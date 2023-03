Wladimir Putin und Xi Jinping veröffentlichen Artikel über Stand der bilateralen Beziehungen

Im Rahmen des offiziellen Besuchs des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping in Moskau werden die beiden Staatschefs Beiträge über den Stand der russisch-chinesischen Beziehungen veröffentlichen. Dies war von den hochrangigen Politikern im Voraus vereinbart worden.

Der Präsident Russlands Wladimir Putin und der Staatspräsident der Volksrepublik China Xi Jinping werden am Montag in der Presse Artikel über den Stand der Beziehungen zwischen den beiden Ländern veröffentlichen. Dies kündigte Juri Uschakow, der Berater des Staatschefs für internationale Angelegenheiten, an:

“Die beiden Staatsoberhäupter haben sich darauf geeinigt, Artikel in der Renmin Ribao, sowie der Rossijskaja Gaseta zu veröffentlichen.”

Laut Uschakow würden Putin und Xi Jinping ihre Einschätzungen zu den Beziehungen zwischen den beiden Ländern abgeben. Dabei sei man sowohl in Moskau als auch in Peking mit dem Niveau der bilateralen Beziehungen zufrieden:

“Das ist ein wichtiges Signal direkt am Vorabend der Verhandlungen”.

Ferner merkte Uschakow an, dass Putin und Xi Jinping eine besondere Freundschaft und Vertrauen in persönlichen Beziehungen aufgebaut hätten. Insgesamt trafen sich die beiden Staatsoberhäupter rund vierzigmal in verschiedenen Formaten.

Putin und Xi Jinping würden bei den Gesprächen über militärisch-technische Zusammenarbeit und Energie diskutieren, hieß es weiter. Uschakow präzisierte, dass der russische Verteidigungsminister Sergei Schoigu und der Direktor des Föderalen Dienstes für militärisch-technische Zusammenarbeit, Dmitri Schugajew, ebenfalls zu den Verhandlungen eingeladen worden seien. Auch der Ukraine-Konflikt wird ein Thema sein. Diesbezüglich äußerte sich der Beamte wie folgt:

“Ich kann sagen, dass wir die zurückhaltende und ausgewogene Position der chinesischen Führung in dieser Frage zu schätzen wissen. Der chinesische Einigungsplan ist uns bekannt.”

Bezüglich Chinas Friedensplan zur Lösung des Konflikts in der Ukraine merkte der Präsidentenberater an, dass “die meisten Einschätzungen der chinesischen Freunde mit unserer Sicht der aktuellen Situation übereinstimmen” und betonte, dass Peking “ein Verständnis für die wahren Ursachen der entstandenen Krise” zeige.

Der Pressedienst des Kremls gab heute bekannt, dass Xi Jinping auf Einladung Putins vom 20. bis 22. März 2023 zu einem Staatsbesuch nach Russland reisen werde. Bei den Gesprächen sollen aktuelle Fragen der weiteren Entwicklung der umfassenden partnerschaftlichen Beziehungen und der strategischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern erörtert werden.

