“Die “Helden” sind die neonazistischen Asow-Schläger, eine Ansammlung von Kriegsverbrechern, von denen viele wahrscheinlich vor russischen Gerichten wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden. Dieser Leitartikel sollte uns alles sagen, was wir über den verkommenen Westen wissen sollten.”

Vladimir Putin as Robert E. Lee Vladimir Putin as Robert E. Lee Paul Craig Roberts As readers know, I often make reference to Putin’s forbearance, that is, to his tolerance, patience, and self-control.

Wladimir Putin als Robert E. Lee

Von Paul Craig Roberts



20. Mai 2022

Wie die Leser wissen, verweise ich oft auf Putins Nachsicht, d. h. auf seine Toleranz, Geduld und Selbstbeherrschung. Ich bewundere Putins Nachsicht, die anhält, obwohl Putin dafür nie Anerkennung oder Lob erhält. Meine Sorge ist, dass Putins Nachsicht weder ihm noch Russland zum Vorteil gereicht. Der Grund dafür ist, dass die westliche Welt den moralischen Kodex, der einst die westliche Zivilisation definierte, nicht mehr anerkennt oder schätzt. Heute gibt es in der westlichen Welt nur noch zwei Werte – Geld und Macht.

Es ist lange her, dass ein amerikanischer oder europäischer militärischer Führer etwas gesagt hat, das dem ähnelt, was Robert E. Lee zu den Soldaten der Army of Northern Virginia sagte:

“Wir führen Krieg nur gegen bewaffnete Männer, und wir können nicht Rache für das Unrecht nehmen, das unser Volk erlitten hat, ohne uns in den Augen all derer zu erniedrigen, deren Abscheu durch die Gräueltaten unserer Feinde erregt wurde, und ohne Gott zu beleidigen, dem die Rache gehört.”

Viele der Unionssoldaten, insbesondere die unter dem Kommando der Generäle Sherman und Sheridan, die die Südstaatler hassten, setzten die Zivilbevölkerung des Südens Vergewaltigungen und Plünderungen aus. Sie brannten die Häuser nieder, schlachteten das Vieh und ließen die Frauen und Kinder schutzlos dem Winter und dem Hunger ausgeliefert zurück. Die Emanzipationsproklamation von Präsident Lincoln zielte einzig und allein darauf ab, einen Sklavenaufstand in der Konföderation auszulösen, der die konföderierten Truppen veranlassen sollte, den Krieg zu verlassen und nach Hause zurückzukehren, um ihre Frauen und Kinder zu schützen. Wie Lincolns eigener Außenminister sagte, hat der Präsident die Sklaven nur in den Gebieten “befreit”, in denen wir nicht präsent sind, und sie in der Sklaverei belassen, wo wir das Kommando haben. Da keine Sklaven rebellierten, scheiterte Lincolns Versuch, die Frauen und Kinder des Südens zu vergewaltigen und zu ermorden.

In jenen vergangenen Jahren, als die USA noch Historiker hatten und nicht die heutigen Propagandisten des Projekts 1619, begründete Lees Nachsicht sein hohes Ansehen unter den amerikanischen Militärs. Während der Präsidentschaft Eisenhowers hing Lees Porträt an den Wänden des Oval Office. Der Verfall der amerikanischen Moral war so tiefgreifend, dass heute die Statue von Robert E. Lee aus Richmond, Virginia, entfernt wurde, der Stadt, die er vor Vergewaltigung und Zerstörung beschützt hat.

Der Zweite Weltkrieg, wie er von Roosevelt und Churchill geführt wurde, war ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Die britische Luftwaffe wurde aufgebaut und für die Bombardierung deutscher Wohngebiete eingesetzt. Als Washington in den Krieg eintrat, folgte die US-Luftwaffe der gleichen Praxis. Die britisch-amerikanische Bombardierung Dresdens ist eines der schlimmsten Kriegsverbrechen der Geschichte, ebenso wie die Atombombenabwürfe auf die Zivilbevölkerung zweier japanischer Städte, während die Japaner versuchten, sich zu ergeben. In den ersten Monaten des Zweiten Weltkriegs verbot Hitler der deutschen Luftwaffe, zivile Gebiete in Großbritannien zu bombardieren. Erst die unerbittliche Bombardierung der deutschen Zivilbevölkerung zwang Hitler, seine Politik zu ändern.

Wenn man die massiven Kriegsverbrechen bedenkt, die die USA an der deutschen und japanischen Zivilbevölkerung begangen haben, ist es erstaunlich, dass diese Menschen so fest an den Willen Washingtons gebunden sind.

Erinnern Sie sich an Vietnam, an das Napalm und Agent Orange, die auf Dorfbewohner abgeworfen wurden, an das Bild des nackten kleinen Mädchens, das vor den Flammen flieht, an die unerbittliche Bombardierung von Zivilisten im Irak, in Afghanistan, in Libyen, an Hochzeiten, Beerdigungen, Fußballspiele von Kindern, an den Beschuss von Zivilisten im Donbass durch ukrainische Neonazis mit Unterstützung der amerikanischen liberalen Presse. Der Westen führt Krieg durch Terror.

Putin sagte den russischen Soldaten, bevor er sie in den Donbass schickte, dass Russland nicht auf diese Weise kämpft. Er hat ihnen verboten, schwere Waffen in zivilen Gebieten einzusetzen. Es waren die feigen ukrainischen Militärs und die neonazistischen Asow-Schläger, die sich unter die Zivilbevölkerung geflüchtet haben, wo sie mit schweren Waffen schießen konnten, ohne von den russischen schweren Waffen getroffen zu werden.

Wie Lee ist auch für Putin Nachsicht eine Tugend, ein moralisches Prinzip, das man nicht für den Krieg opfert. Wie Lee sagte Putin den Truppen, dass “wir nur gegen bewaffnete Männer Krieg führen”.

Putin hat an dieser Politik festgehalten, obwohl er in der Berichterstattung als Kriegsverbrecher dargestellt wird, der Frauen und Kinder ermordet. Mit anderen Worten: Putin hält sich bei der Anwendung von Gewalt gegen Zivilisten nicht zurück, weil er für seine Nachsicht Anerkennung erwartet, sondern weil dies eine Tugend ist, zu der er steht.

Wenn man ehrlich ist, sieht man deutlich, dass die Tugend, die der Westen behauptet, nicht existiert.

Mein Problem mit Putins Nachsicht ist, dass sie nicht nur im Westen keine bewunderte Tugend mehr ist, sondern auch dem modernen westlichen Denken so fremd ist, dass sie als Unentschlossenheit und Schwäche interpretiert wird. Infolgedessen nehmen die Provokationen Russlands zu und verschärfen sich. Kurz gesagt, Putins Nachsicht führt dazu, dass rote Linien überschritten werden, die in einem Atomkrieg enden werden.

Putins Problem ist einzigartig in der modernen Welt. Seine Tugend der Nachsicht ist es, die die Welt in einen Atomkrieg treibt. Seine Tugend wird als Schwäche angesehen, gegen die noch bedrohlichere Vorstöße unternommen werden können. Die Frage ist, ob Putins Nachsicht das Armageddon herbeiführen wird.

Das ist der Grund – und nicht etwa Blutrünstigkeit -, warum ich gesagt habe, dass der Einsatz militärischer Gewalt durch den Kreml in der Ukraine gewaltig sein und schnell zu einem vollen Erfolg führen musste, um Washington und den europäischen Hauptstädten klarzumachen, dass die Politik, mit dem Bären zu spielen, ein Narrenspiel ist, das Tod und Zerstörung mit sich bringt.

Hätte Russland der Ukraine einen Blitzkrieg geliefert, würden die europäischen Regierungen aus der NATO austreten und nicht versuchen, ihr beizutreten. Washington würde erkennen, dass die neokonservative Politik der amerikanischen Hegemonie äußerst kostspielig war. Es wäre möglich, Stimmen für eine zurückhaltendere Politik zu erheben.

Stattdessen haben wir es mit einem Narrativ russischer Verluste und Niederlagen zu tun, und kein einziges Land hat die geringste Angst, Russland zu verärgern. Waffen, Geld und diplomatische Unterstützung für die ukrainischen Nazis fließen aus der westlichen Welt ein. Gestern veröffentlichte die nationale Zeitung der westlichen Welt, die Washington Post, einen Leitartikel: “Die Welt darf die Verteidiger von Mariupol nicht vergessen. They are heroes.”

Die “Helden” sind die neonazistischen Asow-Schläger, eine Ansammlung von Kriegsverbrechern, von denen viele wahrscheinlich vor russischen Gerichten wegen Kriegsverbrechen angeklagt werden. Dieser Leitartikel sollte uns alles sagen, was wir über den verkommenen Westen wissen sollten. Sagt er Putin etwas? Übersetzt mit Deepl.com

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...