WKIII: Auch Australien engagiert sich militärisch gegen Russland

Autor: Christian Müller

Das Australische Verteidigungsministerium (Australian Department of Defence ADoD) ist stolz darauf, im Ukraine-Krieg die Ukraine auch militärisch zu unterstützen. Konkret hat Australien militärische Ausbilder ins Vereinigte Königreich entsandt, die dort ukrainische Soldaten ausbilden – genannt Operation KUDU. Die Frage sei erlaubt: Was hat Australien in einem geopolitischen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und der NATO einerseits und Russland andererseits militärisch zu suchen – und dies mitten in Europa?

Auf der Website des australischen Verteidigungsministeriums können folgende Aussagen von den zuständigen Ministeriums-Angestellten nachgelesen werden:

„Die Operation KUDU baut auf der militärischen Unterstützung Australiens für die Ukraine auf, wobei sich die zuvor geschenkten, in Australien hergestellten geschützten Bushmaster-Mobilitätsfahrzeuge als äußerst wertvolle Militärfahrzeuge erweisen.“

„Deshalb ist es so wichtig, dass unsere Soldaten zusammen mit einer Reihe von Partnernationen den ukrainischen Streitkräften wichtige Fähigkeiten vermitteln und die Ukraine dabei unterstützen, den Konflikt zu ihren eigenen Bedingungen zu beenden.“

„Wir sind stolz darauf, die tapferen Menschen in der Ukraine und ihre Streitkräfte zu unterstützen.“

Und das Ministerium scheut sich nicht, Fotos zu veröffentlichen, um zu zeigen, wie wirksam die militärische Unterstützung Australiens für die Ukraine ist.

«Pressemitteilung, Canberra, 10. März 2023: Scharfschützentraining ist für ukrainische Rekruten entscheidend.»

«Genauigkeit und Tödlichkeit (Lethality!) waren für die Rekruten der ukrainischen Streitkräfte während ihres Schießtrainings im Vereinigten Königreich von entscheidender Bedeutung. Unter der fachkundigen Anleitung von Ausbildern der australischen Armee, die im Rahmen der Operation KUDU eingesetzt werden, sammelten die Rekruten wertvolle Erfahrungen und Fähigkeiten, die ihnen helfen werden, ihrem Land zu dienen und es zu schützen.“

„Die Rekruten begannen mit dem statischen Schießen auf 100 Meter, gingen dann zum Schießen und zur Bewegung in Paaren über und beendeten die Ausbildung mit Schießübungen. Mit der Entwicklung der Fähigkeiten der Rekruten wuchs auch ihr Selbstvertrauen, und sie verbesserten die Tödlichkeit (Lethality!), die Genauigkeit und die Sicherheit im Umgang mit Waffen.“

„Einer der Sicherheitsbeauftragten auf dem Schießplatz sagte, dass die Sicherheit ein wichtiger Bestandteil der Ausbildung sei. ‹Die gesamte Ausbildung, die wir bis jetzt durchgeführt haben, wird den Ukrainern Vertrauen in die Waffensysteme geben, die sie bei ihrer Rückkehr in die Ukraine benutzen müssen›, sagte er.“

„Was mich am meisten überrascht hat, ist, wie schnell sie gelernt haben und wie sehr sie bemüht waren, Fehler in ihren Übungen zu korrigieren.“

Soldaten des 5. Battalions der australischen Armee demonstrieren anlässlich der Operation KUDU im Vereinigten Königreich den ukrainischen Soldaten die Taktik des Grabenkrieges. (Foto ADoD)

„Die Rekruten absolvierten Wald-, Stadt- und Grabenübungen, um die Kampffähigkeiten zu entwickeln, die sie auf dem Schlachtfeld zur Verteidigung ihres Landes benötigen. Die Ausbildung ist nicht ohne Herausforderungen. Die Rekruten mussten sich an unterschiedliche Waffen, Taktiken und Umgebungen gewöhnen, aber die Ausbilder der australischen Armee arbeiteten hart, um den Erfolg der Serie zu gewährleisten. Die Ausbildung ermöglicht es auch den Ausbildern der australischen Armee, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln.“ Weiterlesen in globalbridge.ch

