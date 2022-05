Wolodymyr Selenskyj Mann des Jahres 2022 Time100 Leser Umfrage

Von TIME-Mitarbeitern

19. Mai 2022

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj führte die TIME100-Leserumfrage 2022 an, bei der die Leser über die Personen abstimmten, die ihrer Meinung nach einen Platz auf der jährlichen TIME-Liste der einflussreichsten Personen des Jahres verdient haben. Bei mehr als 3,3 Millionen abgegebenen Stimmen belegte Selenskyj mit 5 % der Stimmen den ersten Platz.

Als die russischen Streitkräfte im Februar mit einer groß angelegten Invasion in der Ukraine begannen, wurde Selenskyj, ein Komiker ohne politische Erfahrung, bevor er 2019 zum Präsidenten der Ukraine gewählt wurde, auf die Weltbühne gedrängt und rief die Staats- und Regierungschefs dazu auf, die Ukraine zu unterstützen. “Sie verstehen, dass sie zuschauen”, sagte er Simon Shuster von TIME in einem Interview im April über seine Rolle im Krieg. “Du bist ein Symbol. Sie müssen so handeln, wie ein Staatsoberhaupt handeln muss.” Übersetzt mit Deepl.com