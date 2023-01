Wladimir Putins Neujahrsansprache: “Wir werden um Russlands willen siegen!”

Ich wünsche allen russischen Freunden ein erfolgreiches gutes Neues Jahr in Frieden Evelyn Hecht-Galinski

Angesichts der russischen Sonderoperation in der Ukraine hat sich Wladimir Putin eine andere Kulisse für seine Neujahrsansprache gewählt: Er übermittelte seine Glückwünsche an das multinationale russische Volk nicht wie gewohnt vor dem Hintergrund des Kremls, sondern im Kreise von Armeeangehörigen. Kremlsprecher Dmitri Peskow gab bekannt, dass die diesjährige Ansprache im Stab des Wehrkreises Süd aufgezeichnet worden sei. Als erste sahen sich Putins Fernsehrede die Einwohner der Tschuktschen-Halbinsel und der Halbinsel Kamtschatka im Fernen Osten des Riesenlandes an: Sie feierten Neujahr, während es in Moskau erst 15 Uhr war. RT DE veröffentlicht die komplette Übersetzung der Neujahrsansprache von Putin.

Verehrte Bürger Russlands! Liebe Freunde!

Das Jahr 2022 geht zu Ende. Das war ein Jahr schwerer, notwendiger Entscheidungen und wichtigster Schritte, damit Russland seine volle Souveränität erlangt, und damit sich unsere Gesellschaft stark konsolidiert. Das war ein Jahr, das vieles zurechtgerückt, den Mut und das Heldentum von dem Verrat und der Mutlosigkeit klar getrennt und gezeigt hat, dass es keine größere Stärke gibt, als die Liebe zu seinen Verwandten und Nächsten, als die Treue gegenüber seinen Freunden und Kampfkameraden, als die Hingabe an sein Vaterland. Das war wahrhaftig ein Jahr von Wendepunkten und schicksalhaften Ereignissen. Sie sind zu der Schnittstelle geworden, welche die Grundlage für unsere gemeinsame Zukunft, für unsere wahre Unabhängigkeit legt. Eben dafür kämpfen wir jetzt. Wir verteidigen unsere Leute auf unseren historischen Territorien, in den neuen Regionen der Russischen Föderation. Wir bauen und errichten gemeinsam.

Das Wichtigste ist das Schicksal Russlands. Der Schutz unserer Heimat ist unsere heilige Pflicht gegenüber unseren Vorfahren und Nachkommen. Die moralische und historische Richtigkeit ist auf unserer Seite.

Das scheidende Jahr hat große und einschneidende Änderungen sowohl für unser Land als auch für die ganze Welt gebracht. Es war mit Sorgen, Unruhen und Befürchtungen erfüllt. Aber unser multinationales Volk legte seinen Mut und seine Würde an den Tag, wie dies in allen Epochen der russischen Geschichte der Fall war. Mit Wort und Tat bestärkte es die Verteidiger des Vaterlandes: unsere Soldaten und Offiziere, alle Teilnehmer der militärischen Sonderoperation. Wir wussten es immer und überzeugen uns jetzt ein weiteres Mal davon, dass eine souveräne, unabhängige und sichere Zukunft Russlands nur von uns abhängt – von unserer Stärke und unserem Willen.

Die westlichen Eliten beteuerten uns alle jahrelang heuchlerisch, dass ihre Vorsätze friedlich seien, auch in Bezug auf die Lösung des schwersten Konflikts im Donbass. In der Tat aber förderten sie weitestgehend Neonazis, die militärische und offensichtlich terroristische Handlungen gegen friedliche Bürger der Donbass-Volksrepubliken fortsetzten. Der Westen verbreitete Lügen vom Frieden und bereitete sich auf eine Aggression vor. Heute gesteht er das offen ein, ohne sich zu genieren. Dabei werden die Ukraine und ihr Volk zynisch missbraucht, um Russland zu schwächen und zu spalten. Wir haben niemandem jemals erlaubt, das zu tun, und werden das nicht zulassen.

Russische Armeeangehörige, Volksarmisten, Freiwillige kämpfen jetzt für ihre liebe Heimat, für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit. Sie kämpfen dafür, dass Friedens- und Sicherheitsgarantien für Russland verlässlich gewährleistet werden. Sie alle sind unsere Helden. Sie haben es jetzt am schwersten.

Ich übermittle herzlichst meine Glückwünsche zum neuen Jahr an alle Teilnehmer der militärischen Sonderoperation: An alle, die jetzt hier in meiner Nähe sind, an diejenigen, die jetzt an der vordersten Front und in den frontnahen Zonen sind. An diejenigen, die jetzt in Trainingszentren ausgebildet werden, um schon bald in den Kampf zu treten. An diejenigen, die jetzt in Krankenhäusern oder bereits zu Hause sind, nachdem sie ihre Pflicht erfüllt haben. An alle, die jetzt in strategischen Einheiten Wache halten, an das gesamte Personal der Streitkräfte.

Liebe Kameraden! Ich danke euch für euren heldenhaften Dienst. Unser ganzes Riesenland ist stolz auf eure Geisteskraft, Standfestigkeit und Tapferkeit. Millionen von Menschen sind mit Herz und Seele bei euch. Und am Neujahrstisch wird man unbedingt euch zu Ehren und auf euch anstoßen.

Vielen Dank an alle, die die Kampfhandlungen gewährleisten: An Fahrer und Eisenbahner, die Lieferungen an die Frontlinie ermöglichen. An Ärzte, Arzthelfer, Pfleger und Krankenschwestern, die um das Leben der Soldaten kämpfen, verletzte Zivilisten gesund pflegen. Ich danke den Ingenieuren und Mitarbeitern unserer Rüstungsfabriken und anderer Betriebe, die heute mit voller Hingabe arbeiten. Ich danke den Bauarbeitern, die zivile Objekte und Festungsanlagen errichten und helfen, zerstörte Städte und Siedlungen im Donbass und in Neurussland wiederaufzubauen.

Liebe Freunde! Seit dem Jahr 2014, seit den Krim-Ereignissen, lebt Russland unter Sanktionen. Aber in diesem Jahr wurde uns ein regelrechter Sanktionskrieg erklärt. Diejenigen, die ihn angezettelt hatten, erwarteten eine totale Zerstörung unserer Industrie, unseres Finanz- und Verkehrswesens. Dazu kam es aber nicht, da wir alle zusammen, ein solides Beständigkeitsvermögen geschaffen hatten. Was wir in diesem Bereich geschaffen haben und schaffen, richtet sich gerade auf die Stärkung unserer Souveränität in dem wichtigsten Bereich: in der Wirtschaft. Und unser Kampf um uns selbst, für unsere Interessen und um unsere Zukunft, ist zweifelsohne ein inspirierendes Beispiel für andere Staaten in ihrem Streben nach einer gerechten multipolaren Weltordnung.

Ich halte es für sehr wichtig, dass im scheidenden Jahr in unserem Volk Eigenschaften wie Barmherzigkeit, Solidarität und tatkräftige Hilfsbereitschaft besonders an Bedeutung gewonnen haben. Immer mehr Mitbürger verspüren das Bedürfnis, anderen Menschen zu helfen. Sie vereinigen sich selbst, ohne formelle Anweisungen. Ich will euch für euer Einfühlungsvermögen, euer Verantwortungsgefühl und eure Gutherzigkeit danken. Ich danke euch dafür, dass ihr unabhängig von eurem Alter und Einkommen an der gemeinsamen Sache mitanpackt. Ihr organisiert Lager und Transporte, um unseren Kämpfern in der Kampfzone, betroffenen Einwohnern von Städten und Siedlungen Pakete zukommen zu lassen. Ihr befördert Kinder aus den neuen Regionen der Russischen Föderation an Erholungsorte.

Meine Lieben! Ihr leistet eine riesige Unterstützung für die Familien der gefallenen Kämpfer. Sie haben ihr Leben gegeben, um das Leben anderer Menschen zu schützen. Ich verstehe, wie schwer ihre Frauen, Söhne, Töchter und ihre Eltern, die wahre Helden erzogen haben, es in dieser Neujahrsnacht haben. Wir werden unser Bestes tun, um den Familien unserer gefallenen Kameraden zu helfen, ihre Kinder großzuziehen, ihnen eine würdige Ausbildung und einen Beruf zu ermöglichen. Ich teile von ganzem Herzen euer Leid und bitte euch darum, meine aufrichtigen Worte der Unterstützung entgegenzunehmen.

Liebe Freunde! In allen, auch sehr schweren Zeiten hat man in unserem Land den Beginn des neuen Jahres gefeiert. Neujahr war und bleibt für alle das Lieblingsfest und hat das zauberhafte Vermögen, in den Menschen ihre besten Züge zum Vorschein zu bringen, die Bedeutung der traditionellen Familienwerte, die Energie der Großmut, der Freigebigkeit und des Vertrauens zu multiplizieren. An Neujahr wollen alle ihre Nächsten erfreuen, sie mit Aufmerksamkeit und Seelenwärme bescheren, ihnen das schenken, wovon sie geträumt haben. Wir alle wollen die Freude in den Augen unserer Kinder sehen und fühlen, wie rührend dankbar unsere Eltern, die ältere Generation für unsere Aufmerksamkeit sind. Sie wissen diese Augenblicke des Glücks zu schätzen.

Liebe Freunde! Jetzt ist der günstigste Moment, um alle persönlichen Kränkungen und Missverstände in der Vergangenheit zu lassen. Und um euren liebsten Menschen eure zärtlichen Gefühle, eure Liebe zu bekunden. Um ihnen zu sagen, wie wichtig es ist, immer und in allen Zeiten füreinander zu sorgen. Mögen diese herzlichen Worte und vornehmen Gefühle uns allen möglichst viel Seelenkraft und Zuversicht verleihen, dass wir gemeinsam alle Schwierigkeiten meistern und unser Land als ein großes und unabhängiges Land bewahren. Für uns gibt es nur vorwärts. Und wir werden um unserer Familien willen und um Russlands willen siegen! Für die Zukunft unserer einzigen lieben Heimat! Prosit Neujahr, liebe Freunde! Ein frohes Jahr 2023!

