht keinen Gewinn.

Der Schlüssel sind also Kapitalgewinne, Finanzgewinne, Börsengewinne, Gewinne bei Immobilienpreisen, unverdientes Einkommen. Das ist das, was das kostenlose Mittagessen ausmacht.

Man will verhindern, dass die Gewinne in Form von Zinsen ausgezahlt werden. Ich würde also die Gewinne erheblich steigern, indem ich sage, dass man Zinsen nicht als Betriebsausgaben absetzen kann. Es sind keine Betriebsausgaben. Es ist eine räuberische, parasitäre Ausgabe. Also müssen Sie das alles als Gewinn ausweisen und dafür Zinsen zahlen.

Wenn Sie die Preise für Ihre Produktion von einem ausländischen Offshore-Bankzentrum aus festlegen, so dass Sie scheinbar keinen Gewinn machen, wie es Apple tut, das vorgibt, sein gesamtes Geld in Irland zu verdienen, können Sie das nicht mehr tun. Sie müssen eine echte Rendite zahlen.

Der Berufsstand der Buchhalter hat also Gewinne im Wesentlichen steuerfrei gemacht. Wenn man also so tut, als würde man Geld verdienen, indem man Gewinne besteuert, vermeidet man es, über Kapitalgewinne und alle fiktiven niedrigen Gewinne zu sprechen, von denen man einfach vorgibt, dass sie keine Gewinne sind, wie Zinsen, Abschreibungen, Offshore-Erträge, Managementgebühren.

All dies sollte als Gewinn gezählt und als solcher besteuert werden, so wie es schon zu Zeiten der Eisenhower-Regierung der Fall war.

BENJAMIN NORTON:

Und schließlich die letzte Frage, Professor Hudson: Jemand fragte, ob die US-Regierung Länder in Afrika unter Druck setzt, keinen russischen Weizen zu kaufen. Und die USA behaupten natürlich, dass dieser Weizen angeblich aus der Ukraine gestohlen wurde.

Dieser Artikel, diese Schlagzeile in Newsweek, fasst es ziemlich gut zusammen: “USA warnen hungernde afrikanische Nationen davor, von Russland gestohlenes Getreide zu kaufen”. Auch dieses “gestohlen” wird von den USA behauptet.

Aber Sie haben eine wirklich gute Kolumne darüber auf Ihrer Website, die wiederum michael-hudson.com heißt: “Treiben die USA/NATO (mit Hilfe des WEF) eine Hungersnot im globalen Süden voran?”

Ich weiß, dass dies ein langer Diskussionspunkt sein könnte; es könnte das gesamte Interview sein. Und ich weiß, dass Sie bald gehen müssen. Aber abschließend würde ich gerne wissen, ob Sie dazu etwas sagen können.

Die Vereinten Nationen selbst haben vor einer Hungersnot gewarnt, insbesondere in den Ländern des globalen Südens.

Welche Rolle spielen Ihrer Meinung nach die neoliberale Politik und die westlichen Sanktionen bei der Verschärfung dieser potenziellen Krise?

MICHAEL HUDSON:

Nun, die reichsten Familien der Welt fuhren früher jedes Jahr, jetzt alle paar Jahre, nach Davos, zum Davoser Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab. Und sie sagen, die Welt ist überbevölkert; wir müssen etwa 2 Milliarden Menschen verhungern lassen, vorzugsweise in den nächsten ein oder zwei Jahren.

Es ist also so, als hätten sich die reichen Familien zusammengesetzt und gesagt: Wie können wir die Bevölkerung ausdünnen, die wir, die 1 %, eigentlich nicht brauchen?

Und in ihrer gesamten Politik ist es so, als ob sie beschlossen hätten, dem Weltwirtschaftsforum zu folgen und die Weltbevölkerung absichtlich schrumpfen zu lassen, insbesondere in Afrika und Lateinamerika.

Vergessen Sie nicht, dass es sich beim Weltwirtschaftsforum um weiße Menschen handelt, und das ist ihre Vorstellung davon, wie man das Gleichgewicht aufrechterhalten kann.

Sie reden immer von “Gleichgewicht”, und das Gleichgewicht wird für Länder sein, die es sich nicht leisten können, ihre eigenen Nahrungsmittel anzubauen, weil sie ihr Geld in Plantagenkulturen und Baumwolle gesteckt haben, um sie an den Westen zu verkaufen, anstatt sich selbst zu ernähren – sie werden einfach verhungern müssen, um zum weltweiten “Gleichgewicht” beizutragen.

BENJAMIN NORTON:

Und wenn wir schon beim Thema Weltwirtschaftsforum sind, sollte ich wohl kurz hinzufügen – wir haben schon ein wenig darüber gesprochen, aber ich fühle mich nachlässig, es nicht zu erwähnen – es ist interessant zu sehen, wie die Rechten das Weltwirtschaftsforum aufgegriffen haben und anfangen, es stark zu kritisieren.

Offensichtlich ist es kritikwürdig. Es ist eine schreckliche neoliberale Institution, die die westliche Kapitalistenklasse repräsentiert. Aber wir haben sogar gesehen, dass Glenn Beck, der Rechtsaußen und ehemalige Moderator von Fox News, ein Buch über den Great Reset und das Weltwirtschaftsforum veröffentlicht hat.

Ich frage mich nur kurz, ob Sie auf die Idee eingehen könnten, dass das Weltwirtschaftsforum eine Art “sozialistische” Organisation ist. Offensichtlich ist es das genaue Gegenteil.

Aber was sagen Sie den Konservativen, die eine rechte Kritik am Weltwirtschaftsforum üben und meinen, es sei insgeheim sozialistisch und Biden sei ein Sozialist.

MICHAEL HUDSON:

Sie betrachten jede Regierungs- oder Führungsmacht als sozialistisch und machen keinen Unterschied zwischen Sozialismus und Oligarchie.

Die Frage ist, ob die Regierungsgewalt rechts oder links sein kann, und zu sagen, dass jede Regierungsgewalt sozialistisch ist, ist einfach eine Herabsetzung des Wortes.

Aber wie ich bereits erwähnt habe, sind fast alle “sozialistischen” Parteien in Europa neoliberal. Tony Blair war der Vorsitzende einer Partei, die sich selbst die britische Labour Party nannte. Gordon Brown war der Vorsitzende der britischen Labour-Partei.

Neoliberaler und oligarchischer kann man nicht sein. Und deshalb sagte Margaret Thatcher, ihr größter Erfolg sei die Erschaffung von Tony Blair gewesen.

Das Gleiche gilt für Frankreich; die französischen “Sozialisten” stehen auf der rechten Seite des Spektrums. Die griechische “sozialistische” Partei steht am rechten Rand des Spektrums.

Überall auf der Welt werden “sozialistische” Parteien neoliberalisiert.

Was bedeutet also das Wort Sozialismus? Sie wollen über die Etiketten hinausgehen und das Wesentliche herausfinden.

Und die Frage ist, in wessen Interesse die Regierung geführt werden soll. Wird sie für die 1 % oder die 99 % geführt werden?

Und die Rechten wollen sagen, dass die 1 % sozialistisch sein können, weil sie die Regierung übernehmen und das ist die große Regierung, und wir sind dagegen.

Nun, die Rechten übernehmen die Regierung, aber das ist nicht wirklich das, was die Welt vor einem Jahrhundert unter Sozialismus verstand.

BENJAMIN NORTON:

Ja, sehr gut gesagt. Ich muss immer lachen, wenn ich diese Kritik der Rechten am Weltwirtschaftsforum sehe. Ich meine, das Weltwirtschaftsforum ist die Verkörperung des Kapitalismus. Es ist die Gruppe der Elite-Kapitalisten, die zusammenkommen, um darüber zu sprechen, wie sie die Arbeiterklasse ausbeuten und die Weltwirtschaft im Namen des westlichen Kapitals monopolisieren können.

Es gibt also noch viele Fragen, aber ich weiß, dass Sie gehen müssen, und wir sind schon bei anderthalb Stunden.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die dabei sind. Wir sind jetzt bei 1200 Zuschauern, die Resonanz ist also wirklich gut.

Professor Hudson, Sie sind sehr beliebt. Sie sollten Ihren eigenen YouTube-Kanal einrichten. Vielleicht können wir darüber reden, denn jedes Mal, wenn ich Sie einlade, erhalte ich eine erstaunliche Resonanz. Und hoffentlich können wir das in Zukunft wieder öfter tun.

Abgesehen davon, dass die Leute auf Ihre Website, michael-hudson.com, gehen, gibt es noch etwas, das Sie uns mitteilen möchten, bevor wir schließen?

MICHAEL HUDSON:

Nun, das Buch, das ich gerade geschrieben habe, “The Destiny of Civilization” (Das Schicksal der Zivilisation), handelt genau von dem, worüber wir gesprochen haben. Es handelt von der Spaltung der Welt zwischen Neoliberalismus und Sozialismus. Das Buch wurde gerade veröffentlicht und ist bei Amazon erhältlich. Und ich habe zwei weitere Bücher, die in Kürze erscheinen werden.

BENJAMIN NORTON:

Ja, für diejenigen, die es interessiert, habe ich vor ein paar Wochen hier bei Multipolarista ein Interview mit Professor Hudson über sein neues Buch The Destiny of Civilization: Finanzkapitalismus, Industriekapitalismus oder Sozialismus”.

Und natürlich kann jeder, der diese Sendung unterstützen möchte, dies auf patreon.com/multipolarista tun. Und wie immer wird dies als Podcast verfügbar sein, falls Sie sich das Interview noch einmal anhören wollen. Ich werde mir dieses Gespräch auf jeden Fall noch einmal anhören. Sie können das überall finden, wo es Podcasts gibt.

Professor Hudson, es ist mir immer ein Vergnügen. Vielen Dank, dass Sie sich mir angeschlossen haben.

MICHAEL HUDSON:

Ich habe die Diskussion genossen.

BENJAMIN NORTON:

Und wie ich bereits zu Beginn sagte, ist es für mich wirklich immer ein Privileg, denn ich halte Sie für einen der größten lebenden Wirtschaftswissenschaftler. Ich fühle mich also immer sehr privilegiert, wenn ich die Gelegenheit habe, Sie zu all diesen Fragen zu befragen. Übersetzt mit Deepl.com

Und ich möchte allen danken, die kommentiert, zugesehen und zugehört haben. Ich sehe Sie alle beim nächsten Mal.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...