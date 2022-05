Der Tag der Befreiung von Faschismus und Auschwitz durch die Sowjetarmee wird am 9. Mai ein Tag des Sieges, der gefeiert wird und das gefällt uns!

Bild: Ein Demonstrant in Tel Aviv hält ein Schild bei einer Demonstration zur Unterstützung der Ukraine nach dem Einmarsch Russlands hoch (Reuters)



Israel-Russland-Spannungen: Die Feier des Sieges über die Nazis ist das nächste Kapitel

In den letzten Jahren haben die Israelis den Sieg der Roten Armee mit Paraden und Reden am 9. Mai gefeiert. Durch den Krieg in der Ukraine sind die Vorbereitungen in diesem Jahr weitaus angespannter geworden

Wladimir Putin wird das nicht gefallen.



Von Lily Galili

5. Mai 2022

Wahrscheinlich hat er noch nie von Sofia Beilin, der stellvertretenden Bürgermeisterin von Aschkelon, oder von Ilana Taborisky gehört, die für die Aufnahme von Neueinwanderern und jetzt auch von Flüchtlingen aus der Ukraine und Russland in der Innenstadt von Rehovot zuständig ist.

Doch diese alles andere als berühmten Frauen sind nun Teil eines Dramas, das in Israel durch den russischen Einmarsch in der Ukraine ausgelöst wurde und das den Titel trägt: “Was macht Israel am 9. Mai, dem Tag des Sieges Russlands über Nazi-Deutschland?”

Russland erwartet von Israel, dass es sich mit diesem Datum solidarisch zeigt und an den jährlichen Feierlichkeiten zum Sieg der Roten Armee teilnimmt. Doch unter dem Druck der Ukraine, sich zu enthalten, findet sich Israel unerwartet in einer drohenden politischen Krise wegen eines Datums wieder.

Seit einigen Jahren gehört Israel zu den wenigen Ländern, die den Untergang der Nazis am 9. Mai und nicht am 8. Mai, dem Tag des Sieges in Europa (VE-Tag), feiern, zusammen mit Russland und einigen ehemaligen Sowjetstaaten.

Sollte diese relativ neue Tradition beibehalten werden? Es geht nicht um einen Tag Unterschied, sondern um eine zutiefst politische Entscheidung.

Der ukrainische Botschafter in Israel, Eugene Korniychuk, traf kürzlich mit der israelischen Ministerin für Einwanderung und Aufnahme, Pnina Tamano-Shata, zusammen, um diese Frage zu erörtern.

Im Anschluss an das Treffen postete Kornijtschuk auf Facebook, dass Israel trotz der Tradition der vergangenen Jahre angesichts der Aggression gegen die Ukraine auf öffentliche Veranstaltungen und Aufmärsche am 9. Mai verzichten werde.

Der Ukrainer stellte dies schnell klar. Er sagte, es seien “falsche Informationen” verbreitet worden, wonach die jährliche Parade wegen des hohen Alters der teilnehmenden Veteranen abgesagt worden sei, und fügte hinzu, dass der Tag des Sieges im Parlament zum Gedenken an die 250 000 jüdischen Soldaten der Roten Armee begangen werde.

Mit anderen Worten: Der ukrainische Botschafter hat die Situation missverstanden oder sich entschlossen, sie absichtlich misszuverstehen.

Die stellvertretende Bürgermeisterin von Aschkelon, Beilin, die der Partei Jisrael Beiteinu angehört, die ihre Unterstützung aus Einwanderern aus den ehemaligen Sowjetländern bezieht, reagierte optimistisch.

Sie versprach, dass am 9. Mai in ihrer Hafenstadt ausgiebige Feierlichkeiten stattfinden würden und dass sie nicht zulassen werde, dass “irgendjemand den Sieg der jüdischen Helden übernimmt und die Geschichte umschreibt. Ich halte an unserer Tradition fest.

Das ist nicht ganz richtig. Jedes Jahr wird der Tag des Sieges zum Anlass genommen, Botschafter ehemaliger Sowjetstaaten einzuladen und die Zeremonie mit geschätzten Symbolen zu schmücken, wie dem Band des Heiligen Georgs, der alten russischen Militärehrung, die vom russischen Konsulat an Veteranen in Israel verliehen wird.

Im Jahr 2022 geht das Symbol, das Putins Armee derzeit verwendet, jedoch selbst für Leute wie Beilin einen Schritt zu weit. “Es hat jetzt einen schlechten Beigeschmack”, räumt sie ein. In diesem Jahr wird es keine Botschafter und keine Bänder geben. Es ist einfach zu riskant.

Vierzig Kilometer entfernt, in Rehovot, entscheidet sich Taborisky für eine Zeremonie am 8. Mai.

Sie ist sich der unübersichtlichen Situation bewusst und sagte gegenüber MEE: “Das hat nichts mit Druck von außen zu tun, sondern damit, den Kriegsveteranen entgegenzukommen, die am 9. Mai andere Verpflichtungen haben.”

Der einzige wirkliche Widerstand, so sagt sie, kam von einer örtlichen Mutter, deren Sohn sich der ukrainischen Armee angeschlossen hat, um gegen die russischen Invasoren zu kämpfen.

Einige Organisatoren erzählten MEE, dass eine Gruppe von Flüchtlingen aus der Ukraine und Einwanderern, die Russland vor kurzem verlassen haben, planen, ihre Kräfte zu bündeln und in einem stillen Akt des Trotzes gemeinsam einen Kranz an einem örtlichen Denkmal niederzulegen. Das heißt, wenn sie einen Weg finden, zusammenzuarbeiten.

Neue Traditionen

Dass Russland den Sieg der Sowjetunion über die Nazis am 9. und nicht wie seine westlichen Kriegsverbündeten am 8. feiert, ist bedeutsam. Es ist eine Erklärung. Es ist ein großes Ereignis, das wichtigste in der modernen russischen Geschichte.

Der Tag des Sieges ist ein Tag des Ruhms, des Nationalstolzes, der offenen Zurschaustellung roher militärischer Macht und von Raketen, begleitet von einer Parade in Moskau, wo Putin seine engsten Vertrauten empfängt. Benjamin Netanjahu hatte 2018 die Ehre.

Putin hat die Niederlage des Nationalsozialismus als politisches Instrument genutzt, als Gründungsmythos für das ultranationalistische Russland des 21. Russland nennt ihn den Großen Vaterländischen Krieg, nicht den Zweiten Weltkrieg.

Israel ist Teil dieser Geschichte geworden. Im Laufe der Jahre, in denen Putin die Bedeutung des Tages des Sieges hervorgehoben hat, wurden auch Zehntausende jüdischer Veteranen, die jetzt in Israel leben, geehrt.

Sie – und ihre Kinder und Enkelkinder – haben lange und hart dafür gekämpft, einige der Vorteile, die sie in ihrem Herkunftsland genossen haben, wiederzuerlangen, wie etwa zusätzliche Renten. Vor allem aber haben sie sich in Israel um moralische Anerkennung bemüht und erreicht, dass die Veteranen in das Pantheon der israelischen Helden aufgenommen werden.

Bevor die Einwanderungswellen aus den ehemaligen Sowjetstaaten in den 90er Jahren begannen, war die Rolle der Roten Armee bei dem Sieg in Israel fast aus der Geschichte verschwunden. Die Erinnerung wurde durch die Politik verzerrt, nachdem die Sowjetunion nach dem Krieg von 1967 die diplomatischen Beziehungen zu Israel abgebrochen hatte.

Damals waren die einzigen Menschen in Israel, die den sowjetischen Sieg feierten, Mitglieder der örtlichen kommunistischen Partei. Die jüdischen und palästinensischen Bürger der Partei führten eine jährliche Zeremonie in dem kleinen Wald der Roten Armee in der Nähe von Jerusalem durch. Das werden sie auch im Jahr 2022 tun.

Doch diese Kommunisten waren keine Partner für die überwiegend rechtsgerichteten postsowjetischen Einwanderer, die darauf bestanden, ihre eigenen importierten Traditionen in ihrem neuen und widerstrebenden Land einzuführen.

Die kommunalen Feierlichkeiten zum 9. Mai wurden manchmal missverstanden und belächelt. Dennoch haben die Helden dieses nicht-israelischen Krieges einen langen politischen und rechtlichen Kampf geführt. Und sie haben gewonnen.

Im Jahr 2017 verabschiedeten die Abgeordneten ein Gesetz, das den 9. Mai in den nationalen Kalender aufnahm, einschließlich einer offiziellen Parade, einer Sondersitzung im Parlament, eines Budgets, das allen Gemeinden für lokale Veranstaltungen zugewiesen wurde, und mehr. Seitdem wetteifern israelische Politiker darum, wer an diesem Tag mehr tut, um seine lokale Wählerschaft zufriedenzustellen.

Putin selbst war maßgeblich daran beteiligt, dass seine politisch und gesellschaftlich wichtige Diaspora in Israel erhalten blieb.

Der russische Präsident kam 2020 nach Jerusalem, um das 8,5 Meter hohe Denkmal einzuweihen, das den Opfern und Verteidigern der Belagerung von Leningrad gewidmet ist, und Jahr für Jahr schickt er Medaillen und Orden an die Helden, die er als seine betrachtet.

Verschlechterte Beziehungen

Dann kam der Einmarsch in die Ukraine und der 9. Mai 2022.

Was macht Israel jetzt, wo der Sieg, den sich Putin angeeignet hat und den Israel gerne mit ihm geteilt hat, nicht mehr von der glorreichen Roten Armee stammt, sondern von der Armee, die die Massaker in Butscha verübt hat?

Was tut das offizielle Israel? Was tun die Einwanderer aus den 15 postsowjetischen Republiken? Selbst die wenigen ukrainischen Fahnen aus der Sowjetära, die bei einer winzigen 1. Mai-Feier in Tel Aviv gehisst wurden, sorgten für Aufregung. Der Zeitpunkt und die Art der Feierlichkeiten zum Tag des Sieges sind potenziell brisant.

Es ist nicht nur eine israelische Frage. Kasachstan, das bisher als eines der wenigen Länder neben Israel den 9. Mai mit Russland feierte, beschloss, in diesem Jahr keine traditionelle Parade zum Tag des Sieges abzuhalten.

Für mich gehört der Tag des Sieges meinen Großeltern und nicht Putin”.

– David Aidelman, politischer Kommentator

Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Tigran Keosayan, ein prominenter russischer Moderator und glühender Putin-Anhänger, stellte ein YouTube-Video ein, in dem er Kasachstan buchstäblich drohte: “Schaut euch die Ukraine genau an, denkt ernsthaft nach”.

Das kasachische Außenministerium warnte Keosayan daraufhin, dass ihm die Einreise in das Land untersagt werden könnte; Keosayan legte nach und erklärte, dass die Beziehungen zwischen Russland und Kasachstan Schaden nehmen würden.

Das kann mit Israel nicht passieren. Die Beziehungen zu Russland sind durch den Krieg in der Ukraine bereits zu stark beschädigt worden.

Nach monatelangem Bemühen, es beiden Seiten recht zu machen und niemanden zu verärgern, hat Israels Regierung kläglich versagt. Die kurzlebige Rolle von Premierminister Naftali Bennett als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine hat zu nichts geführt.

Die Ukraine ist offen wütend und enttäuscht von der israelischen Politik. Russland ist wütend über die vermeintliche israelische Unterstützung für Kiew. Außenminister Sergej Lawrow verblüffte die Welt diese Woche mit der Behauptung, dass “Hitler auch jüdisches Blut hatte” und “die glühendsten Antisemiten in der Regel Juden sind”.

Für die meisten Israelis aus den postsowjetischen Republiken ist es vor allem eine persönliche Angelegenheit.

“Für mich gehört der Tag des Sieges meinen Großeltern und nicht Putin”, sagte der politische Kommentator David Aidelman gegenüber MEE.

“Putin gehört er nicht, und ich bin nicht bereit, ihn ihm zu schenken. Das ist genau das, was er will.” Übersetzt mit Deepl.com

