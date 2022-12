WO IST DIE FREIHEIT? von Lillian Rosengarten

Herzlichen Dank an Lillian Rosengarten

> In diesen unruhigen Zeiten sind wir gefährlich nahe an mehr Zerstörung.

> Wenn wir Israels endlosen, beunruhigenden und hartnäckigen Glauben erleben, dass Sicherheit Frieden bringt, scheint es, dass nichts weiter von der Wahrheit entfernt ist, denn nur Frieden und Toleranz bringen Sicherheit.

> Steht mit mir zusammen, um gegen die Verbrechen zu protestieren, die seit so vielen Jahrzehnten an den Palästinensern begangen werden, die den Kampf um ihr Heimatland und ihre Würde fortsetzen. Nicht in meinem Namen dürfen die Obszönitäten und die ständige Herabwürdigung der Menschenrechte bestehen bleiben.

> WO IST DIE FREIHEIT?

21. Dezember 2022

> Ich frage, wie kann der jüdische Staat als Besatzer Freiheit finden?

> Eine Besatzung hat Israel aufgefressen, Moscheen brennen und auf geschändeten muslimischen Gräbern steht ein falsches Museum.

> Sie nennen es Museum der Toleranz, ich nenne es Museum der ethnischen Säuberung, wieder einmal Mörder der Gehassten.

> Falsche Propheten, Zerstörer von Oliven- und Zitruspflanzen, Killer der Schönheit, wo die Poesie ihre Seele verloren hat.

> Lügen umgeben den “demokratischen” Staat, Perversion, Fischer werden von israelischen Killerbooten angegriffen

> Apartheid! Worte, die wir sprechen müssen, die aber von den wahren Gläubigen verurteilt werden.

> Die Geschichte der Zionisten lässt mich erschaudern.

> Habe die rassistischen Worte schon gehört, als Hitler den Nazisturm wütete.

> Ein Schild in Hebron verkündet: “Es gibt kein Palästina und wird es nie geben.” Israel, du bist aus der Asche des Holocausts auferstanden

> Um dein eigener Feind zu werden.

> Israel, du hättest so gut lernen müssen

> Die Unmenschlichkeit des Menschen gegenüber dem Menschen ist die Hölle.

> Palästina, wir sind deine Brüder und Schwestern, ich bin der Jude, der verzweifelt weint.

> Lillian

